"Следи за словами": в Белом доме Шольцу указали на скамью подсудимых - 18.02.2025 Украина.ру
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"Следи за словами": в Белом доме Шольцу указали на скамью подсудимых
"Следи за словами": в Белом доме Шольцу указали на скамью подсудимых - 18.02.2025 Украина.ру
"Следи за словами": в Белом доме Шольцу указали на скамью подсудимых
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт призвала канцлера ФРГ Олафа Шольца получше следить за своим языком
2025-02-18T12:16
2025-02-18T12:16
эксклюзив
германия
россия
сша
олаф шольц
дональд трамп
владимир путин
бундесбанк
северный поток
демократическая партия
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Причем она сделала это максимально жестким образом – особенно в американском понимании политической культуры."Канцлер, вам следует тщательно подбирать слова. Единственное место, которого заслуживает Германия на этих переговорах – это скамья подсудимых", – написала Левитт в социальной сети.Ее слова стали ответом на недавнее выступление Шольца, посвященное началу политического диалога между Соединёнными Штатами Америки и Россией.Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий канцлер оскорбительно высказался по поводу телефонных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.Он заявил, что немецкое правительство выступает против так называемого "диктаторского мира", и потребовал от США не проводить переговоры без участия Европы и Украины.Трампу довольно предсказуемо не понравилось, что его назвали диктатором. Потому что высказывание Кэролайн Левитт, конечно же, было согласовано с американским президентом, или же вообще инспирировано им напрямую.Намек на скамью подсудимых, судя по всему, является прямой угрозой в адрес Шольца и членов его правительства.Не секрет, что новая администрация Белого дома видит в них послушных клевретов Демократической партии США. За это в Америке не судят, но возможно, что трамписты подозревают команду Шольца в каком-либо сговоре, который имеет криминальную составляющую. Потому что просто так, на ровном месте, подобными заявлениями не бросаются.Во-первых, это может касаться многомиллиардных поставок оружия Украине и бесконечных финансовых вливаний в ее фактически мертвую экономику.Германский военно-промышленный комплекс заработал на них огромные деньги, и нельзя исключать, что кто-то из членов немецкого правительства, которое три года говорило исключительно о необходимости поддержки Зеленского, мог иметь в этом деле свой собственный коррупционный мотив.А утаить такое от американцев, немцы, конечно бы не смогли.Но еще более вероятно, что республиканцы напоминают о гипотетическом сговоре между Олафом Шольцем и Джозефом Байденом, направленном на подрыв немецкой национальной экономики в угоду трансатлантической глобалистской элите.Популярный политик Сара Вагенкнехт потребовала созвать парламентскую комиссию, чтобы расследовать возможную причастность немецкого правительства к террористическим актам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2"."Парламентский комитет должен изучить вопрос о том, что немецкие власти знали о планах нападения (на газопроводы), и когда они об этом узнали. Федеральное правительство пока ничего не сделало, чтобы его прояснить", – сказала Сара, напоминая о том, что нарушение поставок российского газа нанесло энергетической безопасности Германии огромный ущерб.