https://ukraina.ru/20250429/dmitriy-gusev-o-blekaute-v-evrope-ya-ne-dumayu-chto-evropeytsy-snimut-sanktsii-i-vernutsya-k-rossiyskomu-1062834652.html

Дмитрий Гусев о блэкауте в Европе: Я не думаю, что европейцы снимут санкции и вернутся к российскому газу

Дмитрий Гусев о блэкауте в Европе: Я не думаю, что европейцы снимут санкции и вернутся к российскому газу - 29.04.2025 Украина.ру

Дмитрий Гусев о блэкауте в Европе: Я не думаю, что европейцы снимут санкции и вернутся к российскому газу

Если говорить о добыче и нефтепереработке на Украине, они фактически уничтожены. Атомные электростанции и ГЭС мы трогать не можем. Остаются только сети и трансформаторы, но тут вопрос в затратах и полученном за счет них результате. Если предположить, что у нас есть бесконечное количество БПЛА, то осуществить все возможно.

2025-04-29T13:36

2025-04-29T13:36

2025-04-29T13:36

интервью

европа

россия

украина

испания

блэкаут

электричество

отключение электричества

франция

авария

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Об этом, а также о причинах отключения электричества в ряде стран Европы, в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по энергетике, зампредседателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер", член Экспертного совета конкурса "АЗС России" Дмитрий Гусев.Европе удалось выйти из блэкаута, который, по мнению некоторых экспертов, вызовет обострение политической борьбы вокруг экологии и энергетики. Масштабное отключение электроэнергии 28 апреля затронуло Испанию, Португалию, Андорру и части территорий Франции и Бельгии.— Дмитрий, какие у вас есть версии масштабного блэкаута в странах Европы?— Начну с того, что при подобных событиях важно опираться не на мнения политиков, экологов и прочих людей, а все-таки дождаться официального заключения государственных органов, которые проведут исследования и скажут, в чем была проблема.Безусловно, значимым фактором для всех многочисленных кризисных явлений на энергетических рынках на сегодня является повестка перехода на "зеленую энергию".Во-первых, возобновляемые источники энергии не стабильны сами по себе: солнце не каждый день светит, ветры не ежечасно дуют. Во-вторых, переход на значительную долю возобновляемых источников энергии при отсутствии больших накопителей, которые могут держать напряжение несколько часов или дней, крайне проблематичен.Но основная проблема в том, что европейцы при переходе на возобновляемые источники энергии руководствовались не логикой экономики и технологическими возможностями, а политическими решениями. Да, роль природных явлений, погодных условий, пиковых сбросов и нагрузок никто не отменял, но скорее это все-таки звоночек: уважаемые господа, когда вы переключаетесь на какие-то источники энергии, в первую очередь нужно руководствоваться экономической целесообразностью и технологическими возможностями. Первоочередно необходимо говорить не о том, сколько солнечных батарей вы поставите, а насколько будет обеспечена стабильность в поставках энергии и тем самым сохранено качество жизни людей.— Повторных блэкаутов мы можем в ближайшее время ожидать в Европе?— Есть теория вероятности, согласно которой мы можем ожидать повтора любого события. Особенно если мы не знаем причин блэкаута. Но точно никто не может сказать, будет это или нет.— Вы отметили, что "зеленая" энергия достаточно капризная из-за зависимости от внешних факторов. Какая энергия тогда наиболее стабильна?— Сегодня при имеющемся количестве ископаемых производство энергии из природного газа, нефти и угля можно считать наиболее стабильным способом получения энергии.Но, если говорить в целом, любая система стабильна только тогда, когда она базируется на нескольких факторах. Например, когда у вас есть гидроаккумулирующие, атомные, газовые и угольные станции — чем выше вариативность работы на разных ресурсах, тем стабильнее энергосистема.То есть, допустим, закончился газ, продолжит работать атомная станция. Если даст сбой АЭС, будет работать ГЭС. Если вдруг мало выпадет снега, и гидроэлектростанция не сможет выработать достаточно электричества, есть еще в запасе месторождения угля. И так далее. Должна быть устойчивая система, которая может быстро заменять и перебрасывать ресурс.