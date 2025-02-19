https://ukraina.ru/20250219/1061182679.html

ВС РФ загоняют врага в новые котлы и готовятся перерезать трассу на Павлоград — Онуфриенко

ВС РФ загоняют врага в новые котлы и готовятся перерезать трассу на Павлоград — Онуфриенко - 19.02.2025 Украина.ру

ВС РФ загоняют врага в новые котлы и готовятся перерезать трассу на Павлоград — Онуфриенко

В результате боев за Часов Яр, Дзержинск (Торецк) и на Покровском направлении формируются несколько котлов. Перед противником стоит нерешаемая задача: понять, где будет главный удар, какое направление будет выбрано как приоритетное. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-02-19T06:20

2025-02-19T06:20

2025-02-19T06:20

новости

дзержинск (торецк)

россия

павлоград

михаил онуфриенко

вс рф

сво

покровск/красноармейск

донбасс

наступление

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Контратаки ВСУ — это стандартная тактика противника, но речь не идет о замедлении охвата Покровска (Красноармейска), отметил эксперт. Если посмотреть на карту, то сейчас в результате боев за Часов Яр, Дзержинск (Торецк) и на Покровском направлении образуется несколько котлов, указал он.И здесь у противника нерешаемая задача: понять, где будет наноситься главный удар, какое направление российским командованием будет выбрано как приоритетное, сообщил он."Основная трасса снабжения [ВСУ в Красноармейске] — это дорога на Павлоград. Перерезать ее сложно. Здесь нам нужно взять находящиеся чуть севернее трассы на Днепропетровск терриконы шахты "Южнодонбасская шахта №3", это основной укрепрайон, который мешает нашему продвижению на север", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.Также на эту тему Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250218/1061145260.html

дзержинск (торецк)

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павлоград

покровск/красноармейск

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новости, дзержинск (торецк), россия, павлоград, михаил онуфриенко, вс рф, сво, покровск/красноармейск, донбасс, наступление, всу, окружение, спецоперация