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"Наши отношения с Европой прошли точку невозврата" - Медведев
"Наши отношения с Европой прошли точку невозврата" - Медведев - 29.04.2025 Украина.ру
"Наши отношения с Европой прошли точку невозврата" - Медведев
Россия прошла точку невозврата в отношениях с деградировавшими элитами Европы. Об этом 29 апреля на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
2025-04-29T15:08
2025-04-29T15:08
2025-04-29T15:08
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"На мой взгляд, наши отношения с Европой прошли точку невозврата. К сожалению, разговаривать в Старом Свете сегодня не с кем и не о чем, тем более, что даже со своими предшественниками европейские руководители просто измельчали, выродились. Вместо ярких личностей и сильных лидеров там просто какие-то технические фигуры русофобской направленности. Хочу сказать, что нынешнее руководство США, а мы их разных тоже знаем, в этом смысле отличается от европейцев", - цитирует РИА Новости выступление Медведева на марафоне "Знание. Первые".По мнению Медведева, в ближайшее время Европа вряд ли сможет быть сколь-нибудь самостоятельным действующим лицом на мировой арене.В своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" Медведев также указал на перспективы Европы после победы России в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины."Завершение же специальной военной операции победой России - первый шаг к прочному миру в Европе и построению в будущем нового глобального мироустройства, который будет, конечно, основан и на взаимном уважении, и на справедливости, и на стабильном развитии", - заявил Медведев.Также на эту тему: "Англосаксонская тусовка" виновна в беспрецедентном мировом кризисе – Медведев
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новости, европа, россия, сша, ес, совбез, дмитрий медведев, геополитика, многополярный мир, евросоюз, деградация, цивилизация, русофобия, запад
Новости, Европа, Россия, США, ЕС, Совбез, Дмитрий Медведев, геополитика, многополярный мир, Евросоюз, деградация, цивилизация, Русофобия, Запад
"Наши отношения с Европой прошли точку невозврата" - Медведев
Россия прошла точку невозврата в отношениях с деградировавшими элитами Европы. Об этом 29 апреля на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"На мой взгляд, наши отношения с Европой прошли точку невозврата. К сожалению, разговаривать в Старом Свете сегодня не с кем и не о чем, тем более, что даже со своими предшественниками европейские руководители просто измельчали, выродились. Вместо ярких личностей и сильных лидеров там просто какие-то технические фигуры русофобской направленности. Хочу сказать, что нынешнее руководство США, а мы их разных тоже знаем, в этом смысле отличается от европейцев", - цитирует РИА Новости выступление Медведева на марафоне "Знание. Первые".
По мнению Медведева, в ближайшее время Европа
вряд ли сможет быть сколь-нибудь самостоятельным действующим лицом на мировой арене.
"Если Америка, Соединенные Штаты, как большая самодостаточная держава, останется на плаву даже при самых серьезных потрясениях, то вот эта убогая структура под названием Евросоюз, вполне вероятно, что нет, - констатировал Медведев. - Скажу сейчас такую жесткую вещь, но, тем не менее, с учетом того, как они себя вели все эти годы, будем без жалости наблюдать за процессами деградации Евросоюза".
В своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" Медведев также указал на перспективы Европы после победы России
в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины
.
"Завершение же специальной военной операции победой России - первый шаг к прочному миру в Европе и построению в будущем нового глобального мироустройства, который будет, конечно, основан и на взаимном уважении, и на справедливости, и на стабильном развитии", - заявил Медведев.