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Кремль высказался об отношениях РФ и США после переговоров в Эр-Рияде

Кремль высказался об отношениях РФ и США после переговоров в Эр-Рияде - 19.02.2025 Украина.ру

Кремль высказался об отношениях РФ и США после переговоров в Эр-Рияде

Отношения РФ и США за один день починить нельзя. Об этом заявил 19 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-02-19T13:03

2025-02-19T13:03

2025-02-19T13:03

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"Это первый шаг, это достаточно длинный путь, естественно. Все починить за один день или за неделю невозможно. Поэтому предстоит длинный путь, а вчера был сделан первый, но очень важнейший шаг", - сказал официальный представитель Кремля.Он указал, что дипломаты США и России начнут работу по восстановлению отношений двух стран.Он призвал дождаться первых осязаемых результатов начала переговорного процесса РФ и США.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Подробнее о переговорах - в материале Глава дипломатии ЕС посетовала, что Россия выглядит победительницей на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, кремль, сергей лавров, дмитрий песков, марко рубио, ес