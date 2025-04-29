https://ukraina.ru/20250429/uoltts-rasskazal-na-chto-gotov-tramp-dlya-zaversheniya-konflikta-1062835847.html

Уолтц рассказал, на что готов Трамп для завершения конфликта

Уолтц рассказал, на что готов Трамп для завершения конфликта - 29.04.2025 Украина.ру

Уолтц рассказал, на что готов Трамп для завершения конфликта

Президент США Дональд Трамп настроен завершить конфликт на Украине, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью радиостанции Fox News

2025-04-29T13:40

2025-04-29T13:40

2025-04-29T13:40

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майк уолтц

александр дубинский

верховная рада

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"Президент (США - ред.) полон решимости завершить войну, и он готов оказать любое необходимое давление на обе стороны (Украину и Россию), чтобы завершить ее", - отметил он.Комментируя урегулирование конфликта он также заявил, что ситуация сложная, но процесс идет.Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский считает, что американский лидер Трамп принуждает Зеленского к прямым переговорам с Россией — Дубинский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, дональд трамп, сша, россия, майк уолтц, александр дубинский, верховная рада