"Экономическая колонизация". США продавят Зеленского и заставят Украину платить вечно

Начало политического диалога между США и Россией, состоявшееся вчера в Эр-Рияде, встретило ожесточенное сопротивление со стороны нелегитимного Зеленского, который пока пытается отрицать новую реальность глобальной политики

Однако его действия сразу получили оценку со стороны Дональда Трампа. Президент США недвусмысленно заявил, что в обозримом будущем Украину ожидают новые выборы. И тут же назвал рейтинг поддержки бывшего президента Украины, который, по его словам, составляет сейчас не более 4%.Окончание украинского конфликта не будет быстрым, но судьба Зеленского теперь уже, по сути, предрешена. Всемирно известный музыкант, основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, давно занесенный украинскими националистами в их черные списки, только что написал о том, что глава киевского режима уже наверняка продумывает пути для своего бегства."Я подозреваю, что он занят поиском расписания рейсов, потому что он сбежит. Вопрос только в том, когда", – считает Уотерс.Это предсказание вполне может стать реальностью.Британская газета The Telegraph опубликовала текст предполагаемого соглашения, которое было ультимативно предложено украинским властям администрацией Трампа. Из него становится очевидно, что американцы намерены жестко требовать от Киева расплатиться за финансовые вливания, сделанные во времена Джозефа Байдена.Трамп заявил, что объемы этой поддержки составили около 300-500 миллиардов долларов – "долг, который невозможно выплатить", согласно лаконично озвученному мнению экспертов The Telegraph.Пять пакетов так называемой "помощи" Киеву, которая была оказана за минувшие три года конгрессом США, в действительности составляют 175 миллиардов долларов. Причем 70 миллиардов долларов остались в Америке, где их потратили на производство различных вооружений.Однако Украине все равно придется платить по счету, который выставил Трамп – столько, сколько ей будет сказано.Согласно данным британского издания, проект соглашения предусматривает создание международного инвестиционного фонда, который фактически поставит все уцелевшие украинские активы под контроль Вашингтона.Британская газета называет это "экономической колонизацией" Украины – точнее, того, что останется от нее в конечном итоге. И отмечает, что сегодня США составляют для себя перечень всего, что может представлять для них финансовый интерес.Речь идет не только про ископаемое сырье, о котором очень много и очень неопределенно говорили в последние дни (как известно, издание Forbes оценило их стоимость в астрономическую сумму 14,8 триллиона долларов). Требования Белого дома, которые озвучил недавно побывавший в Киеве министр финансов США Скотт Бессент, по-деловому реалистичны.Предполагается, что американцы получат полный доступ к "минеральным и нефтегазовым ресурсам, портам и другой инфраструктуре" Украины, получая половину от всех ее будущих государственных доходов."Этот пункт означает: сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей", – сказал в комментарии The Telegraph источник, осведомленный о том, как проходят американско-украинские переговоры.Можно сказать, что Киев будут принуждать к репарациям – признавая этим его поражение. При этом США хотят, чтобы бремя восстановления Украины легло на плечи европейцев, которые до сих пор противятся мирному завершению конфликта. А сами намерены сосредоточиться на получении прибылей.Попытки уклониться от выполнения поставленных условий, которые предпринимал в последние дни Зеленский, пытаясь оспорить их на полях Мюнхенской конференции по безопасности, и требуя от американцев каких то непонятных гарантий, заведомо обречены на провал.Переговоры в саудовском Эр-Рияде показали, что американская сторона прекрасно понимает его фактическую нелегитимность. Потому что полномочия бывшего украинского президента не основаны на волеизъявлении жителей Украины, а продлеваются абсолютно незаконным путем, исключительно через произвол и насилие.Неадекватное и агрессивное поведение по отношению к Вашингтону делают Зеленского нежелательным для его прежних американских партнеров. Тем более, что Белый дом прозрачно обвинил киевского диктатора в коррупции, отмечая, что он даже не может точно сказать, на что были потрачены выделенные американцами средства."Ряженая кукла, изображающая из себя президента распавшейся страны, попала в крайне неприятную ситуацию. Помимо проблем на фронте и сложностей внутренней обстановки, на него, похоже, реально разозлился главный покровитель. Что и следовало ожидать после укусов бешеной киевской твари.Трамп резко говорит об ответственности бандеровской куклы за начало войны, требует отчета о разворованных деньгах, новой легитимации просроченного существа на выборах и признания сложившихся на земле реалий. И конечно, расчёта за ранее оказанную помощь в форме передачи половины стоимости страны 404 (сделка по редкоземельным материалам)", – отметил сегодня Дмитрий Медведев.При этом на сегодня Киев полностью зависит от источников внешней финансовой поддержки, которую преимущественно оказывали ему США, а также так или иначе зависимые от них структуры.Согласно данным украинского кабмина, в 2024 году государственный долг Украины увеличился на 26,5 процента, и на начало 2025-го года страна была должна 166 миллиардов долларов – при номинальном ВВП около 189 миллиардов долларов.Таким образом, украинский государственный долг в настоящий момент превысил 92 процента ВВП, а уже вскоре составит все 100 процентов. Это является одним из немногих прецедентов в современной истории – даже на фоне самых бедных и самых закредитованных стран третьего мира.К примеру, долги перед Всемирным банком выросли в течение прошлого года на 65%, и теперь достигают 22,6 миллиарда долларов. А долг перед Международным валютным фондом увеличился в указанный период на 15%, составляя 18,9 миллиарда долларов.Евросоюз – особенно, в его нынешнем состоянии – не сможет оплачивать все выплаты по этим долгам против воли США, да еще одновременно поддерживая Киев с помощью новых кредитов, необходимых для функционирования украинского режима.А это значит, что при первой же попытке провести выборы Зеленскому действительно придется бежать – прежде всего, от своих соотечественников.Развалив страну, уничтожив сотни тысяч украинцев, он навязал оставшимся в живых чудовищную экономическую кабалу, за которую придется расплачиваться несколько поколений.Ведь после "экономической колонизации" по новому американскому плану оставшийся кусок Украины не будет нести в себе никаких реальных признаков независимого и жизнеспособного государства – какую бы власть ни посадили туда взамен.О переговорах в Саудовской Аравии – в материале Виктории Титовой Что осталось на дне стакана? 