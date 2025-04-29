https://ukraina.ru/20250429/lebed-rak-i-schuka-kuda-nato-ni-tyani-vse-puti-vedut-k-voyne-1062843857.html

Лебедь, рак и щука. Куда НАТО ни тяни, все пути ведут к войне

Лебедь, рак и щука. Куда НАТО ни тяни, все пути ведут к войне - 29.04.2025 Украина.ру

Лебедь, рак и щука. Куда НАТО ни тяни, все пути ведут к войне

НАТО наращивает военный потенциала. Альянс проводит военные учения у границ России, увеличивает оборонные расходы, запускает новые военные центры

2025-04-29T16:45

2025-04-29T16:45

2025-04-29T16:46

эксклюзив

россия

украина

германия

нато

штайнмайер

николай патрушев

вооруженные силы украины

ес

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061429323_0:11:1440:821_1920x0_80_0_0_1d86aed861fca082535dfe3f7cec510c.jpg

Бредом назвал утверждения о том, что Россия может напасть на Европу, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на марафоне "Знание. Первые" 29 апреля в Москве. Ответом на западный принцип "мир через силу" может быть только "мир через страх", потому что страх все еще работает, заявил он. Медведев убежден в необходимости завершения специальной военной операции на Украине разгромом киевского режима, иначе конфликт разгорится в будущем с новой силой.Медведев объяснил это тем, что пока рядом с Россией существует государство, в основе которого лежит идеология нацизма, от него всегда будет исходить угроза для России. Демилитаризация и денацификации этого государства - а речь идет об Украине - необходима. В противном случае украинские власти будут стремится войти в любые недружественные блоки против РФ, в том числе и НАТО.Чиновники из НАТО тем временем занимаются наращиванием военного потенциала стран-участниц блока. Альянс проводит военные учения у границ России, увеличивает оборонные расходы, запускает новые военные центры.Несмотря на предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие с Украиной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, натовские военные планировщики не прекращают работу. Это значит, что не было команды на приостановку. И будет ли?Например, на 14 мая в штаб-квартире НАТО запланировано заседание высшего военного органа блока - военного комитета - на уровне начальников штабов. Мероприятие поделили на три сессии:- укрепление обороны и коллективного сдерживания (России, надо понимать);- помощь Украине в области безопасности и подготовки военнослужащих ВСУ, оборонное планирование альянса;- совещание в форме совета Украина-НАТО.Не похоже на подготовку к мирным переговорам, правда?Страны НАТО отрабатывают у границ России сценарии наступательных операций, в том числе захват Калининградской области, блокаду судоходства на Балтике и в Черном море, удары по местам базирования российских ядерных сил, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев журналистам."Второй год подряд НАТО проводит вблизи наших границ самые масштабные за последние десятилетия учения, на которых отрабатывает сценарии наступательных действий на большой протяженности - от Вильнюса до Одессы, захвата Калининградской области", - сказал он.Учения, которые комментировал Патрушев, - это... и миссия "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), усиленное патрулирование силами стран НАТО Балтийского моря под эгидой защиты подводной инфраструктуры от диверсий. Миссию запустили в январе 2025 года, после того, как на дне Балтийского моря обнаружили поврежденными европейские телекоммуникационные кабели. Виновника определили без суда и следствия: Россия.…и военно-воздушные Ramstein Flag 2025 по применению авиации в ответ на условное вторжение.…и НАТО-Грузия, и Joint Viking в Норвегии, и Arctic Forge в Норвегии и Финляндии, и многие другие.Почему Россия? Потому что без концепции "восточной угрозы" смысл существования НАТО как военно-политического союза полностью теряется. Если бы не было России, ее пришлось бы придумать.На самом деле, внутри блока тоже не все так просто. Шоковая терапия от представителей новой американской администрации заставила натовцев буквально пошевеливаться. И шевелятся они, можно сказать, как лебедь, рак и щука. Зато очень активно, и сразу по всем направлениям.Одно.