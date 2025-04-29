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"Иностранные контингенты на Украине — это враги и легальная цель": Медведев

"Иностранные контингенты на Украине — это враги и легальная цель": Медведев - 29.04.2025 Украина.ру

"Иностранные контингенты на Украине — это враги и легальная цель": Медведев

Любые иностранные контингенты и наёмники на Украине — это враги и легальная цель российской армии. Об этом 29 апреля на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

2025-04-29T15:25

2025-04-29T15:25

2025-04-29T15:25

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"Пока продолжается специальная военная операция, законной целью для наших Вооружённых сил являются не только военнослужащие, но и любые наёмники из западных стран, которые воюют на стороне наших врагов. Гарантируем им жизнь, если они добровольно сдаются. Однако от ответственности за преступления против человечества это их не освобождает. Нет и не может быть пощады убийцам мирных людей, экстремистам и террористам. Их должно ждать суровое возмездие", - сказал Медведев.Такая незавидная участь ждёт не только наёмников, сообщает со ссылкой на Медведева фракция "Единая Россия" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.Он также указал на необходимость ликвидации киевского режима и суда над ним, а также над спонсорами и другими причастными к деятельности этого режима.Также в новостях: Надо завершить СВО и уничтожить киевский режим, не украинское государство - МедведевНакануне в новостях: США предложили помощь "коалиции желающих" в отправке миротворческие силы на Украину — Telegraph

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