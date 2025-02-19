https://ukraina.ru/20250219/1061196870.html

"Вова 4 процента" доигрался. Трамп опять перехватывает повестку России

"Вова 4 процента" доигрался. Трамп опять перехватывает повестку России - 19.02.2025 Украина.ру

"Вова 4 процента" доигрался. Трамп опять перехватывает повестку России

Судя по украинской ситуации, кому сегодня однозначно весело, так это нардепу Александру Дубинскому, сидящему в СИЗО весьма уютно и даже дающему оттуда пространные интервью и проводящему собственное социологические опросы.

2025-02-19T14:07

2025-02-19T14:07

2025-02-19T14:07

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ес

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И дело не в том, что Дубинский сегодня – это "человек Трампа", укрополитик, который начал зарабатывать политкапитал на поддержке Трампа тогда, когда это было не модно и всем банковал теряющейся днем, как в темноте, другой президент США и хозяин Украины – Джо Байден. Дубинский думает, что его не тронут и он может высидеть в тюрьме даже президентское кресло, как сирый и гонимый страдалец, жертва режима. А это зря. Зеленский – чел мелкотравчатый, злопамятный и мстительный. И от страха эти его замечательные черты могут только усилиться, и он прикажет кому-нибудь из своих нукеров, и Дубинский может галушкой с салом подавиться в камере, с табуретки упасть на металлический гвоздик в полу, забытый там тупыми надзирателями, или просто тихо не проснуться в комфортабельной камерке с вай-фаем и блэк-джеком.Потому что Дубинский не только поддерживает Трампа, но и не забывает повторять все нарративы, которые тот исторгает из себя.А Трамп, оценивая российско-американские переговоры в Эр-Рияде, сказал следующее: "На Украине давно не было выборов. Как бы мне ни было грустно говорить, но у Зеленского сейчас рейтинг 4%". То есть фактически послал Зеленского. И даже не на выборы, а значительно дальше – на свалку истории, в небытие.И Дубинский сразу начал глумиться и ржать в унисон. Провел у себя свой соцопрос и выдал: "Трамп выражает глас украинского народа. У меня сегодня на канале Зеленский набрал 3%. Удивительные совпадения".А что ж тут удивительного? Все политические лузеры, пованивающие провалами и страхом, в Украине так всегда и заканчивали. Похожий рейтинг – 4-5% – был под конец каденции и "пятилетки оранжевого безумия" был и у прыщавого "мессийки" оранжевого майдана-2004 Виктора Ющенко. К этому показателю стремился потом Виктор Янукович, которому просто помогли скатиться с горки госпереворотом в 2014 году. Этот результат практически снискал главный бенефициар "евромайдана-2014" Петр Порошенко, у которого в 2019 году мог выиграть туалетный ершик, если баллотировался он, а не демонстрирующий удивительные способности игры на пианино совсем неподходящими для этого частями тела клоун Владимир Зеленский.И вот прошло шесть лет с того несчастливого для Украины момента. Три года идет война, и Зеленский своей тупостью, наглостью, безудержным стяжательством и банальной жадностью на крови и слезах своих сограждан совершенно заслужил свое нынешнее погоняло – "Вова 4 процента". Теперь оно с ним навсегда, до эпитафии на могилке или кривой надписи, нацарапанной на картонке, где-нибудь на мусорнике, где клоуна прикопают за ненадобностью. После истечения полномочий, которые он и так уже просрочил, или в результате того, что бывший лидер "Правого сектора"* Дмитрий Ярош сделает доброе дело и таки выполнит свое обещание, повесив лузера на каштане на Крещатике. За все его подвиги на ниве служения "нэньке".И верный трампист Дубинский, кстати, мыслит так же и сравнивает Зеленского не с туалетным ершиком, а со шваброй. И утверждает, что если выборы состоялись бы на следующий день, то за швабру и против Зеленского проголосуют 97% почти из 13 тысяч респондентов, опрошенных этим "узником совести" на подсосе у американского президента.Но в словах Трампа и выводах Дубинского слишком много серьезного, чтобы ими (словами) можно было манкировать. Тут в первую очередь зашифровано стремление к миру, который объективно выгоден всем, потому что прекратится кровопролитие, и которому – тоже объективно – мешает Зеленский.А главное – есть и признание реальной складывающейся политической ситуации в Украине и на фронтах спецвоенной операции (СВО), где Украина проигрывает. И электоральный срез симпатий и антипатий действующих украинских политиков, среди которых Зеленский провел такую зачистку, что и любителю "ленинской гвардии" Иосифу Сталину в 1936-1938 годах не снилась. И призыв все же провести в Украине выборы и таки легитимировать президента, чтобы тот мог подписать договор о мире или перемирии так, чтобы его (договор) потом не дезавуировали последыши. И – повторяю – реальный уровень доверия украинцев к Зеленскому и всей его поганой власти, которая подвела страну к черте, за которой национальная катастрофа, исчезновение с карты мира и небытие.