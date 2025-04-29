Харьковская Дорошовка и продвижение ВС РФ в Сумской области. Фронтовая сводка - 29.04.2025 Украина.ру
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Харьковская Дорошовка и продвижение ВС РФ в Сумской области. Фронтовая сводка
Харьковская Дорошовка и продвижение ВС РФ в Сумской области. Фронтовая сводка - 29.04.2025 Украина.ру
Харьковская Дорошовка и продвижение ВС РФ в Сумской области. Фронтовая сводка
Российские войска освободили село Дорошовка в Харьковской области, суточные потери противника составили почти 1400 военных. Об этом 29 апреля сообщило Минобороны РФ. Украинский аналитический ресурс Deep State добавил, что также Армия РФ продвигается в Сумской области
2025-04-29T15:07
2025-04-29T15:08
россия
сумская область
украина
вооруженные силы украины
днепропетровская область
вс рф
продвижение
освобождение
харьковская область
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В сводке российского военного ведомства уточняется, что пдразделения группировки войск "Запад" освободили село Дорошовка в Харьковской области, нанеся поражение двум механизированным и штурмовой бригадам ВСУ, а также двум бригадам теробороны в районах Купянска, Нечволодовки, Каменки, Двуречной, Московки, Петропавловки и Новомихайловки.За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки более 240 солдат, танк, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Общие потери вооруженных сил Украины за сутки составили почти 1400 военных, из них примерно 80 - в зоне работы группировки "Днепр", 205 - в зоне "Севера", 250 - "Юга", 450 - "Центра" и 160 - "Востока".Параллельно украинский аналитический ресурс Deep State добавил, что также Армия РФ продвигается в Сумской области, и например, населенный пункт Басовка уже в серой зоне."Многие украинские военные писали, что Басовка уже фактически захвачена РФ. В частности, украинский военный с позывным Мучной пишет, что РФ уже пытается двигаться из Басовки в сторону Локни и имеет тактические успехи. По его оценке, приоритетная задача РФ на этом участке - выйти к Юнаковке", - отмечается в материале ресурса.Также 29 апреля в Минобороны России подтвердили информацию о том, что воздушно-космические силы (ВКС) страны сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Накануне об этом писало украинское издание "Страна.ua"."Причины инцидента выясняется специально созданной комиссией, которая уже начала свою работу. Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления, летчик доставлен в медицинское учреждение для проведения диагностики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное", - процитировало украинское издание вооруженные силы своей страны.Кроме того, во вторник, 29 апреля, Deep Statе сообщил, что ВС РФ подошли к границе Днепропетровской области в районе Котляровки и Успеновки, а также приблизились с юга к трассе на Запорожье западнее Разлива.Deep Statе уточнил, что на востоке Днепропетровской области, в сторону которой приближается фронт, объявили обязательную эвакуацию семей с детьми, а именно - в селах Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка."Формулировка "обязательная эвакуация" означает, что ситуация в регионе близка к военному или гуманитарному коллапсу. Факт эвакуации в глубине Днепропетровской области - ещё одно косвенное подтверждение того, что украинское командование не исключает продвижения российских сил значительно дальше текущей ЛБС. В столице могут говорить, что всё под контролем, но на местах уже готовятся к худшему", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Военная хроника".ВС РФ продолжают продвижение на фронте. Военкор Евгений Лисицын утром 29 апреля уточнил, что российские военные зашли в Котляровку с севера и вытеснили боевиков ВСУ на юго-западную окраину, а также ведут бои в Петровке и Щербиновке на Дзержинском (Торецком) направлении."На Красноармейском направлении наши парни усиливают давление на промзону Песчаного и Шевченко. Эти территории имеют стратегическое значение для логистики и ВС РФ восстанавливают контроль над ними. На Купянском направлении МО РФ объявило об освобождении Каменки. Фактически это означает объединение плацдармов на правом берегу Оскола от Двуречной вплоть до границы с Белгородской областью", - сообщил военкор.Также во вторник, 29 апреля, стало известно, что российские военные нанесли удар с применением фугасной авиационной бомбы по пункту временной дислокации ВСУ. Украины в населенном пункте Богатырь на Южнодонецком направлении. В результате удара уничтожены 50 украинских военных, еще 43 солдата ВСУ получили тяжелые ранения.Накануне была Освобождена харьковская Каменка , суточные потери ВСУ превысили тысячу солдат: фронтовая сводка.
