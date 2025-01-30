Украина потрясена. Главное на Украине на утро 30 января - 30.01.2025 Украина.ру
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Украина потрясена. Главное на Украине на утро 30 января
Украина потрясена. Главное на Украине на утро 30 января - 30.01.2025 Украина.ру
Украина потрясена. Главное на Украине на утро 30 января
Решение США прекратить программы внешней помощи потрясло Украину, сообщили западные СМИ
2025-01-30T09:30
2025-01-30T09:30
эксклюзив
хроники
владимир зеленский
дональд трамп
марко рубио
дания
сша
украина
офис президента
ес
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Украина потрясена из-за решения администрации президента США Дональда Трампа приостановить все программы внешней помощи, целый ряд проектов был фактически остановлен в одночасье, сообщило британское издание The Guardian."Украина потрясена из-за шокирующего решения администрации Трампа немедленно приостановить все программы внешней помощи США, поскольку целый ряд проектов в стране... был фактически остановлен в одночасье", —отмечалось в публикации.По информации издания, попытки киевского офиса Агентства США по международному развитию (USAID) сохранить финансирование некоторых наиболее важных программ были отвергнуты в США."Они попросили исключить некоторые из тех программ, которые они считали критически важными, но у них не получилось",— сообщил газете источник.Ранее другое издание – The Financial Times —сообщило, что высокопоставленные дипломаты в Бюро по вопросам Европы и Евразии Государственного департамента США обратились к главе Госдепа госсекретарю Марко Рубио с просьбой исключить работу USAID на Украину из директивы, вступившей в силу 25 января.При этом на самой Украине новость о приостановлении выделения американских грантов вызвала негативную реакцию среди многих СМИ, считавшихся "независимыми"."Что будет с украинсими медиа и ОО после приостановки грантовой поддержки со стороны США? Мы не знаем, честно. Медицинские услуги, ремонт критической инфраструктуры, борьба с коррупцией — все это в подвешенном состоянии после распоряжения Госдепа США", — сообщил проект Bihus.Info.Редакция проекта призналась, что "значительная часть" работы Bihus.Info финансировалась через USAID."Вернётся ли финансирование через 90 дней — неизвестно. И сейчас донаты из дополнительного источника становятся одними из ключевых", — указывалось в сообщении.Проект попросил у читателей помощи и призвал подписываться на свои страницы в соцсетях и видеосервисах.Проект Hromadske, который был запущен в т.ч. и на американские деньги и который называли "Главным рупором Майдана" также сообщил о том, что решение Госдепа во исполнение указа Трампа сильно ударило по изданию."Часть проектов, которые мы реализовываем благодаря грантам, временно останавливается. Именно поэтому сейчас нам особенно нужна поддержка каждого и каждой из вас", — обратилось Hromadske к украинцам.Решение США приостановить финансирование проектов USAID прокомментировали в Офисе президента Украины."Касательно приостановки финансирования USAID. Да, это неожиданная и неприятная новость: и для власти, и для общественного сектора. Но это не первое и не последнее испытание, которое мы должны вынести. Я занимаюсь гуманитарным реагированием, и пауза на 90 дней от ключевого донора не может не ошеломить. Но я уверена, что на гуманитарном направлении мы всё стабилизируем", — заявила замглавы ОП Ирина Верещук вечером 28 января.Она сообщила, что в ближайшее время Офис президента Украины начнёт предметные консультации с американскими партнёрами "с целью скорейшего продолжения финансирования проектов по гуманитарному реагированию на Украине"."Пока мы стабилизируем ситуацию, от проектных команд нужно сохранить людей и наработки", — подытожила замглавы ОП.Позднее о ситуации высказался и сам Владимир Зеленский."Сегодня поручил чиновникам дать отчет о программах американской поддержки, которые сейчас приостановлены. Это гуманитарные программы. Алексей Кулеба и другие чиновники выясняют, какие программы сейчас в дефиците; почти все они шли не через правительство Украины, а непосредственно через наши общины, через разные организации. Много проектов. Определим, какие из них критичны и нуждаются в решениях уже сейчас. Часть такого финансирования можем обеспечить благодаря нашим государственным финансам, часть обсудим с европейцами и американцами. Это касается многих сфер – от связи, цифровизации до поддержки ветеранов, школ, больниц и восстановления", — заявил Зеленский.При этом он указал, что детали программ "не были государственным делом"."Но чиновники представят мне все, и то, что приоритетно, то, что касается украинских детей прежде всего, наших ветеранов, программ защиты нашей инфраструктуры, – приоритетные вещи мы обязательно поддержим", — пообещал Зеленский.Спустя сутки — в вечернем обращении 29 января — он снова вернулся к этому вопросу."Сегодня был уже начальный доклад чиновников и команды Офиса – Алексея Кулебы и Виктора Микиты – относительно критически важных программ, которые сейчас приостановлены, а ранее финансировались за счет американской поддержки. Некоторые ключевые вещи я уже поручил делать за внутренние наши средства, а также говорить с европейцами", — сообщил Зеленский.