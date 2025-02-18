https://ukraina.ru/20250218/1061154259.html

"Главное – вода, боеприпасы и воображение": как ноу-хау тыловиков упрощает снабжение наступающей армии

"Главное – вода, боеприпасы и воображение": как ноу-хау тыловиков упрощает снабжение наступающей армии - 18.02.2025 Украина.ру

"Главное – вода, боеприпасы и воображение": как ноу-хау тыловиков упрощает снабжение наступающей армии

Продвижение войск – это не только освобожденные города и красивые заголовки в средствах массовой информации, но и растягивание линий снабжения наступающих подразделений. Решить эту проблему должны специально оборудованные накопители.

2025-02-18T12:16

2025-02-18T12:16

2025-02-18T12:16

эксклюзив

донбасс

донецк

россия

сво

снабжение

боеприпасы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/12/1061155885_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_00516993612a5257e614abdbfdfc9e12.jpg

Корреспондент издания Украина.ру побывал на одном из подобных объектов 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ и готов поделиться своими впечатлениями.Укутанный масксетью пикап неуклюже вальсирует по снежному месиву, огибая воронки. Бойцы военной полиции, что едут в кузове внедорожника, пасут небо на случай появления жужжащей пакости. РЭБ – штука хорошая, но двенадцатый калибр – это двенадцатый калибр. И пусть сегодня погода нелетная, но хороший оператор дрона-камикадзе и в густом тумане свою цель найдет.Еще, казалось бы, совсем недавно фронт жался к нашим городам, а теперь он довольно быстро катится по Донбассу, сметая поселки и сжигая лесополосы. По мере продвижения наших сил вглубь той части региона, что контролировалась украинской стороной, все более острой становилась проблема обеспечения. Вода, продукты, медицина, боеприпасы необходимы здесь и сейчас, да и бойцам, вернувшимся с передовой, нужно где-то восстанавливать силы, а в Донецк теперь не наездишься. Далеко. Не говоря уж о том, что любые перемещения в принципе смертельно опасны, а транспорт снабжения – приоритетная цель.Где-то в десятикилометровой зоне прячем автомобиль в развалинах. "Мужики, давайте лучше внутри покурим. Целее будем", - говорит сопровождающий, распахивая двери подвала. Спускаемся.Было время, когда в десятикилометровой зоне противник мог заметить тебя с помощью дрона-разведчика и скорректировать артиллерию. Но будить артиллерию и разорять ее на снаряды из-за двух-трех человек стали бы едва ли. Вероятность угодить под "беспокоящий" обстрел, направленный скорее на гражданских, была куда выше. А теперь на двух-трех человек вполне могут истратить два-три "комика" и даже не поморщиться.Курим. Подвал неожиданно встряхивает. "Спокойно, это ГРАДы работают. Мы сейчас глубоко. Не страшно", - дежурно успокаивает боец, хотя никто, вроде бы, даже не дернулся.Итак, мы прибыли в один из накопителей 51-й армии, призванных решить проблему растягивания плеча снабжения на текущем этапе конфликта."Отсюда у нас идет доставка на передовые позиции еды, воды, вещей и всего прочего, что людям необходимо. Здесь же проживает личный состав после возвращения с ЛБС. Тут есть баня. Они возвращаются, моются, стираются и отдыхают", - объясняет командир взвода материального обеспечения с позывным "Кабан".Вопреки расхожему мнению, обеспечение – одно из самых опасных направлений военной работы. Противник хорошо понимает, что "без тыла нет фронта" — это не красивая реплика, призванная взбодрить тех, кто не штурмует лесополки, но сермяжная правда жизни. Именно поэтому склады подвергаются ракетным и артиллерийским ударам, а за "такелажниками", которые на легковых автомобилях, мотоциклах, а то и своих двоих волокут грузы на передний край, натурально охотятся. Потому ребята здесь служат опытные, принимавшие деятельное участие в боях.- Ты как здесь?- Мобилизовали в феврале 2022 года.- А занимался чем?- Работал в строительной фирме, на фронтальном погрузчике.- И как дальше?- Попал в Сумы. Оттуда – в Изюм. Потом в Луганск. И вот вернулся в ДНР.- Серьезный боевой путь. И наступать пришлось, и отступать.- Всяко бывало.По словам ребят, главное – это еда, вода и боеприпасы. Все прочее – если позволяет обстановка. "Мы стараемся доставлять с запасом, потому что всякое бывает. Вчера вот поехали ребята, и "камик" машину сжег. Но поскольку мы постоянно возили чуть больше, пацанам сейчас есть, что пить и есть", - объясняет "Кабан".А вот командир взвода с позывным "Меля" так и вовсе воюет с 2014-го. И в "Востоке" успел послужить, и в спецназе. "Наша задача – сделать так, чтобы всем всего хватало", - сухо формулирует он.Облокотившись на приклад автомата, за беседой с усталой и вместе с тем ироничной улыбкой наблюдает "Мага". Сейчас он здорово напоминает персонажа Вилли Вонку в том самом эпизоде, что стал интернет-мемом.