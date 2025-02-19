Лавров рассказал об особом внимании к теме Украины на переговорах с США в Эр-Рияде - 19.02.2025 Украина.ру
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Лавров рассказал об особом внимании к теме Украины на переговорах с США в Эр-Рияде
Лавров рассказал об особом внимании к теме Украины на переговорах с США в Эр-Рияде - 19.02.2025 Украина.ру
Лавров рассказал об особом внимании к теме Украины на переговорах с США в Эр-Рияде
Украинской проблеме делегации России и США уделили особое внимание на переговорах в столице Саудовской Аравии. Об этом 19 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2025-02-19T13:25
2025-02-19T13:25
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Депутаты заслушали доклад министра иностранных дел о приоритетах внешней политики России. Они также задали вопросы главе российской дипломатии.Выступая на "правительственном часе" в Государственной Думе, Лавров рассказал о состоявшихся 18 февраля переговорах представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде."С темой победы над нацизмом неразрывно связаны задачи достижения целей СВО. Совместно с нашими коллегами в парламенте показываем мировому сообществу безальтернативность искоренения первопричин украинского кризиса. Этот важнейший момент президент Путин особо подчеркнул в телефонном разговоре 12 февраля с президентом Трампом. И вчера мы уделили именно этой теме особое внимание в ходе встречи министра иностранных дел с госсекретарем США с участием помощников по вопросам внешней политики и национальной безопасности", - сообщил Лавров.По его словам, накануне российская делегация в Эр-Рияде обстоятельно разъяснила американским коллегам свою позицию. Представители официальной Москвы об устранении угроз национальной безопасности своего государства, которые долгие годы создавались втягиванием Украины в НАТО.Москва также придерживается убеждения в "необходимости самым жестким образом пресечь действия киевского режима по истреблению всего, что связано с Россией, с русской культурой, - отметил глава МИД РФ.Переговоры делегаций России и США высокого уровня состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США вошли помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. По итогам Москва и Вашингтон констатировали положительный результат переговоров. Лидеры западноевропейских стран возмутились отказом России и США видеть их и киевских чиновников за столом переговоров в Эр-Рияде. Президент США Дональд Трамп ответил на это указанием на имевшиеся у ЕС и Киева возможности диалога с Москвой в течение трёх лет с начала СВО. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США "отругали" Зеленского, Трамп поставил Маска на место. Главное на Украине на 13:00 19 февраля
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новости, россия, сша, москва, сергей лавров, дональд трамп, владимир путин, нато, ес, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, международная политика, переговоры
Новости, Россия, США, Москва, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, ЕС, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, Международная политика, переговоры

Лавров рассказал об особом внимании к теме Украины на переговорах с США в Эр-Рияде

13:25 19.02.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк"Правительственный час" в Госдуме
Правительственный час в Госдуме - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Украинской проблеме делегации России и США уделили особое внимание на переговорах в столице Саудовской Аравии. Об этом 19 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Депутаты заслушали доклад министра иностранных дел о приоритетах внешней политики России. Они также задали вопросы главе российской дипломатии.
Выступая на "правительственном часе" в Государственной Думе, Лавров рассказал о состоявшихся 18 февраля переговорах представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.
"С темой победы над нацизмом неразрывно связаны задачи достижения целей СВО. Совместно с нашими коллегами в парламенте показываем мировому сообществу безальтернативность искоренения первопричин украинского кризиса. Этот важнейший момент президент Путин особо подчеркнул в телефонном разговоре 12 февраля с президентом Трампом. И вчера мы уделили именно этой теме особое внимание в ходе встречи министра иностранных дел с госсекретарем США с участием помощников по вопросам внешней политики и национальной безопасности", - сообщил Лавров.
Вчера, 18:00
Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться. Итоги 18 февраляРоссия и США начали перезагрузку отношений в Эр-Рияде. Очередное предсказание Владимира Жириновского начало сбываться. Эксперты обсуждают, что России осталось примерно полгода для достижения целей СВО
По его словам, накануне российская делегация в Эр-Рияде обстоятельно разъяснила американским коллегам свою позицию. Представители официальной Москвы об устранении угроз национальной безопасности своего государства, которые долгие годы создавались втягиванием Украины в НАТО.
Москва также придерживается убеждения в "необходимости самым жестким образом пресечь действия киевского режима по истреблению всего, что связано с Россией, с русской культурой, - отметил глава МИД РФ.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
13:03
Кремль высказался об отношениях РФ и США после переговоров в Эр-РиядеОтношения РФ и США за один день починить нельзя. Об этом заявил 19 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Переговоры делегаций России и США высокого уровня состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США вошли помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам Москва и Вашингтон констатировали положительный результат переговоров. Лидеры западноевропейских стран возмутились отказом России и США видеть их и киевских чиновников за столом переговоров в Эр-Рияде. Президент США Дональд Трамп ответил на это указанием на имевшиеся у ЕС и Киева возможности диалога с Москвой в течение трёх лет с начала СВО.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США "отругали" Зеленского, Трамп поставил Маска на место. Главное на Украине на 13:00 19 февраля
 
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Заголовок открываемого материала
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13:03Кремль высказался об отношениях РФ и США после переговоров в Эр-Рияде
13:03США "отругали" Зеленского, Трамп поставил Маска на место. Главное на Украине на 13:00 19 февраля
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