Он рассказал о содержании нескольких программ."Энергетика – были программы по распределённой генерации, другие программы устойчивости для украинских общин, для городов и сёл. Второй вопрос – это ветеранские проекты, которых много было и есть, и будет в регионах, в общинах наших. Ветеранские хабы, линии поддержки, помощь в создании собственных бизнесов ветеранами. И третье – пункты пропуска на границе – это то, что строилось во взаимодействии с партнёрами. Новые современные пункты пропуска для того, чтобы экономическая активность была быстрее, а работа таможенников – более прозрачной. В частности, это проекты в портах. Реально – экономическая безопасность. Будем на это искать больший внутренний ресурс. Есть определённые вопросы и по линии министерства здравоохранения, также в области кибербезопасности. Всем этим занимаемся", — заявил Зеленский.По его словам, сейчас Украина сконцентрировала усилия на замене американского финансирования европейским."Поручил также продолжать аудит приостановленных направлений помощи от Соединённых Штатов Америки, и именно на гуманитарных направлениях, на безопасности и социальных должно быть больше нашей и европейской активности.Чтобы сейчас, пока идёт наработка новой американской политики, мы поддержали людей", — отметил Зеленский.Он также рассказал о совещании с министром энергетики Украины Германом Галущенко и о том, как Украине помогает в вопросе энергетики ЕС и конкретно Дания.Таким образом, приостановка грантового финансирования со стороны США вызвала серьёзную обеспокоенность на Украине. Поиском финансирования занялись не только грантовые структуры, но и органы власти страны.Об Украине в международном контексте — в статье Татьяны Стоянович "Судьбу Украины определят в Белграде? Украина в международном контексте".
https://ukraina.ru/20250129/1060670159.html
https://ukraina.ru/20250129/1060651475.html
https://ukraina.ru/20250129/1060643942.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио, дания, сша, украина, офис президента, ес
Эксклюзив, Хроники, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марко Рубио, Дания, США, Украина, Офис президента, ЕС

Украина потрясена. Главное на Украине на утро 30 января

09:30 30.01.2025
 
© Public domainUSAID
USAID
© Public domain
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Решение США прекратить программы внешней помощи потрясло Украину, сообщили западные СМИ
Украина потрясена из-за решения администрации президента США Дональда Трампа приостановить все программы внешней помощи, целый ряд проектов был фактически остановлен в одночасье, сообщило британское издание The Guardian.
"Украина потрясена из-за шокирующего решения администрации Трампа немедленно приостановить все программы внешней помощи США, поскольку целый ряд проектов в стране... был фактически остановлен в одночасье", —отмечалось в публикации.
По информации издания, попытки киевского офиса Агентства США по международному развитию (USAID) сохранить финансирование некоторых наиболее важных программ были отвергнуты в США.
"Они попросили исключить некоторые из тех программ, которые они считали критически важными, но у них не получилось",— сообщил газете источник.
Ранее другое издание – The Financial Times —сообщило, что высокопоставленные дипломаты в Бюро по вопросам Европы и Евразии Государственного департамента США обратились к главе Госдепа госсекретарю Марко Рубио с просьбой исключить работу USAID на Украину из директивы, вступившей в силу 25 января.
При этом на самой Украине новость о приостановлении выделения американских грантов вызвала негативную реакцию среди многих СМИ, считавшихся "независимыми".
"Что будет с украинсими медиа и ОО после приостановки грантовой поддержки со стороны США? Мы не знаем, честно. Медицинские услуги, ремонт критической инфраструктуры, борьба с коррупцией — все это в подвешенном состоянии после распоряжения Госдепа США", — сообщил проект Bihus.Info.
Редакция проекта призналась, что "значительная часть" работы Bihus.Info финансировалась через USAID.
"Вернётся ли финансирование через 90 дней — неизвестно. И сейчас донаты из дополнительного источника становятся одними из ключевых", — указывалось в сообщении.
Проект попросил у читателей помощи и призвал подписываться на свои страницы в соцсетях и видеосервисах.
Коллаж: Путин, Зеленский и Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Вчера, 19:10
Зеленский пожаловался на Байдена и погубил гарнизон Великой Новосёлки. Итоги 29 январяЗеленский умудрился не выйти на самого себя при поиске виновных в бедах Украины. ВСУ продолжают нести большие потери в зонах СВО и КТО. Западная пресса скептически оценивает шансы Киева избежать унижения при "большой сделке" Москвы и Вашингтона
Проект Hromadske, который был запущен в т.ч. и на американские деньги и который называли "Главным рупором Майдана" также сообщил о том, что решение Госдепа во исполнение указа Трампа сильно ударило по изданию.
"Часть проектов, которые мы реализовываем благодаря грантам, временно останавливается. Именно поэтому сейчас нам особенно нужна поддержка каждого и каждой из вас", — обратилось Hromadske к украинцам.
Решение США приостановить финансирование проектов USAID прокомментировали в Офисе президента Украины.
