Поступает очень неожиданная информация из Киева. Не публичная конечно же - 18.02.2025 Украина.ру
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Поступает очень неожиданная информация из Киева. Не публичная конечно же
Поступает очень неожиданная информация из Киева. Не публичная конечно же - 18.02.2025 Украина.ру
Поступает очень неожиданная информация из Киева. Не публичная конечно же
Впрочем, неожиданной она может показаться только если не вникать в происходящее в последние недели на киевских холмах. О том, что у Зеленского и его ближнего окружения не выстраиваются отношения с новой американской администраций не говорил только ленивый.
2025-02-18T06:27
2025-02-18T06:28
мнения
украина
сша
вашингтон
владимир зеленский
дональд трамп
руслан стефанчук
верховная рада
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Больше того, на Мюнхенской конференции по безопасности, ставшей большим шоком для европейских либерал-глобалистов, Зеленский произнес откровенно конфронтационную в отношении Трампа речь, и всем видом пытался показать себя едва ли не лидером антитрамповского сопротивления Европы. Продолжил он это делать и называя встречу представителей США и России в Саудовской Аравии бессмысленной. При этом информация из ближнего круга просроченного президента Незалежной резко контрастирует с боевитостью последнего на публике. Инсайдеры описывают настроения на Банковой как совершенно упаднические.Тем более странно выглядит откровенная фронда Зеленского в адрес Вашингтона, если учитывать степень зависимости Украины в военном и финансовом плане от внешних игроков и, в первую очередь, США.Но и дефицит понимания между Зеленским и Трампом это не единственная проблема первого. Поступает информация, что новая администрация в Вашингтоне, не очень надеясь на сговорчивость и благоразумие Зеленского, наряду с требованием выборов, готовит план "Б" по Украине, смысл которого будет в признании Верховной Рады единственным легитимным органом власти страны, а спикера парламента единственно возможном в данный момент подписантом от Украины. Зеленский же таковым может быть только после выборов и в случае своей победы. В чем Трамп так же усомнился недавно, упомянув, что рейтинги Зеленского не высоки.Ну, и на волне этой информации и, по сути, получив отмашку через каналы коммуникаций с Вашингтоном минуя Банковую, крупнейшие игроки украинской политики уже вступили в подковерную схватку за пост главы Верховной Рады. Участвуют в этой большой игре все. Включая большую часть депутатов президентской фракции в парламенте, ориентированных на новую американскую администрацию через Давида Арахамию. Готовятся к подобной ситуации и в офисе Зеленского, рассчитывая заменить не угодного в последнее время Стефанчука на занимающего сейчас место первого вице-спикера Александра Корниенко. В то же время в парламенте называют еще несколько возможных фамилий сменщиков Стефанчука. Это Юлия Тимошенко, Дмитрий Разумков и даже Петр Порошенко*.И сторонников этих изменений в украинской политике все больше. Тем более Зеленский как загнанная в угол крыса пребывает в конфликте, пожалуй, уже со всеми ключевыми игроками украинского политического истеблишмента. Под санкциями Порошенко и Коломойский, Фирташ, Жеваго, партнер Ахметова Новинский. Готовятся санкции против партнеров Сороса и демпартии США на Украине Пинчука и Фиалы, против Виталия Кличко. Фактически, на Украине давно сложился консенсус элит против Зеленского. И сейчас, когда "трон" под ним очевидно зашатался, мало что сдерживает флагманов украинской политики от атаки против него. Вероятно, попытка сменить спикера парламента станет первой проверкой этой негласной оппозиционной коалиции на прочность. С учетом разладившихся у Банковой отношений с Министром обороны и главой ГУР МО экстремистом Будановым*, можно ожидать и некоторой силовой поддержки, или хотя бы нейтралитета силовиков, относительно возможных перестановок в Верховной Раде.В любом случае украинский кризис близок к своему политическому эндшпилю, и начало переговорного процесса между США и Россией значительно ускоряют развитие событий в стране 404.О том, чего ждать от переговоров в Саудовской Аравии между Россией и США - в статье Павла Котова Про Украину без Украины. Что будет с переговорами России и США - 17.02.2025 Украина.ру* Признан в РФ террористом и экстремистом
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украина
сша
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Михаил Павлив
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Михаил Павлив
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Новости
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Украина.ру
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5
4.7
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, руслан стефанчук, верховная рада
Мнения, Украина, США, Вашингтон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Руслан Стефанчук, Верховная Рада

