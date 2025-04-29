https://ukraina.ru/20250429/tramp-prinuzhdaet-zelenskogo-k-pryamym-peregovoram-s-rossiey--dubinskiy-1062834466.html

Трамп принуждает Зеленского к прямым переговорам с Россией — Дубинский

Трамп принуждает Зеленского к прямым переговорам с Россией — Дубинский - 29.04.2025 Украина.ру

Трамп принуждает Зеленского к прямым переговорам с Россией — Дубинский

Вашингтон путем давления на Владимира Зеленского старается принудить Киев к прямым переговорам с Москвой. Об этом сообщил в телеграм-канале депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский

2025-04-29T13:19

2025-04-29T13:19

2025-04-29T13:19

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"(Президент США Дональд) Трамп принуждает Зеленского к прямым переговорам с РФ. Без посредников в виде Франции и Британии, а напрямую – с договором о минералах в одной руке, и согласованным США-РФ планом - в другой", - написал Дубинский.По его словам, Зеленского "постепенно ломают" и принуждают к отступлению от собственных "красных линий" в виде отказа от формата "Минск-3" и запрета на диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Дубинский отмечает, что Зеленский под давлением нарушает свое же обещание, что ведет к подрыву доверия к нему внутри страны. По мнению депутата, такая стратегия Вашингтона связана с тем, что Зеленский отказался от неучастия в выборах, чего требовали от него ранее США. Подробнее о плачевной ситуации на Украине - в материале Кто пошел против Трампа, к чему приведет упрямство Киева и где ожидать прорыва ВС РФ? Главное на 13:00 на сайте Украина.ру.

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новости, россия, вашингтон, киев, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада