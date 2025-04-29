МУС становится мыльным пузырем? Парламент Венгрии решил попрощаться с ним - 29.04.2025 Украина.ру
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МУС становится мыльным пузырем? Парламент Венгрии решил попрощаться с ним
МУС становится мыльным пузырем? Парламент Венгрии решил попрощаться с ним - 29.04.2025 Украина.ру
МУС становится мыльным пузырем? Парламент Венгрии решил попрощаться с ним
Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда (МУС). Сообщение об этом 29 апреля в своих соцсетях оставил глава венгерского МИД Петер Сийярто
2025-04-29T15:29
2025-04-29T15:30
новости
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венгрия
израиль
владимир путин
биньямин нетаньяху
петер сийярто
международный уголовный суд (мус)
мид
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Ранее министр обнародовал информацию о том, что он внес в парламент соответствующий законопроект, но депутатское голосование по нему состоится лишь в конце мая.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также пояснял, что официальный Будапешт идет по пути отказа от сотрудничества с МУС, поскольку эта организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Тогда эта организация обвинила российского лидера и детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову в якобы насильственном вывозе детей с территории Украины.В Москве назвали это решение МУС ничтожными и не имеющими для России никакой юридической силы, отметив, что эта организация традиционно занимается поиском неугодных.На прошлой неделе также стало известно, что министр юстиции Италии Нордио не передал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина генпрокурору Рима, таким образом документ оказался недействительным, что также продемонстрировало отношение Рима к намерению МУС. Подробности о том, какое продолжение получила история с ордером на арест Путина, изложил автор издания Украина.ру Павел Котов.Еще одна интересная деталь - в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против МУС санкции из-за "незаконных и необоснованных действий" организации против США и Израиля, в том числе - суд "злоупотребил своей властью", выдав "необоснованные ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта".О выдаче ордеров в отношении Нетаньяху и Галланта в МУС объявили в ноябре прошлого года, обвинив их в причастности совершении преступлений против человечности и военных преступлений, совершённых с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.Однако позже прокурор МУС Карим Хан признался, что некий высокопоставленный западный политик "очень прямолинейно" объяснил ему: Международный уголовный суд на самом деле "создан для Африки и для людей вроде Путина", но не для Запада и его союзников: Трамп "ударил" МУС за "арест" Нетаньяху, израильский премьер напомнил о России.
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новости, россия, венгрия, израиль, владимир путин, биньямин нетаньяху, петер сийярто, международный уголовный суд (мус), мид, украина.ру
Новости, Россия, Венгрия, Израиль, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, Петер Сийярто, Международный уголовный суд (МУС), МИД, Украина.ру

МУС становится мыльным пузырем? Парламент Венгрии решил попрощаться с ним

15:29 29.04.2025 (обновлено: 15:30 29.04.2025)
 
© icc-cpi.intМеждународный уголовный суд (МУС) в Гааге
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге
© icc-cpi.int
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Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда (МУС). Сообщение об этом 29 апреля в своих соцсетях оставил глава венгерского МИД Петер Сийярто
"Венгерский парламент только что проголосовал за выход страны из МУС. Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института", - написал Сийярто.
Ранее министр обнародовал информацию о том, что он внес в парламент соответствующий законопроект, но депутатское голосование по нему состоится лишь в конце мая.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также пояснял, что официальный Будапешт идет по пути отказа от сотрудничества с МУС, поскольку эта организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Тогда эта организация обвинила российского лидера и детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову в якобы насильственном вывозе детей с территории Украины.
В Москве назвали это решение МУС ничтожными и не имеющими для России никакой юридической силы, отметив, что эта организация традиционно занимается поиском неугодных.
На прошлой неделе также стало известно, что министр юстиции Италии Нордио не передал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина генпрокурору Рима, таким образом документ оказался недействительным, что также продемонстрировало отношение Рима к намерению МУС. Подробности о том, какое продолжение получила история с ордером на арест Путина, изложил автор издания Украина.ру Павел Котов.
Еще одна интересная деталь - в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против МУС санкции из-за "незаконных и необоснованных действий" организации против США и Израиля, в том числе - суд "злоупотребил своей властью", выдав "необоснованные ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта".
О выдаче ордеров в отношении Нетаньяху и Галланта в МУС объявили в ноябре прошлого года, обвинив их в причастности совершении преступлений против человечности и военных преступлений, совершённых с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.
Однако позже прокурор МУС Карим Хан признался, что некий высокопоставленный западный политик "очень прямолинейно" объяснил ему: Международный уголовный суд на самом деле "создан для Африки и для людей вроде Путина", но не для Запада и его союзников: Трамп "ударил" МУС за "арест" Нетаньяху, израильский премьер напомнил о России.
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