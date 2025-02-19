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Бурятские танкисты выйдут в тыл Краматорску? Норин о том, станет ли ближайшее лето решающим

Бурятские танкисты выйдут в тыл Краматорску? Норин о том, станет ли ближайшее лето решающим - 19.02.2025 Украина.ру

Бурятские танкисты выйдут в тыл Краматорску? Норин о том, станет ли ближайшее лето решающим

Военный историк и журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру объяснил, от чего зависит успех мобилизации на Украине, какие переговорные позиции может занять... Украина.ру, 19.02.2025

2025-02-19T12:13

2025-02-19T12:13

2025-02-19T12:13

видео

россия

украина

краматорск

евгений норин

кирилл буданов

вооруженные силы украины

беспилотники

нато

сво

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Военный историк и журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру объяснил, от чего зависит успех мобилизации на Украине, какие переговорные позиции может занять каждая из сторон и что станет точкой перелома на фронте. 00:28 – Военная концепция войск России в стиле Первой мировой войны; 03:58 – Необратимые последствия для ВСУ; 04:58 – Почему мобилизация 18-летних не принесёт плодов ВСУ; 06:08 – ВСУ и новые методы ведения войны; 08:27 – На какой сценарий в СВО рассчитывает Россия? 17:10 – Как могут идти мирные переговоры между Россией и Украиной; 20:01 – Российское производство и его перспективы; 23:29 – Осада Славянско-Краматорской агломерации; 26:14 – Чёрные лебеди 2024 года; 27:03 – Чем похожа СВО на Первую мировую войну. *В интервью упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643/ Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru Евгений Норин Вконтакте - https://vk.com/norinea

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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