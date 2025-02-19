Максим Сабуров: "вертикальные маневры" сталинского технократа - 19.02.2025 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20250219/1033312916.html
Максим Сабуров: "вертикальные маневры" сталинского технократа
Максим Сабуров: "вертикальные маневры" сталинского технократа - 19.02.2025 Украина.ру
Максим Сабуров: "вертикальные маневры" сталинского технократа
19 февраля 1900 года родился Максим Захарович Сабуров, ставший со временем заместителем Сталина, главой Госплана и один из самых видных советских технократов, неразумно присоединившийся к Молотову и Маленкову в их бунте против Хрущёва и поплатившийся за это карьерой
2025-02-19T07:32
2025-02-19T07:32
история
донбасс
иосиф сталин
хрущев
история
история ссср
москва
сызрань
политика
промышленность
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Сабуров родился в Дружковке в рабочей семье. Его юность была стандартной — сначала подрабатывал посыльным, затем работал токарем и слесарем на местных предприятиях. Политикой он особо не интересовался, а всю Гражданскую войну проработал на Торецком заводе.Как только стало понятно, кому перешла власть в стране, Сабуров вступил в комсомол и начал делать карьеру. Недолгое время он проработал в одном из райкомов комсомола на Донбассе, а затем был отправлен в Москву на курсы пропагандистов в Коммунистический университет им. Свердлова. Там он ненадолго пересекся со своим будущим начальником по Госплану Николаем Вознесенским.Интересно, что обоих будущих сталинских глав Госплана после окончания курсов направили на Донбасс инструкторами по пропаганде.Однако партийная карьера Сабурова вскоре резко изменила направление. Он вновь был откомандирован на учебу в Москву, где получил диплом инженера и в дальнейшем двигался уже по этой линии.Надо пояснить, что в СССР можно было сделать карьеру двумя путями: либо через партократию — что и случалось примерно в 90% случаев, либо через технократию — когда человек становился крупным специалистом в какой-то узкой области, требующей специальных знаний и навыков. Технократов было гораздо меньше, они не обладали политическим влиянием партократов, зато имели чуть больше шансов уцелеть в ходе политической борьбы.В разгар индустриализации Сабуров вернулся на Донбасс, где сделал карьеру на недавно построенном Новокраматорском машиностроительном заводе — одном из крупнейших в Европе. За несколько лет он дорос до главного технолога завода.А дальше случился 1937 год и во многих ведомствах освободилось немало вакансий.Едва освоившийся в должности Сабуров был снова возвращён в Москву, где назначен сразу заместителем председателя Госплана и начальником сектора машиностроения этого ведомства. Главой Госплана стал уже упоминавшийся выше Вознесенский.Перед самым началом войны Вознесенский перешёл в правительство, где стал первым заместителем председателя Совнаркома — Сталина. Его преемником во главе Госплана стал как раз Сабуров, также в силу должности назначенный заместителем Сталина в СНК.В 1942 году произошла очередная рокировка. Вознесенский вернулся в Госплан, а Сабуров стал его первым заместителем. Однако реальная власть в годы войны была сосредоточена в руках Государственного комитета обороны, Совнарком стал второстепенным органом, который по большей части выполнял чисто технические функции.После войны в сталинском окружении вновь разгорелась борьба за влияние между несколькими кланами.Сабуров, будучи технократом, не входил ни в один, благодаря чему не только остался на плаву, но и пошёл на повышение после очередной зачистки. Когда в 1947 году временно попал в опалу Маленков, Сабуров подменил его во главе Спецкомитета №3, отвечавшего за создание новейшей системы ПВО.В 1949 году пришла очередь ждановских выдвиженцев, оставшихся без покровителя. К их числу относился и Вознесенский, который вместе с соратниками был расстрелян в рамках "ленинградского дела". Новым главой Госплана стал Сабуров.В последние годы жизни Сталина позиции Сабурова только укреплялись.В октябре 1952 года Сталиным была затеяна глобальная реформа Политбюро, которое превратилось в Президиум ЦК и пополнилось рекордным количеством новых членов. При этом внутри Президиума было создано дополнительное Бюро — состоявшее из людей, вошедших в т.н. ближний круг Сталина. Сабуров, наряду с Хрущёвым, Маленковым, Ворошиловым и Кагановичем в состав Бюро вошли, тогда как прежние любимцы — Молотов и Микоян остались за бортом.В марте 1953 года умер Сталин и его преемники быстро все переиграли.Большинство новичков Президиума из него исключили, решив, что им не по чину сидеть так высоко. Сабурова, однако, оставили. Более того, специально под него в правительстве была учреждена должность министра машиностроения.