https://ukraina.ru/20250218/1061169412.html

Сергей Санакоев: Трамп предложил Китаю игру с нулевой суммой, но в войне тарифов победителей не будет

Сергей Санакоев: Трамп предложил Китаю игру с нулевой суммой, но в войне тарифов победителей не будет - 18.02.2025 Украина.ру

Сергей Санакоев: Трамп предложил Китаю игру с нулевой суммой, но в войне тарифов победителей не будет

Чтобы ни говорили создатели мифов о китайской угрозе, Китай всегда исходит из экономической целесообразности. Речь не идет даже о том, чтобы добиваться исполнения обязательств Украины перед Пекином по заводу "Мотор Сич".

2025-02-18T15:00

2025-02-18T15:00

2025-02-18T15:00

интервью

китай

украина

сша

дональд трамп

сергей санакоев

владимир зеленский

украина.ру

мотор сич

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев.- Сергей Феликсович, Зеленский заявил, что Китай может предоставить Украине гарантии безопасности, которые, по его же словам, отказываются дать США, Заинтересован ли Пекин в таких гарантиях для Украины?- Если речь будет идти о всеобъемлющей безопасности, тогда естественно Китай будет подписантом таких соглашений, как и Россия, и США. Зеленский сейчас больше нервничает по поводу того, что Россия и США будут обсуждать эти вопросы тет-а-тет, переговоры в Эр-Рияде уже идут. Глава МИД КНР Ван И также в Мюнхене заявлял, что Европа должна быть частью этих переговоров, но Сергей Лавров уже напомнил, сколько раз европейские лидеры обманывали Россию. Одни Минские соглашения чего стоят.- На Украине задумались о том, что стоит предложить Китаю заключить соглашение о разработке месторождений полезных ископаемых после того, как сорвалась такая же сделка с США. Заинтересован ли Китай в редкоземельных металлах Украина с учетом того, что на долю КНР приходится около 90 % мировой добычи редкоземельных элементов?- Китай же остается и самым большим потребителем редкоземельных металлов. До того, как эти редкоземельные металлы в виде продукции будут поступать на рынки, пройдет 10 лет. Это время уйдет на разведку и организацию добычи.В интересах китайских компаний участвовать в восстановлении Украины, и они будут этим заниматься в этом в любом случае.- Какой еще интерес может представлять для Китая территория Украины? Порты, пахотные земли, логистические коридоры?- Чтобы ни говорили создатели мифов о китайской угрозе, Китай всегда исходит из экономической целесообразности. Речь не идет даже о том, чтобы добиваться исполнения обязательств Украины перед Пекином по заводу "Мотор Сич". Китайцев больше интересует взаимовыгодная торговля, договоренности по углю, зерну, металлу. Но совершенно исключено, что Китай будет кому-то угрожать.- На днях Дональд Трамп ввел рекордные пошлины на китайские товары. К чему приведет американо-китайское противостояние при новом президенте США?- Это не красные линии для Китая, это не то, из-за чего китайцы готовы начинать третью мировую войну. Они всегда будут начинать адекватно. Позиция Китая заключается в том, что это игра с нулевым выигрышем. Никто не выйдет победителем из этой перепалки тарифов. Китай сумеет ответить США не менее болезненно. Китай не пойдет на уступки.- Каким образом будет решаться проблема Тайваня после смены администрации в Белом доме?- Только оголтелые неоконы, которые смогли сделать из Украины анти-Россию, могли пытаться делать из Тайваня анти-Китай. Трамп этого делать не будет. Тем более он распускает структуры типа USAID и удаляет их с поля американской бюрократии.Поэтому тайваньская карта не будет разыгрываться при президентстве Трампа. Тайвань остается признанной частью Китая. Если местные власти не начнут официальную процедуру отделения и не будет внешнего вмешательства, Пекин каких-либо действий против Тайваня предпринимать не собирается. Китай собирается продолжать политику мирного воссоединения единого народа по обе стороны Тайваньского пролива.- Согласны ли вы с тем, что одна из генеральных задача Трампа не допустить еще большего сближения России и Китая?- Об этом я предупреждал даже до выборов в США. Задача №1 для американцев любой ценой рассорить Россию и Китай. Якобы теперь нас поманил Трамп, и мы можем совершить разворот на Запад, отрываясь от Китая. Но нерушимая дружба между двумя странами, это реальность, которую никто не сможет изменить. Достаточно вспомнить слова Си Цзиньпина после переговоров с Владимиром Путиным: "Сейчас идут перемены, которых не было в течение ста лет. Когда мы вместе, то мы двигаем эти перемены".Подробнее об итогах Мюнхенской конференции по безопасности Мюнхенская речь Вэнса: России предстоит борьба за знамя традиционных ценностей

https://ukraina.ru/20250218/1061147195.html

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Денис Рудометов

интервью, китай, украина, сша, дональд трамп, сергей санакоев, владимир зеленский, украина.ру, мотор сич