Но самое главное в этой цифре с одной стороны, это признание того, что если Зеленский будет упрямиться и дальше посылать в пеший эротический тур всех, включая своих хозяев и спонсоров в том числе, и в США, то ситуация может стать совсем бесконтрольной. И в конечном итоге сорваться в штопор Третьем мировой войны.Потому что война сегодня – это мать родна не только для Зеленского, которого она сохраняет у руля Украины и позволяет и дальше грабить страну, но и для многих современных и американских, и европейских политиков. Например, предводители в Евросоюзе и во многих странах-флагманах Европы – байденисты-демократы, которые не смогли пока перестроиться и покорно жевать то, что им сплевывают Трамп и его республиканская команда. Они фрондируют, хотят, чтобы Украина воевала дальше, готовы за это платить и вооружать укронеонацистов и подкармливать их бесноватого просроченного фюрера Зеленского.А вот Трамп хочет мира. И, с другой стороны, в его словах есть не только призыв к миру и устранению Зеленского, но и тактический выигрыш у России, которая давно выступает с такими же требованиями. На языке политтехнологов это называется перехват актуальной повестки. И тактической, и в конечном результате стратегической.Дело вот ведь в чем: раньше за мир в Украине и, ясное дело, в Европе последовательно топила Россия. И она же требовала подписать документ об этом мире легитимным президентом Украины, на роль которого Зеленский не тянет.А теперь об этом заговорили США и Трамп. Последними заговорили. И громко. А, как известно, запоминаются послание слова. И те, кто их произнес. Теперь в глазах мирового большинства, Глобального Юга, Африки, Латинской Америки, которые хотят торговать и сотрудничать, а не воевать, миротворцем выглядит Трамп, который якобы склоняет к этому же президента России Владимира Путина. В глазах, повторяю, всего мирового общественного мнения это именно Трамп позвонил в Москву и провел диалог с Путиным, который вылился в переговоры в Эр-Рияде.Так ли это было или нет, уже не важно. Сегодня ситуация выглядит таким образом – за мир в Украине единым фронтом выступают и Россия, и США. Но если мир сорвется, потому что его условия не подойдут Москве и не будут отвечать национальным интересам России, не обеспечивая ее долгосрочную безопасность, то Трампу проще и легче будет во всем обвинить российского президента и Россию. Мол, Россия просила мира, США ее поддержали, мир приблизили, а теперь Москва не хочет.Якобы не хочет. Но не важно – запоминается, повторяю, последнее слово. И последняя инициатива, которая сегодня – за США.И это уже второй тактический выигрыш США, которые, уничтожая свое Агентство США по международному развитию (USAID) и разоблачая все, что неприглядного оно в мире делало, перехватывают и общую повестку развернувшихся в мире процессов. А именно – борьбу за монополярный мир на основе традиционных ценностей, а не трансгендерно-элгэбэтешных** ноу-хау и нарративов демократов и либералов-глобалистов.Все время в глазах всего мира именно Россия была хранительницей и защитницей традиционных ценностей – семьи, отношений между полами, воспитания детей, религиозных постулатов и т. д. А теперь США, уничтожающие нравственно-этический беспредел USAID, тоже оказывается, защищают те же ценности. Традиционные, повторяю.И уже не так и важно, что США ведь не закрывают USAID совсем, а только приводят его в порядок и заставляют делать то, что нужно, чтобы снова сделать Америку великой. То есть опять побороться за гегемонию США в мире. Важно то, что за свое первенство и лидерство, за свою гегемонию США будут бороться под флагом защиты традиционных ценностей. Тех, за которые борется и Россия. Но теперь, так уж получается, борется на вторых ролях, вслед за США.Если в будущем окажется, что США фальшивят и фарисействуют, то все опять встанет на свои места: каждый сядет на свой шесток и жердочку согласно выкупленным у истории билетам. Но сегодня американцы и Трамп очень удачно лавируют и маневрируют. Тактически обманывая, чтобы победила их стратегическая ложь. И ничего личного, это, детки, политика…Еще на эту тему читает в статье Владимира Скачко "Как Трамп "делает" Горбачева. Почему американская перестройка может закончиться успехом *признан в России террористической организацией**признано экстремистским движением

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эксклюзив, владимир зеленский, украина, дональд трамп, россия, сша, александр дубинский, правый сектор, ес, джо байден