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МУС становится мыльным пузырем? Парламент Венгрии решил попрощаться с ним

МУС становится мыльным пузырем? Парламент Венгрии решил попрощаться с ним - 29.04.2025 Украина.ру

МУС становится мыльным пузырем? Парламент Венгрии решил попрощаться с ним

Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда (МУС). Сообщение об этом 29 апреля в своих соцсетях оставил глава венгерского МИД Петер Сийярто

2025-04-29T15:29

2025-04-29T15:29

2025-04-29T15:30

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Ранее министр обнародовал информацию о том, что он внес в парламент соответствующий законопроект, но депутатское голосование по нему состоится лишь в конце мая.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также пояснял, что официальный Будапешт идет по пути отказа от сотрудничества с МУС, поскольку эта организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Тогда эта организация обвинила российского лидера и детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову в якобы насильственном вывозе детей с территории Украины.В Москве назвали это решение МУС ничтожными и не имеющими для России никакой юридической силы, отметив, что эта организация традиционно занимается поиском неугодных.На прошлой неделе также стало известно, что министр юстиции Италии Нордио не передал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина генпрокурору Рима, таким образом документ оказался недействительным, что также продемонстрировало отношение Рима к намерению МУС. Подробности о том, какое продолжение получила история с ордером на арест Путина, изложил автор издания Украина.ру Павел Котов.Еще одна интересная деталь - в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против МУС санкции из-за "незаконных и необоснованных действий" организации против США и Израиля, в том числе - суд "злоупотребил своей властью", выдав "необоснованные ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта".О выдаче ордеров в отношении Нетаньяху и Галланта в МУС объявили в ноябре прошлого года, обвинив их в причастности совершении преступлений против человечности и военных преступлений, совершённых с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.Однако позже прокурор МУС Карим Хан признался, что некий высокопоставленный западный политик "очень прямолинейно" объяснил ему: Международный уголовный суд на самом деле "создан для Африки и для людей вроде Путина", но не для Запада и его союзников: Трамп "ударил" МУС за "арест" Нетаньяху, израильский премьер напомнил о России.

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новости, россия, венгрия, израиль, владимир путин, биньямин нетаньяху, петер сийярто, международный уголовный суд (мус), мид, украина.ру