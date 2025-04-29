https://ukraina.ru/20250429/uoltts-rasskazal-na-chto-gotov-tramp-dlya-zaversheniya-konflikta-1062835847.html
Уолтц рассказал, на что готов Трамп для завершения конфликта
Уолтц рассказал, на что готов Трамп для завершения конфликта - 29.04.2025 Украина.ру
Уолтц рассказал, на что готов Трамп для завершения конфликта
Президент США Дональд Трамп настроен завершить конфликт на Украине, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью радиостанции Fox News
2025-04-29T13:40
2025-04-29T13:40
2025-04-29T13:40
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майк уолтц
александр дубинский
верховная рада
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"Президент (США - ред.) полон решимости завершить войну, и он готов оказать любое необходимое давление на обе стороны (Украину и Россию), чтобы завершить ее", - отметил он.Комментируя урегулирование конфликта он также заявил, что ситуация сложная, но процесс идет.Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский считает, что американский лидер Трамп принуждает Зеленского к прямым переговорам с Россией — Дубинский
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, дональд трамп, сша, россия, майк уолтц, александр дубинский, верховная рада
Новости, Украина, Дональд Трамп, США, Россия, Майк Уолтц, Александр Дубинский, Верховная Рада
Уолтц рассказал, на что готов Трамп для завершения конфликта
Президент США Дональд Трамп настроен завершить конфликт на Украине, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью радиостанции Fox News