Действительно: о том, что подводные теракты могли быть тайно согласованы с Шольцем, говорит хотя бы тот простой факт, что немецкое правительство с самого начала старательно уклонялось от их расследования. А так обычно делают для того, чтобы в итоге не выйти на самих же себя.Если Шольц в самом деле имел какое-то отношение к заговору, это действительно вполне может потянуть на скамью подсудимых, о которой ему напоминают у Трампа.А политическое будущее пока еще действующего канцлера и его ближайших соратников по правительству – Анналены Бербок и Роберта Хабека – автоматически обнулится.Ведь разрыв энергетических контактов с Россией привел немецкую экономику в состояние глубокого кризиса, из которого она пока что так и не выбралась.Специалисты статистического управления Destatis опубликовали на днях последние данные о текущем состоянии промышленного производства в Германии.Как оказалось, сейчас здесь такая же ситуация, как во времена пандемии коронавируса. А местами, пожалуй, хуже.В декабре прошлого 2024 года немецкая промышленность сократилась сразу на 2,4% по сравнению с ноябрем, и прогнозируется, что сейчас она упадет еще приблизительно на один процент."Таким образом, данный показатель упал до самого низкого уровня с мая 2020 года", – говорят об этом в Немецком статистическом управлении.А май 2020-го – это пиковый период коронавирусных карантинов, когда часть немецких предприятий просто вынужденно простаивала и почти не работала.В целом падение немецкой промышленности составило за год около 4,5%. Причем экономические эксперты Destatis подчеркивают: "Отрицательная динамика производства в основном обусловлена спадом в автомобильной промышленности", – намекая на то, что некогда знаменитое на весь германское машиностроение сокращается и умирает сейчас у всех на глазах.Оставшись без доступных и стабильных поставок недорогого топлива, немецкие компании стараются переехать куда угодно – от Индии до Америки. И выправить ситуацию без возобновления поставок энергоносителей из России практически невозможно.Аналитики Bloomberg тоже подчеркивают: "крупнейшая экономика Европы остается перед выборами в стагнации"."Немецкий ВВП сократился второй год подряд в 2024 году, а перспективы на 2025 год мрачны. Недавно правительство значительно снизило свои ожидания роста – с 1,1% до 0,3%.Бундесбанк, в свою очередь, оценивает экономический рост всего в 0,2% и предупреждает: "возможно еще одно падение ВВП, если президент США Дональд Трамп введет пошлины", – пишет Bloomberg.Попытка спровоцировать конфликт с Вашингтоном является в такой ситуации определенно не очень разумной со стороны немецкого канцлера. И ему указали на это самым прямым способом из всех возможных.Также о ситуации в немецкой политике – в материале Сергея Котвицкого Как Германия становится Украиной. Шольц потребовал ввести чрезвычайное положение на сайте Украина.ру.
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Александр Сокуренко
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96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, германия, россия, сша, олаф шольц, дональд трамп, владимир путин, бундесбанк, северный поток, демократическая партия
Эксклюзив, Германия, Россия, США, Олаф Шольц, Дональд Трамп, Владимир Путин, Бундесбанк, Северный поток, Демократическая партия

