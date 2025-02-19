ВС РФ загоняют врага в новые котлы и готовятся перерезать трассу на Павлоград — Онуфриенко
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
В результате боев за Часов Яр, Дзержинск (Торецк) и на Покровском направлении формируются несколько котлов. Перед противником стоит нерешаемая задача: понять, где будет главный удар, какое направление будет выбрано как приоритетное. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Контратаки ВСУ — это стандартная тактика противника, но речь не идет о замедлении охвата Покровска (Красноармейска), отметил эксперт. Если посмотреть на карту, то сейчас в результате боев за Часов Яр, Дзержинск (Торецк) и на Покровском направлении образуется несколько котлов, указал он.
"Один - это покровско-мирноградская агломерация, которую сейчас охватывают с запада и востока. Второй - восточнее Мирнограда (Димитрова) от трассы на Константиновку до Дзержинска (Торецка), и между Дзержинском и Часов Яром", — подчеркнул Онуфриенко.
И здесь у противника нерешаемая задача: понять, где будет наноситься главный удар, какое направление российским командованием будет выбрано как приоритетное, сообщил он.
"Основная трасса снабжения [ВСУ в Красноармейске] — это дорога на Павлоград. Перерезать ее сложно. Здесь нам нужно взять находящиеся чуть севернее трассы на Днепропетровск терриконы шахты "Южнодонбасская шахта №3", это основной укрепрайон, который мешает нашему продвижению на север", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
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