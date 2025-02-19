https://ukraina.ru/20250219/1061199110.html

Песков ответил, есть ли вероятность встречи Путина и Трампа в феврале

Песков ответил, есть ли вероятность встречи Путина и Трампа в феврале - 19.02.2025 Украина.ру

Песков ответил, есть ли вероятность встречи Путина и Трампа в феврале

Встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа может состояться до конца февраля или позже. Об этом 19 февраля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2025-02-19T14:19

2025-02-19T14:19

2025-02-19T14:19

новости

россия

сша

вашингтон

москва

переговоры

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059807830_0:78:3195:1875_1920x0_80_0_0_aaf6af14065f391c0b7d6505f4fa90f4.jpg

Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии прошли переговоры между дипломатами России и США. Москву на них представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. А со стороны Вашингтона присутствовали помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогу беседы, которая продлилась четыре с половиной часа, Лавров сообщил о достигнутых договоренностях с американской стороной, подчеркнув, что разговор был полезный. Однако позже отмечалось, что дата встречи лидеров России и США утверждена не была, беседа в Эр-Рияде является лишь первым шагом на пути к перезагрузке отношений между Москвой и Вашингтоном.Президент США Дональд Трамп с оптимизмом оценил состоявшиеся переговоры. По его словам, Вашингтон стал настроен "намного увереннее" в вероятности достижения сделки об окончании конфликта на Украине, а переговоры "были очень хороши".О том, от чего зависит, кого Россия назначит на роль переговорщика по Украине — в материале Песков рассказал о переговорщике от России по Украине

https://ukraina.ru/20250219/1061188861.html

россия

сша

вашингтон

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, вашингтон, москва, переговоры, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков