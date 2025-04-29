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"Наши отношения с Европой прошли точку невозврата" - Медведев

"Наши отношения с Европой прошли точку невозврата" - Медведев - 29.04.2025 Украина.ру

"Наши отношения с Европой прошли точку невозврата" - Медведев

Россия прошла точку невозврата в отношениях с деградировавшими элитами Европы. Об этом 29 апреля на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

2025-04-29T15:08

2025-04-29T15:08

2025-04-29T15:08

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"На мой взгляд, наши отношения с Европой прошли точку невозврата. К сожалению, разговаривать в Старом Свете сегодня не с кем и не о чем, тем более, что даже со своими предшественниками европейские руководители просто измельчали, выродились. Вместо ярких личностей и сильных лидеров там просто какие-то технические фигуры русофобской направленности. Хочу сказать, что нынешнее руководство США, а мы их разных тоже знаем, в этом смысле отличается от европейцев", - цитирует РИА Новости выступление Медведева на марафоне "Знание. Первые".По мнению Медведева, в ближайшее время Европа вряд ли сможет быть сколь-нибудь самостоятельным действующим лицом на мировой арене.В своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" Медведев также указал на перспективы Европы после победы России в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины."Завершение же специальной военной операции победой России - первый шаг к прочному миру в Европе и построению в будущем нового глобального мироустройства, который будет, конечно, основан и на взаимном уважении, и на справедливости, и на стабильном развитии", - заявил Медведев.Также на эту тему: "Англосаксонская тусовка" виновна в беспрецедентном мировом кризисе – Медведев

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новости, европа, россия, сша, ес, совбез, дмитрий медведев, геополитика, многополярный мир, евросоюз, деградация, цивилизация, русофобия, запад