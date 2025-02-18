Либо диктатура Зеленского, либо иная британская марионетка. Как на Украине готовятся к выборам - 18.02.2025 Украина.ру
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Либо диктатура Зеленского, либо иная британская марионетка. Как на Украине готовятся к выборам
Либо диктатура Зеленского, либо иная британская марионетка. Как на Украине готовятся к выборам - 18.02.2025 Украина.ру
Либо диктатура Зеленского, либо иная британская марионетка. Как на Украине готовятся к выборам
Владимир Зеленский последнее время с завидным упорством твердит западным СМИ, что украинцы якобы не хотят выборов.
2025-02-18T14:16
2025-02-18T14:16
эксклюзив
владимир зеленский
украина
великобритания
выборы
валерий залужный
александр дубинский
сбу
слуга народа
украинцы
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В частности на Мюнхенской конференции он заявил, что украинцы "категорически не хотят выборов", потому что тогда придется отменять военное положение, а солдаты вернуться домой. Его заявление звучит глупо уже хотя бы по той причине, что в любом обществе не бывает единого категорического мнения.Там же Зеленский посоветовал украинцам, которые хотят выборов, сменить гражданство, что выглядит, как откровенная заявка на диктатуру. К тому же Зеленский должен был бы знать, что из украинского гражданства не так-то просто выйти – многие украинские мужчины предпочли бы лишиться украинского паспорта, чтобы не стать жертвой "людоловов".Бывший полковник СБУ Олег Стариков на днях отмечал, что из-за насильственной мобилизации граждане начинают воспринимать государство как врага. Но выйти из гражданства можно лишь по указу президента - будь ты министр или работник коммунального предприятия, например, сантехник.Но вернемся к вопросу о выборах.Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на днях сказал, что выборы возможны не раньше, чем через полгода после окончания военного положения, которое Зеленский продлили до 9 мая.Тем не менее, негласная подготовка к выборам идет с прошлого года, а Офис президента в 2025 году активизировал борьбу с политическими конкурентами, зачищая предвыборный ландшафт. В понедельник 17 февраля украинские СМИ сообщили, что киевским университетам приказали проверить помещения для голосования, которые обычно используются во время выборов. То есть власть-то уже к выборам начала серьезно готовиться и технически и организационно, зачищая возможных конкурентов Зеленского.А сам Зеленский сейчас бравирует тем, что его в 2019 году поддержали 73%, но новая администрация Белого дома утверждает, что рейтинг у него низкий. Украинский Telegram-канал "Резидент" пишет, что, по данным закрытых социологических опросов, проведенных в феврале 2025 года, рейтинг главы государства составляет 15,9%, а это заметное снижение по сравнению с 28% в начале 2024 года. В связи с этим Зеленский может, дескать, и отказаться от участия в выборах. Вместо него в политическом забеге могут участвовать руководители силовых ведомств, настроенные на продление войны.Среди них украинские эксперты выделяют главу ГУР МОУ Кирилла Буданова* и бывшего главкома Валерия Залужного. Оба они считаются ставленниками Великобритании."Лондон просто мечтает засунуть на выборы президента Залужного, который будет облизан клиентелой клана Кучмы-Пинчука-Левочкина - телеканалами “Интер”, “ICTV”, “Новый” и прочими", - пишет из СИЗО опальный депутат Александр Дубинский.Залужного украинцам сватает и американская The New York Times. "По опросам с прицелом на гипотетические президентские выборы Зеленский отстает от бывшего главнокомандующего Валерия Залужного, которого сам же и отстранил в рамках масштабной перетасовки командования и направил послом в Великобританию", - пишет издание. Однако украинское издание "Страна" в начале февраля сообщало, что Банковая активно пытается убедить Залужного не баллотироваться.Тот же Дубинский уверен, что на предстоящих выборах участвовать будут исключительно марионетки. "Для вас они выставят своих марионеток в партнерстве с британцами: Залужного, Разумкова, Кличко и Усика, Тимошенко и Бойко. Для тех, кому хочется новых лиц - Притула, Стерненко и прочая шваль. Для тех, кто любит военных - партия Азовстали. Для ЛГБТ* * - Ляшко. Все, как в песне", - пишет Дубинский.