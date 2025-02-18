Сергей Санакоев: Трамп предложил Китаю игру с нулевой суммой, но в войне тарифов победителей не будет - 18.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250218/1061169412.html
Сергей Санакоев: Трамп предложил Китаю игру с нулевой суммой, но в войне тарифов победителей не будет
Сергей Санакоев: Трамп предложил Китаю игру с нулевой суммой, но в войне тарифов победителей не будет - 18.02.2025 Украина.ру
Сергей Санакоев: Трамп предложил Китаю игру с нулевой суммой, но в войне тарифов победителей не будет
Чтобы ни говорили создатели мифов о китайской угрозе, Китай всегда исходит из экономической целесообразности. Речь не идет даже о том, чтобы добиваться исполнения обязательств Украины перед Пекином по заводу "Мотор Сич".
2025-02-18T15:00
2025-02-18T15:00
интервью
китай
украина
сша
дональд трамп
сергей санакоев
владимир зеленский
украина.ру
мотор сич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039801300_25:6:860:476_1920x0_80_0_0_03f67c2f1543aedd5213923dd8d64d03.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев.- Сергей Феликсович, Зеленский заявил, что Китай может предоставить Украине гарантии безопасности, которые, по его же словам, отказываются дать США, Заинтересован ли Пекин в таких гарантиях для Украины?- Если речь будет идти о всеобъемлющей безопасности, тогда естественно Китай будет подписантом таких соглашений, как и Россия, и США. Зеленский сейчас больше нервничает по поводу того, что Россия и США будут обсуждать эти вопросы тет-а-тет, переговоры в Эр-Рияде уже идут. Глава МИД КНР Ван И также в Мюнхене заявлял, что Европа должна быть частью этих переговоров, но Сергей Лавров уже напомнил, сколько раз европейские лидеры обманывали Россию. Одни Минские соглашения чего стоят.- На Украине задумались о том, что стоит предложить Китаю заключить соглашение о разработке месторождений полезных ископаемых после того, как сорвалась такая же сделка с США. Заинтересован ли Китай в редкоземельных металлах Украина с учетом того, что на долю КНР приходится около 90 % мировой добычи редкоземельных элементов?- Китай же остается и самым большим потребителем редкоземельных металлов. До того, как эти редкоземельные металлы в виде продукции будут поступать на рынки, пройдет 10 лет. Это время уйдет на разведку и организацию добычи.В интересах китайских компаний участвовать в восстановлении Украины, и они будут этим заниматься в этом в любом случае.- Какой еще интерес может представлять для Китая территория Украины? Порты, пахотные земли, логистические коридоры?- Чтобы ни говорили создатели мифов о китайской угрозе, Китай всегда исходит из экономической целесообразности. Речь не идет даже о том, чтобы добиваться исполнения обязательств Украины перед Пекином по заводу "Мотор Сич". Китайцев больше интересует взаимовыгодная торговля, договоренности по углю, зерну, металлу. Но совершенно исключено, что Китай будет кому-то угрожать.- На днях Дональд Трамп ввел рекордные пошлины на китайские товары. К чему приведет американо-китайское противостояние при новом президенте США?- Это не красные линии для Китая, это не то, из-за чего китайцы готовы начинать третью мировую войну. Они всегда будут начинать адекватно. Позиция Китая заключается в том, что это игра с нулевым выигрышем. Никто не выйдет победителем из этой перепалки тарифов. Китай сумеет ответить США не менее болезненно. Китай не пойдет на уступки.- Каким образом будет решаться проблема Тайваня после смены администрации в Белом доме?- Только оголтелые неоконы, которые смогли сделать из Украины анти-Россию, могли пытаться делать из Тайваня анти-Китай. Трамп этого делать не будет. Тем более он распускает структуры типа USAID и удаляет их с поля американской бюрократии.Поэтому тайваньская карта не будет разыгрываться при президентстве Трампа. Тайвань остается признанной частью Китая. Если местные власти не начнут официальную процедуру отделения и не будет внешнего вмешательства, Пекин каких-либо действий против Тайваня предпринимать не собирается. Китай собирается продолжать политику мирного воссоединения единого народа по обе стороны Тайваньского пролива.