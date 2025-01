https://ukraina.ru/20250130/1060666136.html

Судьбу Украины определят в Белграде? Украина в международном контексте

Судьбу Украины определят в Белграде? Украина в международном контексте - 30.01.2025 Украина.ру

Судьбу Украины определят в Белграде? Украина в международном контексте

От президента США Дональда Трампа мир ожидает выполнения его предвыборных обещаний, а конкретно – прекращения конфликта на Украине в течение 90 дней. Однако президент России Владимир Путин предупреждает: Владимир Зеленский нелегитимен, и поэтому вести переговоры и подписывать мирное соглашение с ним нельзя

2025-01-30T06:30

2025-01-30T06:30

2025-01-30T06:30

эксклюзив

украина

россия

дональд трамп

владимир путин

александр вучич

сербия

переговоры

"орешник"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/09/1060160796_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9c4ea7e115ce07facd2eafa0c946defa.jpg.webp

У Кремля есть и другие причины, чтобы не спешить с переговорами. Одну из них назвал в интервью чешскому изданию Lidovky российский американист Ян Веселов. По его словам, Россия уже однажды обожглась на Трампе, и у Москвы есть веские причины ему не доверять.Веселов напомнил, что во время первого мандата Дональда Трампа среди многих российских экспертов царил определенный оптимизм в отношении политики американского президента."Они верили, что он будет лоялен к Российской Федерации. Однако Трамп ввел против России жесткие санкции, а кроме того, начал первые поставки вооружений на Украину", – напомнил эксперт.Теперь новая команда Дональда Трампа столкнулась с тем, что не все так однозначно, и проблему украинского вооруженного конфликта просто невозможно решить быстро, отметил Веселов. К тому же, Трамп не хочет, чтобы Украина на переговорах с Россией оказалась в крайне невыгодном положении, так как это ударит по имиджу самиых США, так же, как вывод Байденом солдат из Афганистана четыре года назад, рассказал собеседник чешского издания."Я не знаю и могу только предполагать, как именно Кремль оценивает Трампа. Но, как мне кажется, там нет того оптимизма, который излучают многие российские эксперты. То есть те, кто вынес горькие уроки из первого президентского срока Дональда Трампа, оценивают его с определенной долей опасений именно из-за его непредсказуемости", – допустил Ян Веселов.Место встречи изменить нельзя?Встреча меджу Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ближайшее время все-таки состоится, уверено большинство иностранных СМИ. Французский Valeurs Actuelles с подачи французского гуманитарного работника Арно Гуйона, который теперь является чиновником сербского МИД, предлагает, чтобы эта встреча была организована в Белграде.В авторской статье, опубликованной на страницах французского издания, Гуйон отмечает, что место проведения будущего саммита будет иметь решающее значение для успеха переговоров. Поэтому идеальным местом для организации подобной встречи является Сербия."По очевидным причинам невозможно представить в роли площадки проведения саммита страну, слишком тесно связанную только с США или только с Россией", –полагает Гуйон.Среди очевидных преимуществ такого выбора Гуйон выделяет то, что и Дональд Трамп, и Владимир Путин в Сербии пользуются большой популярностью. Еще более важно то, что президент Сербии Александр Вучич может легко связаться как с Дональдом Трампом, так и с Владимиром Путиным для свободного и конфиденциального разговора, а "этим преимуществом сегодня могут похвастаться немногие главы государств", считает сербский чиновник французского происхождения.Правда, Александр Вучич не был приглашен в Вашингтон на церемонию инаугурации Дональда Трампа 20 января. Сербские паблики шутили, что это просто потому, что приглашение сербскому лидеру и не нужно, ведь он от Трампа получил ключи от Белого дома в 2020 году, после подписания Вашингтонского соглашения по Косово, которым Белград опосредовано признал существование албанского сепаратистского образования на территории Сербии. "Теперь Вучич может войти в Белый дом, когда пожелает", пошутили пользователи сербских соцсетей.В Великобритании задумались: ядерные часы тыкают...Переговоры между Владимиром Путином и Дональдом Трампом, не важно в какой стране, могли бы способствовать тому, чтобы текущее напряжение в международных отношениях уменьшилось. А оно, судья по циферблату часов Судного дня, которые показывают, насколько человечество приблизилось к глобальной катастрофе, действительно зашкаливает.Мировые СМИ 28 января сообщили о том, что стрелка на часах была переведена на секунду вперед. В 2025 году они находятся на отметке 89 секунд до "ядерной полуночи", а это ближе, чем когда либо. В 2023-м и 2024-м часы показывали 90 секунд.В этот же день британское издание Daily Express предупредило: президент России Владимир Путин намерен разместить в Белоруссии гиперзвуковые ракеты "Орешник", о чем сообщил руководитель этой страны Александр Лукашенко."Это так называемое чудо-оружие, поражающие элементы которого могут разогреваться до четырех тысяч градусов Цельсия, способно долететь до Британии менее чем за девять минут", – пишут британские журналисты.Издание отмечает, что Белоруссия, которая является союзницей России, расположена ближе к Европе и к Великобритании, чем большая часть российской территории. Теперь старна получит ракетную сисему "Орешник" в полной боеготовности, добавляет Daily Express."Хотя эта ракета может нести ядерный заряд, Путин утверждает, что и с обычным боезарядом она почти такая же мощная и разрушительная. Ракета способна испепелять цели, достигая почти такой же температуры, как на поверхности Солнца", – говориться в статье.При этом британские журналисты надеются, что Владимир Путин преувеличивает степень готовности "Орешника" и напоминают, что эта ракета была применена всего один раз – в прошлом году по цели на Украине и без активной боеголовки.Не было бы счастья...Тем временем американское издание The Christian Science Monitor радуется тому, что западные санкции не нанесли ни малейшего урона всемирно известному российскому бренду – красоте российских женщин.По словам авторов издания, западные санкции вводились для того, чтобы сокрушить российскую экономику. Однако в сфере высокой моды уход всемирно известных западных брендов открыл бреши, которые заполнили местные изобретательные предприниматели. В России ушедшим западным брендам быстро нашли достойную замену, отмечают они."Дело в том, что российские женщины привыкли к одежде определенного стиля и теперь рассчитывают на местных предпринимателей", – отмечает The Christian Science Monitor.Издание опубликовало интервью с одним из перспективных российских дизайнеров, которая поблагодарила западные компании, пришедшие на российский рынок в 1990-х годах, за то, что "своими идеями и опытом они преобразили прежнюю советскую культуру безразличия к моде, привили предпринимателям современные деловые порядки, установили стандарты качества и приучили российских потребителей".Поэтому перед российскими дизайнерами теперь стоит задача создавать одежду такого же высокого уровня, но доступную среднестатистической российской женщине, рассказала собеседница американского журнала.Издание признает, что главной целью западных санкций, введенных против российской экономики в начале специальной военной операции все-таки была военная промышленность, так как эта область индустрии напрямую влияет на способность России вести боевые действия на Украине.Однако оценить эффект от санкций именно в этой области сложно, так как информация крайне ограниченая, в том числе из-за военной тайны. При этом военное производство в принципе не подчиняется обычным экономическим правилам – если что-то потребуется для армии, найдется способ купить это или произвести самым, признает The Christian Science Monitor.О других международных угрозах и тревогах – в материале Павла Котова Сверить Часы Судного дня: где, кто и за что сейчас воюет в мире на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250128/1060637663.html

украина

россия

сербия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, александр вучич, сербия, переговоры, "орешник"