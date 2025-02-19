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Бурятские танкисты выйдут в тыл Краматорску? Норин о том, станет ли ближайшее лето решающим
Бурятские танкисты выйдут в тыл Краматорску? Норин о том, станет ли ближайшее лето решающим - 19.02.2025 Украина.ру
Бурятские танкисты выйдут в тыл Краматорску? Норин о том, станет ли ближайшее лето решающим
Военный историк и журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру объяснил, от чего зависит успех мобилизации на Украине, какие переговорные позиции может занять... Украина.ру, 19.02.2025
2025-02-19T12:13
2025-02-19T12:13
2025-02-19T12:13
видео
россия
украина
краматорск
евгений норин
кирилл буданов
вооруженные силы украины
беспилотники
нато
сво
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Военный историк и журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру объяснил, от чего зависит успех мобилизации на Украине, какие переговорные позиции может занять каждая из сторон и что станет точкой перелома на фронте. 00:28 – Военная концепция войск России в стиле Первой мировой войны; 03:58 – Необратимые последствия для ВСУ; 04:58 – Почему мобилизация 18-летних не принесёт плодов ВСУ; 06:08 – ВСУ и новые методы ведения войны; 08:27 – На какой сценарий в СВО рассчитывает Россия? 17:10 – Как могут идти мирные переговоры между Россией и Украиной; 20:01 – Российское производство и его перспективы; 23:29 – Осада Славянско-Краматорской агломерации; 26:14 – Чёрные лебеди 2024 года; 27:03 – Чем похожа СВО на Первую мировую войну. *В интервью упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643/ Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru Евгений Норин Вконтакте - https://vk.com/norinea
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видео, россия, украина, краматорск, евгений норин, кирилл буданов, вооруженные силы украины, беспилотники, нато, сво, всу, потери всу, первая мировая война, переговоры, мобилизация, донбасс, видео
Видео, Россия, Украина, Краматорск, Евгений Норин, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, беспилотники, НАТО, СВО, ВСУ, потери ВСУ, Первая мировая война, переговоры, мобилизация, Донбасс
Военный историк и журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру объяснил, от чего зависит успех мобилизации на Украине, какие переговорные позиции может занять каждая из сторон и что станет точкой перелома на фронте.
00:28 – Военная концепция войск России в стиле Первой мировой войны;
03:58 – Необратимые последствия для ВСУ;
04:58 – Почему мобилизация 18-летних не принесёт плодов ВСУ;
06:08 – ВСУ и новые методы ведения войны;
08:27 – На какой сценарий в СВО рассчитывает Россия?
17:10 – Как могут идти мирные переговоры между Россией и Украиной;
20:01 – Российское производство и его перспективы;
23:29 – Осада Славянско-Краматорской агломерации;
26:14 – Чёрные лебеди 2024 года;
27:03 – Чем похожа СВО на Первую мировую войну.
*В интервью упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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