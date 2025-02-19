https://ukraina.ru/20250219/1061191506.html

США "отругали" Зеленского, Трамп поставил Маска на место. Главное на Украине на 13:00 19 февраля

США "отругали" Зеленского, Трамп поставил Маска на место. Главное на Украине на 13:00 19 февраля - 19.02.2025 Украина.ру

США "отругали" Зеленского, Трамп поставил Маска на место. Главное на Украине на 13:00 19 февраля

Украинские политики заступились за Владимира Зеленского, после того, как на главу киевского режима обрушились обвинения президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома пригрозил отстранить Илона Маска от участия в госпрограммах Америки, если случится "конфликт интересов". В Курской области ликвидирован батальон ВСУ, состоявший из заключенных

2025-02-19T13:03

2025-02-19T13:03

2025-02-19T13:21

эксклюзив

хроники

сша

украина

россия

дональд трамп

илон маск

владимир зеленский

вооруженные силы украины

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058805511_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4b9b47607b9ec3edf8a6df23890726d.jpg

Зеленский разозлил ТрампаБританское издание The Guardian написало о том, что Владимир Зеленский разозлил президента США Дональда Трампа, раскритиковав переговоры США и России, прошедшие накануне в Саудовской Аравии. По мнению авторов публикации, "серию нападений, которую произвел на него Трамп", можно объяснить только этим. Стоит отметить, ранее американский лидер заявил, что Киев сам виноват в начале войны, упрекнул Зеленского в нежелании вести переговоры и призвал его провести выборы на Украине, подчеркнув, что у самого главы киевского режима рейтинг в стране в районе 4%. А с такими показателями Зеленский, по словам Трампа, не может представлять Украину за столом переговоров.Между тем газета The Times написала о том, что эти заявления "встревожат украинское руководство". А после этого представители власти на Украине в своих соцсетях опубликовали серию мотивирующих постов. "Продолжаем работать и бороться за независимость", — написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Выстоим", — заверил глава ГУР Украины Кирилл Буданов*. "Все будет Украина, друзья", — заявил глава украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.А вот депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале грубо выругалась в сторону Трампа."Простите, вынуждена предложить господину Президенту США пойти за российским кораблем", — написала она. Трамп может отстранить Маска?Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что американский предприниматель, глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск может быть отстранен от участия в госпрограммах в случае конфликта интересов. Как утверждает сам американский лидер, он не допустит противоречий между должностными обязанностями и личными интересами бизнесмена в рамках государственных проектов.О разладе между ними на прошлой неделе в интервью изданию Украина.ру упомянул политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. По его мнению, конфликт между Трампом и Маском неизбежен. Он заявил, что сейчас у политиков "медовый месяц", поэтому некоторое время они смогут подавлять накапливающееся взаимное раздражение. А тем временем Илон Маск в своих соцсетях весьма однозначно отреагировал на сообщения о том, что Зеленский неоднократно уклонялся от армии. Американский предприниматель прокомментировал пост ирландского журналиста Чея Боуза, процитировавшего слова пятого президента Украины Петра Порошенко** о том, что Зеленский четырежды уклонялся от получения повесток.Под этим постом Маск оставил два восклицательных знака, чем привлек внимание различных СМИ со всего мира.Кроме того, глава DOGE заявил, что налогоплательщикам из США нет смысла покрывать расходы на оборону Европы."Подождите, почему американские налогоплательщики покрывают 2/3 расходов на оборону Европы? Это же бессмыслица. Оборона от кого?" — написал Маск в своих соцсетях.Таким сообщением американский бизнесмен опять же прокомментировал пост одного из пользователей, в котором уточняется, что США тратят 3,5 процента от своего ВВП, в то время как многие страны не достигли показателя и в 2 процента.Помимо этого, Маск оставил свой комментарий и под постом радиоведущего Чарли Кирка, который призвал немцев голосовать на выборах за "Альтернативу для Германии". По мнению предпринимателя, поддержка партии АдГ на февральских парламентских выборах, которые пройдут 23 числа, является для страны "вопросом выживания"."Закройте границы и защитите свою культуру", — написал Кирк, на что Маск ему ответил: "Это вопрос выживания"."Зеки идут в ад": ВС России ликвидировали в Курской области батальон ВСУ "Шквал"Российское издание "Аргументы и факты" написало о том, что армия России уничтожила батальон ВСУ "Шквал", сформированный из заключенных. В материале сказано, что вступивших в ряды ВСУ "зеков" бросали на самые опасные направления, в том числе в Курскую область. При этом подготовка будущих штурмовиков занимала не более трех дней.Как отметили авторы статьи, сослуживцы заключенных военнослужащих рассказывали, что они "прославились мародерством, убийствами товарищей и отказами идти в наступление, а также повальным дезертирством".О зверствах украинских военных СМИ пишут не впервые. Сегодня же, 19 февраля, местный житель Новогродовки в Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщил о том, что ВСУ расстреляли четырех детей в его городе, в доме по-соседству. "Дети из окон тикали (убегали — Укр.), когда вот это все произошло. И украинские (солдаты — Ред.) начали расстреливать", — заявил он.Подробности случившегося — в публикации ВСУ расстреляли четырех детей, которые пытались от них сбежать — местный Новогродовки* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ukraina.ru/20250219/1061194706.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, сша, украина, россия, дональд трамп, илон маск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф