Не враждебность к коммунизму, а русофобия движут Западом – Медведев - 29.04.2025 Украина.ру
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Не враждебность к коммунизму, а русофобия движут Западом – Медведев
Не враждебность к коммунизму, а русофобия движут Западом – Медведев - 29.04.2025 Украина.ру
Не враждебность к коммунизму, а русофобия движут Западом – Медведев
Коммунизма в России не было и нет, а русофобия на Западе была и остаётся мотивом антироссийской деятельности. Об этом 29 апреля на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
2025-04-29T14:50
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В ходе мероприятия Медведев прочитал свою лекцию "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?", а также отметил на вопросы аудитории."Никакого коммунизма, как известно, в нашей стране давно нет. Его и не было. Но, во всяком случае, мы его пытались строить", - заметил Медведев, рассказывая о мотивации элит Запада при выстраивании политики в отношении России.По мнению Медведева, вовсе не антикоммунизм движет западными идеологами и политиками в выстраивании противопоставления России, попыток её "сдерживания". Коммунизма в России нет, заметил он, а антироссийская политика есть.Зампред российского Совбеза констатировал прохождение точки невозврата в отношениях с России с Западом, а также необходимость правильных выводов из уроков истории и опыта политико-идеологических иллюзий.Ранее на эту тему: "Горький исторический нонсенс": гибридную войну против России ведут её бывшие союзники - Медведев
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новости, россия, запад, сша, дмитрий медведев, совбез, нато, геополитика, коммунизм, русофобия, международные отношения, международная политика, идеология
Новости, Россия, Запад, США, Дмитрий Медведев, Совбез, НАТО, геополитика, коммунизм, Русофобия, международные отношения, Международная политика, идеология

Не враждебность к коммунизму, а русофобия движут Западом – Медведев

14:50 29.04.2025 (обновлено: 15:00 29.04.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкФедеральный просветительский марафон "Знание. Первые"
Федеральный просветительский марафон Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Коммунизма в России не было и нет, а русофобия на Западе была и остаётся мотивом антироссийской деятельности. Об этом 29 апреля на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В ходе мероприятия Медведев прочитал свою лекцию "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?", а также отметил на вопросы аудитории.
"Никакого коммунизма, как известно, в нашей стране давно нет. Его и не было. Но, во всяком случае, мы его пытались строить", - заметил Медведев, рассказывая о мотивации элит Запада при выстраивании политики в отношении России.
По мнению Медведева, вовсе не антикоммунизм движет западными идеологами и политиками в выстраивании противопоставления России, попыток её "сдерживания". Коммунизма в России нет, заметил он, а антироссийская политика есть.
"Однако элементы этой политики реализуются до сих пор, в том числе усиленное военное присутствие США в Европе, многочисленные базы НАТО, попытки выстроить диалог с позицией силы. В чем дело? Значит, не в коммунизме, конечно, а в тотальной русофобии. Они не считают нас себе равными, - пояснил Медведев. - И это очень глубоко сидит в них, как это ни печально".
Зампред российского Совбеза констатировал прохождение точки невозврата в отношениях с России с Западом, а также необходимость правильных выводов из уроков истории и опыта политико-идеологических иллюзий.
Ранее на эту тему: "Горький исторический нонсенс": гибридную войну против России ведут её бывшие союзники - Медведев
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