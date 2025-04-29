https://ukraina.ru/20250429/otchayanie-zelenskogo-provaly-vsu-reaktsiya-na-predlozhennoe-peremirie-glavnoe-na-ukraine-na-utro-29-1062821092.html

Отчаяние Зеленского, провалы ВСУ, реакция на предложенное перемирие. Главное на Украине на утро 29 апреля

Отчаяние Зеленского, провалы ВСУ, реакция на предложенное перемирие. Главное на Украине на утро 29 апреля - 29.04.2025 Украина.ру

Отчаяние Зеленского, провалы ВСУ, реакция на предложенное перемирие. Главное на Украине на утро 29 апреля

Зеленский находится в отчаянии, мир ему невыгоден, в то же время в США предупреждают, что затягивание конфликта не поможет Киеву и обернется ядерной эскалацией. Российские военные уничтожают противника и технику. В РФ, на Украине и за рубежом отреагировали на объявленное Путиным перемирие

2025-04-29T09:00

2025-04-29T09:00

2025-04-29T09:19

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Нидерландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер полагает, что Владимир Зеленский находится в отчаянии, заключение мира для него - не вариант."Единственное, что у него на уме - это эскалация в любое время. Так что в данный момент этот парень находится в опасном положении, потому что когда наступит мир, он все потеряет, и я не думаю, что он останется у власти. Так что мир для него - это не вариант", - считает эксперт. В то же время, как отметил он, Зеленский понимает, что США могут лишить Киев разведывательной информации с американских спутников в случае, если Украина будет нарушать режим прекращения огня.При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка предупредил, что Киев не выиграет в конфликте, если военные действия продолжатся в ближайшие годы."Если это не прекратится, украинцы не выиграют войну. Я думаю, что в мейнстримовых СМИ бытует странное мнение, что если это продлится еще несколько лет, русские не выдержат, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем", - заявил Вэнс.По его мнению, если военные действия не прекратятся, то в результате "это может привести к эскалации в ядерную войну".Несмотря на открытость Москвы и готовность к переговорам, Европа планирует "усилить давление" на РФ. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Paris Match заявил, что в контексте достижения прекращения огня на Украине давление на Россию будет усилено в ближайшие восемь-десять дней.По его словам, ближайшие две недели станут ключевыми в попытках достичь прекращения огня и усиления давления."Думаю, я убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций, чтобы заставить русских принять это прекращение огня", - добавил он.Провалы ВСУВ ночь на вторник в украинской столице объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Кроме того, сигнал звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Одесской областях Украины.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал о продвижении российских военных в Донецкой Народной Республике (ДНР)."В ходе активных боевых действий наши войска вплотную подошли к населенному пункту Григоровка", — сказал он.По его словам, солдатам армии России также удалось уничтожить два опорных пункта Вооруженных сил Украины в кременских лесах.Как отметил Марочко, основные ударные группы в районе Григоровки прикрывали военнослужащие, продвигающиеся вдоль реки Северский Донец.В российских силовых структурах информировали, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждено перебрасывать резервы на север Сумской области и в Краснопольский район, где несколько подразделений 21-й и 67-й отдельных механизированных бригад утратили боеспособность."Командование ВСУ вынуждено перебрасывать резервы, в том числе с Запорожского направления, откуда были передислоцированы подразделения 110-й отдельной механизированный бригады", — подчеркнули в силовых структурах.Командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск "Центр" Борис Дамьянович с позывным Серб в свою очередь рассказал, что украинские военные на Красноармейском направлении из-за нехватки личного состава используют дроны.Офицер сообщил, что его подразделение недавно завершило выполнение боевой задачи на Красноармейском направлении. Он отметил, что полгода назад противник использовал FPV-дроны для атак на группы численностью от пяти до десяти человек, а сейчас применяет несколько дронов для нападения на одного солдата.Командир штурмовиков отметил, что противник боится прямого столкновения из-за нехватки личного состава. Соотношение наших штурмовиков к их защитникам составляет один к пяти или даже один к восьми."Ну трусливые они. Проще дроном догонять, чем прямой контакт с их стороны", — объяснил он.Пророссийское подполье подтверждает нехватку бойцов в рядах ВСУ. Там рассказали, что украинские полицейские прибегли к новым методам пополнения рядов ВСУ: они задерживают молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет и угрожают им, чтобы те добровольно согласились отправиться на фронт."Недавно был скандал в Херсоне: ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов, —ред.), притворившись "закладчиками", наркоторговцами, связывались с зависимыми молодыми людьми, чтобы предложить им наркотики или легкий заработок. Во время встречи жертву уже поджидала полиция с военкомами. "Паковали", запугивали тюрьмой", — рассказал представитель подполья.