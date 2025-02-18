https://ukraina.ru/20250218/1061146692.html

Европе удалось "нежно помахать хвостиком". Европейские лидеры в Париже попытались понравиться Трампу

Европе удалось "нежно помахать хвостиком". Европейские лидеры в Париже попытались понравиться Трампу - 18.02.2025 Украина.ру

Европе удалось "нежно помахать хвостиком". Европейские лидеры в Париже попытались понравиться Трампу

Встреча ряда европейских лидеров, которых президент Франции экстренно собрал в Париже 17 февраля, после Мюнхенской конференции по безопасности, вопреки ожиданиям не стала анти-трампистским мероприятием.

2025-02-18T06:08

2025-02-18T06:08

2025-02-18T06:08

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В субботу, 15 февраля, генерал Кит Келлог, спецпредставителя Дональда Трампа, заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, что европейских лидеров не будет на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Сразу после этого стало известно, что французский президент Эмманюэль Макрон созывает ряд коллег на срочный саммит в Париже. Правда, сообщил об этом не он сам, а министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, которого сложно заподозрить в симпатиях к Трампу.По словам двух чиновников ЕС, на которых сослалось издание Politico, встреча должна была состояться в понедельник, 17 февраля. При этом было непонятно, будут ли на ней все лидеры ЕС, или только представители небольшой группы стран, а также будут ли приглашены другие европейские лидеры, например, премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который вместе с Сикорским участвовал в Мюнхенской конференции по безопасности, не подтвердил и не опроверг информацию об экстренном саммите.Позже Сикорский сообщил, что в понедельник по приглашению Макрона на встречу отправится премьер-министр Польши Дональд Туск. 16 февраля своё участие в ней подтвердил и премьер-министр Великобритании. "Кир Стармер готов присоединиться к лидерам Европейского Союза на экстренном саммите в понедельник, после того как Соединенные Штаты призвали их выступить с "идеями", то есть отстранить от участия в переговорах по мирным планам по Украине", – написала в воскресенье британская газета The Telegraph.При этом сами лидеры стран ЕС пребывали в неведении, кого же Макрон пригласил в Париж. Предложение премьер-министра Финляндии Петтери Орпо провести срочное заседание Европейского Совета, чтобы выработать общую позицию относительно места Европы в мирных переговорах, повисло в воздухе. Никто из руководства ЕС – председатель Европейского Совета Антониу Кошта, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии ЕС Кая Каллас – на него просто не отреагировал.Утром 17 февраля появилась информация, что во встрече в Париже примут участие Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Испания и Дания, которая будет представлять балтийские и скандинавские страны. Из руководства ЕС были приглашены только Кошта и фон дер Ляйен, также было анонсировано участие генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Это сразу вызвало недовольство среди неприглашённых.По информации французского издания Le Monde, в чешском правительстве осудили "высокомерие" французского президента Эмманюэля Макрона. "Рядом с Польшей нет страны, которая была бы ближе к войне", – сказал собеседник издания. Он также указал, что "ни в одной стране нет большего количества украинских беженцев на душу населения, чем в Чехии", а также напомнил, что именно Чехия предложила совместную инициативу по закупке боеприпасов для Украины.А Кристиан Дьяконеску, советник по обороне и безопасности временного президента Румынии Илие Боложана, выразил сожаление, что его страну не пригласили в Париж, "несмотря на все усилия". Это был явный намёк на 1500 французских солдат и офицеров на румынской базе "Чинку", а также запланированные на май 2025 года масштабные логистические учения, целью которых будет успешно перебросить в Румынию 3-5 тысяч французских военных.Президент Словении Наташа Пирц Мусар тоже выразила сожаление, что на встрече в Париже не будет других стран-членов ЕС. "На символическом уровне организаторы парижского саммита демонстрируют миру, что даже в рамках ЕС не ко всем государствам относятся одинаково", – заявила она. По словам политика, "это не соответствует духу европейского интеграционного процесса". "Это не та Европа, к которой мы стремимся. Это не та Европа, которую уважают в мире. Это не та Европа, которая была бы достойным партнером для североамериканского союзника", – подчеркнула она.