Франко-британская инициатива собрать коалицию желающих принять участие в военной авантюре на Украине уже несколько месяцев, используя ресурсы НАТО, просчитывает варианты отправки военного контингента на помощь Киеву. Последнее обновление - премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон якобы смягчили это твердое намерение. По предположениям западной прессы, лидеры двух государств, не связанных Евросоюзом, опасаются, как бы не вышло так, что инициативу в Москве воспримут как одностороннюю. Это значит, что западники всерьез относятся к заявлениям из России о законности военных целей в лице иностранных наемников в рядах ВСУ.Хотя, с другой стороны, полный список желающих до сих пор не обнародован. Из европейской прессы, ссылающейся на источники в военных кругах, мы знаем, что из 37 государств только шесть якобы готовы предоставить солдат для некоей миссии на Украине.Остальных можно понять: внешний долг, например, Италии превышает 3 триллиона долларов США, а бюджет еще и обременен обязательством увеличить оборонные расходы хотя бы до уровня в 2% ВВП. И это тогда, когда американские чиновники требуют от европейцев тратить уже 5% ВВП на оборону внутри НАТО.Или великая польская хитрость: отправлять официально в мясорубку свои войска Варшава не хочет, но с удовольствием сохранит статус транспортного хаба для военных поставок Киеву.Бить Лондон по тормозам, как ни странно, может заставлять Brexit в сумме с пошлинами Трампа. Теперь британцы вынуждены искать компромиссы для укрепления торговых связей с остальной Европой. В мае также состоится крупный саммит Лондон-Брюссель, на котором может быть подписан некий Брюссельский пакт во имя общеевропейской экономической стабильности. А военные мероприятия - ой какие прожорливые.Второе.28 апреля в штаб-квартире НАТО праздновали 70-летие вступления Западной Германии в альянс. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, известный выведением бестолковой формулы реализации Минских соглашений, пытался успокоить союзников, потрясенных эпохальными геополитическими сдвигами. Германия, сказал он, находится в решающем положении тогда, когда продолжается СВО, а Штаты оказывают на европейцев колоссальное давление."Вы можете рассчитывать на нас. Мы будем стремиться сделать Германию, как ее армию, так и ее инфраструктуру, основой обычной обороны в Европе", - сказал Штайнмайер.Власти ФРГ планируют потратить на оборону 500 млрд евро через создание инфраструктурного фонда. Такое решение было принято на фоне опасений, что США сократят свою роль в обеспечении безопасности стран Европы после критики со стороны американской администрации.Плохо вооруженная Германия представляет большую угрозу для Европы, чем хорошо вооруженная, добавил Штайнмайер.А будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже сотрясал воздух на партийном съезде Христианско-демократического союза. Он заявил, что не примет "навязанный Украине мир, основанный на военной силе России". Берлин не хочет быть стороной конфликта, но поддерживает Украину, и будет доносить эту позицию в США.Вот такая новая формула Мерца-Штайнмайера.И совсем другое.При этом военная помощь Украине не прекращается. Союзники по НАТО пообещали Украине выделить пока что 20 млрд евро на 2025 год в военных целях. В Висбадене (Германия) все также работает обучающий ВСУ центр по программе НАТО NSATU. В Быдгоще (Польша) - аналитический центр JATEC, которым управляют и Украина, и НАТО.И глава Верховной Рады Украины (кажется, единственное легитимное лицо украинской власти) принимает 29 апреля в Киеве председателя парламентской ассамблеи НАТО Маркоса Перестрелло не для того, чтобы чаю попить."Чем сильнее будет Украина на поле боя, тем сильнее она будет и за столом переговоров", - сказал Перестрелло.Стефанчук же понял это как поддержку пути Украины к членству в НАТО, сохранение давления на Россию в виде санкций, продолжение военной помощи, оборонных инвестиций, и вообще…"… наш путь в НАТО - бесповоротный", - заявил Стефанчук.Путь этот (читай: угроза России) обсудят на грядущем саммите НАТО в Гааге в июле. Вместе с повышением оборонных расходов, дальнейшим планированием и прочим, прочим, прочим, о чем Дмитрий Анатольевич Медведев уже кратко и предельно ясно высказался: если киевский режим не разгромить, конфликт вспыхнет с новой силой.

https://ukraina.ru/20250408/1062384679.html

россия

украина

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

эксклюзив, россия, украина, германия, нато, штайнмайер, николай патрушев, вооруженные силы украины, ес, дмитрий медведев