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Оружие для Тайваня. Как смещается фокус американской политики

Оружие для Тайваня. Как смещается фокус американской политики - 18.02.2025 Украина.ру

Оружие для Тайваня. Как смещается фокус американской политики

Власти Тайваня активно договариваются с Вашингтоном о поставках современных вооружений.

2025-02-18T13:57

2025-02-18T13:57

2025-02-18T13:57

эксклюзив

тайвань

китай

сша

дональд трамп

владимир зеленский

пентагон

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По данным ряда международных агентств, Пентагон готовится поставить своим вассалам ракеты HIMARS, а общая стоимость оружейной сделки ориентировочно оценивается 7-10 миллиардов долларов.Однако на направленное против Китая оружие могут потратить и больше. Ведь некоторые республиканцы требовали увеличения военного бюджета Тайваня до 10% ВВП, чтобы довести его до суммы 80 миллиардов – по сути дела, требуя превентивно перевести тайваньскую экономику на военные рельсы.В Вашингтоне заявляют, что готовы поставить на остров самое лучшее из своих арсеналов. А упор на ракеты, и, возможно, на авиацию, поставки которой тоже обсуждают, объясняется тем, что американские стратеги почему-то видят будущий конфликт между Китаем и Тайванем именно морским, а не сухопутным."Мне задают много вопросов по этому поводу. В отличие от Украины, это не должна быть сухопутная война. Это преимущественно сражение на море.Тайвань, в отличие от Украины, будет получать новые системы вооружений, а не старые – особенно старое российское оружие. Это новый запас, который будет поставлен Тайваню. Это, между прочим, будут наши новейшие технологии", – заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол на пресс-конференции после встречи с марионеточными властями Тайваня.Конечно, это очень странное и лживое заявление.Ястребу Макколу прекрасно известно – помимо старых советских и российских вооружений, которые американцы старались купить в различных странах для Киева, Украина получала от США их самое эффективное и новое оружие, включая те же самые ракеты HIMARS. Но это все равно не помогло Зеленскому.Кроме того, если в Пекине решат восстановить свой законный суверенитет над Тайванем, Народно-освободительная армия Китая вряд ли будет действовать по схемам американских стратегов.Это показали масштабные прошлогодние учения "Совместный острый меч – 2024Б", где были задействованы военные корабли, корабли береговой охраны КНР, боевые армейские подразделения, ракетные войска и военно-воздушные силы – включая дроны. То есть буквально все компоненты масштабного силового блока Китая.Цель учений была сформулирована предельно открыто и четко: "Отработка действий по совместному штурму, блокированию и взятию под контроль ключевых портов и районов острова".Из данной формулировки понятно, что если боевые действия в этом регионе все-таки развернутся, они будут проходить не только на море – где, кстати, у Китая имеется устойчивое преимущество в области ракетных вооружений, созданное специально для того, чтобы при необходимости держать подальше американские военные корабли.Однако в Китае не стремятся к войне, по-прежнему надеясь воссоединиться с островом мирным путем – как это было с Макао или Гонконгом – и даже не ищут конфронтации с Вашингтоном.Это понятно из заявления МИД Китая, который поддержал переговоры России и США в Саудовской Аравии с целью урегулирования украинского кризиса.В то же время, отношения между американцами и тайваньцами несут в себе противоречия экономического характера.В конце января Дональд Трамп объявил о планах ввести пошлины на компьютерные чипы, полупроводники и фармацевтические препараты иностранного производства – включая и те, которые производятся на Тайване. Несмотря на то, что это нанесет острову значительные финансовые потери.Китайцы, которые успели наладить выпуск собственных полупроводников, используют данные обстоятельства для агитации среди островитян. Потому что они отнюдь не все категорично настроены против Пекина.Китайское руководство предупреждает: действуя в своем обычном стиле, США используют Тайвань в своих целях, которые не имеют ничего общего с интересами его жителей.Тайваньские сепаратистские власти видят в Америке главного союзника, но Белый дом уже сейчас намерен наращивать собственное производство полупроводников, блокируя с этой целью экспортные поставки тайваньских фирм.Другими словами, Трамп рассматривает Тайвань в качестве конкурента американского сектора высоких технологий. Хотя, при этом с удовольствием готов продавать Тайбэю свое дорогостоящее оружие."Заискивание руководства Тайваня перед США на фоне планов Вашингтона ввести пошлины на ввоз полупроводников может лишь навредить промышленному развитию острова и принести в жертву благополучие тайваньцев.Политика односторонних действий и торговый протекционизм со стороны США в очередной раз доказывают, что Вашингтон всегда будет ставить американские интересы на первое место", – заявила об этом официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.Впрочем, нынешние сепаратистские лидеры острова не осмелятся вступать в конфликт с Вашингтоном.Они наверняка проглотят чрезвычайно неприятные для них пошлины и будут наращивать военный бюджет для покупки американских ракет. Несмотря на то, что это опасно повышает военную эскалацию вокруг острова.Важно отметить другое: фокус агрессивной американской внешней политики – включая политику в области безопасности – все очевиднее смещается из Европы в зону Тихого океана.А это, конечно же, не обрадует ни Брюссель, ни Киев.Также о политике КНР - в материале Ивана Лизана Стал во главе глобализации: как Китай пошёл против США на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250217/1061141989.html

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Игорь Сердюков

эксклюзив, тайвань, китай, сша, дональд трамп, владимир зеленский, пентагон