ВС РФ загоняют врага в новые котлы и готовятся перерезать трассу на Павлоград — Онуфриенко - 19.02.2025 Украина.ру
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ВС РФ загоняют врага в новые котлы и готовятся перерезать трассу на Павлоград — Онуфриенко
ВС РФ загоняют врага в новые котлы и готовятся перерезать трассу на Павлоград — Онуфриенко - 19.02.2025 Украина.ру
ВС РФ загоняют врага в новые котлы и готовятся перерезать трассу на Павлоград — Онуфриенко
В результате боев за Часов Яр, Дзержинск (Торецк) и на Покровском направлении формируются несколько котлов. Перед противником стоит нерешаемая задача: понять, где будет главный удар, какое направление будет выбрано как приоритетное. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-02-19T06:20
2025-02-19T06:20
новости
дзержинск (торецк)
россия
павлоград
михаил онуфриенко
вс рф
сво
покровск/красноармейск
донбасс
наступление
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Контратаки ВСУ — это стандартная тактика противника, но речь не идет о замедлении охвата Покровска (Красноармейска), отметил эксперт. Если посмотреть на карту, то сейчас в результате боев за Часов Яр, Дзержинск (Торецк) и на Покровском направлении образуется несколько котлов, указал он.И здесь у противника нерешаемая задача: понять, где будет наноситься главный удар, какое направление российским командованием будет выбрано как приоритетное, сообщил он."Основная трасса снабжения [ВСУ в Красноармейске] — это дорога на Павлоград. Перерезать ее сложно. Здесь нам нужно взять находящиеся чуть севернее трассы на Днепропетровск терриконы шахты "Южнодонбасская шахта №3", это основной укрепрайон, который мешает нашему продвижению на север", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.Также на эту тему Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250218/1061145260.html
дзержинск (торецк)
россия
павлоград
покровск/красноармейск
донбасс
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новости, дзержинск (торецк), россия, павлоград, михаил онуфриенко, вс рф, сво, покровск/красноармейск, донбасс, наступление, всу, окружение, спецоперация
Новости, Дзержинск (Торецк), Россия, Павлоград, Михаил Онуфриенко, ВС РФ, СВО, Покровск/Красноармейск, Донбасс, наступление, ВСУ, окружение, Спецоперация

ВС РФ загоняют врага в новые котлы и готовятся перерезать трассу на Павлоград — Онуфриенко

06:20 19.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы Пресса спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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В результате боев за Часов Яр, Дзержинск (Торецк) и на Покровском направлении формируются несколько котлов. Перед противником стоит нерешаемая задача: понять, где будет главный удар, какое направление будет выбрано как приоритетное. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Контратаки ВСУ — это стандартная тактика противника, но речь не идет о замедлении охвата Покровска (Красноармейска), отметил эксперт. Если посмотреть на карту, то сейчас в результате боев за Часов Яр, Дзержинск (Торецк) и на Покровском направлении образуется несколько котлов, указал он.
"Один - это покровско-мирноградская агломерация, которую сейчас охватывают с запада и востока. Второй - восточнее Мирнограда (Димитрова) от трассы на Константиновку до Дзержинска (Торецка), и между Дзержинском и Часов Яром", — подчеркнул Онуфриенко.
И здесь у противника нерешаемая задача: понять, где будет наноситься главный удар, какое направление российским командованием будет выбрано как приоритетное, сообщил он.
"Основная трасса снабжения [ВСУ в Красноармейске] это дорога на Павлоград. Перерезать ее сложно. Здесь нам нужно взять находящиеся чуть севернее трассы на Днепропетровск терриконы шахты "Южнодонбасская шахта №3", это основной укрепрайон, который мешает нашему продвижению на север", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
Также на эту тему Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу на сайте Украина.ру.
Виталий Киселев интервью - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Вчера, 07:00
Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУМы в эти дни отмечаем 10-летие окончания Дебальцевской операции, когда ополченцы Донбасса разгромили 100 тысячную украинскую группировку. Если мы их победили тогда, победим и теперь, считает военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
 
НовостиДзержинск (Торецк)РоссияПавлоградМихаил ОнуфриенкоВС РФСВОПокровск/КрасноармейскДонбасснаступлениеВСУокружениеСпецоперация
 
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