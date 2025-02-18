https://ukraina.ru/20250218/1061154686.html

"Следи за словами": в Белом доме Шольцу указали на скамью подсудимых

"Следи за словами": в Белом доме Шольцу указали на скамью подсудимых - 18.02.2025 Украина.ру

"Следи за словами": в Белом доме Шольцу указали на скамью подсудимых

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт призвала канцлера ФРГ Олафа Шольца получше следить за своим языком

2025-02-18T12:16

2025-02-18T12:16

2025-02-18T12:16

эксклюзив

германия

россия

сша

олаф шольц

дональд трамп

владимир путин

бундесбанк

северный поток

демократическая партия

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Причем она сделала это максимально жестким образом – особенно в американском понимании политической культуры."Канцлер, вам следует тщательно подбирать слова. Единственное место, которого заслуживает Германия на этих переговорах – это скамья подсудимых", – написала Левитт в социальной сети.Ее слова стали ответом на недавнее выступление Шольца, посвященное началу политического диалога между Соединёнными Штатами Америки и Россией.Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий канцлер оскорбительно высказался по поводу телефонных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.Он заявил, что немецкое правительство выступает против так называемого "диктаторского мира", и потребовал от США не проводить переговоры без участия Европы и Украины.Трампу довольно предсказуемо не понравилось, что его назвали диктатором. Потому что высказывание Кэролайн Левитт, конечно же, было согласовано с американским президентом, или же вообще инспирировано им напрямую.Намек на скамью подсудимых, судя по всему, является прямой угрозой в адрес Шольца и членов его правительства.Не секрет, что новая администрация Белого дома видит в них послушных клевретов Демократической партии США. За это в Америке не судят, но возможно, что трамписты подозревают команду Шольца в каком-либо сговоре, который имеет криминальную составляющую. Потому что просто так, на ровном месте, подобными заявлениями не бросаются.Во-первых, это может касаться многомиллиардных поставок оружия Украине и бесконечных финансовых вливаний в ее фактически мертвую экономику.Германский военно-промышленный комплекс заработал на них огромные деньги, и нельзя исключать, что кто-то из членов немецкого правительства, которое три года говорило исключительно о необходимости поддержки Зеленского, мог иметь в этом деле свой собственный коррупционный мотив.А утаить такое от американцев, немцы, конечно бы не смогли.Но еще более вероятно, что республиканцы напоминают о гипотетическом сговоре между Олафом Шольцем и Джозефом Байденом, направленном на подрыв немецкой национальной экономики в угоду трансатлантической глобалистской элите.Популярный политик Сара Вагенкнехт потребовала созвать парламентскую комиссию, чтобы расследовать возможную причастность немецкого правительства к террористическим актам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2"."Парламентский комитет должен изучить вопрос о том, что немецкие власти знали о планах нападения (на газопроводы), и когда они об этом узнали. Федеральное правительство пока ничего не сделало, чтобы его прояснить", – сказала Сара, напоминая о том, что нарушение поставок российского газа нанесло энергетической безопасности Германии огромный ущерб.Действительно: о том, что подводные теракты могли быть тайно согласованы с Шольцем, говорит хотя бы тот простой факт, что немецкое правительство с самого начала старательно уклонялось от их расследования. А так обычно делают для того, чтобы в итоге не выйти на самих же себя.Если Шольц в самом деле имел какое-то отношение к заговору, это действительно вполне может потянуть на скамью подсудимых, о которой ему напоминают у Трампа.А политическое будущее пока еще действующего канцлера и его ближайших соратников по правительству – Анналены Бербок и Роберта Хабека – автоматически обнулится.Ведь разрыв энергетических контактов с Россией привел немецкую экономику в состояние глубокого кризиса, из которого она пока что так и не выбралась.Специалисты статистического управления Destatis опубликовали на днях последние данные о текущем состоянии промышленного производства в Германии.Как оказалось, сейчас здесь такая же ситуация, как во времена пандемии коронавируса. А местами, пожалуй, хуже.В декабре прошлого 2024 года немецкая промышленность сократилась сразу на 2,4% по сравнению с ноябрем, и прогнозируется, что сейчас она упадет еще приблизительно на один процент."Таким образом, данный показатель упал до самого низкого уровня с мая 2020 года", – говорят об этом в Немецком статистическом управлении.А май 2020-го – это пиковый период коронавирусных карантинов, когда часть немецких предприятий просто вынужденно простаивала и почти не работала.В целом падение немецкой промышленности составило за год около 4,5%. Причем экономические эксперты Destatis подчеркивают: "Отрицательная динамика производства в основном обусловлена спадом в автомобильной промышленности", – намекая на то, что некогда знаменитое на весь германское машиностроение сокращается и умирает сейчас у всех на глазах.Оставшись без доступных и стабильных поставок недорогого топлива, немецкие компании стараются переехать куда угодно – от Индии до Америки. И выправить ситуацию без возобновления поставок энергоносителей из России практически невозможно.Аналитики Bloomberg тоже подчеркивают: "крупнейшая экономика Европы остается перед выборами в стагнации"."Немецкий ВВП сократился второй год подряд в 2024 году, а перспективы на 2025 год мрачны. Недавно правительство значительно снизило свои ожидания роста – с 1,1% до 0,3%.Бундесбанк, в свою очередь, оценивает экономический рост всего в 0,2% и предупреждает: "возможно еще одно падение ВВП, если президент США Дональд Трамп введет пошлины", – пишет Bloomberg.Попытка спровоцировать конфликт с Вашингтоном является в такой ситуации определенно не очень разумной со стороны немецкого канцлера. И ему указали на это самым прямым способом из всех возможных.Также о ситуации в немецкой политике – в материале Сергея Котвицкого Как Германия становится Украиной. Шольц потребовал ввести чрезвычайное положение на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250217/1061127729.html

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эксклюзив, германия, россия, сша, олаф шольц, дональд трамп, владимир путин, бундесбанк, северный поток, демократическая партия