Это был период борьбы даже не за власть, а за её облик. Хрущёв тянул одеяло на партийный аппарат, который представлял. Маленков пытался перетянуть на правительственный аппарат. Борьба завершилась победой партии и Сабуров вскоре опять вернулся в знакомый Госплан, по совместительству оставаясь первым заместителем главы совмина.Будучи технократом, Сабуров имел все шансы благополучно пересидеть все раунды политической борьбы и остаться на плаву, как это получалось, например, у Косыгина. Однако на свою голову он ввязался в политические интриги.В 1957 году Сабуров примкнул к т.н. "антипартийной группировке" Молотова, Маленкова и Кагановича, попытавшихся сместить Хрущёва с его поста.Прямо по ходу дела мини-переворот обернулся разгромом мятежников. Если в первые часы противники Хрущёва ещё смело выступали с его обличениями и бичеваниями, то после того, как на Пленум прибыли соратники Хрущёва и обеспечили ему большинство, вынуждены были понуро каяться в своих грехах.Сабуров прямо по ходу Пленума переметнулся. Поначалу бодро выступил против Хрущёва, затем каялся в политической близорукости, извинялся за антипартийную деятельность и в целом пал духом. Хрущёв его отчитал, дескать, куда лезешь, если в политике и интригах ничего не понимаешь, сидел бы не жужжал у себя в Госплане.В итоге Сабурова сняли с высоких постов и сослали в Сызрань. В отличие от Молотова, Маленкова и Кагановича, Сабуров не был исключен из партии. В Сызрани он проработал почти десять лет, возглавляя сначала завод тяжёлого машиностроения (основная продукция – турбины для электростанций), а потом – завода по переработке пластмасс. Вскоре после прихода Брежнева его тихо отправили на покой, оформив пенсионером союзного значения.Сабуров вернулся в Москву, где умер в конце брежневской эпохи в 1977 году.
https://ukraina.ru/20200321/1027088938.html
https://ukraina.ru/20241030/1021664804.html
https://ukraina.ru/20241013/1050081271.html
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история, донбасс, иосиф сталин, хрущев, история ссср, москва, сызрань, политика, промышленность, план, ссср, коммунистическая партия
История, Донбасс, Иосиф Сталин, Хрущев, История, история СССР, Москва, Сызрань, политика, промышленность, план, СССР, коммунистическая партия

Максим Сабуров: "вертикальные маневры" сталинского технократа

07:32 19.02.2025
 
Максим Сабуров
Максим Сабуров
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Евгений Антонюк
публицист
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19 февраля 1900 года родился Максим Захарович Сабуров, ставший со временем заместителем Сталина, главой Госплана и один из самых видных советских технократов, неразумно присоединившийся к Молотову и Маленкову в их бунте против Хрущёва и поплатившийся за это карьерой
Сабуров родился в Дружковке в рабочей семье. Его юность была стандартной — сначала подрабатывал посыльным, затем работал токарем и слесарем на местных предприятиях. Политикой он особо не интересовался, а всю Гражданскую войну проработал на Торецком заводе.
Как только стало понятно, кому перешла власть в стране, Сабуров вступил в комсомол и начал делать карьеру. Недолгое время он проработал в одном из райкомов комсомола на Донбассе, а затем был отправлен в Москву на курсы пропагандистов в Коммунистический университет им. Свердлова. Там он ненадолго пересекся со своим будущим начальником по Госплану Николаем Вознесенским.
Интересно, что обоих будущих сталинских глав Госплана после окончания курсов направили на Донбасс инструкторами по пропаганде.
Однако партийная карьера Сабурова вскоре резко изменила направление. Он вновь был откомандирован на учебу в Москву, где получил диплом инженера и в дальнейшем двигался уже по этой линии.
Надо пояснить, что в СССР можно было сделать карьеру двумя путями: либо через партократию — что и случалось примерно в 90% случаев, либо через технократию — когда человек становился крупным специалистом в какой-то узкой области, требующей специальных знаний и навыков. Технократов было гораздо меньше, они не обладали политическим влиянием партократов, зато имели чуть больше шансов уцелеть в ходе политической борьбы.
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Как бывший капиталист стал главным инженером и создал первый советский серийный трактор«21 марта 1923 года. Москва, Кремль, тов. Ленину. Мы, рабочие и служащие госзавода № 14 в Кичкасе, в честь 25-летнего юбилея Компартии с великой торжественностью шлем трудовой подарок — крестьянский трактор первого выпуска, сконструированный нашими техруководителями. С гордостью отдаем свои силы и труд коммунистическому строительству...»
