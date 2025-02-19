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"Олени в свете фар". Почему плачет глава Мюнхенской конференции и где хочет взять Бербок 700 млрд евро

"Олени в свете фар". Почему плачет глава Мюнхенской конференции и где хочет взять Бербок 700 млрд евро - 19.02.2025 Украина.ру

"Олени в свете фар". Почему плачет глава Мюнхенской конференции и где хочет взять Бербок 700 млрд евро

Что говорят о происходящем сегодня "электрошоке" (выражение президента Макрона) европейские политики? Что у них на уме, какие планы?

2025-02-19T13:44

2025-02-19T13:44

2025-02-19T13:44

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Урсула фон дер Ляйен готовит 16 (!) пакет санкций против России.Эстонский депутат ЕС требует, наоборот, "прижать санкциями" США.Президент Франции целует руки и советуется с Трампом.Немецкие политики угрожают дать Украине 700 миллиардов евро и плачут.Но обо всем по порядку.Плачь Кристофа в МюнхенеТо, что глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген заплакал во время своей завершающей речи, стало совершенно обескураживающим итогом этой самой встречи.Хойсген, завершая свою речь, сказал, что "теперь у Европы и США уже не совсем общие ценности". Не совсем! Он подавился, поперхнулся, сообщил, что ему трудно говорить, и, вытирая слёзы, ушел со сцены.Зал аплодировал. Чему они все аплодировали, спрашивается? Пора уходить со сцены и всей этой компании бессмысленных европейских бюрократов. Им же ясно об этом сказали. Кристоф вон уже всё понял, а остальные, видимо, не до конца.Кристоф и его прошлоеКто же такой Кристоф Хойсген?Бывший помощник Ангелы Меркель по внешней политике, представитель ФРГ в ООН и председатель Мюнхенской конференции.Обращаем внимание: этот человек - один из тех, кто стоит за "революцией достоинства", когда европейские политики подписали гарантии Януковичу и обманули его. Этот человек стоит и за обманом Минских соглашений. Про них Ангела Меркель сказала, что заключали их европейские политики только для того, чтобы "дать Украине драгоценное время" и вооружить её.Это политик, который напрямую виновен в войне на Украине, как и Ангела Меркель, и все остальные европейские политические крысы.Что же случилось теперь с Кристофом?Он осознал свою ужасную роль поджигателя войны?Конечно же, нет. Это оставляет Кристофа Хойсгена совершенно равнодушным.Он осознал, что страны Европы находятся в моменте окончания своей современной истории.Жирная колониальная крыса столетиями продолжала высасывать соки из всего мира.Поэтому и плакал немецкий политик, что понял: его прекрасное настоящее заканчивается.Психиатры говорят, что это был "когнитивный диссонанс". Бедный Кристоф!Скорее, это было ощущение унижения, поражения и главное, беспомощности."Это какой-то позор?""Скоро вы будете плакать"Кстати, на прошлогоднем "Мюнхене" Кристоф Хойсген назвал выступавшего там Вэнса, тогда сенатора США, клоуном.А в 2018 году Трамп, тогда президент первого срока, сказал, выступая в ООН, что Германия скоро будет плакать.Вся немецкая делегация тогда весело смеялась. И Кристоф там тоже был и тоже смеялся.Сегодня он плачет, а министр обороны ФРГ Писториус ошеломлённо говорит: "Он (Вэнс) сравнил части Европы с авторитарными режимами. Это недопустимо!"Кто вас будет спрашивать теперь, что допустимо, а что нет.Уша Вэнс, Брижит Макрон и "деревенщина" ВэнсОтдельно надо отметить президента Франции, который ловко извернулся и, назвав речь Вэнса "электрошокером", призвал всех в Европе привыкать к новой реальности.Привыкать к электрошоку?Уже и с Трампом успел переговорить. Целых полчаса! Прихвастнул Макрон.