"Касательно приостановки финансирования USAID. Да, это неожиданная и неприятная новость: и для власти, и для общественного сектора. Но это не первое и не последнее испытание, которое мы должны вынести. Я занимаюсь гуманитарным реагированием, и пауза на 90 дней от ключевого донора не может не ошеломить. Но я уверена, что на гуманитарном направлении мы всё стабилизируем", — заявила замглавы ОП Ирина Верещук вечером 28 января.
Она сообщила, что в ближайшее время Офис президента Украины начнёт предметные консультации с американскими партнёрами "с целью скорейшего продолжения финансирования проектов по гуманитарному реагированию на Украине".
"Пока мы стабилизируем ситуацию, от проектных команд нужно сохранить людей и наработки", — подытожила замглавы ОП.
Позднее о ситуации высказался и сам Владимир Зеленский.
"Сегодня поручил чиновникам дать отчет о программах американской поддержки, которые сейчас приостановлены. Это гуманитарные программы. Алексей Кулеба и другие чиновники выясняют, какие программы сейчас в дефиците; почти все они шли не через правительство Украины, а непосредственно через наши общины, через разные организации. Много проектов. Определим, какие из них критичны и нуждаются в решениях уже сейчас. Часть такого финансирования можем обеспечить благодаря нашим государственным финансам, часть обсудим с европейцами и американцами. Это касается многих сфер – от связи, цифровизации до поддержки ветеранов, школ, больниц и восстановления", — заявил Зеленский.
ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Вчера, 13:00
Ракеты в обмен на паломничество, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 29 январяВС РФ освободили населённый пункт в ДНР; отражена массированная атака украинских БПЛА; Киев получит ракеты, которые уже не нужны Израилю; в результате удара украинских дронов в Белгородской области есть погибшие; в Госдуме требуют расследовать заявление о попытке убить Владимира Путина
При этом он указал, что детали программ "не были государственным делом".
"Но чиновники представят мне все, и то, что приоритетно, то, что касается украинских детей прежде всего, наших ветеранов, программ защиты нашей инфраструктуры, – приоритетные вещи мы обязательно поддержим", — пообещал Зеленский.
Спустя сутки — в вечернем обращении 29 января — он снова вернулся к этому вопросу.
"Сегодня был уже начальный доклад чиновников и команды Офиса – Алексея Кулебы и Виктора Микиты – относительно критически важных программ, которые сейчас приостановлены, а ранее финансировались за счет американской поддержки. Некоторые ключевые вещи я уже поручил делать за внутренние наши средства, а также говорить с европейцами", — сообщил Зеленский.
Он рассказал о содержании нескольких программ.
"Энергетика – были программы по распределённой генерации, другие программы устойчивости для украинских общин, для городов и сёл. Второй вопрос – это ветеранские проекты, которых много было и есть, и будет в регионах, в общинах наших. Ветеранские хабы, линии поддержки, помощь в создании собственных бизнесов ветеранами. И третье – пункты пропуска на границе – это то, что строилось во взаимодействии с партнёрами. Новые современные пункты пропуска для того, чтобы экономическая активность была быстрее, а работа таможенников – более прозрачной. В частности, это проекты в портах. Реально – экономическая безопасность. Будем на это искать больший внутренний ресурс. Есть определённые вопросы и по линии министерства здравоохранения, также в области кибербезопасности. Всем этим занимаемся", — заявил Зеленский.
По его словам, сейчас Украина сконцентрировала усилия на замене американского финансирования европейским.
"Поручил также продолжать аудит приостановленных направлений помощи от Соединённых Штатов Америки, и именно на гуманитарных направлениях, на безопасности и социальных должно быть больше нашей и европейской активности.Чтобы сейчас, пока идёт наработка новой американской политики, мы поддержали людей", — отметил Зеленский.
Зеленский предупреждает
Вчера, 09:00
Проблема с переговорами, провалы ВСУ, "путь к началу ядерной войны". Главное на Украине на утро 29 январяЗеленский выступил за затягивание конфликта, несмотря на заявления Путина о переговорах. На Украине звучат взрывы, ВСУ саботируют приказы командования атаковать. Володин назвал возможную подготовку США покушения на Путина путем к началу ядерной войны
Он также рассказал о совещании с министром энергетики Украины Германом Галущенко и о том, как Украине помогает в вопросе энергетики ЕС и конкретно Дания.
Таким образом, приостановка грантового финансирования со стороны США вызвала серьёзную обеспокоенность на Украине. Поиском финансирования занялись не только грантовые структуры, но и органы власти страны.
Об Украине в международном контексте — в статье Татьяны Стоянович "Судьбу Украины определят в Белграде? Украина в международном контексте".
 
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Заголовок открываемого материала
09:30Украина потрясена. Главное на Украине на утро 30 января
09:30Как ключевая ставка в России связана с событиями в США и чем ответим при глобальном торге - Силаков
09:13Киев потрясло решение США приостановить программы внешней помощи - Guardian
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