В разгар индустриализации Сабуров вернулся на Донбасс, где сделал карьеру на недавно построенном Новокраматорском машиностроительном заводе — одном из крупнейших в Европе. За несколько лет он дорос до главного технолога завода.
А дальше случился 1937 год и во многих ведомствах освободилось немало вакансий.
Едва освоившийся в должности Сабуров был снова возвращён в Москву, где назначен сразу заместителем председателя Госплана и начальником сектора машиностроения этого ведомства. Главой Госплана стал уже упоминавшийся выше Вознесенский.
Перед самым началом войны Вознесенский перешёл в правительство, где стал первым заместителем председателя Совнаркома — Сталина. Его преемником во главе Госплана стал как раз Сабуров, также в силу должности назначенный заместителем Сталина в СНК.
В 1942 году произошла очередная рокировка. Вознесенский вернулся в Госплан, а Сабуров стал его первым заместителем. Однако реальная власть в годы войны была сосредоточена в руках Государственного комитета обороны, Совнарком стал второстепенным органом, который по большей части выполнял чисто технические функции.
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После войны в сталинском окружении вновь разгорелась борьба за влияние между несколькими кланами.
Сабуров, будучи технократом, не входил ни в один, благодаря чему не только остался на плаву, но и пошёл на повышение после очередной зачистки. Когда в 1947 году временно попал в опалу Маленков, Сабуров подменил его во главе Спецкомитета №3, отвечавшего за создание новейшей системы ПВО.
В 1949 году пришла очередь ждановских выдвиженцев, оставшихся без покровителя. К их числу относился и Вознесенский, который вместе с соратниками был расстрелян в рамках "ленинградского дела". Новым главой Госплана стал Сабуров.
В последние годы жизни Сталина позиции Сабурова только укреплялись.
В октябре 1952 года Сталиным была затеяна глобальная реформа Политбюро, которое превратилось в Президиум ЦК и пополнилось рекордным количеством новых членов. При этом внутри Президиума было создано дополнительное Бюро — состоявшее из людей, вошедших в т.н. ближний круг Сталина. Сабуров, наряду с Хрущёвым, Маленковым, Ворошиловым и Кагановичем в состав Бюро вошли, тогда как прежние любимцы — Молотов и Микоян остались за бортом.
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В марте 1953 года умер Сталин и его преемники быстро все переиграли.
Большинство новичков Президиума из него исключили, решив, что им не по чину сидеть так высоко. Сабурова, однако, оставили. Более того, специально под него в правительстве была учреждена должность министра машиностроения.
Это был период борьбы даже не за власть, а за её облик. Хрущёв тянул одеяло на партийный аппарат, который представлял. Маленков пытался перетянуть на правительственный аппарат. Борьба завершилась победой партии и Сабуров вскоре опять вернулся в знакомый Госплан, по совместительству оставаясь первым заместителем главы совмина.
Будучи технократом, Сабуров имел все шансы благополучно пересидеть все раунды политической борьбы и остаться на плаву, как это получалось, например, у Косыгина. Однако на свою голову он ввязался в политические интриги.
В 1957 году Сабуров примкнул к т.н. "антипартийной группировке" Молотова, Маленкова и Кагановича, попытавшихся сместить Хрущёва с его поста.
- РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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Прямо по ходу дела мини-переворот обернулся разгромом мятежников. Если в первые часы противники Хрущёва ещё смело выступали с его обличениями и бичеваниями, то после того, как на Пленум прибыли соратники Хрущёва и обеспечили ему большинство, вынуждены были понуро каяться в своих грехах.
Сабуров прямо по ходу Пленума переметнулся. Поначалу бодро выступил против Хрущёва, затем каялся в политической близорукости, извинялся за антипартийную деятельность и в целом пал духом. Хрущёв его отчитал, дескать, куда лезешь, если в политике и интригах ничего не понимаешь, сидел бы не жужжал у себя в Госплане.
В итоге Сабурова сняли с высоких постов и сослали в Сызрань. В отличие от Молотова, Маленкова и Кагановича, Сабуров не был исключен из партии. В Сызрани он проработал почти десять лет, возглавляя сначала завод тяжёлого машиностроения (основная продукция – турбины для электростанций), а потом – завода по переработке пластмасс. Вскоре после прихода Брежнева его тихо отправили на покой, оформив пенсионером союзного значения.
Сабуров вернулся в Москву, где умер в конце брежневской эпохи в 1977 году.
 
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