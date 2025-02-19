Лавров рассказал об ужесточении режима въезда мигрантов из Закавказья и Центральной Азии - 19.02.2025 Украина.ру
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Лавров рассказал об ужесточении режима въезда мигрантов из Закавказья и Центральной Азии
Лавров рассказал об ужесточении режима въезда мигрантов из Закавказья и Центральной Азии - 19.02.2025 Украина.ру
Лавров рассказал об ужесточении режима въезда мигрантов из Закавказья и Центральной Азии
Визовый режим и другие меры ужесточения въезда трудовых мигрантов из Центральной Азии, прежде всего Закавказья не соответствуют долгосрочным интересам России. Об этом 19 февраля в российском парламенте заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
2025-02-19T14:12
2025-02-19T14:12
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Выступая на "правительственном часе" в Государственной Думе, глава российской дипломатии рассказал о переговорах с США и других вопросах внешней политики. Он также ответил на вопросы депутатов нижней палаты российского парламента.Лавров сообщил о специально проведённых встречах с послами стран-членов ЕАЭС, на которых обсуждались вопросы миграции.Глава МИД России заявил о возможности эффективного контроля за въезжающими на российскую территорию мигрантами без создания искусственных препятствий в отношениях с ближайшими союзниками России.Ранее в новостях: Судьи решат судьбу коллеги, освободившего соучастников террористов "Крокуса" - Mash Также сообщалось, что Маск раскрыл, откуда Байден взял миллиарды на содействие нелегальной миграции
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новости, россия, закавказье, центральная азия, сергей лавров, илон маск, джо байден, еаэс, мигранты, трудовые мигранты, евразия, средняя азия, постсоветское пространство, бывший ссср, нелегалы
Новости, Россия, Закавказье, Центральная Азия, Сергей Лавров, Илон Маск, Джо Байден, ЕАЭС, мигранты, трудовые мигранты, Евразия, Средняя Азия, постсоветское пространство, бывший СССР, нелегалы

Лавров рассказал об ужесточении режима въезда мигрантов из Закавказья и Центральной Азии

14:12 19.02.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк"Правительственный час" в Госдуме
Правительственный час в Госдуме - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Визовый режим и другие меры ужесточения въезда трудовых мигрантов из Центральной Азии, прежде всего Закавказья не соответствуют долгосрочным интересам России. Об этом 19 февраля в российском парламенте заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Выступая на "правительственном часе" в Государственной Думе, глава российской дипломатии рассказал о переговорах с США и других вопросах внешней политики. Он также ответил на вопросы депутатов нижней палаты российского парламента.
"Мы исходим из того, что какое-либо ужесточение наших подходов к трудовым мигрантам из стран Центральной Азии, прежде всего Закавказья, других бывших республик, оно не будет способствовать нашим долгосрочным интересам, - сказал Лавров. - Да, конечно, за порядком необходимо следить. Много было нарушений зафиксировано по целому ряду направлений географических, откуда приезжают мигранты. Но мы исходим из того, что надо ужесточать контроль за их поведением, но не ставить барьеры, тем более - не вводить визовый режим".
Лавров сообщил о специально проведённых встречах с послами стран-членов ЕАЭС, на которых обсуждались вопросы миграции.
"Подробно ответили на их вопросы, объяснили логику, которой мы руководствуемся, - рассказал министр. - Действительно, в основополагающих документах о создании ЕврАзЭС записано, что граждане всех стран-членов союза имеют равные права: приезжай без всяких приглашений, не подтверждая, где ты будешь работать. Но, наверное, это придется теперь конкретизировать, и приезд мигрантов должен контролироваться, и соответствующие органы должны понимать, где находятся эти люди, которые приехали работать, кто предоставляет им работу и отвечает, соответственно, за их соблюдение законов Российской Федерации".
Глава МИД России заявил о возможности эффективного контроля за въезжающими на российскую территорию мигрантами без создания искусственных препятствий в отношениях с ближайшими союзниками России.
Ранее в новостях: Судьи решат судьбу коллеги, освободившего соучастников террористов "Крокуса" - Mash
Также сообщалось, что Маск раскрыл, откуда Байден взял миллиарды на содействие нелегальной миграции
 
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