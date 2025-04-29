Павел Скоропадский: гетман из цирка - 29.04.2025 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20250429/1045689047.html
Павел Скоропадский: гетман из цирка
Павел Скоропадский: гетман из цирка - 29.04.2025 Украина.ру
Павел Скоропадский: гетман из цирка
Говорят, что история имеет обыкновение повторяться дважды – в виде трагедии и в виде фарса. Однако иногда бывает и наоборот. Описанное гением Булгакова как трагедия вселенского масштаба избрание гетмана в цирке было, всё же, словами булгаковского же героя "опереткой". А вот избрание президентом клоуна грозит глобальной катастрофой
2025-04-29T08:29
2025-04-29T08:29
история
история
история украины
унр
украинская армия
центральная рада
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Итак, 29 апреля 1918 года на съезде хлеборобов Павел Скоропадский провозгласил себя гетманом Украины. Никакой задней, передней и даже средней мысли в выборе цирка Крутикова "Гиппо-Палас" не было – просто собралось около 7 тысяч человек, а цирк был самым большим залом в городе.В тот же день его сторонники при негласной поддержке немцев захватили стратегически важные объекты Киева. На смену Центральной Раде пришел режим единоличной власти гетмана. Место УНР заняла "Украинская держава" (в украинском языке это слово не имеет оттенка превосходства и переводится просто как "государство").В период Первой мировой войны Скоропадский командовал корпусом, который после Февральской революции благополучно украинизировал при поддержке как Киева, так и Петрограда.1-й украинский корпус должен был стать опорой Центральной Рады, а сам Скоропадский стал командующим украинскими войсками. Но Рада на протяжении всего периода была раздираема противоречиями. Если по вопросу максимальной автономии и потенциальной независимости Украины в Раде договорились очень быстро, то по всем остальным вопросам никакого единства не было и в помине.Достаточно сказать, что Рада так и не могла определиться, нужна ли ей армия. Левые настаивали на полной демобилизации даже украинизированных частей и создании милиции, более умеренные круги, напротив, выступали за мобилизацию и скорейшее создание украинского войска.Все это дополнялось тем, что социалисты из Рады, как и все левые, имели предубеждение против кадровых офицеров, тем более таких, как Скоропадский, который был представителем старого старшинского рода (его предок стал гетманом после бегства Мазепы). Взаимное недоверие Скоропадского и политических лидеров Рады, нерешённость армейского вопроса и общая революционная обстановка привели к тому, что уже к концу 1917 года корпус фактически самодемобилизовался. Будущий гетман ушёл в отставку и остался жить в Киеве как частное лицо.Кратковременное пребывание в городе красного командира Муравьёва, отметившегося массовым избиением офицерства, Скоропадский благополучно переждал, скрываясь в подполье.После провозглашения независимости УНР и прихода немцев Скоропадский по-прежнему жил как частное лицо, но постепенно начал превращаться в альтернативный центр силы. К нему стали стекаться недовольные новым режимом, в основном из числа офицеров, которых в городе было всё ещё много.Не были довольны Радой и немцы. Они желали получить твёрдое и уверенное в себе правительство, которое гарантирует порядок и поставки продовольствия в Германию в соответствии с договорённостями. В Раду, которая скорее была "говорильней", чем органом власти, немцы верили всё меньше.Примерно в середине марта 1918 года Скоропадский пришёл к выводу, что он и есть самый лучший и устраивающий всех кандидат.Во-первых, он потомок самого настоящего гетмана, во-вторых, он офицер с широкими связями, в-третьих, его хорошо примет русское население городов. Удобная и компромиссная фигура, которая должна удовлетворить широкие слои населения.Но была одна проблема. Скоропадский не имел за собой никакой политической силы. Ему надо было на кого-то опереться.Так возникла Украинская народная громада. Это была не партия, а скорее объединение людей, недовольных слишком левой политикой Рады и сконцентрировавшихся вокруг Скоропадского. Основу громады составляли лично знакомые Скоропадскому офицеры из украинизированных частей, активисты вольного казачества, некоторые крупные землевладельцы, недовольные отменой частной собственности на землю.