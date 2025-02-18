https://ukraina.ru/20250218/1061171125.html

Алексей Живов: В "Эспаньоле" с наркотиками строго. Наказание ждет такое, что лучше погибнуть на фронте

Алексей Живов: В "Эспаньоле" с наркотиками строго. Наказание ждет такое, что лучше погибнуть на фронте - 18.02.2025 Украина.ру

Алексей Живов: В "Эспаньоле" с наркотиками строго. Наказание ждет такое, что лучше погибнуть на фронте

Начальник военно-политического управления "Эспаньолы" Алексей Живов (позывной "Сократ") рассказал изданию Украина.ру, кто служит в его подразделении, и о мотоштурмовиках, которых готовят в его бригаде

2025-02-18T16:43

2025-02-18T16:43

2025-02-18T16:59

интервью

алексей живов

александр чаленко

эспаньола

кракен

чвк "вагнер"

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- Алексей, как ты, блогер, человек, в общем-то, мирной профессии, а также волонтер, решил подписать контракт с армией и пошел служить в бригаду "Эспаньола"?- У меня два высших образования: по одному из них я преподаватель политических наук, а по второму - экономист-международник. Большую часть времени работал с финансовыми инструментами, был инвестиционным банкиром. Но я все-таки преподаватель политических наук, и здесь, в "Эспаньоле" занимаюсь замполитской работой.- С какого года служишь?- Служу Родине, как я считаю, всю жизнь. Исполняю свое призвание: стою всю жизнь на страже русского народа и Российского государства. Как только началась специальная военная операция, я, естественно, был в числе первых, кто поддержал это решение Владимира Путина. Старался помогать нашим бойцам сначала гуманитаркой, потом, когда стали пускать в зону СВО, поехал сразу в Херсонскую область. Там через некоторое время влился в команду по подготовке референдума.У меня там работала группа социологов. Привез идейных правых русских ребят, которые на свой страх и риск, на абсолютно птичьих гарантиях, поехали за мной туда, чтобы присоединить эту область к России. То есть, люди конкретно поехали на фронтир. Провели референдум и присоединили Херсон к Российской Федерации.Дальше я стал военным волонтером, нашел меценатов и начал привозить гуманитарную помощь от них. Суммарно она составила где-то более 150 миллионов рублей. При этом я не проводил никаких сборов. Это была конкретная помощь от конкретных людей конкретным подразделениям. Где-то на излете 2023 года принял решение, присоединиться к "Эспаньоле".Долгое время меня согласовывали… Пока это происходило, продолжал приезжать, помогать с гуманитаркой, как и многие, кстати. Она сначала с гуманитаркой приезжали, а потом пошли воевать. В 2024 году присоединился к бригаде. Сейчас у меня уже второй контракт.- Известно, что костяк, сердцевина "Эспаньолы" - это футбольные фанаты, которые явно не исповедуют интеллигентские практики, а ты все-таки человек интеллигентный. Легко ли тебе, человеку, выполняющему замполитскую работу, с этими людьми?- Да, костяк "Эспаньолы" - футбольные ультрас, но там еще есть много офицеров ВС РФ, в свое время ушедших, в том числе и из самых элитных подразделений нашей армии по разным причинам. Как в "Вагнере" собрались люди, которых в армии не ждали. Вот и у нас собрались русские офицеры, которые пришли к нам в первую очередь по зову сердца, а не по долгу службы. Они занимают у нас значимое место в бригаде.К тому же, у нашего командира есть старая гвардия, которая воюет вместе с ним еще с 2014 года, с Горловки. Речь идет о командире подразделения снайперов "Яром".Плюс бывшие сотрудники "Вагнера". Есть у нас отдельное штурмовое подразделение "Русь".- Вы, как я понимаю, воюете сейчас в Часов Яре?- Да, недавно наше подразделение совместно со смежниками смогло занять весь микрорайон "Северный". Организовали выступы в обороне противника и сейчас их удерживают.- Вы сейчас, получается, рубитесь с "Кракеном"*, вашим отражением только с противоположной, украинской стороны, где также воюют ультрас?- Нет. С украинской стороны там разные подразделения воюют. "Кракен" давно весь перебили. Название просто блуждает, а их бойцов уже сто раз убили. Если ты посмотришь сводки Минобороны, то увидишь, что суммарно на тот свет отправили 3,5 тыс. "кракенов". Даже не уверен, что их столько и было. Там разные подразделения воюют: и националисты, и всушники, и наемники (даже испаноговорящие есть). В общем, сборная солянка. Есть и топовые украинские fpv-шники.- У вас в подразделении воюет знаменитый "Питбуль" из Питера, футбольный фанат "Зенита". Какое впечатление на тебя он производит? - Впечатление железного человека, рыцаря без страха и упрека. В раннем Средневековье он, наверное, скакал бы впереди рыцарской кавалькады весь увешанный металлической броней с огромным мечом наперевес и снискал бы славу среди дам и королей. В общем, человек из рыцарских времен.Абсолютно бесстрашный. Достаточно умный, чтобы бесстрашие не переходило в безумство. Очень смелый, очень искренний в своих убеждениях человек, который всегда протянет руку помощи. Всегда готов вытащить друга, даже если это будет грозить ему смертью. Питбуль - это такой архетип бесстрашного русского воина.- Вы ведь первыми придумали налетать на украинские позиции на мотоциклах?- Я не знаю, первые ли мы были, но мы точно были одними из первых, кто озаботился формированием мотобатальонов, поставив все это на поток. Для нас это была не просто экзотика. Мы были первыми, кто начал готовить мотоштурмовиков, организовав полноценный цикл подготовки, для чего наняли необходимых специалистов. Задача мотоштурмовика - доехать до позиции.- А потери при таких атаках большие?- Минимальные. У нас их вообще не было.- Леш, некоторые ваши недоброжелатели и завистники говорят так: да что вы носитесь с этой "Эспаньолой" и их налетами на мотоциклах на вражеские позиции. Да там служат солевые наркоманы. Нажрутся наркоты, и вперед. Такие разговоры имеют под собой почву?- Нет, конечно. У нас, если человека поймали в состоянии наркотического опьянения, тем более под солями, его ждет такое наказание, что ему лучше бы на фронте погибнуть. Поэтому нет, конечно, никаких наркотиков. У нас категорически не приветствуется и употребление спиртных напитков. Если человека в таком состоянии ловят, то ему не позавидуешь.- По поводу твоей замполитской работы. Условно говоря, какое у тебя дневное расписание? Ты проводишь политзанятия с бойцами, читаешь им политинформацию?- Замполитская работа - это очень необычная работа, которая включает в себя буквально все. Вот я возил вместе с ребятами с нашей кухни бутерброды в Бахмут, снимал работу боевых подразделений, участвую в боевых апробациях, привожу в бригаду новых людей, занимаюсь просветительской работой, общаюсь со смежниками, со старшими офицерами… В общем, у меня очень обширный круг обязанностей.* запрещённая в РФ террористическая организацияЧитайте также материал Александра Чаленко "Азовсталь": террор азовцев, гибель пенсионеров, сувениры на память, руины

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2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, алексей живов, александр чаленко, эспаньола, кракен, чвк "вагнер"