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россия, сумская область, украина, вооруженные силы украины, днепропетровская область, вс рф, продвижение, освобождение, харьковская область
Россия, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, ВС РФ, продвижение, освобождение, Харьковская область

Харьковская Дорошовка и продвижение ВС РФ в Сумской области. Фронтовая сводка

15:07 29.04.2025 (обновлено: 15:08 29.04.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировочные занятия снайперов ВДВ
Тренировочные занятия снайперов ВДВ - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские войска освободили село Дорошовка в Харьковской области, суточные потери противника составили почти 1400 военных. Об этом 29 апреля сообщило Минобороны РФ. Украинский аналитический ресурс Deep State добавил, что также Армия РФ продвигается в Сумской области
В сводке российского военного ведомства уточняется, что пдразделения группировки войск "Запад" освободили село Дорошовка в Харьковской области, нанеся поражение двум механизированным и штурмовой бригадам ВСУ, а также двум бригадам теробороны в районах Купянска, Нечволодовки, Каменки, Двуречной, Московки, Петропавловки и Новомихайловки.
За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки более 240 солдат, танк, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Общие потери вооруженных сил Украины за сутки составили почти 1400 военных, из них примерно 80 - в зоне работы группировки "Днепр", 205 - в зоне "Севера", 250 - "Юга", 450 - "Центра" и 160 - "Востока".
Параллельно украинский аналитический ресурс Deep State добавил, что также Армия РФ продвигается в Сумской области, и например, населенный пункт Басовка уже в серой зоне.
"Многие украинские военные писали, что Басовка уже фактически захвачена РФ. В частности, украинский военный с позывным Мучной пишет, что РФ уже пытается двигаться из Басовки в сторону Локни и имеет тактические успехи. По его оценке, приоритетная задача РФ на этом участке - выйти к Юнаковке", - отмечается в материале ресурса.
Также 29 апреля в Минобороны России подтвердили информацию о том, что воздушно-космические силы (ВКС) страны сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Накануне об этом писало украинское издание "Страна.ua".
"Причины инцидента выясняется специально созданной комиссией, которая уже начала свою работу. Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления, летчик доставлен в медицинское учреждение для проведения диагностики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное", - процитировало украинское издание вооруженные силы своей страны.
Кроме того, во вторник, 29 апреля, Deep Statе сообщил, что ВС РФ подошли к границе Днепропетровской области в районе Котляровки и Успеновки, а также приблизились с юга к трассе на Запорожье западнее Разлива.
Deep Statе уточнил, что на востоке Днепропетровской области, в сторону которой приближается фронт, объявили обязательную эвакуацию семей с детьми, а именно - в селах Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка.
"Формулировка "обязательная эвакуация" означает, что ситуация в регионе близка к военному или гуманитарному коллапсу. Факт эвакуации в глубине Днепропетровской области - ещё одно косвенное подтверждение того, что украинское командование не исключает продвижения российских сил значительно дальше текущей ЛБС. В столице могут говорить, что всё под контролем, но на местах уже готовятся к худшему", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Военная хроника".
ВС РФ продолжают продвижение на фронте. Военкор Евгений Лисицын утром 29 апреля уточнил, что российские военные зашли в Котляровку с севера и вытеснили боевиков ВСУ на юго-западную окраину, а также ведут бои в Петровке и Щербиновке на Дзержинском (Торецком) направлении.
"На Красноармейском направлении наши парни усиливают давление на промзону Песчаного и Шевченко. Эти территории имеют стратегическое значение для логистики и ВС РФ восстанавливают контроль над ними. На Купянском направлении МО РФ объявило об освобождении Каменки. Фактически это означает объединение плацдармов на правом берегу Оскола от Двуречной вплоть до границы с Белгородской областью", - сообщил военкор.
Также во вторник, 29 апреля, стало известно, что российские военные нанесли удар с применением фугасной авиационной бомбы по пункту временной дислокации ВСУ. Украины в населенном пункте Богатырь на Южнодонецком направлении. В результате удара уничтожены 50 украинских военных, еще 43 солдата ВСУ получили тяжелые ранения.
Накануне была Освобождена харьковская Каменка , суточные потери ВСУ превысили тысячу солдат: фронтовая сводка.
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