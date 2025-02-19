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Житель Севастополя задержан за публичные призывы к убийству русских
Житель Севастополя задержан за публичные призывы к убийству русских - 19.02.2025 Украина.ру
Житель Севастополя задержан за публичные призывы к убийству русских
По подозрению в публичных призывах к убийству русских задержан житель Севастополя. Об этом 19 февраля сообщают "Известия" со ссылкой на УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
2025-02-19T12:58
2025-02-19T12:58
2025-02-19T12:58
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"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который подозревается в осуществлении публичных призывов к убийству русских", — сказано в заявлении спецслужбы.По её данным, 37-летний житель города Севастополь размещал в мессенджере Telegram материалы, в которых активно призывал к экстремистским действиям. По итогам лингвистической квалификации они признаны призывами осуществлять насильственные действия в отношении лиц определенной национальности — русских.Задержанный находится в статусе подозреваемого по уголовному делу, возбуждённому в отношении него по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета).До этого, 28 января суд приговорил жителя Феодосии к 2,5 года колонии за публичные призывы к убийству русских. Следователи установили, что мужчина был активным участником украинских чатов в мессенджере Telegram, в котором публиковались посты русофобского содержания.Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему в публикации Избиения, пытки, издевательства и гимн Украины. Что происходит с узниками совести в тайных тюрьмах СБУ
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новости, севастополь, россия, феодосия, telegram, фсб, крым, спецслужба, терроризм, экстремизм, правоохранители, национальная безопасность
Новости, Севастополь, Россия, Феодосия, Telegram, ФСБ, Крым, спецслужба, терроризм, экстремизм, правоохранители, национальная безопасность
Житель Севастополя задержан за публичные призывы к убийству русских
По подозрению в публичных призывах к убийству русских задержан житель Севастополя. Об этом 19 февраля сообщают "Известия" со ссылкой на УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю