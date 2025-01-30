Украина потрясена. Главное на Украине на утро 30 января
© Public domainUSAID
© Public domain
Решение США прекратить программы внешней помощи потрясло Украину, сообщили западные СМИ
Украина потрясена из-за решения администрации президента США Дональда Трампа приостановить все программы внешней помощи, целый ряд проектов был фактически остановлен в одночасье, сообщило британское издание The Guardian.
"Украина потрясена из-за шокирующего решения администрации Трампа немедленно приостановить все программы внешней помощи США, поскольку целый ряд проектов в стране... был фактически остановлен в одночасье", —отмечалось в публикации.
По информации издания, попытки киевского офиса Агентства США по международному развитию (USAID) сохранить финансирование некоторых наиболее важных программ были отвергнуты в США.
"Они попросили исключить некоторые из тех программ, которые они считали критически важными, но у них не получилось",— сообщил газете источник.
Ранее другое издание – The Financial Times —сообщило, что высокопоставленные дипломаты в Бюро по вопросам Европы и Евразии Государственного департамента США обратились к главе Госдепа госсекретарю Марко Рубио с просьбой исключить работу USAID на Украину из директивы, вступившей в силу 25 января.
При этом на самой Украине новость о приостановлении выделения американских грантов вызвала негативную реакцию среди многих СМИ, считавшихся "независимыми".
"Что будет с украинсими медиа и ОО после приостановки грантовой поддержки со стороны США? Мы не знаем, честно. Медицинские услуги, ремонт критической инфраструктуры, борьба с коррупцией — все это в подвешенном состоянии после распоряжения Госдепа США", — сообщил проект Bihus.Info.
Редакция проекта призналась, что "значительная часть" работы Bihus.Info финансировалась через USAID.
"Вернётся ли финансирование через 90 дней — неизвестно. И сейчас донаты из дополнительного источника становятся одними из ключевых", — указывалось в сообщении.
Проект попросил у читателей помощи и призвал подписываться на свои страницы в соцсетях и видеосервисах.
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Проект Hromadske, который был запущен в т.ч. и на американские деньги и который называли "Главным рупором Майдана" также сообщил о том, что решение Госдепа во исполнение указа Трампа сильно ударило по изданию.
"Часть проектов, которые мы реализовываем благодаря грантам, временно останавливается. Именно поэтому сейчас нам особенно нужна поддержка каждого и каждой из вас", — обратилось Hromadske к украинцам.
Решение США приостановить финансирование проектов USAID прокомментировали в Офисе президента Украины.
"Касательно приостановки финансирования USAID. Да, это неожиданная и неприятная новость: и для власти, и для общественного сектора. Но это не первое и не последнее испытание, которое мы должны вынести. Я занимаюсь гуманитарным реагированием, и пауза на 90 дней от ключевого донора не может не ошеломить. Но я уверена, что на гуманитарном направлении мы всё стабилизируем", — заявила замглавы ОП Ирина Верещук вечером 28 января.
Она сообщила, что в ближайшее время Офис президента Украины начнёт предметные консультации с американскими партнёрами "с целью скорейшего продолжения финансирования проектов по гуманитарному реагированию на Украине".
"Пока мы стабилизируем ситуацию, от проектных команд нужно сохранить людей и наработки", — подытожила замглавы ОП.
Позднее о ситуации высказался и сам Владимир Зеленский.
"Сегодня поручил чиновникам дать отчет о программах американской поддержки, которые сейчас приостановлены. Это гуманитарные программы. Алексей Кулеба и другие чиновники выясняют, какие программы сейчас в дефиците; почти все они шли не через правительство Украины, а непосредственно через наши общины, через разные организации. Много проектов. Определим, какие из них критичны и нуждаются в решениях уже сейчас. Часть такого финансирования можем обеспечить благодаря нашим государственным финансам, часть обсудим с европейцами и американцами. Это касается многих сфер – от связи, цифровизации до поддержки ветеранов, школ, больниц и восстановления", — заявил Зеленский.
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При этом он указал, что детали программ "не были государственным делом".
"Но чиновники представят мне все, и то, что приоритетно, то, что касается украинских детей прежде всего, наших ветеранов, программ защиты нашей инфраструктуры, – приоритетные вещи мы обязательно поддержим", — пообещал Зеленский.
Спустя сутки — в вечернем обращении 29 января — он снова вернулся к этому вопросу.
"Сегодня был уже начальный доклад чиновников и команды Офиса – Алексея Кулебы и Виктора Микиты – относительно критически важных программ, которые сейчас приостановлены, а ранее финансировались за счет американской поддержки. Некоторые ключевые вещи я уже поручил делать за внутренние наши средства, а также говорить с европейцами", — сообщил Зеленский.
Он рассказал о содержании нескольких программ.
"Энергетика – были программы по распределённой генерации, другие программы устойчивости для украинских общин, для городов и сёл. Второй вопрос – это ветеранские проекты, которых много было и есть, и будет в регионах, в общинах наших. Ветеранские хабы, линии поддержки, помощь в создании собственных бизнесов ветеранами. И третье – пункты пропуска на границе – это то, что строилось во взаимодействии с партнёрами. Новые современные пункты пропуска для того, чтобы экономическая активность была быстрее, а работа таможенников – более прозрачной. В частности, это проекты в портах. Реально – экономическая безопасность. Будем на это искать больший внутренний ресурс. Есть определённые вопросы и по линии министерства здравоохранения, также в области кибербезопасности. Всем этим занимаемся", — заявил Зеленский.
По его словам, сейчас Украина сконцентрировала усилия на замене американского финансирования европейским.
"Поручил также продолжать аудит приостановленных направлений помощи от Соединённых Штатов Америки, и именно на гуманитарных направлениях, на безопасности и социальных должно быть больше нашей и европейской активности.Чтобы сейчас, пока идёт наработка новой американской политики, мы поддержали людей", — отметил Зеленский.
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Он также рассказал о совещании с министром энергетики Украины Германом Галущенко и о том, как Украине помогает в вопросе энергетики ЕС и конкретно Дания.
Таким образом, приостановка грантового финансирования со стороны США вызвала серьёзную обеспокоенность на Украине. Поиском финансирования занялись не только грантовые структуры, но и органы власти страны.
Об Украине в международном контексте — в статье Татьяны Стоянович "Судьбу Украины определят в Белграде? Украина в международном контексте".