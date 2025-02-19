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Лавров рассказал об особом внимании к теме Украины на переговорах с США в Эр-Рияде

Лавров рассказал об особом внимании к теме Украины на переговорах с США в Эр-Рияде - 19.02.2025 Украина.ру

Лавров рассказал об особом внимании к теме Украины на переговорах с США в Эр-Рияде

Украинской проблеме делегации России и США уделили особое внимание на переговорах в столице Саудовской Аравии. Об этом 19 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

2025-02-19T13:25

2025-02-19T13:25

2025-02-19T13:25

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Депутаты заслушали доклад министра иностранных дел о приоритетах внешней политики России. Они также задали вопросы главе российской дипломатии.Выступая на "правительственном часе" в Государственной Думе, Лавров рассказал о состоявшихся 18 февраля переговорах представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде."С темой победы над нацизмом неразрывно связаны задачи достижения целей СВО. Совместно с нашими коллегами в парламенте показываем мировому сообществу безальтернативность искоренения первопричин украинского кризиса. Этот важнейший момент президент Путин особо подчеркнул в телефонном разговоре 12 февраля с президентом Трампом. И вчера мы уделили именно этой теме особое внимание в ходе встречи министра иностранных дел с госсекретарем США с участием помощников по вопросам внешней политики и национальной безопасности", - сообщил Лавров.По его словам, накануне российская делегация в Эр-Рияде обстоятельно разъяснила американским коллегам свою позицию. Представители официальной Москвы об устранении угроз национальной безопасности своего государства, которые долгие годы создавались втягиванием Украины в НАТО.Москва также придерживается убеждения в "необходимости самым жестким образом пресечь действия киевского режима по истреблению всего, что связано с Россией, с русской культурой, - отметил глава МИД РФ.Переговоры делегаций России и США высокого уровня состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США вошли помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. По итогам Москва и Вашингтон констатировали положительный результат переговоров. Лидеры западноевропейских стран возмутились отказом России и США видеть их и киевских чиновников за столом переговоров в Эр-Рияде. Президент США Дональд Трамп ответил на это указанием на имевшиеся у ЕС и Киева возможности диалога с Москвой в течение трёх лет с начала СВО. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США "отругали" Зеленского, Трамп поставил Маска на место. Главное на Украине на 13:00 19 февраля

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новости, россия, сша, москва, сергей лавров, дональд трамп, владимир путин, нато, ес, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, международная политика, переговоры