При этом интересную деталь отмечают журналисты: при встрече Макрон кинулся целовать руки жене Вэнса, Уше Вэнс. И это стало поводом для целого обсуждения: какая деревенщина этот Вэнс, что ж он руку мадам Макрон-то не поцеловал.Так Вэнс же наверное, думает, как его электорат на это отреагирует. Вот эти все деревенские мужики Америки. А если Брижит Макрон - всё-таки мужчина?В этой Европе надо быть очень осторожным, думает Вэнс. И его можно понять. Руки точно лучше никому вообще не целовать. Трансгендер на трансгендере!Санкции: 16 пакет!Что же сейчас делает плачущая Европа?Они вводят 16-й пакет санкций против России!Есть прекрасное сравнение у нашего знаменитого историка Андрея Фурсова: "синдром Сидония".Сидоний Аполлинарий, житель Рима 5 века нашей эры, сидит у бассейна на своей вилле, наблюдает за стрекозой и пишет своему другу: ещё никогда Рим не жил так прекрасно, как сейчас.Буквально через несколько лет варвары захватят Рим. Он пока еще сможет им противостоять. Но в итоге, через несколько десятков лет, падёт.Современная объединённая Европа тоже прекратит существование.А ЕС ведь был изначально создан США, сегодня рассекречены многие документы об этом. Поэтому именно США, совершенно логично, считают себя вправе с ним покончить, "объявляют ЕС войну", как выразилась Кая Каллас.Только это не война. Это указание, можно сказать, "методичка", что они должны делать.Причина очень простая: у США нет возможности платить за "зонтик НАТО" над Европой, да и какой смысл, если их приоритет сейчас - Юго-Восточная Азия.Об этом неоднократно говорили и министр обороны, и вице-президент, и президент США.Но "европеоиды" как будто не слышат. Они продолжают жить по старому, "следят за стрекозой над бассейном".Что Урсула?Давайте послушаем, что говорит, к чему призывает Урсула фон дер Ляйен:"Ускорить процесс вступления Украины в ЕС."Да какой уже раз! Сколько лет повторяет Урсула эти слова.Это невозможно, в силу хотя бы того, что несколько стран ЕС с этим категорически не согласны.Но Урсуле необходимо хотя бы говорить, убеждать. Это необходимо огромному бюрократическому монстру ЕС - 30 тысяч бюрократов работают там только официально! А сколько еще "на аутсорсе"?Чем больше новых членов ЕС, тем больше полномочий и денег у Урсулы. Поэтому она продолжает мечтать. И заодно кормит этой морковкой украинцев - уже лет 15 как минимум.Страшно представить, сколько украинцев погибло из-за этой тупой мечты: мы будем в Европе.Где деньги?Кстати, про деньги."Наступило время для Евросоюза двигать горы, - вещает Урсула. - Увеличить возможности РАСХОДОВ национальный бюджетов, иметь финансирование для общих европейских проектов."Сладкой музыкой звучат эти слова в ушах евробюрократа. Общие европейские проекты! Да это же просто мечта. Опять будут деньги, опять их можно будет поделить.Но как национальные бюджеты смогут увеличить расходы? Денег нет.Об этом прямо говорит, например, Шольц. В бюджете Германии нет денег для Украины. Надо вводить режим чрезвычайного положения, предлагает Шольц. Придётся урезать социальные программы для жителей Германии.То же самое в других странах.Урсула просто выдаёт желаемое за действительное.Европа и Украина: еще раз про деньгиИ по поводу "помощи Украине". Вышло исследование Кильского института экономики (Германия).Выясняется, что за три года весь коллективный Запад потратил на Украину 267 миллиардов евро. 130 миллиардов ушло на оружие, 118 миллиардов - финансовая помощь, 19 миллиардов - гуманитарная.Но самое интересное, что из этих средств 49 процентов заплатили страны Европы, а 42 процента - США. Оставшиеся - другие страны мира.И конечно, сейчас, когда США очень хотят получить "недра и другое" от Украины, Европа тоже хотела бы получить кусок добычи.Отсюда и эти крики: "ничего об Украине без Европы!""