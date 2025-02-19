Спецпосланник президента США по Украине Келлог приехал в Киев - 19.02.2025 Украина.ру
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Спецпосланник президента США по Украине Келлог приехал в Киев
Спецпосланник президента США по Украине Келлог приехал в Киев - 19.02.2025 Украина.ру
Спецпосланник президента США по Украине Келлог приехал в Киев
Украинские СМИ 19 февраля публикуют кадры прибытия в Киев спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога
2025-02-19T12:05
2025-02-19T12:05
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Его встретила посол США на Украине Бриджит Бринк.США готовы предоставить необходимое и понимают необходимость гарантий безопасности, добавил он.Недавно газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.В свою очередь агентство Bloomberg указывало, что администрация президента США планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.Подробнее о зарубежных визитах Келлога - в материале Келлог летит в Варшаву поговорить об Украине на сайте Украина,ру.
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новости, сша, кит келлог, украина, киев, дональд трамп
Новости, США, Кит Келлог, Украина, Киев, Дональд Трамп

Спецпосланник президента США по Украине Келлог приехал в Киев

12:05 19.02.2025
 
© AP / Mariam Zuhaib
- РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP / Mariam Zuhaib
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Украинские СМИ 19 февраля публикуют кадры прибытия в Киев спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога
Его встретила посол США на Украине Бриджит Бринк.
"Часть моей миссии - слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", - сказал Келлог.
США готовы предоставить необходимое и понимают необходимость гарантий безопасности, добавил он.
Недавно газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.
В свою очередь агентство Bloomberg указывало, что администрация президента США планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.
Подробнее о зарубежных визитах Келлога - в материале Келлог летит в Варшаву поговорить об Украине на сайте Украина,ру.
 
НовостиСШАКит КеллогУкраинаКиевДональд Трамп
 
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