С помощью санкций СНБО Зеленский пытается также выбить из игры экс-президента Петра Порошенко*. Сам Порошенко в недавнем интервью изданию "Цензор.нет" заявил, что президентские выборы пройдут 26 октября 2025 года. По его словам, он знает об этом из источников в Офисе президента, в правоохранительных органах, а также по источникам в полиграфкомбинате "Украина", "который сейчас прорабатывает, сколько нужно бюллетеней". Однако прежде, говорит экс-президент, Зеленский попытается устранить всех конкурентов."Они сейчас готовят все так, чтобы оставить без оппонентов. И вползти снова во власть, разрушая демократию, свободу, прозрачность выборов. Потому что они боятся из власти уходить", - заявил Порошенко*.Украинский политолог Руслан Бортник утверждает, что в случае остановки боевых действий Зеленскому и парламенту пришлось бы участвовать в избирательной кампании, но с учетом текущих общественных настроений власти могли бы проиграть выборы."В сложившейся ситуации украинская власть предпринимает последние отчаянные попытки сохранить контроль и удержать текущий политический курс", - рассказывает политолог.По данным недавнего опроса Киевского международного института социологии (КМИС), большая часть опрошенных украинцев (46%) считают, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Однако выбрать иной политический курс украинцам не позволят. Весь оставшийся политический спектр Украины – националисты всех мастей, которые будут продолжать борьбу с русским языком, канонической православной церковью, усиливая ограбление собственного населения, раз уж западное финансирование им немного урезали.О других аспектах и нюансах политической ситуации на Украине - в статье Евгении Кондаковой Новая реальность: Европа и Украина против России и США. В опасной роли – Владимир Зеленский*Признан в России террористом и экстремистом**Деятельность организации запрещена в РФ как террористической и экстремистской
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452
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эксклюзив, владимир зеленский, украина, великобритания, выборы, валерий залужный, александр дубинский, сбу, слуга народа, украинцы, сми, диктатура
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Украина, Великобритания, выборы, Валерий Залужный, Александр Дубинский, СБУ, Слуга народа, украинцы, СМИ, диктатура

Либо диктатура Зеленского, либо иная британская марионетка. Как на Украине готовятся к выборам

14:16 18.02.2025
 
Зеленский возмущается
Зеленский возмущается
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Владимир Зеленский последнее время с завидным упорством твердит западным СМИ, что украинцы якобы не хотят выборов.
В частности на Мюнхенской конференции он заявил, что украинцы "категорически не хотят выборов", потому что тогда придется отменять военное положение, а солдаты вернуться домой. Его заявление звучит глупо уже хотя бы по той причине, что в любом обществе не бывает единого категорического мнения.
Там же Зеленский посоветовал украинцам, которые хотят выборов, сменить гражданство, что выглядит, как откровенная заявка на диктатуру. К тому же Зеленский должен был бы знать, что из украинского гражданства не так-то просто выйти – многие украинские мужчины предпочли бы лишиться украинского паспорта, чтобы не стать жертвой "людоловов".
Бывший полковник СБУ Олег Стариков на днях отмечал, что из-за насильственной мобилизации граждане начинают воспринимать государство как врага. Но выйти из гражданства можно лишь по указу президента - будь ты министр или работник коммунального предприятия, например, сантехник.
Но вернемся к вопросу о выборах.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на днях сказал, что выборы возможны не раньше, чем через полгода после окончания военного положения, которое Зеленский продлили до 9 мая.
Тем не менее, негласная подготовка к выборам идет с прошлого года, а Офис президента в 2025 году активизировал борьбу с политическими конкурентами, зачищая предвыборный ландшафт. В понедельник 17 февраля украинские СМИ сообщили, что киевским университетам приказали проверить помещения для голосования, которые обычно используются во время выборов. То есть власть-то уже к выборам начала серьезно готовиться и технически и организационно, зачищая возможных конкурентов Зеленского.