Была найдена и союзная политическая сила. Почти все украинские партии того времени были в той или иной степени левыми, за исключением УДХП — Украинской демократической хлеборобской партии, которая ориентировалась на середняков и крупных землевладельцев и в целом придерживалась консервативных взглядов.Кроме того, Скоропадский искал сторонников в ведомствах и министерствах Рады, которые должны были держать его в курсе всего происходящего там.В начале апреля на Скоропадского вышел его старый знакомый, князь Радзивилл, который намекнул ему, что им очень интересуются немцы. Через несколько дней состоялась встреча Скоропадского с немецким офицером, который поинтересовался взглядами Скоропадского и деятельностью его громады. После этого состоялось еще несколько встреч с немцами, которые делали ему явные намёки на то, что его фигура была бы для них более предпочтительна, чем бессмысленные социалисты из Рады, и в случае чего они будут придерживаться благожелательного нейтралитета.В 20-х числах апреля Скоропадский заключил с генералом Греннером своеобразный союзный договор. Будущий гетман обязался не препятствовать выполнению договора между УНР и Германией, а также предпринять необходимые шаги по укреплению государственной власти и гарантировать свободную торговлю. Взамен немцы обещали ему "содействие войск в установлении и поддержании порядка". Однако при перевороте гетман должен был рассчитывать только на свои силы.В кратчайшие сроки был собран офицерский отряд — главная ударная сила переворота, который был разбит на более мелкие отряды. Во главе каждого из них стояли лояльные Скоропадскому офицеры. Во все части были отправлены агитаторы, которые должны были не допустить вооружённого сопротивления. С немцами была достигнута договорённость, что они не выпустят сечевиков — главную опору Рады, охранявших правительственные здания в Киеве.Выступление было приурочено к открывавшемуся 29 апреля съезду хлеборобов, туда тоже были отправлены надёжные люди, а председателем съезда был назначен сторонник Скоропадского, бывший бессарабский губернатор Михаил Воронович.При этом даже в ближайшем окружении Скоропадского не все были посвящены в цели переворота. Многие полагали, что речь идет просто о смещении правительства и его замене другим, а вовсе не об учреждении гетманата.Подготовка переворота не была секретом, так же, как и октябрьский переворот в Петрограде. Но сил, которые могли бы ему воспрепятствовать, не нашлось. Этому немало поспособствовали и сами немцы. 28 апреля немецкая рота разогнала заседание Рады. Предлогом для этого послужило похищение банкира Абрама Доброго, который вёл финансовые дела с немцами. К похищению оказались причастны некоторые члены Рады.Вечером того же дня к Скоропадскому приехал временный управляющий Киевской епархией архиепископ Никодим (Кротков), позднее канонизированный РПЦ. Он благословил начинание Скоропадского.Утром 29 апреля в цирке открылся съезд хлеборобов, оппозиционных социалистической Раде. Скоропадский приехал туда в районе полудня. Выступавший оратор критиковал Раду, а затем произнёс речь о необходимости сильной власти единоличного гетмана и предложил в гетманы Скоропадского, чья кандидатура была встречена овациями.В своих мемуарах он утверждал, что всё это было сюрпризом для него, особенно реакция зала и ораторов, но более вероятно, что роли были расписаны заранее. После всех этих событий толпа двинулась крестным ходом на Софийскую площадь, где был намечен молебен за гетмана.Тем временем офицеры Скоропадского, которых можно было отличить по белым и малиновым повязкам на рукавах, захватывали здания. Людей было мало, и, хотя им почти не оказывали сопротивления, дело продвигалось медленно. Немцам даже пришлось связаться со Скоропадским и попугать его, что он до наступления следующего дня должен захватить хоть какое-то символическое здание, иначе его выступлению конец.К ночи люди гетмана захватили Госбанк, военное министерство и здание МВД. Начальник генштаба войск УНР Александр Сливинский заявил о переходе на сторону гетмана. К нему также присоединился конный дивизион Николая Аркаса.Сечевые стрельцы под командованием будущего лидера ОУН Евгения Коновальца устранились от борьбы (хотя с ними и произошло несколько вооружённых стычек). Позднее они были разоружены и заново сформированы, но всегда отличались оппозиционностью гетману и при первой возможности перешли на сторону Директории.Власть Центральной Рады была свергнута и провозглашена Украинская держава. В Киев потянулись беглецы из советской России, возлагавшие на гетмана множество надежд, которым не суждено было сбыться.
