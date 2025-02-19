Спецпосланник президента США по Украине Келлог приехал в Киев
© AP / Mariam Zuhaib
© AP / Mariam Zuhaib
Украинские СМИ 19 февраля публикуют кадры прибытия в Киев спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога
Его встретила посол США на Украине Бриджит Бринк.
"Часть моей миссии - слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", - сказал Келлог.
США готовы предоставить необходимое и понимают необходимость гарантий безопасности, добавил он.
Недавно газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.
В свою очередь агентство Bloomberg указывало, что администрация президента США планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.
Подробнее о зарубежных визитах Келлога - в материале Келлог летит в Варшаву поговорить об Украине на сайте Украина,ру.