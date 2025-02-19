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Песков рассказал о переговорщике от России по Украине

Песков рассказал о переговорщике от России по Украине - 19.02.2025 Украина.ру

Песков рассказал о переговорщике от России по Украине

Президент России Владимир Путин назначит переговорщика от РФ по Украине в зависимости от того, кого назначат США. Об этом заявил 19 февраля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2025-02-19T12:18

2025-02-19T12:18

2025-02-19T12:20

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"Сначала американская сторона сообщит нам, кто будет главным переговорщиком по украинским делам с нами. После того, как американская сторона даст, даст своего человека. В зависимости от того, кто это будет, наш президент примет решение о нашем представителе, который будет его визави", - сказал Песков.Он также указал, что переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут состояться до конца февраля или позже.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.Подробнее о переговорах - в материале Глава дипломатии ЕС посетовала, что Россия выглядит победительницей на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, дмитрий песков, сша, владимир путин