- Согласны ли вы с тем, что одна из генеральных задача Трампа не допустить еще большего сближения России и Китая?- Об этом я предупреждал даже до выборов в США. Задача №1 для американцев любой ценой рассорить Россию и Китай. Якобы теперь нас поманил Трамп, и мы можем совершить разворот на Запад, отрываясь от Китая. Но нерушимая дружба между двумя странами, это реальность, которую никто не сможет изменить. Достаточно вспомнить слова Си Цзиньпина после переговоров с Владимиром Путиным: "Сейчас идут перемены, которых не было в течение ста лет. Когда мы вместе, то мы двигаем эти перемены".Подробнее об итогах Мюнхенской конференции по безопасности Мюнхенская речь Вэнса: России предстоит борьба за знамя традиционных ценностей
https://ukraina.ru/20250218/1061147195.html
https://ukraina.ru/20250217/1061141989.html
китай
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039801300_118:0:753:476_1920x0_80_0_0_0b300db5ef096beb735723ce0228d163.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, китай, украина, сша, дональд трамп, сергей санакоев, владимир зеленский, украина.ру, мотор сич
Интервью, Китай, Украина, США, Дональд Трамп, Сергей Санакоев, Владимир Зеленский, Украина.ру, мотор сич

Сергей Санакоев: Трамп предложил Китаю игру с нулевой суммой, но в войне тарифов победителей не будет

15:00 18.02.2025
 
© russiancouncil.ruСергей Санакоев интервью
Сергей Санакоев интервью
© russiancouncil.ru
Читать в
ДзенTelegram
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Чтобы ни говорили создатели мифов о китайской угрозе, Китай всегда исходит из экономической целесообразности. Речь не идет даже о том, чтобы добиваться исполнения обязательств Украины перед Пекином по заводу "Мотор Сич".
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев.
- Сергей Феликсович, Зеленский заявил, что Китай может предоставить Украине гарантии безопасности, которые, по его же словам, отказываются дать США, Заинтересован ли Пекин в таких гарантиях для Украины?
- Если речь будет идти о всеобъемлющей безопасности, тогда естественно Китай будет подписантом таких соглашений, как и Россия, и США. Зеленский сейчас больше нервничает по поводу того, что Россия и США будут обсуждать эти вопросы тет-а-тет, переговоры в Эр-Рияде уже идут.
Глава МИД КНР Ван И также в Мюнхене заявлял, что Европа должна быть частью этих переговоров, но Сергей Лавров уже напомнил, сколько раз европейские лидеры обманывали Россию. Одни Минские соглашения чего стоят.
- На Украине задумались о том, что стоит предложить Китаю заключить соглашение о разработке месторождений полезных ископаемых после того, как сорвалась такая же сделка с США. Заинтересован ли Китай в редкоземельных металлах Украина с учетом того, что на долю КНР приходится около 90 % мировой добычи редкоземельных элементов?
- Китай же остается и самым большим потребителем редкоземельных металлов. До того, как эти редкоземельные металлы в виде продукции будут поступать на рынки, пройдет 10 лет. Это время уйдет на разведку и организацию добычи.
В интересах китайских компаний участвовать в восстановлении Украины, и они будут этим заниматься в этом в любом случае.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
06:27
Поступает очень неожиданная информация из Киева. Непубличная, конечно жеВпрочем, неожиданной она может показаться, только если не вникать в происходящее в последние недели на киевских холмах. О том, что у Зеленского и его ближнего окружения не выстраиваются отношения с новой американской администраций, не говорил только ленивый
- Какой еще интерес может представлять для Китая территория Украины? Порты, пахотные земли, логистические коридоры?
- Чтобы ни говорили создатели мифов о китайской угрозе, Китай всегда исходит из экономической целесообразности. Речь не идет даже о том, чтобы добиваться исполнения обязательств Украины перед Пекином по заводу "Мотор Сич".
Китайцев больше интересует взаимовыгодная торговля, договоренности по углю, зерну, металлу. Но совершенно исключено, что Китай будет кому-то угрожать.
