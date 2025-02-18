Поступает очень неожиданная информация из Киева. Не публичная конечно же
06:27 18.02.2025 (обновлено: 06:28 18.02.2025)
© Фото : Zelenskiy / Official/ TelegramВладимир Зеленский
© Фото : Zelenskiy / Official/ Telegram
Впрочем, неожиданной она может показаться только если не вникать в происходящее в последние недели на киевских холмах. О том, что у Зеленского и его ближнего окружения не выстраиваются отношения с новой американской администраций не говорил только ленивый.
Продолжил он это делать и называя встречу представителей США и России в Саудовской Аравии бессмысленной. При этом информация из ближнего круга просроченного президента Незалежной резко контрастирует с боевитостью последнего на публике. Инсайдеры описывают настроения на Банковой как совершенно упаднические.
Тем более странно выглядит откровенная фронда Зеленского в адрес Вашингтона, если учитывать степень зависимости Украины в военном и финансовом плане от внешних игроков и, в первую очередь, США.
Но и дефицит понимания между Зеленским и Трампом это не единственная проблема первого. Поступает информация, что новая администрация в Вашингтоне, не очень надеясь на сговорчивость и благоразумие Зеленского, наряду с требованием выборов, готовит план "Б" по Украине, смысл которого будет в признании Верховной Рады единственным легитимным органом власти страны, а спикера парламента единственно возможном в данный момент подписантом от Украины. Зеленский же таковым может быть только после выборов и в случае своей победы. В чем Трамп так же усомнился недавно, упомянув, что рейтинги Зеленского не высоки.
Тем более странно выглядит откровенная фронда Зеленского в адрес Вашингтона, если учитывать степень зависимости Украины в военном и финансовом плане от внешних игроков и, в первую очередь, США.
Но и дефицит понимания между Зеленским и Трампом это не единственная проблема первого. Поступает информация, что новая администрация в Вашингтоне, не очень надеясь на сговорчивость и благоразумие Зеленского, наряду с требованием выборов, готовит план "Б" по Украине, смысл которого будет в признании Верховной Рады единственным легитимным органом власти страны, а спикера парламента единственно возможном в данный момент подписантом от Украины. Зеленский же таковым может быть только после выборов и в случае своей победы. В чем Трамп так же усомнился недавно, упомянув, что рейтинги Зеленского не высоки.
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Ну, и на волне этой информации и, по сути, получив отмашку через каналы коммуникаций с Вашингтоном минуя Банковую, крупнейшие игроки украинской политики уже вступили в подковерную схватку за пост главы Верховной Рады.
Участвуют в этой большой игре все. Включая большую часть депутатов президентской фракции в парламенте, ориентированных на новую американскую администрацию через Давида Арахамию. Готовятся к подобной ситуации и в офисе Зеленского, рассчитывая заменить не угодного в последнее время Стефанчука на занимающего сейчас место первого вице-спикера Александра Корниенко. В то же время в парламенте называют еще несколько возможных фамилий сменщиков Стефанчука. Это Юлия Тимошенко, Дмитрий Разумков и даже Петр Порошенко*.
И сторонников этих изменений в украинской политике все больше. Тем более Зеленский как загнанная в угол крыса пребывает в конфликте, пожалуй, уже со всеми ключевыми игроками украинского политического истеблишмента. Под санкциями Порошенко и Коломойский, Фирташ, Жеваго, партнер Ахметова Новинский. Готовятся санкции против партнеров Сороса и демпартии США на Украине Пинчука и Фиалы, против Виталия Кличко.
Фактически, на Украине давно сложился консенсус элит против Зеленского. И сейчас, когда "трон" под ним очевидно зашатался, мало что сдерживает флагманов украинской политики от атаки против него. Вероятно, попытка сменить спикера парламента станет первой проверкой этой негласной оппозиционной коалиции на прочность. С учетом разладившихся у Банковой отношений с Министром обороны и главой ГУР МО экстремистом Будановым*, можно ожидать и некоторой силовой поддержки, или хотя бы нейтралитета силовиков, относительно возможных перестановок в Верховной Раде.
В любом случае украинский кризис близок к своему политическому эндшпилю, и начало переговорного процесса между США и Россией значительно ускоряют развитие событий в стране 404.
В любом случае украинский кризис близок к своему политическому эндшпилю, и начало переговорного процесса между США и Россией значительно ускоряют развитие событий в стране 404.
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* Признан в РФ террористом и экстремистом