Переговоры по Украине без Европы не имеют смысла", - заявляет немецкий МИД.Один хищник обошёл на повороте другого хищника, помельче.Даже Зеленский решил выступить в защиту европейцев, пожурив Трампа, так как в связи с будущими переговорами:"Ни разу не услышал от Трампа, что Европе нужно место за столом."И уже премьер Украины Шмыгаль публикует в европейском выпуске "Политико" статью о том, что ЕС тоже мог бы поживиться недрами Украины.Добро пожаловать, белые господа!Зачем тащить укров в ЕС?Конечно, есть желание ЕС и мировых глобалистов затащить Украину побыстрее в ЕС. Пусть частично, пусть вопреки всем правилам.Они просто хотят захватить этот кусок быстрее, чем это сделает США.Вряд ли это получится, учитывая речь Вэнса в Мюнхене. В которой вице президент фактически обвинил ЕС в неумении управлять своими собственными странами. Какая уж тут Украина.Или они на самом деле не понимают, что происходит?Вся евробюрократия очень скоро станет не нужна. Из "национальных бюджетов" деньги перестанут поступать. Какие санкции? Какая Украина?Вот об этом и плакал глава Мюнхенской конференции. Новый "Сидониус", который наконец то понял, что его прекрасная, отличная колониальная система разрушена.Анналена и 700 миллиардовИ только Анналена Бербок совершенно не потеряв присутствия духа, сообщила, что в ЕС будет сформирован новый пакет помощи Украине - в 700 миллиардов евро."Пакет, которого не было в таком измерении ", - так выразилась глава МИД Германии.Даже хочется протереть глаза. 700 миллиардов? О чем речь? О вооружении? О финансовой помощи?За три года потратили на Украину 140 миллиардов. При этом передавали (по бесстыдно завышенным ценам) свой устаревший оружейный хлам.Сегодня склады вооружений пустые - так сообщил глава немецкой компании "Рейнметалл."Производить что бы то ни было становится все дороже - из-за отсутствия дешевого сырья и энергии. Производство закрывается или переезжает в США.Или Анналена имеет в виду, что напечатают евро и просто отдадут Украине? 700 миллиардов?Например, Британия обещает "всего" по 3 миллиарда в год. Стармер, правда, скоро может уйти. Но пока так: 3 миллиарда фунтов в год. Что тоже огромная сумма.Но не 700 же!Еще Анналена сообщила, что не стала канцлером в 2021 году, потому что на это повлияла Россия.Даже жалко как-то, что Анналены больше не будет. После выборов ей, очевидно, придётся уйти. Кто же будет нас радовать сумасшедшими новостями?Но есть пока и другие."Прижмем США"Вот депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас потребовал наказать США."Также надо наказать США, мы можем прижать их санкциями, есть такая возможность".Давай, Рихо, прижми! Рихо Террас - бывший командующий силами обороны Эстонии, полный генерал. В боевых действиях не участвовал никогда. Численность армии Эстонии в мирное время - 5500 человек.Ранее Рихо уже выступал с инициативой: а пусть корабли НАТО зайдут в Черное море. Сетовал, что в НАТО его ценную инициативу почему-то не поддержали.Откуда все эти люди? "Олени в свете фар"?Их специально отбирали? В каком-то смысле, да. Не по уровню глупости, конечно, хотя легко может сложиться именно такое впечатление.Их отбирали по умению подчиняться глобалистской повестке, а лучше - искренне верить во всю эту либеральную чушь. А вот искренне верить во всё это может действительно только очень глупый человек.И вот вам результат - десять поросят.В каком-то смысле, мы наблюдаем естественный отбор, всё точно по теории Дарвина.О том, во что власти Украины превратили свою страну - в статье Ивана Лизана "Failed state: жизни на Украине не будет и после мира"

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эксклюзив, украина, европа, сша, джей ди вэнс, дональд трамп, эммануэль макрон, ес, нато, оон