- На днях Дональд Трамп ввел рекордные пошлины на китайские товары. К чему приведет американо-китайское противостояние при новом президенте США?
- Это не красные линии для Китая, это не то, из-за чего китайцы готовы начинать третью мировую войну. Они всегда будут начинать адекватно. Позиция Китая заключается в том, что это игра с нулевым выигрышем. Никто не выйдет победителем из этой перепалки тарифов. Китай сумеет ответить США не менее болезненно. Китай не пойдет на уступки.
- Каким образом будет решаться проблема Тайваня после смены администрации в Белом доме?
- Только оголтелые неоконы, которые смогли сделать из Украины анти-Россию, могли пытаться делать из Тайваня анти-Китай. Трамп этого делать не будет. Тем более он распускает структуры типа USAID и удаляет их с поля американской бюрократии.
Поэтому тайваньская карта не будет разыгрываться при президентстве Трампа. Тайвань остается признанной частью Китая. Если местные власти не начнут официальную процедуру отделения и не будет внешнего вмешательства, Пекин каких-либо действий против Тайваня предпринимать не собирается. Китай собирается продолжать политику мирного воссоединения единого народа по обе стороны Тайваньского пролива.
Китай даст разрешение разрушать мосты через Днепр? Об итогах переговоров Путина и Трампа — Подлесный
Вчера, 18:28
Китай даст разрешение разрушать мосты через Днепр? Об итогах переговоров Путина и Трампа — Подлесный
- Согласны ли вы с тем, что одна из генеральных задача Трампа не допустить еще большего сближения России и Китая?
- Об этом я предупреждал даже до выборов в США. Задача №1 для американцев любой ценой рассорить Россию и Китай. Якобы теперь нас поманил Трамп, и мы можем совершить разворот на Запад, отрываясь от Китая.
Но нерушимая дружба между двумя странами, это реальность, которую никто не сможет изменить. Достаточно вспомнить слова Си Цзиньпина после переговоров с Владимиром Путиным: "Сейчас идут перемены, которых не было в течение ста лет. Когда мы вместе, то мы двигаем эти перемены".
Подробнее об итогах Мюнхенской конференции по безопасности Мюнхенская речь Вэнса: России предстоит борьба за знамя традиционных ценностей
 
ИнтервьюКитайУкраинаСШАДональд ТрампСергей СанакоевВладимир ЗеленскийУкраина.румотор сич
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:51От умиротворения Украины выиграют все – Эрдоган
18:28Вашингтон предложит Минску "большую сделку". Намечается ли оттепель в белорусско-американских отношениях
18:15"Не знаете, кто такой Бандера, смотрите сериал с Кардашьян". Небензя сказал, из-за чего Киев кусает локти
18:00Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться. Итоги 18 февраля
17:57О чём будут говорить без Украины и чем для России опасна замена Зеленского – Дудчак
17:53Лавров рассказал об итогах переговоров России и США в Эр-Рияде
17:46Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютов
17:24Госдеп США разъяснил важность переговоров с Россией в Эр-Рияде
16:43Алексей Живов: В "Эспаньоле" с наркотиками строго. Наказание ждет такое, что лучше погибнуть на фронте
16:02Российская делегация рассказала об итогах переговоров с США в Эр-Рияде
16:00"Конец Чирвы-Козыря": как правильно перепрятывать (сало) зерно
15:34МИД РФ поражается требованию ЕС дать место за столом переговоров по Украине
15:24Как Трамп "делает" Горбачева. Почему американская перестройка может закончиться успехом
15:12Госдума освободит от срочной службы отвоевавших
15:00Сергей Санакоев: Трамп предложил Китаю игру с нулевой суммой, но в войне тарифов победителей не будет
14:44Армия России освободила Ямполовку в ДНР
14:43Настоящие возвращенцы. Зарубежные компании уже хотят обратно в Россию, но вряд ли это будет легко
14:32МИД РФ предложил Финляндии и Швеции обсудить свои проблемы, Гренландию заодно
14:31"Совести нет": Захарова ответила на слова Каллас об отсутствии гражданских жертв в РФ
14:22Диалог России и США вызвал у евроатлантических русофобов истерику на грани паники - МИД РФ
Лента новостейМолния