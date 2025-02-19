По "диким гусям" и по военной технике: Лебедев сообщил о двух ударах по ВСУ - 19.02.2025 Украина.ру
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По "диким гусям" и по военной технике: Лебедев сообщил о двух ударах по ВСУ
По "диким гусям" и по военной технике: Лебедев сообщил о двух ударах по ВСУ - 19.02.2025 Украина.ру
По "диким гусям" и по военной технике: Лебедев сообщил о двух ударах по ВСУ
Российские военные ударили по месту дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. Об этом 19 февраля агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Позже в своем Телеграм-канале он написал об еще одном ударе ВС РФ: на этот раз по военной технике, которую Украина прятала в Полтавской области
2025-02-19T14:51
2025-02-19T14:51
новости
россия
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полтавская область
вооруженные силы украины
всу
потери всу
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удары
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По словам подпольщика, иностранные наемники ВСУ располагались в Сумской области Украины. Именно туда сегодня, 19 февраля, ударили российские войска. Лебедев уточнил, что в результате атаки были поражены пункт временной дислокации иностранных военных, а также несколько единиц военной техники.Ранее, сегодня утром, Минобороны РФ сообщило об ударе из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по сосредоточению подразделений 27-й ракетно-артиллерийской бригады ВСУ у села Боромля Сумской области.Помимо этого, Лебедев написал у себя в соцсетях о том, что еще один удар ВС РФ пришелся по лесу рядом с селом Запселье в северной части Полтавской области, где ВСУ накапливали военную технику рядом с Курской областью.Кроме того, по его словам, в Сумской области в городе Хутор Михайловский (Дружба) сразу пять авиабомб прилетело в район железнодорожной станции. А еще одна ФАБ атаковала район насосного завода в поселке Свесса, где была замечена активность ВСУ. Также в селе Песчаное прогремело два взрыва в районе свинофермы.О других новостях на сегодняшний день — в материале США "отругали" Зеленского, Трамп поставил Маска на место. Главное на Украине на 13:00 19 февраля
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новости, россия, украина, сумская область, полтавская область, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф, удары
Новости, Россия, Украина, Сумская область, Полтавская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ, удары

По "диким гусям" и по военной технике: Лебедев сообщил о двух ударах по ВСУ

14:51 19.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские военные ударили по месту дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. Об этом 19 февраля агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Позже в своем Телеграм-канале он написал об еще одном ударе ВС РФ: на этот раз по военной технике, которую Украина прятала в Полтавской области
По словам подпольщика, иностранные наемники ВСУ располагались в Сумской области Украины. Именно туда сегодня, 19 февраля, ударили российские войска. Лебедев уточнил, что в результате атаки были поражены пункт временной дислокации иностранных военных, а также несколько единиц военной техники.
Ранее, сегодня утром, Минобороны РФ сообщило об ударе из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по сосредоточению подразделений 27-й ракетно-артиллерийской бригады ВСУ у села Боромля Сумской области.
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
10:43
"Давят со всех сторон": ВС РФ окружают Купянск с севера и юга Российские подразделения вплотную подошли к Купянску в Харьковской области. Такое заявление 19 февраля сделал глава местной военной администрации Андрей Беседин в эфире украинского ТВ, сообщило издание "Российская газета"
Помимо этого, Лебедев написал у себя в соцсетях о том, что еще один удар ВС РФ пришелся по лесу рядом с селом Запселье в северной части Полтавской области, где ВСУ накапливали военную технику рядом с Курской областью.
"Все маскировали, но тщетно. Туда прилетел ФАБ", — заявил координатор подполья.
Кроме того, по его словам, в Сумской области в городе Хутор Михайловский (Дружба) сразу пять авиабомб прилетело в район железнодорожной станции. А еще одна ФАБ атаковала район насосного завода в поселке Свесса, где была замечена активность ВСУ. Также в селе Песчаное прогремело два взрыва в районе свинофермы.
О других новостях на сегодняшний день — в материале США "отругали" Зеленского, Трамп поставил Маска на место. Главное на Украине на 13:00 19 февраля
 
НовостиРоссияУкраинаСумская областьПолтавская областьВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУВС РФудары
 
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