В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в Париже речь будет идти о "присутствии иностранных военных в Украине как варианте гарантий безопасности после прекращения войны и отказа от вступления страны в НАТО. Фицо подчеркнул, что ЕС "не имеет полномочий принимать решения о привлечении иностранных военных на территории другой страны". По его словам, участие топ-чиновников ЕС во встрече в Париже "без какого-либо мандата" будет "событием, которое не способствует доверию в ЕС".Информацию словацкого премьера фактически подтвердил его британский коллега. Кир Стармер заявил, что Великобритания готова взять на себя ключевую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины, что включает дальнейшую поддержку украинских Вооруженных Сил, а также введение "наших собственных войск на территорию страны, если это будет необходимо". А премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сказал, что отправка шведских войск в Украину в составе миротворческих сил "абсолютно возможна".При этом американское издание The Washington Post (WP) как раз 17 февраля сообщило, что европейские государства, которые поддерживают идею размещения своих военных в Украине для контроля за потенциальным "прекращением огня", могут отправить в сумме 25-30 тысяч военнослужащих (то есть в несколько раз меньше, чем раньше запрашивал Киев).По информации издания, наиболее тщательное военное планирование такой миссии осуществила Франция – она может выделить около 10 тысяч военнослужащих. Другие европейские государства пока испытывают больше беспокойства или сталкиваются с проблемами, связанными с ограниченными военными силами. "Франция и Великобритания – единственные ядерные державы Европы – находятся в авангарде этих переговоров. В обсуждениях участвуют не менее двенадцати стран, включая Польшу, Нидерланды, Германию, а также страны Северной и Балтийской Европы", – сказано в публикации WP.Но страны ЕС с самыми многочисленными армиями – Польша и Германия – 17 февраля в очередной раз отказались рассматривать отправку своих военных на территорию Украины. "У нас нет планов по отправке польских войск в Украину, но мы будем оказывать логистическую и политическую поддержку странам, которые могут захотеть дать такие гарантии в будущем", – заявил Дональд Туск перед поездкой в Париж."Мы не будем участвовать в сценариях, в которых европейская и американская политика безопасности расходятся, например, если европейские солдаты будут развернуты без полного вовлечения США", – пояснил французскому агентству AFP источник в правительстве Германии. Официальный Берлин считает обсуждение отправки миротворческих сил в Украину "преждевременным", заявила заместительница официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман. По её словам, "Германия не будет уклоняться" от обязательств, но конкретные детали о возможностях или численности сил бундесвера в настоящее время относятся к вопросам "пятого и шестого порядка".Примечательно, что инициатор "неформальной встречи" в Париже Эмманюэль Макрон лично не анонсировал предмет дискуссий на ней. "Президент республики пожелал начать консультации между европейскими лидерами по ситуации на Украине и вопросам безопасности в Европе", – сообщил Елисейский перед началом встречи. Кроме того, как отметило издание Politico, "прежде чем Эммануэль Макрон поприветствовал гостей, ему пришлось поговорить с человеком, который вызвал всю эту суету". По сообщению администрации президента Франции, его "искренний разговор" с Дональдом Трампом продолжался 20 минут.Встреча началась в Елисейском дворце в 16:00, при этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони опоздала на неё на целый час. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц покинул мероприятие в 18:10, чтобы успеть на свою пресс-конференцию в посольстве Германии в Париже.Собственно, именно Шольц стал первым комментатором происходившего на встрече, заявив, что между Европой и Соединенными Штатами "не должно быть разделения безопасности и ответственности". Кроме того, по словам Шольца, сейчас "абсолютно преждевременно и не время вести дискуссию" относительно возможной отправки европейских войск на Украину. Канцлер ФРГ также указал, что "даже немного раздражен" этими дебатами.