https://ukraina.ru/20250218/1061147195.html

Поступает очень неожиданная информация из Киева. Не публичная конечно же

Поступает очень неожиданная информация из Киева. Не публичная конечно же - 18.02.2025 Украина.ру

Поступает очень неожиданная информация из Киева. Не публичная конечно же

Впрочем, неожиданной она может показаться только если не вникать в происходящее в последние недели на киевских холмах. О том, что у Зеленского и его ближнего окружения не выстраиваются отношения с новой американской администраций не говорил только ленивый.

2025-02-18T06:27

2025-02-18T06:27

2025-02-18T06:28

мнения

украина

сша

вашингтон

владимир зеленский

дональд трамп

руслан стефанчук

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0f/1061100488_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fb4358d14d0964a22394c188080fc25a.jpg

Больше того, на Мюнхенской конференции по безопасности, ставшей большим шоком для европейских либерал-глобалистов, Зеленский произнес откровенно конфронтационную в отношении Трампа речь, и всем видом пытался показать себя едва ли не лидером антитрамповского сопротивления Европы. Продолжил он это делать и называя встречу представителей США и России в Саудовской Аравии бессмысленной. При этом информация из ближнего круга просроченного президента Незалежной резко контрастирует с боевитостью последнего на публике. Инсайдеры описывают настроения на Банковой как совершенно упаднические.Тем более странно выглядит откровенная фронда Зеленского в адрес Вашингтона, если учитывать степень зависимости Украины в военном и финансовом плане от внешних игроков и, в первую очередь, США.Но и дефицит понимания между Зеленским и Трампом это не единственная проблема первого. Поступает информация, что новая администрация в Вашингтоне, не очень надеясь на сговорчивость и благоразумие Зеленского, наряду с требованием выборов, готовит план "Б" по Украине, смысл которого будет в признании Верховной Рады единственным легитимным органом власти страны, а спикера парламента единственно возможном в данный момент подписантом от Украины. Зеленский же таковым может быть только после выборов и в случае своей победы. В чем Трамп так же усомнился недавно, упомянув, что рейтинги Зеленского не высоки.Ну, и на волне этой информации и, по сути, получив отмашку через каналы коммуникаций с Вашингтоном минуя Банковую, крупнейшие игроки украинской политики уже вступили в подковерную схватку за пост главы Верховной Рады. Участвуют в этой большой игре все. Включая большую часть депутатов президентской фракции в парламенте, ориентированных на новую американскую администрацию через Давида Арахамию. Готовятся к подобной ситуации и в офисе Зеленского, рассчитывая заменить не угодного в последнее время Стефанчука на занимающего сейчас место первого вице-спикера Александра Корниенко. В то же время в парламенте называют еще несколько возможных фамилий сменщиков Стефанчука. Это Юлия Тимошенко, Дмитрий Разумков и даже Петр Порошенко*.И сторонников этих изменений в украинской политике все больше. Тем более Зеленский как загнанная в угол крыса пребывает в конфликте, пожалуй, уже со всеми ключевыми игроками украинского политического истеблишмента. Под санкциями Порошенко и Коломойский, Фирташ, Жеваго, партнер Ахметова Новинский. Готовятся санкции против партнеров Сороса и демпартии США на Украине Пинчука и Фиалы, против Виталия Кличко. Фактически, на Украине давно сложился консенсус элит против Зеленского. И сейчас, когда "трон" под ним очевидно зашатался, мало что сдерживает флагманов украинской политики от атаки против него. Вероятно, попытка сменить спикера парламента станет первой проверкой этой негласной оппозиционной коалиции на прочность. С учетом разладившихся у Банковой отношений с Министром обороны и главой ГУР МО экстремистом Будановым*, можно ожидать и некоторой силовой поддержки, или хотя бы нейтралитета силовиков, относительно возможных перестановок в Верховной Раде.В любом случае украинский кризис близок к своему политическому эндшпилю, и начало переговорного процесса между США и Россией значительно ускоряют развитие событий в стране 404.О том, чего ждать от переговоров в Саудовской Аравии между Россией и США - в статье Павла Котова Про Украину без Украины. Что будет с переговорами России и США - 17.02.2025 Украина.ру* Признан в РФ террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

украина

сша

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

мнения, украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, руслан стефанчук, верховная рада