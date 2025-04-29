https://ukraina.ru/20250429/kto-podzhigaet-aziyu-kogda-yavnoe-ostaetsya-taynym-1062834042.html

Кто поджигает Азию. Когда явное остается тайным

Кто поджигает Азию. Когда явное остается тайным - 29.04.2025 Украина.ру

Кто поджигает Азию. Когда явное остается тайным

Индо-пакистанский конфликт как-то резво и незаметно за неделю дозрел до угроз применения ядерного оружия. А ведь вроде бы ничто не предвещало.

2025-04-29T13:28

2025-04-29T13:28

2025-04-29T13:30

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Теракты в Кашмире происходят регулярно, да и за его пределами тоже. Также регулярно Индия и Пакистан обвиняют друг друга в недружественных актах и в поддержке террористов. И ничего не случается. Но не в этот раз.Индусы как-то моментально "получили доказательства" участия пакистанской разведки в подготовке теракта и среагировали на диво агрессивно. В море немедленно вышел авианосец (один из двух имеющихся у Индии кораблей такого типа), индийские войска начали концентрацию на границе с Пакистаном, авиация начала облёты границы. Пакистан ответил ракетными стрельбами в районе патрулирования индийского авианосца, его авиация также начала облёты, а сухопутные войска приступили к развёртыванию для прикрытия границы. Начались приграничные перестрелки, а один индийский пограничник заблудился и попал в плен к пакистанцам.Характерно, что Пакистан явно не стремится к разжиганию конфликта, но Нью Дели пока что ведёт себя непримиримо и, несмотря на попытки посредничества, предпринимаемые разными странами, не сворачивает с конфронтационного курса. Начальник пакистанского генштаба даже заявил, что нападение Индии неизбежно, а пакистанские политики напомнили, что у страны есть ядерное оружие, которое будет использовано в случае, если возникнет угроза существованию Пакистана.Следует иметь в виду, что Пакистан в этом тысячелетии сменил свою традиционную ориентацию на США и сейчас является китайским союзником. В свою очередь, Индия, хоть и не перешла полностью в американский лагерь, после распада СССР серьёзно сблизилась с Америкой и Западом в целом, значительно увеличив закупки вооружений в США и Европе. Индия всегда старалась сохранять баланс между Востоком и Западом, не переходя однозначно ни в один из лагерей и пытаясь выступать в Азии в роли третьей силы, но в годы американской гегемонии её торгово-экономическая зависимость от США серьёзно увеличилась.Кроме того у Индии традиционно напряжённые отношения с Китаем, приграничные споры с которым, периодически переходящие в вооружённые столкновения, не прекращаются с шестидесятых годов прошлого века.Быстрое развитие кризиса, непримиримая позиция Индии, внезапное "получение доказательства" участия пакистанских спецслужб чуть ли не в момент совершения теракта, позволяют предположить, что за Нью Дели стоит некое третье государство, которое и явилось главным провокатором этого конфликта. Я говорю о провокации, потому, что независимо от того принимали ли пакистанские спецслужбы реальное участие в организации теракта, получить доказательства такого участия в течение считанных часов если не минут практически невозможно: улики надо собрать, изучить, проверить полученные данные – всё это требует немалого времени. Реально доказательства можно было получить или сфабриковать только до совершения теракта.Однако если бы индийские спецслужбы получили информацию о подготовке теракта, они бы попытались его предотвратить. Тем более трудно поверить, что в нынешней непростой и неоднозначной обстановке Индия стала бы фабриковать доказательства пакистанского соучастия. Индусы как раз находились в процессе очередного пограничного урегулирования с Китаем и мощный военный кризис с союзником Пекина им ни к чему. Наоборот, Индия всеми силами пыталась избежать втягивания в нараставший американо-китайский конфликт, резонно полагая, что сохранение нейтралитета даст ей больше, чем синхронное с Америкой давление на Китай. Стартовавший процесс китайско-индийского урегулирования и стабилизация отношений с Пакистаном стали подтверждением правильности выбора Нью Деди в пользу нейтралитета.