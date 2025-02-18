"Главное – вода, боеприпасы и воображение": как ноу-хау тыловиков упрощает снабжение наступающей армии
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
Продвижение войск – это не только освобожденные города и красивые заголовки в средствах массовой информации, но и растягивание линий снабжения наступающих подразделений. Решить эту проблему должны специально оборудованные накопители.
Корреспондент издания Украина.ру побывал на одном из подобных объектов 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ и готов поделиться своими впечатлениями.
Укутанный масксетью пикап неуклюже вальсирует по снежному месиву, огибая воронки. Бойцы военной полиции, что едут в кузове внедорожника, пасут небо на случай появления жужжащей пакости. РЭБ – штука хорошая, но двенадцатый калибр – это двенадцатый калибр. И пусть сегодня погода нелетная, но хороший оператор дрона-камикадзе и в густом тумане свою цель найдет.
Еще, казалось бы, совсем недавно фронт жался к нашим городам, а теперь он довольно быстро катится по Донбассу, сметая поселки и сжигая лесополосы. По мере продвижения наших сил вглубь той части региона, что контролировалась украинской стороной, все более острой становилась проблема обеспечения.
Вода, продукты, медицина, боеприпасы необходимы здесь и сейчас, да и бойцам, вернувшимся с передовой, нужно где-то восстанавливать силы, а в Донецк теперь не наездишься. Далеко. Не говоря уж о том, что любые перемещения в принципе смертельно опасны, а транспорт снабжения – приоритетная цель.
Где-то в десятикилометровой зоне прячем автомобиль в развалинах. "Мужики, давайте лучше внутри покурим. Целее будем", - говорит сопровождающий, распахивая двери подвала. Спускаемся.
10 ноября 2022, 12:31Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
Было время, когда в десятикилометровой зоне противник мог заметить тебя с помощью дрона-разведчика и скорректировать артиллерию. Но будить артиллерию и разорять ее на снаряды из-за двух-трех человек стали бы едва ли. Вероятность угодить под "беспокоящий" обстрел, направленный скорее на гражданских, была куда выше. А теперь на двух-трех человек вполне могут истратить два-три "комика" и даже не поморщиться.
Курим. Подвал неожиданно встряхивает. "Спокойно, это ГРАДы работают. Мы сейчас глубоко. Не страшно", - дежурно успокаивает боец, хотя никто, вроде бы, даже не дернулся.
Итак, мы прибыли в один из накопителей 51-й армии, призванных решить проблему растягивания плеча снабжения на текущем этапе конфликта.
"Отсюда у нас идет доставка на передовые позиции еды, воды, вещей и всего прочего, что людям необходимо. Здесь же проживает личный состав после возвращения с ЛБС. Тут есть баня. Они возвращаются, моются, стираются и отдыхают", - объясняет командир взвода материального обеспечения с позывным "Кабан".
Вопреки расхожему мнению, обеспечение – одно из самых опасных направлений военной работы. Противник хорошо понимает, что "без тыла нет фронта" — это не красивая реплика, призванная взбодрить тех, кто не штурмует лесополки, но сермяжная правда жизни. Именно поэтому склады подвергаются ракетным и артиллерийским ударам, а за "такелажниками", которые на легковых автомобилях, мотоциклах, а то и своих двоих волокут грузы на передний край, натурально охотятся. Потому ребята здесь служат опытные, принимавшие деятельное участие в боях.
- Ты как здесь?
- Мобилизовали в феврале 2022 года.
- А занимался чем?
- Работал в строительной фирме, на фронтальном погрузчике.
- И как дальше?
- Попал в Сумы. Оттуда – в Изюм. Потом в Луганск. И вот вернулся в ДНР.
- Серьезный боевой путь. И наступать пришлось, и отступать.
- Всяко бывало.
По словам ребят, главное – это еда, вода и боеприпасы. Все прочее – если позволяет обстановка. "Мы стараемся доставлять с запасом, потому что всякое бывает. Вчера вот поехали ребята, и "камик" машину сжег. Но поскольку мы постоянно возили чуть больше, пацанам сейчас есть, что пить и есть", - объясняет "Кабан".
А вот командир взвода с позывным "Меля" так и вовсе воюет с 2014-го. И в "Востоке" успел послужить, и в спецназе. "Наша задача – сделать так, чтобы всем всего хватало", - сухо формулирует он.
Облокотившись на приклад автомата, за беседой с усталой и вместе с тем ироничной улыбкой наблюдает "Мага". Сейчас он здорово напоминает персонажа Вилли Вонку в том самом эпизоде, что стал интернет-мемом.
- А ты откуда?
- Из Иркутской области.
- Давно тут?
