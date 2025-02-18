https://ukraina.ru/20250218/1061162446.html

Либо диктатура Зеленского, либо иная британская марионетка. Как на Украине готовятся к выборам

Либо диктатура Зеленского, либо иная британская марионетка. Как на Украине готовятся к выборам - 18.02.2025 Украина.ру

Либо диктатура Зеленского, либо иная британская марионетка. Как на Украине готовятся к выборам

Владимир Зеленский последнее время с завидным упорством твердит западным СМИ, что украинцы якобы не хотят выборов.

2025-02-18T14:16

2025-02-18T14:16

2025-02-18T14:16

эксклюзив

владимир зеленский

украина

великобритания

выборы

валерий залужный

александр дубинский

сбу

слуга народа

украинцы

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В частности на Мюнхенской конференции он заявил, что украинцы "категорически не хотят выборов", потому что тогда придется отменять военное положение, а солдаты вернуться домой. Его заявление звучит глупо уже хотя бы по той причине, что в любом обществе не бывает единого категорического мнения.Там же Зеленский посоветовал украинцам, которые хотят выборов, сменить гражданство, что выглядит, как откровенная заявка на диктатуру. К тому же Зеленский должен был бы знать, что из украинского гражданства не так-то просто выйти – многие украинские мужчины предпочли бы лишиться украинского паспорта, чтобы не стать жертвой "людоловов".Бывший полковник СБУ Олег Стариков на днях отмечал, что из-за насильственной мобилизации граждане начинают воспринимать государство как врага. Но выйти из гражданства можно лишь по указу президента - будь ты министр или работник коммунального предприятия, например, сантехник.Но вернемся к вопросу о выборах.Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на днях сказал, что выборы возможны не раньше, чем через полгода после окончания военного положения, которое Зеленский продлили до 9 мая.Тем не менее, негласная подготовка к выборам идет с прошлого года, а Офис президента в 2025 году активизировал борьбу с политическими конкурентами, зачищая предвыборный ландшафт. В понедельник 17 февраля украинские СМИ сообщили, что киевским университетам приказали проверить помещения для голосования, которые обычно используются во время выборов. То есть власть-то уже к выборам начала серьезно готовиться и технически и организационно, зачищая возможных конкурентов Зеленского.А сам Зеленский сейчас бравирует тем, что его в 2019 году поддержали 73%, но новая администрация Белого дома утверждает, что рейтинг у него низкий. Украинский Telegram-канал "Резидент" пишет, что, по данным закрытых социологических опросов, проведенных в феврале 2025 года, рейтинг главы государства составляет 15,9%, а это заметное снижение по сравнению с 28% в начале 2024 года. В связи с этим Зеленский может, дескать, и отказаться от участия в выборах. Вместо него в политическом забеге могут участвовать руководители силовых ведомств, настроенные на продление войны.Среди них украинские эксперты выделяют главу ГУР МОУ Кирилла Буданова* и бывшего главкома Валерия Залужного. Оба они считаются ставленниками Великобритании."Лондон просто мечтает засунуть на выборы президента Залужного, который будет облизан клиентелой клана Кучмы-Пинчука-Левочкина - телеканалами “Интер”, “ICTV”, “Новый” и прочими", - пишет из СИЗО опальный депутат Александр Дубинский.Залужного украинцам сватает и американская The New York Times. "По опросам с прицелом на гипотетические президентские выборы Зеленский отстает от бывшего главнокомандующего Валерия Залужного, которого сам же и отстранил в рамках масштабной перетасовки командования и направил послом в Великобританию", - пишет издание. Однако украинское издание "Страна" в начале февраля сообщало, что Банковая активно пытается убедить Залужного не баллотироваться.Тот же Дубинский уверен, что на предстоящих выборах участвовать будут исключительно марионетки. "Для вас они выставят своих марионеток в партнерстве с британцами: Залужного, Разумкова, Кличко и Усика, Тимошенко и Бойко. Для тех, кому хочется новых лиц - Притула, Стерненко и прочая шваль. Для тех, кто любит военных - партия Азовстали. Для ЛГБТ* * - Ляшко. Все, как в песне", - пишет Дубинский.С помощью санкций СНБО Зеленский пытается также выбить из игры экс-президента Петра Порошенко*. Сам Порошенко в недавнем интервью изданию "Цензор.нет" заявил, что президентские выборы пройдут 26 октября 2025 года. По его словам, он знает об этом из источников в Офисе президента, в правоохранительных органах, а также по источникам в полиграфкомбинате "Украина", "который сейчас прорабатывает, сколько нужно бюллетеней". Однако прежде, говорит экс-президент, Зеленский попытается устранить всех конкурентов."Они сейчас готовят все так, чтобы оставить без оппонентов. И вползти снова во власть, разрушая демократию, свободу, прозрачность выборов. Потому что они боятся из власти уходить", - заявил Порошенко*.Украинский политолог Руслан Бортник утверждает, что в случае остановки боевых действий Зеленскому и парламенту пришлось бы участвовать в избирательной кампании, но с учетом текущих общественных настроений власти могли бы проиграть выборы."В сложившейся ситуации украинская власть предпринимает последние отчаянные попытки сохранить контроль и удержать текущий политический курс", - рассказывает политолог.По данным недавнего опроса Киевского международного института социологии (КМИС), большая часть опрошенных украинцев (46%) считают, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Однако выбрать иной политический курс украинцам не позволят. Весь оставшийся политический спектр Украины – националисты всех мастей, которые будут продолжать борьбу с русским языком, канонической православной церковью, усиливая ограбление собственного населения, раз уж западное финансирование им немного урезали.О других аспектах и нюансах политической ситуации на Украине - в статье Евгении Кондаковой Новая реальность: Европа и Украина против России и США. В опасной роли – Владимир Зеленский*Признан в России террористом и экстремистом**Деятельность организации запрещена в РФ как террористической и экстремистской

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