"Иностранные контингенты на Украине — это враги и легальная цель": Медведев - 29.04.2025 Украина.ру
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"Иностранные контингенты на Украине — это враги и легальная цель": Медведев
"Иностранные контингенты на Украине — это враги и легальная цель": Медведев - 29.04.2025 Украина.ру
"Иностранные контингенты на Украине — это враги и легальная цель": Медведев
Любые иностранные контингенты и наёмники на Украине — это враги и легальная цель российской армии. Об этом 29 апреля на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
2025-04-29T15:25
2025-04-29T15:25
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"Пока продолжается специальная военная операция, законной целью для наших Вооружённых сил являются не только военнослужащие, но и любые наёмники из западных стран, которые воюют на стороне наших врагов. Гарантируем им жизнь, если они добровольно сдаются. Однако от ответственности за преступления против человечества это их не освобождает. Нет и не может быть пощады убийцам мирных людей, экстремистам и террористам. Их должно ждать суровое возмездие", - сказал Медведев.Такая незавидная участь ждёт не только наёмников, сообщает со ссылкой на Медведева фракция "Единая Россия" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.Он также указал на необходимость ликвидации киевского режима и суда над ним, а также над спонсорами и другими причастными к деятельности этого режима.Также в новостях: Надо завершить СВО и уничтожить киевский режим, не украинское государство - МедведевНакануне в новостях: США предложили помощь "коалиции желающих" в отправке миротворческие силы на Украину — Telegraph
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новости, украина, россия, сша, дмитрий медведев, совбез, единая россия, сво, всу, иностранные наемники, военная помощь, украина-нато, военные преступления, мирные жители
Новости, Украина, Россия, США, Дмитрий Медведев, Совбез, Единая Россия, СВО, ВСУ, иностранные наемники, военная помощь, Украина-НАТО, Военные преступления, мирные жители

"Иностранные контингенты на Украине — это враги и легальная цель": Медведев

15:25 29.04.2025
 
© Фото : UKR LEAKS/Telegram Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине
 Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : UKR LEAKS/Telegram
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Любые иностранные контингенты и наёмники на Украине — это враги и легальная цель российской армии. Об этом 29 апреля на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Пока продолжается специальная военная операция, законной целью для наших Вооружённых сил являются не только военнослужащие, но и любые наёмники из западных стран, которые воюют на стороне наших врагов. Гарантируем им жизнь, если они добровольно сдаются. Однако от ответственности за преступления против человечества это их не освобождает. Нет и не может быть пощады убийцам мирных людей, экстремистам и террористам. Их должно ждать суровое возмездие", - сказал Медведев.
Такая незавидная участь ждёт не только наёмников, сообщает со ссылкой на Медведева фракция "Единая Россия" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
"Любые иностранные контингенты, о которых любят рассуждать, которые самонадеянно предлагается разместить на Украине, надо прямо сказать об этом, - это враги. Комбатанты иностранной армии и наша легальная цель. Те, кто выдвигают подобные дурацкие идеи под видом урегулирования, должны это зарубить на своем носу во избежание крупных неприятностей", - заявил Медведев.
Он также указал на необходимость ликвидации киевского режима и суда над ним, а также над спонсорами и другими причастными к деятельности этого режима.
Также в новостях: Надо завершить СВО и уничтожить киевский режим, не украинское государство - Медведев
Накануне в новостях: США предложили помощь "коалиции желающих" в отправке миротворческие силы на Украину — Telegraph
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