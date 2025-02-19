Кремль высказался об отношениях РФ и США после переговоров в Эр-Рияде - 19.02.2025 Украина.ру
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Кремль высказался об отношениях РФ и США после переговоров в Эр-Рияде
Кремль высказался об отношениях РФ и США после переговоров в Эр-Рияде - 19.02.2025 Украина.ру
Кремль высказался об отношениях РФ и США после переговоров в Эр-Рияде
Отношения РФ и США за один день починить нельзя. Об этом заявил 19 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-02-19T13:03
2025-02-19T13:03
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"Это первый шаг, это достаточно длинный путь, естественно. Все починить за один день или за неделю невозможно. Поэтому предстоит длинный путь, а вчера был сделан первый, но очень важнейший шаг", - сказал официальный представитель Кремля.Он указал, что дипломаты США и России начнут работу по восстановлению отношений двух стран.Он призвал дождаться первых осязаемых результатов начала переговорного процесса РФ и США.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Подробнее о переговорах - в материале Глава дипломатии ЕС посетовала, что Россия выглядит победительницей на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, кремль, сергей лавров, дмитрий песков, марко рубио, ес
Новости, Россия, США, Кремль, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Марко Рубио, ЕС

Кремль высказался об отношениях РФ и США после переговоров в Эр-Рияде

13:03 19.02.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Отношения РФ и США за один день починить нельзя. Об этом заявил 19 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Это первый шаг, это достаточно длинный путь, естественно. Все починить за один день или за неделю невозможно. Поэтому предстоит длинный путь, а вчера был сделан первый, но очень важнейший шаг", - сказал официальный представитель Кремля.
Он указал, что дипломаты США и России начнут работу по восстановлению отношений двух стран.
"Сейчас для меня задача, собственно о чем шла вчера и речь, это тема, наверное, связанная, скажем так, сначала с реанимацией, а потом с реставрацией двусторонних отношений, которым целенаправленно наносился вред предыдущей администрацией США, которые сейчас находятся в плачевном состоянии. Для того, чтобы произвести, образно говоря, реанимационные мероприятия, как раз дипломаты сейчас начнут работать в свете той договоренности, которую вчера (Министр иностранных дел Сергей) Лавров достиг с (госсекретарём США Марко) Рубио", - сказал Песков.
Он призвал дождаться первых осязаемых результатов начала переговорного процесса РФ и США.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Подробнее о переговорах - в материале Глава дипломатии ЕС посетовала, что Россия выглядит победительницей на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСШАКремльСергей ЛавровДмитрий ПесковМарко РубиоЕС
 
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Заголовок открываемого материала
13:25Лавров рассказал об особом внимании к теме Украины на переговорах с США в Эр-Рияде
13:03Кремль высказался об отношениях РФ и США после переговоров в Эр-Рияде
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