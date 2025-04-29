https://ukraina.ru/20250429/kharkovskaya-doroshovka-i-prodvizhenie-vs-rf-v-sumskoy-oblasti-frontovaya-svodka-1062838572.html

Харьковская Дорошовка и продвижение ВС РФ в Сумской области. Фронтовая сводка

Харьковская Дорошовка и продвижение ВС РФ в Сумской области. Фронтовая сводка - 29.04.2025 Украина.ру

Харьковская Дорошовка и продвижение ВС РФ в Сумской области. Фронтовая сводка

Российские войска освободили село Дорошовка в Харьковской области, суточные потери противника составили почти 1400 военных. Об этом 29 апреля сообщило Минобороны РФ. Украинский аналитический ресурс Deep State добавил, что также Армия РФ продвигается в Сумской области

2025-04-29T15:07

2025-04-29T15:07

2025-04-29T15:08

россия

сумская область

украина

вооруженные силы украины

днепропетровская область

вс рф

продвижение

освобождение

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062594001_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9695fdf871cfd25a47c8b24fd91d927c.jpg

В сводке российского военного ведомства уточняется, что пдразделения группировки войск "Запад" освободили село Дорошовка в Харьковской области, нанеся поражение двум механизированным и штурмовой бригадам ВСУ, а также двум бригадам теробороны в районах Купянска, Нечволодовки, Каменки, Двуречной, Московки, Петропавловки и Новомихайловки.За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки более 240 солдат, танк, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Общие потери вооруженных сил Украины за сутки составили почти 1400 военных, из них примерно 80 - в зоне работы группировки "Днепр", 205 - в зоне "Севера", 250 - "Юга", 450 - "Центра" и 160 - "Востока".Параллельно украинский аналитический ресурс Deep State добавил, что также Армия РФ продвигается в Сумской области, и например, населенный пункт Басовка уже в серой зоне."Многие украинские военные писали, что Басовка уже фактически захвачена РФ. В частности, украинский военный с позывным Мучной пишет, что РФ уже пытается двигаться из Басовки в сторону Локни и имеет тактические успехи. По его оценке, приоритетная задача РФ на этом участке - выйти к Юнаковке", - отмечается в материале ресурса.Также 29 апреля в Минобороны России подтвердили информацию о том, что воздушно-космические силы (ВКС) страны сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Накануне об этом писало украинское издание "Страна.ua"."Причины инцидента выясняется специально созданной комиссией, которая уже начала свою работу. Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления, летчик доставлен в медицинское учреждение для проведения диагностики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное", - процитировало украинское издание вооруженные силы своей страны.Кроме того, во вторник, 29 апреля, Deep Statе сообщил, что ВС РФ подошли к границе Днепропетровской области в районе Котляровки и Успеновки, а также приблизились с юга к трассе на Запорожье западнее Разлива.Deep Statе уточнил, что на востоке Днепропетровской области, в сторону которой приближается фронт, объявили обязательную эвакуацию семей с детьми, а именно - в селах Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка."Формулировка "обязательная эвакуация" означает, что ситуация в регионе близка к военному или гуманитарному коллапсу. Факт эвакуации в глубине Днепропетровской области - ещё одно косвенное подтверждение того, что украинское командование не исключает продвижения российских сил значительно дальше текущей ЛБС. В столице могут говорить, что всё под контролем, но на местах уже готовятся к худшему", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Военная хроника".ВС РФ продолжают продвижение на фронте. Военкор Евгений Лисицын утром 29 апреля уточнил, что российские военные зашли в Котляровку с севера и вытеснили боевиков ВСУ на юго-западную окраину, а также ведут бои в Петровке и Щербиновке на Дзержинском (Торецком) направлении."На Красноармейском направлении наши парни усиливают давление на промзону Песчаного и Шевченко. Эти территории имеют стратегическое значение для логистики и ВС РФ восстанавливают контроль над ними. На Купянском направлении МО РФ объявило об освобождении Каменки. Фактически это означает объединение плацдармов на правом берегу Оскола от Двуречной вплоть до границы с Белгородской областью", - сообщил военкор.Также во вторник, 29 апреля, стало известно, что российские военные нанесли удар с применением фугасной авиационной бомбы по пункту временной дислокации ВСУ. Украины в населенном пункте Богатырь на Южнодонецком направлении. В результате удара уничтожены 50 украинских военных, еще 43 солдата ВСУ получили тяжелые ранения.Накануне была Освобождена харьковская Каменка , суточные потери ВСУ превысили тысячу солдат: фронтовая сводка.

россия

сумская область

украина

днепропетровская область

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, сумская область, украина, вооруженные силы украины, днепропетровская область, вс рф, продвижение, освобождение, харьковская область