https://ukraina.ru/20240319/1044091460.html
https://ukraina.ru/20211017/1032429762.html
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Евгений Антонюк
Евгений Антонюк
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история украины, унр, украинская армия, центральная рада
История, История, история Украины, УНР, украинская армия, Центральная Рада

Павел Скоропадский: гетман из цирка

08:29 29.04.2025
 
© unr.memory.gov.uaПавел Скоропадский и немцы
Павел Скоропадский и немцы
© unr.memory.gov.ua
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Евгений Антонюк
публицист
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Говорят, что история имеет обыкновение повторяться дважды – в виде трагедии и в виде фарса. Однако иногда бывает и наоборот. Описанное гением Булгакова как трагедия вселенского масштаба избрание гетмана в цирке было, всё же, словами булгаковского же героя "опереткой". А вот избрание президентом клоуна грозит глобальной катастрофой
Итак, 29 апреля 1918 года на съезде хлеборобов Павел Скоропадский провозгласил себя гетманом Украины. Никакой задней, передней и даже средней мысли в выборе цирка Крутикова "Гиппо-Палас" не было – просто собралось около 7 тысяч человек, а цирк был самым большим залом в городе.
В тот же день его сторонники при негласной поддержке немцев захватили стратегически важные объекты Киева. На смену Центральной Раде пришел режим единоличной власти гетмана. Место УНР заняла "Украинская держава" (в украинском языке это слово не имеет оттенка превосходства и переводится просто как "государство").
В период Первой мировой войны Скоропадский командовал корпусом, который после Февральской революции благополучно украинизировал при поддержке как Киева, так и Петрограда.
1-й украинский корпус должен был стать опорой Центральной Рады, а сам Скоропадский стал командующим украинскими войсками. Но Рада на протяжении всего периода была раздираема противоречиями. Если по вопросу максимальной автономии и потенциальной независимости Украины в Раде договорились очень быстро, то по всем остальным вопросам никакого единства не было и в помине.
Достаточно сказать, что Рада так и не могла определиться, нужна ли ей армия. Левые настаивали на полной демобилизации даже украинизированных частей и создании милиции, более умеренные круги, напротив, выступали за мобилизацию и скорейшее создание украинского войска.
III Универсал украинской Центральной рады
19 марта 2024, 16:00История
Началась как шутка, а закончилась как анекдот. Краткая история Украинской Центральной РадыИстория Центральной Рады в целом описывается тремя фактами, которые можно было бы счесть мистическим откровением. Заседала Рада в Педагогическом музее, в чём содержался намёк – учиться надо. Но радовцы хотели учить… После второго прихода УНР в Киев в этом же здании был концлагерь для пленных офицеров. А позже там открыли… музей В.И. Ленина.
Все это дополнялось тем, что социалисты из Рады, как и все левые, имели предубеждение против кадровых офицеров, тем более таких, как Скоропадский, который был представителем старого старшинского рода (его предок стал гетманом после бегства Мазепы). Взаимное недоверие Скоропадского и политических лидеров Рады, нерешённость армейского вопроса и общая революционная обстановка привели к тому, что уже к концу 1917 года корпус фактически самодемобилизовался. Будущий гетман ушёл в отставку и остался жить в Киеве как частное лицо.