- С сентября 2021 года.
- Где успел побывать?
- Везде. В основном, конечно, Авдеевская промка, Водяное.
- А лет тебе сколько?
- 25.
Ребята откровенно стесняются нахваливать себя, но в конце концов признаются, что вес грузов, которые они доставляют за неделю, измеряется в тоннах. Если же куда-то физически нельзя добраться на транспорте или пешком, то в ход идут беспилотники. "Птичкой", конечно же, много не доставишь, но пару бутылок воды, немного еды и свежие аккумуляторы для рации – запросто. Хотя на этот случай есть и более прогрессивные решения.
"И как этот монстр зовется?" - интересуюсь я, фотографируя наземный беспилотник. Такие здесь любовно зовут "танчиками", а то и просто "тележками".
"Это "Штурм – 1М". То есть первый, модернизированный. Такой формат он приобрел осенью, когда пришлось иметь дело с грязью. В Авдеевке, к примеру, был все больше асфальт. Там работали разные платформы, включая и колесные. Но как только стали продвигаться в поля и лесополосы…танковые рвы, танковые колеи, мы посидели, подумали и решили сделать его мощнее, улучшить ходовую часть. В интернете вы найдете кадры, где такие вот "танчики" лезут по грязи, будучи набитые водой и провизией", - проводит короткую презентацию боец с позывным "Хитрый". Он является и пилотом, и одним из конструкторов данной платформы.
© Игорь Гомольский
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© Игорь Гомольский
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© Игорь Гомольский
О чем вообще речь? Универсальные беспилотные платформы уже давненько изготавливаются "кулибиными" на базе подразделений. В основном "тележки" используются для снабжения наших передовых позиций и эвакуации "трехсотых", но и боевые их версии на фронте встречаются нередко.
Если же говорить об этой конкретной машинке, то весит она чуть более двухсот килограммов, в гаражных условиях производится примерно за полмесяца, а стоит порядка 800 тысяч рублей. При этом вы получаете агрегат, способный носиться по бездорожью, преодолевать водные преграды, тащить на себе до четырехсот килограммов полезного груза, не привлекая к себе внимания, и, что особенно важно, беречь солдатские жизни.
Парни рассказывают, что однажды доставляли с ее помощью боеприпасы и на обратном пути словили целых три FPV-дрона. И ничего. Доехала машинка. "Нет, ее можно остановить и уничтожить, но это просто железо. Всегда можно собрать новую", - констатирует "Хитрый".
- Я и оператор, и конструктор, и производитель.
- Слушай, откуда такие навыки?
- А что "навыки"? Главное – воображение. Я сам из села, все детство провел с техникой. Меня отец приучил. А потом и сам занимался машинами. Как вообще получилось? Я занимался эвакуацией, доставлял БК. И никогда в жизни я так не уставал. Притом, что все это делается под обстрелами. Так и пришла мысль – создать тележку. Начал с малого: собрал робота-разведчика, робота-камикадзе и еще робота, который разматывал кабель полевой связи. Вторая версия – гусеничный "танчик", который мы использовали на Авдеевском направлении. Показал он себя отлично. Мы доставили БК, доставили провизию и эвакуировали "трехсотых". Есть кадры видеофиксации, которые облетели весь мир. Ну и дальше модернизируем, с учетом местности и погодных условий.
- А что тут главное?
- Главное – поддержка командованием низовой инициативы. Потому, что без этого вообще ничего бы не было. А так за последние полгода мы произвели довольно много техники, которая реально работает. Причем не только я ей управляю. Мы обучаем ребят и уже они работают. Много, конечно, подорвалось на минах. Жалко, но совсем не так жалко, как живых людей.
В накопитель прибывает боец на квадроцикле, готовый забрать "посылку". Тем временем на продовольственном складе "Кабан" собирает баулы с провизией. Тут все просто и надежно, как автомат Калашникова: хлеб, вода, консервы, сгущенка, сладости, сигареты и двухлитровая пластиковая бутылка, набитая мелкими сухариками. "Так и перевозить удобнее, и мыши не съедят. Ребятам нравится", - отмечает комвзвода.
Есть запрос – к съестному добавят обувь, носки, форму, термобелье, спальники и средства личной гигиены. Поскольку одежда на войне изнашивается быстро, а обувь – тем более, вещевой склад в накопителе тоже имеется. Тут же можно заправить баллоны для портативных газовых плиток, которыми активно пользуются на позициях.
И вроде идея создания накопителей в ближнем тылу для обеспечения наступающей армии лежала на поверхности, но своевременность и качество исполнения безусловно подкупают. Главное – на сегодняшний день проблему растягивания логистических цепочек можно считать решенной.