"Следи за словами": в Белом доме Шольцу указали на скамью подсудимых

12:16 18.02.2025
 
© commons.wikimedia.org / Steffen Prößdorf
- РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© commons.wikimedia.org / Steffen Prößdorf
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт призвала канцлера ФРГ Олафа Шольца получше следить за своим языком
Причем она сделала это максимально жестким образом – особенно в американском понимании политической культуры.
"Канцлер, вам следует тщательно подбирать слова. Единственное место, которого заслуживает Германия на этих переговорах – это скамья подсудимых", – написала Левитт в социальной сети.
Ее слова стали ответом на недавнее выступление Шольца, посвященное началу политического диалога между Соединёнными Штатами Америки и Россией.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий канцлер оскорбительно высказался по поводу телефонных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Он заявил, что немецкое правительство выступает против так называемого "диктаторского мира", и потребовал от США не проводить переговоры без участия Европы и Украины.
Трампу довольно предсказуемо не понравилось, что его назвали диктатором. Потому что высказывание Кэролайн Левитт, конечно же, было согласовано с американским президентом, или же вообще инспирировано им напрямую.
Намек на скамью подсудимых, судя по всему, является прямой угрозой в адрес Шольца и членов его правительства.
Не секрет, что новая администрация Белого дома видит в них послушных клевретов Демократической партии США. За это в Америке не судят, но возможно, что трамписты подозревают команду Шольца в каком-либо сговоре, который имеет криминальную составляющую. Потому что просто так, на ровном месте, подобными заявлениями не бросаются.
Во-первых, это может касаться многомиллиардных поставок оружия Украине и бесконечных финансовых вливаний в ее фактически мертвую экономику.
Германский военно-промышленный комплекс заработал на них огромные деньги, и нельзя исключать, что кто-то из членов немецкого правительства, которое три года говорило исключительно о необходимости поддержки Зеленского, мог иметь в этом деле свой собственный коррупционный мотив.
А утаить такое от американцев, немцы, конечно бы не смогли.
- РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Вчера, 12:32
Фридрих Мерц: Германия без альтернативыСогласно большинству прогнозов, которые, впрочем, не всегда сбываются в германской политике, наибольшие шансы занять пост канцлера по итогам грядущих выборов имеет Фридрих Мерц, кандидат от ХДС/ХСС (традиционный избирательный блок консервативных партий: Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии)
Но еще более вероятно, что республиканцы напоминают о гипотетическом сговоре между Олафом Шольцем и Джозефом Байденом, направленном на подрыв немецкой национальной экономики в угоду трансатлантической глобалистской элите.
Популярный политик Сара Вагенкнехт потребовала созвать парламентскую комиссию, чтобы расследовать возможную причастность немецкого правительства к террористическим актам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".
"Парламентский комитет должен изучить вопрос о том, что немецкие власти знали о планах нападения (на газопроводы), и когда они об этом узнали. Федеральное правительство пока ничего не сделало, чтобы его прояснить", – сказала Сара, напоминая о том, что нарушение поставок российского газа нанесло энергетической безопасности Германии огромный ущерб.
Действительно: о том, что подводные теракты могли быть тайно согласованы с Шольцем, говорит хотя бы тот простой факт, что немецкое правительство с самого начала старательно уклонялось от их расследования. А так обычно делают для того, чтобы в итоге не выйти на самих же себя.
Если Шольц в самом деле имел какое-то отношение к заговору, это действительно вполне может потянуть на скамью подсудимых, о которой ему напоминают у Трампа.
А политическое будущее пока еще действующего канцлера и его ближайших соратников по правительству – Анналены Бербок и Роберта Хабека – автоматически обнулится.
Ведь разрыв энергетических контактов с Россией привел немецкую экономику в состояние глубокого кризиса, из которого она пока что так и не выбралась.
Специалисты статистического управления Destatis опубликовали на днях последние данные о текущем состоянии промышленного производства в Германии.
Как оказалось, сейчас здесь такая же ситуация, как во времена пандемии коронавируса. А местами, пожалуй, хуже.
В декабре прошлого 2024 года немецкая промышленность сократилась сразу на 2,4% по сравнению с ноябрем, и прогнозируется, что сейчас она упадет еще приблизительно на один процент.
"Таким образом, данный показатель упал до самого низкого уровня с мая 2020 года", – говорят об этом в Немецком статистическом управлении.
А май 2020-го – это пиковый период коронавирусных карантинов, когда часть немецких предприятий просто вынужденно простаивала и почти не работала.
В целом падение немецкой промышленности составило за год около 4,5%. Причем экономические эксперты Destatis подчеркивают:
"Отрицательная динамика производства в основном обусловлена спадом в автомобильной промышленности", – намекая на то, что некогда знаменитое на весь германское машиностроение сокращается и умирает сейчас у всех на глазах.
Оставшись без доступных и стабильных поставок недорогого топлива, немецкие компании стараются переехать куда угодно – от Индии до Америки. И выправить ситуацию без возобновления поставок энергоносителей из России практически невозможно.
Аналитики Bloomberg тоже подчеркивают: "крупнейшая экономика Европы остается перед выборами в стагнации".
"Немецкий ВВП сократился второй год подряд в 2024 году, а перспективы на 2025 год мрачны. Недавно правительство значительно снизило свои ожидания роста – с 1,1% до 0,3%.
Бундесбанк, в свою очередь, оценивает экономический рост всего в 0,2% и предупреждает: "возможно еще одно падение ВВП, если президент США Дональд Трамп введет пошлины", – пишет Bloomberg.
Попытка спровоцировать конфликт с Вашингтоном является в такой ситуации определенно не очень разумной со стороны немецкого канцлера. И ему указали на это самым прямым способом из всех возможных.
Также о ситуации в немецкой политике – в материале Сергея Котвицкого Как Германия становится Украиной. Шольц потребовал ввести чрезвычайное положение на сайте Украина.ру.
 
ЭксклюзивГерманияРоссияСШАОлаф ШольцДональд ТрампВладимир ПутинБундесбанкСеверный потокДемократическая партия
 
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