Кратковременное пребывание в городе красного командира Муравьёва, отметившегося массовым избиением офицерства, Скоропадский благополучно переждал, скрываясь в подполье.
После провозглашения независимости УНР и прихода немцев Скоропадский по-прежнему жил как частное лицо, но постепенно начал превращаться в альтернативный центр силы. К нему стали стекаться недовольные новым режимом, в основном из числа офицеров, которых в городе было всё ещё много.
Не были довольны Радой и немцы. Они желали получить твёрдое и уверенное в себе правительство, которое гарантирует порядок и поставки продовольствия в Германию в соответствии с договорённостями. В Раду, которая скорее была "говорильней", чем органом власти, немцы верили всё меньше.
Примерно в середине марта 1918 года Скоропадский пришёл к выводу, что он и есть самый лучший и устраивающий всех кандидат.
Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября 2021, 11:58"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: хитрый план гетмана«Гетман — старый кавалергард и дипломат. У него хитрый план», — сказал Леонид Шервинский. «План», который изложил личный адъютант гетмана, вызвал недоумение у присутствующих. Но какой-то же план у гетмана был? Наверное, был… Хотя результат его реализации заставляет полагать, что был он недостаточно хитрым
Во-первых, он потомок самого настоящего гетмана, во-вторых, он офицер с широкими связями, в-третьих, его хорошо примет русское население городов. Удобная и компромиссная фигура, которая должна удовлетворить широкие слои населения.
Но была одна проблема. Скоропадский не имел за собой никакой политической силы. Ему надо было на кого-то опереться.
Так возникла Украинская народная громада. Это была не партия, а скорее объединение людей, недовольных слишком левой политикой Рады и сконцентрировавшихся вокруг Скоропадского. Основу громады составляли лично знакомые Скоропадскому офицеры из украинизированных частей, активисты вольного казачества, некоторые крупные землевладельцы, недовольные отменой частной собственности на землю.
Была найдена и союзная политическая сила. Почти все украинские партии того времени были в той или иной степени левыми, за исключением УДХП — Украинской демократической хлеборобской партии, которая ориентировалась на середняков и крупных землевладельцев и в целом придерживалась консервативных взглядов.
Кроме того, Скоропадский искал сторонников в ведомствах и министерствах Рады, которые должны были держать его в курсе всего происходящего там.
В начале апреля на Скоропадского вышел его старый знакомый, князь Радзивилл, который намекнул ему, что им очень интересуются немцы. Через несколько дней состоялась встреча Скоропадского с немецким офицером, который поинтересовался взглядами Скоропадского и деятельностью его громады. После этого состоялось еще несколько встреч с немцами, которые делали ему явные намёки на то, что его фигура была бы для них более предпочтительна, чем бессмысленные социалисты из Рады, и в случае чего они будут придерживаться благожелательного нейтралитета.
Павел Петрович Скоропадский
15 мая 2020, 01:00
День в истории. 15 мая: в Германии родился будущий правитель Украины15 мая 1873 года появился на свет Павел Скоропадский, потомок гетьманов времен Руины, почти полностью уничтожившей Малороссию (вторая половина XVII века), сам попытавшийся быть гетьманом, но оставивший по себе только сомнительную славу германской марионетки
В 20-х числах апреля Скоропадский заключил с генералом Греннером своеобразный союзный договор. Будущий гетман обязался не препятствовать выполнению договора между УНР и Германией, а также предпринять необходимые шаги по укреплению государственной власти и гарантировать свободную торговлю. Взамен немцы обещали ему "содействие войск в установлении и поддержании порядка". Однако при перевороте гетман должен был рассчитывать только на свои силы.
В кратчайшие сроки был собран офицерский отряд — главная ударная сила переворота, который был разбит на более мелкие отряды. Во главе каждого из них стояли лояльные Скоропадскому офицеры. Во все части были отправлены агитаторы, которые должны были не допустить вооружённого сопротивления. С немцами была достигнута договорённость, что они не выпустят сечевиков — главную опору Рады, охранявших правительственные здания в Киеве.