Зато такой выбор серьёзно расстраивал американцев, мечтавших при помощи Индии замкнуть вокруг Китая кольцо своих союзников (напомню, что после распада СССР Россия граничит с Китаем только в Приморье, а позиция государств Средней Азии неоднозначна, здесь американские интриги моги принести определённые плоды).Ещё не начавшийся военный конфликт, одна лишь возросшая напряжённость между Индией и Пакистаном уже резко ухудшила позиции не только Китая, но и Ирана. Пакистан – главное транзитное звено, связывающее этих двух союзников России, на которых США сейчас пытаются переключить своё давление. Война между Индией и Пакистаном или даже просто военная опасность, ставят под угрозу весь китайский транзит, идущий южным путём, в том числе и через Среднюю Азию.В одиночку, в случае конвенционного военного конфликта Пакистан может против Индии не выстоять, о чём говорит недвусмысленная угроза пакистанских военных ядерным оружием. Если Китай не вмешается, он теряет позиции в Азии, независимо от того, будет ли в ходе конфликта применено ядерное оружие или, как это и раньше бывало, после какого-то периода боевых действий, будет вновь заключён мир.Если Китай активно поддержит Пакистан и ради этого вступит в конфликт с Индией, пусть и непрямой (только обозначив присутствие своего флота в Индийском океане, чтобы сковать действия индийских ВМС, которые традиционно на голову превосходят всё, что им может противопоставить на море Пакистан), то значительная часть его ВМС будет отвлечена на индо-пакистанский ТВД, от Тайваня, Филиппин и Тихоокеанского ТВД, где США и их союзники получат однозначное преимущество. У Китая появится головная боль в Тибете, где пограничные споры с Индией так и не урегулированы. США получат возможность, при желании, усилить своё военное присутствие в Индийском океане, под предлогом миротворческих усилий – предотвращения разрастания военного конфликта с участием уже трёх ядерных держав.Наконец немаловажным козырем для США будет раскол БРИКС.Для окончательного блокирования китайской торговли американцам надо будет только добиться введения европейцами санкций на любые товары, идущие транзитом через российскую территорию или перевалка которых осуществляется в российских портах. На уровне ЕС такое решение принять вряд ли удастся, но ключевые страны Евросоюза могут ввести такие санкции в индивидуальном порядке. Или же ввести санкции против китайских товаров, мотивируя это его участием в индо-пакистанском конфликте.В общем, от индо-пакистанского обострения США получают сплошные бонусы. Если ещё и война начнётся, то Вашингтон и вовсе массу своих проблем решит или как минимум получит возможность решить их.При этом надо иметь в виду, что Пакистан долгие десятилетия был американским союзником. Всё это время пакистанские и американские спецсужбы тесно взаимодействовали, а ЦРУ беспрепятственно вербовало агентов в спецслужбах Пакистана. С помощью этих агентов американцы вполне могли как организовать реальный пакистанский след в теракте в Кашмире, так и сфабриковать нужные "доказательства" и снабдить ими индусов сразу же после теракта.Кроме того Индия вряд ли бы стала ввязываться в такой сложный и многоуровневый конфликт, не чувствуя поддержки одной из сверхдержав. Россия и Китай точно не будут поддерживать Нью Дели в разжигании конфликта с Исламабадом. Заинтересованы в максимальной дестабилизации региона только США. Кстати, в процессе индо-пакистанского обострения позиция США по украинскому урегулированию стала жёстче. Трамп начал требовать от Москвы немедленного прекращения огня и хвалить позицию Зеленского, которая буквально неделю назад ещё приводила его в бешенство. Теперь он высказывает мнение, что Россия может его "водить за нос".Совпадение? Не думаю. Как-то слишком удачно для США всё совпадает.По какой причине индийские войска могут принять участие в СВО - в интервью Михаила Поликарпова "После участия КНДР в боях под Суджей на СВО могут поехать армии Китая, Индии и Ирана"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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индия, пакистан, сша, дональд трамп, владимир зеленский, ес, брикс, цру, мнения