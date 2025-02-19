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Зеленский признал, что нуждается в поддержке раскритиковавшего его Трампа
Зеленский признал, что нуждается в поддержке раскритиковавшего его Трампа - 19.02.2025 Украина.ру
Зеленский признал, что нуждается в поддержке раскритиковавшего его Трампа
Владимир Зеленский на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа заявил, что не хочет потерять поддержку Вашингтона, передает турецкий телеканал CNN Türk
2025-02-19T14:11
2025-02-19T14:11
2025-02-19T14:11
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"Я бы хотел, чтобы господин (президент США Дональд - ред.) Трамп был больше с нами. Многие республиканцы и демократы из США поддерживают нас в рамках двухпартийной системы. Конечно, я не хочу потерять эту поддержку", - сказал Зеленский.Ранее Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Американский президент также указал на низкий уровень поддержки Зеленского населением и поддержал необходимость проведения выборов. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Подробнее по теме - в материале Конец Зеленского. Почему с ним отказывается вести переговоры не только Путин, но и Трамп на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Зеленский признал, что нуждается в поддержке раскритиковавшего его Трампа
Владимир Зеленский на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа заявил, что не хочет потерять поддержку Вашингтона, передает турецкий телеканал CNN Türk
"Я бы хотел, чтобы господин (президент США Дональд - ред.) Трамп был больше с нами. Многие республиканцы и демократы из США поддерживают нас в рамках двухпартийной системы. Конечно, я не хочу потерять эту поддержку", - сказал Зеленский.
Ранее Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина
не использовала возможности для переговоров с РФ
и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США.
Американский президент также указал на низкий уровень поддержки Зеленского населением и поддержал необходимость проведения выборов. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.