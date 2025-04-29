Уолтц рассказал, на что готов Трамп для завершения конфликта - 29.04.2025 Украина.ру
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Уолтц рассказал, на что готов Трамп для завершения конфликта
Уолтц рассказал, на что готов Трамп для завершения конфликта - 29.04.2025 Украина.ру
Уолтц рассказал, на что готов Трамп для завершения конфликта
Президент США Дональд Трамп настроен завершить конфликт на Украине, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью радиостанции Fox News
2025-04-29T13:40
2025-04-29T13:40
новости
украина
дональд трамп
сша
россия
майк уолтц
александр дубинский
верховная рада
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"Президент (США - ред.) полон решимости завершить войну, и он готов оказать любое необходимое давление на обе стороны (Украину и Россию), чтобы завершить ее", - отметил он.Комментируя урегулирование конфликта он также заявил, что ситуация сложная, но процесс идет.Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский считает, что американский лидер Трамп принуждает Зеленского к прямым переговорам с Россией — Дубинский
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новости, украина, дональд трамп, сша, россия, майк уолтц, александр дубинский, верховная рада
Новости, Украина, Дональд Трамп, США, Россия, Майк Уолтц, Александр Дубинский, Верховная Рада

Уолтц рассказал, на что готов Трамп для завершения конфликта

13:40 29.04.2025
 
Трамп в раздражении
Трамп в раздражении
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Президент США Дональд Трамп настроен завершить конфликт на Украине, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью радиостанции Fox News
"Президент (США - ред.) полон решимости завершить войну, и он готов оказать любое необходимое давление на обе стороны (Украину и Россию), чтобы завершить ее", - отметил он.
Комментируя урегулирование конфликта он также заявил, что ситуация сложная, но процесс идет.
Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский считает, что американский лидер Трамп принуждает Зеленского к прямым переговорам с Россией — Дубинский
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НовостиУкраинаДональд ТрампСШАРоссияМайк УолтцАлександр ДубинскийВерховная Рада
 
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