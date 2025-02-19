Песков ответил, есть ли вероятность встречи Путина и Трампа в феврале - 19.02.2025 Украина.ру
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Песков ответил, есть ли вероятность встречи Путина и Трампа в феврале
Песков ответил, есть ли вероятность встречи Путина и Трампа в феврале - 19.02.2025 Украина.ру
Песков ответил, есть ли вероятность встречи Путина и Трампа в феврале
Встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа может состояться до конца февраля или позже. Об этом 19 февраля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2025-02-19T14:19
2025-02-19T14:19
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Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии прошли переговоры между дипломатами России и США. Москву на них представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. А со стороны Вашингтона присутствовали помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогу беседы, которая продлилась четыре с половиной часа, Лавров сообщил о достигнутых договоренностях с американской стороной, подчеркнув, что разговор был полезный. Однако позже отмечалось, что дата встречи лидеров России и США утверждена не была, беседа в Эр-Рияде является лишь первым шагом на пути к перезагрузке отношений между Москвой и Вашингтоном.Президент США Дональд Трамп с оптимизмом оценил состоявшиеся переговоры. По его словам, Вашингтон стал настроен "намного увереннее" в вероятности достижения сделки об окончании конфликта на Украине, а переговоры "были очень хороши".О том, от чего зависит, кого Россия назначит на роль переговорщика по Украине — в материале Песков рассказал о переговорщике от России по Украине
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новости, россия, сша, вашингтон, москва, переговоры, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
Новости, Россия, США, Вашингтон, Москва, переговоры, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков

Песков ответил, есть ли вероятность встречи Путина и Трампа в феврале

14:19 19.02.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа может состояться до конца февраля или позже. Об этом 19 февраля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

"Западные СМИ пишут очень многое, наши СМИ пишут очень многое... Может быть, а может и не быть", — ответил он на вопрос, ждать ли переговоры Путина и Трампа до конца февраля.

Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии прошли переговоры между дипломатами России и США. Москву на них представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. А со стороны Вашингтона присутствовали помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогу беседы, которая продлилась четыре с половиной часа, Лавров сообщил о достигнутых договоренностях с американской стороной, подчеркнув, что разговор был полезный. Однако позже отмечалось, что дата встречи лидеров России и США утверждена не была, беседа в Эр-Рияде является лишь первым шагом на пути к перезагрузке отношений между Москвой и Вашингтоном.
Президент США Дональд Трамп с оптимизмом оценил состоявшиеся переговоры. По его словам, Вашингтон стал настроен "намного увереннее" в вероятности достижения сделки об окончании конфликта на Украине, а переговоры "были очень хороши".
- РИА Новости, 1920, 19.02.2025
10:20
"Первый раунд за Россией": конгресс США счел переговоры в Эр-Рияде поединком Россия одержала победу в первом раунде переговоров. Об этом 19 февраля заявил американский конгрессмен Джейк Окинклосс. Его слова опубликовало агентство Reuters
О том, от чего зависит, кого Россия назначит на роль переговорщика по Украине — в материале Песков рассказал о переговорщике от России по Украине
 
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