Следующим перед журналистами предстал Кир Стармер, который тоже начал со славословия в адрес Вашингтона. "Гарантия безопасности со стороны США – это единственный способ эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину", – заявил он. Британский премьер повторил, что готов рассмотреть потенциальную отправку британских войск на Украину, если будет достигнуто "мирное соглашение", но подчеркнул, что это должно произойти при поддержке США.Стармер подтвердил, что на следующей неделе поедет в Вашингтон и встретится с Дональдом Трампом, чтобы "обсудить то, что мы считаем ключевыми элементами прочного мира". Также он анонсировал переговоры с Владимиром Зеленским "в ближайшие дни", и выразил надежду, что после его визита в США состоятся новые переговоры с европейскими союзниками – явно претендуя на роль медиатора между Европой и Соединёнными Штатами.Решения по Украине не принимались на встрече в Париже, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. "Такие встречи не заканчиваются решениями, поскольку это не орган, который может принимать какие-то обязательные для исполнения и окончательные решения", – сказал Туск. При этом, по его словам, одно конкретное решение в рамках Евросоюза всё же было согласовано – расходы на оборону больше не будут рассматриваться как чрезмерные, поэтому странам ЕС не будет угрожать процедура санкций за чрезмерный дефицит бюджета.Туск назвал это "очень серьезной уступкой логике, о которой Польша говорила в течение многих месяцев", и добавил, что увеличение оборонных расходов должно быть воплощено и на уровне отдельных стран-членов, и на уровне ЕС. Деталей он не привёл – по информации агентства AFP, они появятся только после парламентских выборов в Германии 23 февраля. AFP написало, что речь, в частности, идёт о поставках Киеву систем ПВО, артиллерийских боеприпасов и беспилотников. Хотя конкретные суммы не назывались, предлагается каждой стране ЕС осуществлять поставки оружия в рамках определённого процента от национального ВВП, который пока обсуждается. О результатах планируют объявить в ходе визита полного состава Еврокомиссии в Киев 24 февраля.При этом без реверанса перед Трампом у Туска тоже не обошлось: польский премьер заявил, что в Европе осознали необходимость увеличения оборонных расходов, "и не нужно раздражаться, если американский союзник говорит: тратьте больше, будьте сильнее и устойчивее". "Все участники этой встречи осознают, что трансатлантические отношения, Североатлантический альянс и наша дружба с США вступили в новую фазу", – подчеркнул он.Стоит отметить, что заявлений Макрона или официального сообщения его администраци по итогам встречи в Париже до сих пор нет, а комментарии не отвечающих перед избирателями чиновников были предельно неконкретными. Так, генсек НАТО заявил, что Европа "готова и желает взять на себя инициативу в предоставлении гарантий безопасности Украине". Рютте подчеркнул, что европейские лидеры продемонстрировали готовность значительно увеличить инвестиции в безопасность, отметив, что "детали еще предстоит определить, но обязательства уже ясны".В свою очередь, председатели Еврокомиссии и Евросовета опубликовали в своих профилях на платформе Х* одинаковый текст: "Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через силу. Мира, который уважает ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с сильными гарантиями безопасности. Европа полностью берет на себя часть военной помощи Украине. В то же время нам нужно усиление обороны в Европе".Подобное различие в позициях между лидерами государств и представителями наднациональных институций можно объяснить тем, что последние Дональд Трамп просто игнорирует, предпочитая вести переговоры с политиками, получившими мандат от избирателей. Об этом сообщалось ещё в конце января 2025 года. Другой вопрос, что и эти политики ведут себя в соответствии с прогнозом, который президент России Владимир Путин высказал ещё 2 февраля – "Трамп наведет там (в Европе – прим.) порядок, и скоро они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".О том, чего ждать от переговоров в Саудовской Аравии между Россией и США - в статье Павла Котова Про Украину без Украины. Что будет с переговорами России и США - 17.02.2025 Украина.ру

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париж, украина, европа, дональд трамп, эммануэль макрон, сикорский, ес, нато, politico, эксклюзив