- А ты откуда?- Из Иркутской области.- Давно тут?- С сентября 2021 года.- Где успел побывать?- Везде. В основном, конечно, Авдеевская промка, Водяное.- А лет тебе сколько?- 25.Ребята откровенно стесняются нахваливать себя, но в конце концов признаются, что вес грузов, которые они доставляют за неделю, измеряется в тоннах. Если же куда-то физически нельзя добраться на транспорте или пешком, то в ход идут беспилотники. "Птичкой", конечно же, много не доставишь, но пару бутылок воды, немного еды и свежие аккумуляторы для рации – запросто. Хотя на этот случай есть и более прогрессивные решения."И как этот монстр зовется?" - интересуюсь я, фотографируя наземный беспилотник. Такие здесь любовно зовут "танчиками", а то и просто "тележками"."Это "Штурм – 1М". То есть первый, модернизированный. Такой формат он приобрел осенью, когда пришлось иметь дело с грязью. В Авдеевке, к примеру, был все больше асфальт. Там работали разные платформы, включая и колесные. Но как только стали продвигаться в поля и лесополосы…танковые рвы, танковые колеи, мы посидели, подумали и решили сделать его мощнее, улучшить ходовую часть. В интернете вы найдете кадры, где такие вот "танчики" лезут по грязи, будучи набитые водой и провизией", - проводит короткую презентацию боец с позывным "Хитрый". Он является и пилотом, и одним из конструкторов данной платформы.О чем вообще речь? Универсальные беспилотные платформы уже давненько изготавливаются "кулибиными" на базе подразделений. В основном "тележки" используются для снабжения наших передовых позиций и эвакуации "трехсотых", но и боевые их версии на фронте встречаются нередко.Если же говорить об этой конкретной машинке, то весит она чуть более двухсот килограммов, в гаражных условиях производится примерно за полмесяца, а стоит порядка 800 тысяч рублей. При этом вы получаете агрегат, способный носиться по бездорожью, преодолевать водные преграды, тащить на себе до четырехсот килограммов полезного груза, не привлекая к себе внимания, и, что особенно важно, беречь солдатские жизни.Парни рассказывают, что однажды доставляли с ее помощью боеприпасы и на обратном пути словили целых три FPV-дрона. И ничего. Доехала машинка. "Нет, ее можно остановить и уничтожить, но это просто железо. Всегда можно собрать новую", - констатирует "Хитрый".- Я и оператор, и конструктор, и производитель.- Слушай, откуда такие навыки?- А что "навыки"? Главное – воображение. Я сам из села, все детство провел с техникой. Меня отец приучил. А потом и сам занимался машинами. Как вообще получилось? Я занимался эвакуацией, доставлял БК. И никогда в жизни я так не уставал. Притом, что все это делается под обстрелами. Так и пришла мысль – создать тележку. Начал с малого: собрал робота-разведчика, робота-камикадзе и еще робота, который разматывал кабель полевой связи. Вторая версия – гусеничный "танчик", который мы использовали на Авдеевском направлении. Показал он себя отлично. Мы доставили БК, доставили провизию и эвакуировали "трехсотых". Есть кадры видеофиксации, которые облетели весь мир. Ну и дальше модернизируем, с учетом местности и погодных условий.- А что тут главное?- Главное – поддержка командованием низовой инициативы. Потому, что без этого вообще ничего бы не было. А так за последние полгода мы произвели довольно много техники, которая реально работает. Причем не только я ей управляю. Мы обучаем ребят и уже они работают. Много, конечно, подорвалось на минах. Жалко, но совсем не так жалко, как живых людей.В накопитель прибывает боец на квадроцикле, готовый забрать "посылку". Тем временем на продовольственном складе "Кабан" собирает баулы с провизией. Тут все просто и надежно, как автомат Калашникова: хлеб, вода, консервы, сгущенка, сладости, сигареты и двухлитровая пластиковая бутылка, набитая мелкими сухариками. "Так и перевозить удобнее, и мыши не съедят. Ребятам нравится", - отмечает комвзвода.Есть запрос – к съестному добавят обувь, носки, форму, термобелье, спальники и средства личной гигиены. Поскольку одежда на войне изнашивается быстро, а обувь – тем более, вещевой склад в накопителе тоже имеется. Тут же можно заправить баллоны для портативных газовых плиток, которыми активно пользуются на позициях.И вроде идея создания накопителей в ближнем тылу для обеспечения наступающей армии лежала на поверхности, но своевременность и качество исполнения безусловно подкупают. Главное – на сегодняшний день проблему растягивания логистических цепочек можно считать решенной.Ещё об участниках СВО: Замполит украинского добровольческого отряда "Жак" о том, почему украинцы не создали подполье

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

донбасс

донецк

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, донбасс, донецк, россия, сво, снабжение, боеприпасы