Поступает очень неожиданная информация из Киева. Не публичная конечно же

06:27 18.02.2025 (обновлено: 06:28 18.02.2025)
 
© Фото : Zelenskiy / Official/ TelegramВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Zelenskiy / Official/ Telegram
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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Впрочем, неожиданной она может показаться только если не вникать в происходящее в последние недели на киевских холмах. О том, что у Зеленского и его ближнего окружения не выстраиваются отношения с новой американской администраций не говорил только ленивый.
Больше того, на Мюнхенской конференции по безопасности, ставшей большим шоком для европейских либерал-глобалистов, Зеленский произнес откровенно конфронтационную в отношении Трампа речь, и всем видом пытался показать себя едва ли не лидером антитрамповского сопротивления Европы.
Продолжил он это делать и называя встречу представителей США и России в Саудовской Аравии бессмысленной. При этом информация из ближнего круга просроченного президента Незалежной резко контрастирует с боевитостью последнего на публике. Инсайдеры описывают настроения на Банковой как совершенно упаднические.
Тем более странно выглядит откровенная фронда Зеленского в адрес Вашингтона, если учитывать степень зависимости Украины в военном и финансовом плане от внешних игроков и, в первую очередь, США.

Но и дефицит понимания между Зеленским и Трампом это не единственная проблема первого. Поступает информация, что новая администрация в Вашингтоне, не очень надеясь на сговорчивость и благоразумие Зеленского, наряду с требованием выборов, готовит план "Б" по Украине, смысл которого будет в признании Верховной Рады единственным легитимным органом власти страны, а спикера парламента единственно возможном в данный момент подписантом от Украины. Зеленский же таковым может быть только после выборов и в случае своей победы. В чем Трамп так же усомнился недавно, упомянув, что рейтинги Зеленского не высоки.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Ну, и на волне этой информации и, по сути, получив отмашку через каналы коммуникаций с Вашингтоном минуя Банковую, крупнейшие игроки украинской политики уже вступили в подковерную схватку за пост главы Верховной Рады.
Участвуют в этой большой игре все. Включая большую часть депутатов президентской фракции в парламенте, ориентированных на новую американскую администрацию через Давида Арахамию. Готовятся к подобной ситуации и в офисе Зеленского, рассчитывая заменить не угодного в последнее время Стефанчука на занимающего сейчас место первого вице-спикера Александра Корниенко. В то же время в парламенте называют еще несколько возможных фамилий сменщиков Стефанчука. Это Юлия Тимошенко, Дмитрий Разумков и даже Петр Порошенко*.
И сторонников этих изменений в украинской политике все больше. Тем более Зеленский как загнанная в угол крыса пребывает в конфликте, пожалуй, уже со всеми ключевыми игроками украинского политического истеблишмента. Под санкциями Порошенко и Коломойский, Фирташ, Жеваго, партнер Ахметова Новинский. Готовятся санкции против партнеров Сороса и демпартии США на Украине Пинчука и Фиалы, против Виталия Кличко.
Фактически, на Украине давно сложился консенсус элит против Зеленского. И сейчас, когда "трон" под ним очевидно зашатался, мало что сдерживает флагманов украинской политики от атаки против него. Вероятно, попытка сменить спикера парламента станет первой проверкой этой негласной оппозиционной коалиции на прочность. С учетом разладившихся у Банковой отношений с Министром обороны и главой ГУР МО экстремистом Будановым*, можно ожидать и некоторой силовой поддержки, или хотя бы нейтралитета силовиков, относительно возможных перестановок в Верховной Раде.

В любом случае украинский кризис близок к своему политическому эндшпилю, и начало переговорного процесса между США и Россией значительно ускоряют развитие событий в стране 404.
О том, чего ждать от переговоров в Саудовской Аравии между Россией и США - в статье Павла Котова Про Украину без Украины. Что будет с переговорами России и США - 17.02.2025 Украина.ру
* Признан в РФ террористом и экстремистом
 
МненияУкраинаСШАВашингтонВладимир ЗеленскийДональд ТрампРуслан СтефанчукВерховная Рада
 
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