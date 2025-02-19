США "отругали" Зеленского, Трамп поставил Маска на место. Главное на Украине на 13:00 19 февраля - 19.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250219/1061191506.html
США "отругали" Зеленского, Трамп поставил Маска на место. Главное на Украине на 13:00 19 февраля
США "отругали" Зеленского, Трамп поставил Маска на место. Главное на Украине на 13:00 19 февраля - 19.02.2025 Украина.ру
США "отругали" Зеленского, Трамп поставил Маска на место. Главное на Украине на 13:00 19 февраля
Украинские политики заступились за Владимира Зеленского, после того, как на главу киевского режима обрушились обвинения президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома пригрозил отстранить Илона Маска от участия в госпрограммах Америки, если случится "конфликт интересов". В Курской области ликвидирован батальон ВСУ, состоявший из заключенных
2025-02-19T13:03
2025-02-19T13:21
эксклюзив
хроники
сша
украина
россия
дональд трамп
илон маск
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058805511_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4b9b47607b9ec3edf8a6df23890726d.jpg
Зеленский разозлил ТрампаБританское издание The Guardian написало о том, что Владимир Зеленский разозлил президента США Дональда Трампа, раскритиковав переговоры США и России, прошедшие накануне в Саудовской Аравии. По мнению авторов публикации, "серию нападений, которую произвел на него Трамп", можно объяснить только этим. Стоит отметить, ранее американский лидер заявил, что Киев сам виноват в начале войны, упрекнул Зеленского в нежелании вести переговоры и призвал его провести выборы на Украине, подчеркнув, что у самого главы киевского режима рейтинг в стране в районе 4%. А с такими показателями Зеленский, по словам Трампа, не может представлять Украину за столом переговоров.Между тем газета The Times написала о том, что эти заявления "встревожат украинское руководство". А после этого представители власти на Украине в своих соцсетях опубликовали серию мотивирующих постов. "Продолжаем работать и бороться за независимость", — написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Выстоим", — заверил глава ГУР Украины Кирилл Буданов*. "Все будет Украина, друзья", — заявил глава украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.А вот депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале грубо выругалась в сторону Трампа."Простите, вынуждена предложить господину Президенту США пойти за российским кораблем", — написала она. Трамп может отстранить Маска?Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что американский предприниматель, глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск может быть отстранен от участия в госпрограммах в случае конфликта интересов. Как утверждает сам американский лидер, он не допустит противоречий между должностными обязанностями и личными интересами бизнесмена в рамках государственных проектов.О разладе между ними на прошлой неделе в интервью изданию Украина.ру упомянул политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. По его мнению, конфликт между Трампом и Маском неизбежен. Он заявил, что сейчас у политиков "медовый месяц", поэтому некоторое время они смогут подавлять накапливающееся взаимное раздражение. А тем временем Илон Маск в своих соцсетях весьма однозначно отреагировал на сообщения о том, что Зеленский неоднократно уклонялся от армии. Американский предприниматель прокомментировал пост ирландского журналиста Чея Боуза, процитировавшего слова пятого президента Украины Петра Порошенко** о том, что Зеленский четырежды уклонялся от получения повесток.Под этим постом Маск оставил два восклицательных знака, чем привлек внимание различных СМИ со всего мира.Кроме того, глава DOGE заявил, что налогоплательщикам из США нет смысла покрывать расходы на оборону Европы."Подождите, почему американские налогоплательщики покрывают 2/3 расходов на оборону Европы? Это же бессмыслица. Оборона от кого?" — написал Маск в своих соцсетях.Таким сообщением американский бизнесмен опять же прокомментировал пост одного из пользователей, в котором уточняется, что США тратят 3,5 процента от своего ВВП, в то время как многие страны не достигли показателя и в 2 процента.Помимо этого, Маск оставил свой комментарий и под постом радиоведущего Чарли Кирка, который призвал немцев голосовать на выборах за "Альтернативу для Германии". По мнению предпринимателя, поддержка партии АдГ на февральских парламентских выборах, которые пройдут 23 числа, является для страны "вопросом выживания"."Закройте границы и защитите свою культуру", — написал Кирк, на что Маск ему ответил: "Это вопрос выживания"."Зеки идут в ад": ВС России ликвидировали в Курской области батальон ВСУ "Шквал"Российское издание "Аргументы и факты" написало о том, что армия России уничтожила батальон ВСУ "Шквал", сформированный из заключенных. В материале сказано, что вступивших в ряды ВСУ "зеков" бросали на самые опасные направления, в том числе в Курскую область. При этом подготовка будущих штурмовиков занимала не более трех дней.Как отметили авторы статьи, сослуживцы заключенных военнослужащих рассказывали, что они "прославились мародерством, убийствами товарищей и отказами идти в наступление, а также повальным дезертирством".О зверствах украинских военных СМИ пишут не впервые. Сегодня же, 19 февраля, местный житель Новогродовки в Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщил о том, что ВСУ расстреляли четырех детей в его городе, в доме по-соседству. "Дети из окон тикали (убегали — Укр.), когда вот это все произошло. И украинские (солдаты — Ред.) начали расстреливать", — заявил он.Подробности случившегося — в публикации ВСУ расстреляли четырех детей, которые пытались от них сбежать — местный Новогродовки* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
https://ukraina.ru/20250219/1061194706.html
сша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058805511_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2833000cceae3c0ed2fead676193769c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, сша, украина, россия, дональд трамп, илон маск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф
Эксклюзив, Хроники, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Илон Маск, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ

США "отругали" Зеленского, Трамп поставил Маска на место. Главное на Украине на 13:00 19 февраля

13:03 19.02.2025 (обновлено: 13:21 19.02.2025)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP / Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские политики заступились за Владимира Зеленского, после того, как на главу киевского режима обрушились обвинения президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома пригрозил отстранить Илона Маска от участия в госпрограммах Америки, если случится "конфликт интересов". В Курской области ликвидирован батальон ВСУ, состоявший из заключенных
Зеленский разозлил Трампа
Британское издание The Guardian написало о том, что Владимир Зеленский разозлил президента США Дональда Трампа, раскритиковав переговоры США и России, прошедшие накануне в Саудовской Аравии. По мнению авторов публикации, "серию нападений, которую произвел на него Трамп", можно объяснить только этим.
"Комментарии президента Украины, похоже, разозлили Трампа", — уточняется в материале издания.
Стоит отметить, ранее американский лидер заявил, что Киев сам виноват в начале войны, упрекнул Зеленского в нежелании вести переговоры и призвал его провести выборы на Украине, подчеркнув, что у самого главы киевского режима рейтинг в стране в районе 4%. А с такими показателями Зеленский, по словам Трампа, не может представлять Украину за столом переговоров.
Между тем газета The Times написала о том, что эти заявления "встревожат украинское руководство". А после этого представители власти на Украине в своих соцсетях опубликовали серию мотивирующих постов.
"Продолжаем работать и бороться за независимость", — написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Выстоим", — заверил глава ГУР Украины Кирилл Буданов*.

"Все будет Украина, друзья", — заявил глава украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
А вот депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале грубо выругалась в сторону Трампа.
"Простите, вынуждена предложить господину Президенту США пойти за российским кораблем", — написала она.
Трамп может отстранить Маска?
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что американский предприниматель, глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск может быть отстранен от участия в госпрограммах в случае конфликта интересов. Как утверждает сам американский лидер, он не допустит противоречий между должностными обязанностями и личными интересами бизнесмена в рамках государственных проектов.

"Я сказал Илону: любые конфликты (интересов — Ред.), и ты не можешь иметь с этим ничего общего. Так что все, что затрагивает это, возможно, даже космос, — мы не позволим Илону участвовать в этом", — уточнил Трамп.