А сам Зеленский сейчас бравирует тем, что его в 2019 году поддержали 73%, но новая администрация Белого дома утверждает, что рейтинг у него низкий. Украинский Telegram-канал "Резидент" пишет, что, по данным закрытых социологических опросов, проведенных в феврале 2025 года, рейтинг главы государства составляет 15,9%, а это заметное снижение по сравнению с 28% в начале 2024 года. В связи с этим Зеленский может, дескать, и отказаться от участия в выборах. Вместо него в политическом забеге могут участвовать руководители силовых ведомств, настроенные на продление войны.
Среди них украинские эксперты выделяют главу ГУР МОУ Кирилла Буданова* и бывшего главкома Валерия Залужного. Оба они считаются ставленниками Великобритании.
"Лондон просто мечтает засунуть на выборы президента Залужного, который будет облизан клиентелой клана Кучмы-Пинчука-Левочкина - телеканалами “Интер”, “ICTV”, “Новый” и прочими", - пишет из СИЗО опальный депутат Александр Дубинский.
Залужного украинцам сватает и американская The New York Times. "По опросам с прицелом на гипотетические президентские выборы Зеленский отстает от бывшего главнокомандующего Валерия Залужного, которого сам же и отстранил в рамках масштабной перетасовки командования и направил послом в Великобританию", - пишет издание. Однако украинское издание "Страна" в начале февраля сообщало, что Банковая активно пытается убедить Залужного не баллотироваться.
Тот же Дубинский уверен, что на предстоящих выборах участвовать будут исключительно марионетки. "Для вас они выставят своих марионеток в партнерстве с британцами: Залужного, Разумкова, Кличко и Усика, Тимошенко и Бойко. Для тех, кому хочется новых лиц - Притула, Стерненко и прочая шваль. Для тех, кто любит военных - партия Азовстали. Для ЛГБТ* * - Ляшко. Все, как в песне", - пишет Дубинский.
С помощью санкций СНБО Зеленский пытается также выбить из игры экс-президента Петра Порошенко*. Сам Порошенко в недавнем интервью изданию "Цензор.нет" заявил, что президентские выборы пройдут 26 октября 2025 года. По его словам, он знает об этом из источников в Офисе президента, в правоохранительных органах, а также по источникам в полиграфкомбинате "Украина", "который сейчас прорабатывает, сколько нужно бюллетеней". Однако прежде, говорит экс-президент, Зеленский попытается устранить всех конкурентов.
"Они сейчас готовят все так, чтобы оставить без оппонентов. И вползти снова во власть, разрушая демократию, свободу, прозрачность выборов. Потому что они боятся из власти уходить", - заявил Порошенко*.
Украинский политолог Руслан Бортник утверждает, что в случае остановки боевых действий Зеленскому и парламенту пришлось бы участвовать в избирательной кампании, но с учетом текущих общественных настроений власти могли бы проиграть выборы.
"В сложившейся ситуации украинская власть предпринимает последние отчаянные попытки сохранить контроль и удержать текущий политический курс", - рассказывает политолог.
По данным недавнего опроса Киевского международного института социологии (КМИС), большая часть опрошенных украинцев (46%) считают, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Однако выбрать иной политический курс украинцам не позволят. Весь оставшийся политический спектр Украины – националисты всех мастей, которые будут продолжать борьбу с русским языком, канонической православной церковью, усиливая ограбление собственного населения, раз уж западное финансирование им немного урезали.
О других аспектах и нюансах политической ситуации на Украине - в статье Евгении Кондаковой Новая реальность: Европа и Украина против России и США. В опасной роли – Владимир Зеленский
*Признан в России террористом и экстремистом
**Деятельность организации запрещена в РФ как террористической и экстремистской
 
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