Выступление было приурочено к открывавшемуся 29 апреля съезду хлеборобов, туда тоже были отправлены надёжные люди, а председателем съезда был назначен сторонник Скоропадского, бывший бессарабский губернатор Михаил Воронович.
При этом даже в ближайшем окружении Скоропадского не все были посвящены в цели переворота. Многие полагали, что речь идет просто о смещении правительства и его замене другим, а вовсе не об учреждении гетманата.
Подготовка переворота не была секретом, так же, как и октябрьский переворот в Петрограде. Но сил, которые могли бы ему воспрепятствовать, не нашлось. Этому немало поспособствовали и сами немцы. 28 апреля немецкая рота разогнала заседание Рады. Предлогом для этого послужило похищение банкира Абрама Доброго, который вёл финансовые дела с немцами. К похищению оказались причастны некоторые члены Рады.
Вечером того же дня к Скоропадскому приехал временный управляющий Киевской епархией архиепископ Никодим (Кротков), позднее канонизированный РПЦ. Он благословил начинание Скоропадского.
Утром 29 апреля в цирке открылся съезд хлеборобов, оппозиционных социалистической Раде. Скоропадский приехал туда в районе полудня. Выступавший оратор критиковал Раду, а затем произнёс речь о необходимости сильной власти единоличного гетмана и предложил в гетманы Скоропадского, чья кандидатура была встречена овациями.
Усиленные меры безопасности после убийства фельдмаршала Эйхгорна. Проверка документов на Крещатике
25 апреля, 08:00История
Похищение по-украински: Абрам Добрый и конец Центральной РадыВ ночь с 24 на 25 апреля 1918 года из своей квартиры в Киеве насильно был увезен известный финансист, глава киевского отделения Русского для внешней торговли банка, а также член финансовой комиссии Центральной Рады (ЦР) Абрам Уриевич Добрый. Это загадочное исчезновение стало прологом к очередной смене власти в Киеве
В своих мемуарах он утверждал, что всё это было сюрпризом для него, особенно реакция зала и ораторов, но более вероятно, что роли были расписаны заранее. После всех этих событий толпа двинулась крестным ходом на Софийскую площадь, где был намечен молебен за гетмана.
Тем временем офицеры Скоропадского, которых можно было отличить по белым и малиновым повязкам на рукавах, захватывали здания. Людей было мало, и, хотя им почти не оказывали сопротивления, дело продвигалось медленно. Немцам даже пришлось связаться со Скоропадским и попугать его, что он до наступления следующего дня должен захватить хоть какое-то символическое здание, иначе его выступлению конец.
К ночи люди гетмана захватили Госбанк, военное министерство и здание МВД. Начальник генштаба войск УНР Александр Сливинский заявил о переходе на сторону гетмана. К нему также присоединился конный дивизион Николая Аркаса.
Сечевые стрельцы под командованием будущего лидера ОУН Евгения Коновальца устранились от борьбы (хотя с ними и произошло несколько вооружённых стычек). Позднее они были разоружены и заново сформированы, но всегда отличались оппозиционностью гетману и при первой возможности перешли на сторону Директории.
Власть Центральной Рады была свергнута и провозглашена Украинская держава. В Киев потянулись беглецы из советской России, возлагавшие на гетмана множество надежд, которым не суждено было сбыться.
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Заголовок открываемого материала
09:00Отчаяние Зеленского, провалы ВСУ, реакция на предложенное перемирие. Главное на Украине на утро 29 апреля
08:34Операция "Восход солнца": как американцы вели сепаратные переговоры с гитлеровцами
08:29Павел Скоропадский: гетман из цирка
08:05Главное за ночь 29 апреля
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07:03Фактор Януковича: кому потребовался вуду-ритуал по оживлению экс-президента
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