О разладе между ними на прошлой неделе в интервью изданию Украина.ру упомянул политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. По его мнению, конфликт между Трампом и Маском неизбежен. Он заявил, что сейчас у политиков "медовый месяц", поэтому некоторое время они смогут подавлять накапливающееся взаимное раздражение.
Фото: Alina Smutko/File Photo, Reuters, Владимир Зеленский
12:48
Конец Зеленского. Почему с ним отказывается вести переговоры не только Путин, но и ТрампПрезидент США Дональд Трамп в ходе брифинга в ночь на 19 февраля по московскому времени жестко высказался о Владимире Зеленском. Из слов американского лидера можно сделать вывод: на Украине будут выборы. Впереди также маячит поиск ответа на сакраментальный вопрос: где деньги, Зе?
А тем временем Илон Маск в своих соцсетях весьма однозначно отреагировал на сообщения о том, что Зеленский неоднократно уклонялся от армии. Американский предприниматель прокомментировал пост ирландского журналиста Чея Боуза, процитировавшего слова пятого президента Украины Петра Порошенко** о том, что Зеленский четырежды уклонялся от получения повесток.
Под этим постом Маск оставил два восклицательных знака, чем привлек внимание различных СМИ со всего мира.
Кроме того, глава DOGE заявил, что налогоплательщикам из США нет смысла покрывать расходы на оборону Европы.
"Подождите, почему американские налогоплательщики покрывают 2/3 расходов на оборону Европы? Это же бессмыслица. Оборона от кого?" — написал Маск в своих соцсетях.
Таким сообщением американский бизнесмен опять же прокомментировал пост одного из пользователей, в котором уточняется, что США тратят 3,5 процента от своего ВВП, в то время как многие страны не достигли показателя и в 2 процента.
Помимо этого, Маск оставил свой комментарий и под постом радиоведущего Чарли Кирка, который призвал немцев голосовать на выборах за "Альтернативу для Германии". По мнению предпринимателя, поддержка партии АдГ на февральских парламентских выборах, которые пройдут 23 числа, является для страны "вопросом выживания".
"Закройте границы и защитите свою культуру", — написал Кирк, на что Маск ему ответил: "Это вопрос выживания".
"Зеки идут в ад": ВС России ликвидировали в Курской области батальон ВСУ "Шквал"
Российское издание "Аргументы и факты" написало о том, что армия России уничтожила батальон ВСУ "Шквал", сформированный из заключенных. В материале сказано, что вступивших в ряды ВСУ "зеков" бросали на самые опасные направления, в том числе в Курскую область. При этом подготовка будущих штурмовиков занимала не более трех дней.
Как отметили авторы статьи, сослуживцы заключенных военнослужащих рассказывали, что они "прославились мародерством, убийствами товарищей и отказами идти в наступление, а также повальным дезертирством".
"В результате батальон "Шквал" фактически прекратил свое существование — более половины личного состава уничтожено", — заявили в "АиФ".
О зверствах украинских военных СМИ пишут не впервые. Сегодня же, 19 февраля, местный житель Новогродовки в Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщил о том, что ВСУ расстреляли четырех детей в его городе, в доме по-соседству.
"Дети из окон тикали (убегали — Укр.), когда вот это все произошло. И украинские (солдаты — Ред.) начали расстреливать", — заявил он.
Подробности случившегося — в публикации ВСУ расстреляли четырех детей, которые пытались от них сбежать — местный Новогродовки
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
 
ЭксклюзивХроникиСШАУкраинаРоссияДональд ТрампИлон МаскВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:25Лавров рассказал об особом внимании к теме Украины на переговорах с США в Эр-Рияде
13:03Кремль высказался об отношениях РФ и США после переговоров в Эр-Рияде
13:03США "отругали" Зеленского, Трамп поставил Маска на место. Главное на Украине на 13:00 19 февраля
12:58Житель Севастополя задержан за публичные призывы к убийству русских
12:48Конец Зеленского. Почему с ним отказывается вести переговоры не только Путин, но и Трамп
12:44СБУ и Нацполиция задержали "агентов РФ" за взрыв в Николаеве
12:18Песков рассказал о переговорщике от России по Украине
12:13Бурятские танкисты выйдут в тыл Краматорску? Норин о том, станет ли ближайшее лето решающим
12:13"Экономическая колонизация". США продавят Зеленского и заставят Украину платить вечно
12:05Спецпосланник президента США по Украине Келлог приехал в Киев
12:04ЕС продлил антироссийские санкции за признание ДНР и ЛНР
11:47Что такое "золотые визы" России, и почему они становятся популярнее среди иностранных инвесторов
11:38Германия уповает на "сдерживание России" Соединёнными Штатами ради мира на Украине
11:30Маск может быть отстранен от госпроектов США: Трамп объяснил, при каком условии
11:19"Травля началась": Маск подхватил обвинения в адрес уклониста Зеленского
11:10Глава дипломатии ЕС посетовала, что Россия выглядит победительницей
11:01Трамп: Зеленский сам не знает, где деньги
10:59ВСУ расстреляли четырех детей, которые пытались от них сбежать — местный Новогродовки
10:43"Давят со всех сторон": ВС РФ окружают Купянск с севера и юга
10:30Иноагенту Пономареву* грозит пожизненный срок
Лента новостейМолния