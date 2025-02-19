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Лавров рассказал об ужесточении режима въезда мигрантов из Закавказья и Центральной Азии

Лавров рассказал об ужесточении режима въезда мигрантов из Закавказья и Центральной Азии - 19.02.2025 Украина.ру

Лавров рассказал об ужесточении режима въезда мигрантов из Закавказья и Центральной Азии

Визовый режим и другие меры ужесточения въезда трудовых мигрантов из Центральной Азии, прежде всего Закавказья не соответствуют долгосрочным интересам России. Об этом 19 февраля в российском парламенте заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

2025-02-19T14:12

2025-02-19T14:12

2025-02-19T14:12

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Выступая на "правительственном часе" в Государственной Думе, глава российской дипломатии рассказал о переговорах с США и других вопросах внешней политики. Он также ответил на вопросы депутатов нижней палаты российского парламента.Лавров сообщил о специально проведённых встречах с послами стран-членов ЕАЭС, на которых обсуждались вопросы миграции.Глава МИД России заявил о возможности эффективного контроля за въезжающими на российскую территорию мигрантами без создания искусственных препятствий в отношениях с ближайшими союзниками России.Ранее в новостях: Судьи решат судьбу коллеги, освободившего соучастников террористов "Крокуса" - Mash Также сообщалось, что Маск раскрыл, откуда Байден взял миллиарды на содействие нелегальной миграции

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новости, россия, закавказье, центральная азия, сергей лавров, илон маск, джо байден, еаэс, мигранты, трудовые мигранты, евразия, средняя азия, постсоветское пространство, бывший ссср, нелегалы