Взять ту же российскую систему. Каждая наша электростанция на любом ресурсе не работает на 100%, большая часть из них стоит "на страховке" и ждет либо пиков, либо того, что отключится другой ресурс и где-то нужно будет увеличивать нагрузку. Так вот, именно так было устроено энергоснабжение в Советском Союзе, и мы продолжаем его поддерживать. У нас есть пиковая ТЭЦ, мы можем подключать дополнительные блоки и увеличивать нагрузку, закидывать больше угля, открывать дополнительные шлюзы и увеличивать выработку на ГЭС, и так далее. То есть максимально страхуемся.Потому что, повторюсь, основная задача не перейти на возобновляемые источники энергии, а стабильно электроэнергию поставлять в любое государство, чтобы люди могли качественно жить.— Блэкаут как-то связан с разрывом экономических отношений между РФ и Европой? Может ли это побудить европейцев вернуться к российскому газу?— Я не думаю, что они вернутся к нашему газу и снимут санкции. Европа отказалась от российского газа, но стала покупать другой. Тут скорее вопрос не в наличии ресурсов, а в их стоимости. Мы предлагали Европе топливо на более выгодных условиях по сравнению с рынком.То есть опять же мы возвращаемся к тому, что они не принимают экономически обоснованных решений в интересах государств и граждан. Они принимают политически мотивированные решения, что для функционирования экономики не хорошо. Да, экономика не может существовать вне политики, но все-таки к голосу экономистов-технологов нужно прислушиваться более, чем к речам политиков.Сравните: политический цикл в любом государства около 4-6 лет, срок эксплуатации АЭС более 50 лет. Поэтому, когда политик, который пришел на небольшой срок, предлагает закрыть атомную станцию, он может нанести значительный ущерб объекту, построенному на большие деньги и рассчитанному на долгий срок эксплуатации. А тем самым нанесет ущерб стране в целом.Я бы тут еще отметил проблему, с которой сталкиваемся и мы в России. Это проблема сетей. Всю энергетическую систему мы и европейцы начали строить чуть меньше 100 лет назад, пик пришелся на период после Второй мировой войны. Так вот сегодня пришел момент, когда нужно обновлять и сети, и трансформаторы, тем более что увеличилась нагрузка.Условно, когда я был маленький, у нас в квартире стоял холодильник, телевизор, работало радио, имелась небольшая техника, которая потребляла определенное количество электроэнергии. А сейчас: электрочайники, электросушилки, фены, полы с подогревом — это колоссальные затраты энергии.Для использования этих устройств необходимо создать дополнительную систему передачи, то есть сети. А на это необходимы финансы. Допустим, произвести еще один фен — одно дело, а протянуть дополнительные сети в каждую квартиру — другое. Это очень большие затраты.Так вот, видимо, в Европе не обратили внимания именно на системную работу, на распределение энергии.— Как считаешь, а энергетику Украины мы не можем уничтожить, потому что она в советское время строилась?— Во-первых, если говорить о добыче и нефтепереработке, то они фактически уничтожены.Во-вторых, про энергетику в целом — чуть сложнее сказать. Атомные электростанции трогать мы не можем. Гидроэлектростанции — тоже. Остаются только сети и трансформаторы, но тут вопрос в затратах и полученном за счет них результате.Есть задачи боевые, есть — экономические, связанные с боевыми. Если предположить, что у нас есть бесконечное количество БПЛА, то осуществить все возможно.В США тем временем хотят увеличить внутреннее производство урана. Об этом в интервью Хроника энергетической войны. В США хотят возродить ядерную энергетику и что обсуждают Россия и Мексика.

https://ukraina.ru/20221205/1041510428.html

https://ukraina.ru/20250429/doigralis-kak-zelenaya-energetika-pogruzila-ispaniyu-vo-tmu-i-pri-chem-zdes-ukraina-1062827657.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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