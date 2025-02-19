По "диким гусям" и по военной технике: Лебедев сообщил о двух ударах по ВСУ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Российские военные ударили по месту дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. Об этом 19 февраля агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Позже в своем Телеграм-канале он написал об еще одном ударе ВС РФ: на этот раз по военной технике, которую Украина прятала в Полтавской области
По словам подпольщика, иностранные наемники ВСУ располагались в Сумской области Украины. Именно туда сегодня, 19 февраля, ударили российские войска. Лебедев уточнил, что в результате атаки были поражены пункт временной дислокации иностранных военных, а также несколько единиц военной техники.
Ранее, сегодня утром, Минобороны РФ сообщило об ударе из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по сосредоточению подразделений 27-й ракетно-артиллерийской бригады ВСУ у села Боромля Сумской области.
Помимо этого, Лебедев написал у себя в соцсетях о том, что еще один удар ВС РФ пришелся по лесу рядом с селом Запселье в северной части Полтавской области, где ВСУ накапливали военную технику рядом с Курской областью.
"Все маскировали, но тщетно. Туда прилетел ФАБ", — заявил координатор подполья.
Кроме того, по его словам, в Сумской области в городе Хутор Михайловский (Дружба) сразу пять авиабомб прилетело в район железнодорожной станции. А еще одна ФАБ атаковала район насосного завода в поселке Свесса, где была замечена активность ВСУ. Также в селе Песчаное прогремело два взрыва в районе свинофермы.
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