По его словам, после этого молодым людям предлагали выбор — либо отправиться в тюрьму, либо пойти добровольцем на фронт.Иногда людей задерживают и по менее весомым причинам — за мелкие правонарушения, которые караются лишь штрафом. В связи с этим представитель подполья призвал молодых украинцев учить и знать свои права, чтобы не попасться на уловки силовиков.Реакция на предложенное перемириеНакануне президент России Владимир Путин объявил новое перемирие в зоне спецоперации. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и будет длиться с 8 до 11 мая.ООН приняла это к сведению, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.Аналогичный комментарий офиса генсека ООН последовал и после пасхального перемирия, объявленного РФ. Тогда, как и в этот раз, в Организации "приняли к сведению" соответствующее решение.Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Путин руководствуется соображениями гуманитарного характера, объявление перемирия в дни 80-летия Победы - это проявление его доброй воли, которое подчеркивает готовность России к выходу на мирное урегулирование.Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что решение о перемирии принималось, чтобы еще раз подтвердить, что Россия не воюет против людей.Он напомнил, что у многих граждан Украины есть погибшие в годы Великой Отечественной войны деды и прадеды, поэтому решение президента РФ абсолютно правильное.Руководитель итальянского научно-исследовательского отдела аналитического центра SpecialEurasia Джулиано Бифолки назвал объявление перемирия сигналом открытости России к мирным переговорам.Однако, по его словам, перемирие не ознаменует конец конфликта в том случае, если "украинская или западная сторона будет нуждаться в дальнейшей обоснованиях для его продолжения".Эксперт подчеркнул, что временное перемирие окажется на руку обеим сторонам."Российские войска смогут отпраздновать важнейший день как для Вооруженных сил, так и для всего российского народа. Украина сможет сделать передышку после длительного периода, ряда месяцев, в течение которых украинская армия, а также украинская дипломатия потерпели ряд поражений и неудач", - сказал Бифолки.Глава комиссии по международной политике сената Боливии Феликс Ахпи назвал перемирие доказательством того, что РФ ищет мира.Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале отметил, что объявляя перемирие Путин преследует сразу несколько целей. В частности, как считает депутат, российский лидер хочет, чтобы гости Москвы находились в безопасности, а также чтобы их визит не сопровождался новостями про обстрелы военных объектов."Во-вторых, [Путин хочет] создать еще одно окно для подписания предварительных договоренностей о перемирии. И опять в этом шаге Кремль опережает Зеленского, который должен двигаться в хвосте повестки и придумывать, как реагировать", — написал политик.В свою очередь бывший украинский премьер Николай Азаров сомневается, что киевские власти будут соблюдать объявленное Россией перемирие."Опыт показывает, что нацистский киевский режим, не признающий, кстати, День Победы, не будет соблюдать перемирие", - заявил Азаров РИА Новости.Накануне поздним вечером Зеленский в своем телеграм-канале фактически отверг предложение российского лидера."Сейчас вот снова очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину Путина на время парада. Мы ценим жизнь людей, а не парады", — сказал политик.Зеленский призвал к "немедленному, полному и безусловному прекращению огня" как минимум на 30 дней. По мнению президента, "это то, что может дать основу реальной дипломатии".Кандидат исторических наук, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник Олег Иванников отметил, что Зеленскому невыгодно завершать конфликт. По его словам, решение президента России объявить трехдневное перемирие с Украиной крайне невыгодно для Зеленского. Это связано с тем, что экономика Украины зависит от поддержки стран Запада, а прекращение помощи приведет к краху всей команды Зеленского, как и его самого."Поэтому он попытается сделать все возможное, чтобы вновь сорвать мирные российские инициативы и продолжить свою агрессивную военную операцию", — отметил эксперт.Депутат, член комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Александр Шпаковский заявил РИА Новости, что Киев с высокой долей вероятности проигнорирует инициативу России.В свою очередь заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов полагает, что если киевский режим нарушит режим прекращения огня, это подтолкнет президента США Дональда Трампа к прекращению военной помощи.Как отметил Суслов, киевский режим и страны Европы надеются, что американский президент не осмелится пойти на этот шаг. В то же время, полагает эксперт, в случае безоговорочного подтверждения недоговороспособности Киева и нежелания двигаться к миру, Трамп может полностью прекратить помощь со стороны США.Подробнее - в материале Трампу надоела Украина: Никонов рассказал, когда США могут "умыть руки" и остановить помощь Киеву на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250427/sudba-ukrainskikh-voennykh-v-kurskoy-oblasti-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-27-aprelya-1062781749.html

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