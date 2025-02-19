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Зеленский признал, что нуждается в поддержке раскритиковавшего его Трампа

Зеленский признал, что нуждается в поддержке раскритиковавшего его Трампа - 19.02.2025 Украина.ру

Зеленский признал, что нуждается в поддержке раскритиковавшего его Трампа

Владимир Зеленский на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа заявил, что не хочет потерять поддержку Вашингтона, передает турецкий телеканал CNN Türk

2025-02-19T14:11

2025-02-19T14:11

2025-02-19T14:11

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"Я бы хотел, чтобы господин (президент США Дональд - ред.) Трамп был больше с нами. Многие республиканцы и демократы из США поддерживают нас в рамках двухпартийной системы. Конечно, я не хочу потерять эту поддержку", - сказал Зеленский.Ранее Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Американский президент также указал на низкий уровень поддержки Зеленского населением и поддержал необходимость проведения выборов. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Подробнее по теме - в материале Конец Зеленского. Почему с ним отказывается вести переговоры не только Путин, но и Трамп на сайте Украина.ру.

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новости, украина, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский