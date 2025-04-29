https://ukraina.ru/20250429/ne-vrazhdebnost-k-kommunizmu-a-rusofobiya-dvizhut-zapadom--medvedev-1062838125.html

Не враждебность к коммунизму, а русофобия движут Западом – Медведев

Не враждебность к коммунизму, а русофобия движут Западом – Медведев - 29.04.2025 Украина.ру

Не враждебность к коммунизму, а русофобия движут Западом – Медведев

Коммунизма в России не было и нет, а русофобия на Западе была и остаётся мотивом антироссийской деятельности. Об этом 29 апреля на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

2025-04-29T14:50

2025-04-29T14:50

2025-04-29T15:00

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В ходе мероприятия Медведев прочитал свою лекцию "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?", а также отметил на вопросы аудитории."Никакого коммунизма, как известно, в нашей стране давно нет. Его и не было. Но, во всяком случае, мы его пытались строить", - заметил Медведев, рассказывая о мотивации элит Запада при выстраивании политики в отношении России.По мнению Медведева, вовсе не антикоммунизм движет западными идеологами и политиками в выстраивании противопоставления России, попыток её "сдерживания". Коммунизма в России нет, заметил он, а антироссийская политика есть.Зампред российского Совбеза констатировал прохождение точки невозврата в отношениях с России с Западом, а также необходимость правильных выводов из уроков истории и опыта политико-идеологических иллюзий.Ранее на эту тему: "Горький исторический нонсенс": гибридную войну против России ведут её бывшие союзники - Медведев

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новости, россия, запад, сша, дмитрий медведев, совбез, нато, геополитика, коммунизм, русофобия, международные отношения, международная политика, идеология