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ЕС продлил антироссийские санкции за признание ДНР и ЛНР

ЕС продлил антироссийские санкции за признание ДНР и ЛНР - 19.02.2025 Украина.ру

ЕС продлил антироссийские санкции за признание ДНР и ЛНР

Действующие санкции за признание Россией ДНР и ЛНР продлены Советом Евросоюза до 24 февраля 2026 года. Об этом говорится в опубликованном постановлении органа ЕС.

2025-02-19T12:04

2025-02-19T12:04

2025-02-19T12:04

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Совет ЕС внёс изменения в ранее принятое решение, продлив срок действия антироссийских санкций."Дата заменена с 24 февраля 2025 года на 24 февраля 2026 года", - сказано в документе.Антироссийские санкции ЕС за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик были введены 23 февраля 2022 года и неоднократно продлевались. Ограничительные меры распространяются на торговые и иные экономические отношения с ДНР и ЛНР, ставшими по итогам состоявшихся в сентябре 2022 года референдумов в этих республиках субъектами Российской Федерации.Накануне, 18 февраля в Париже состоялся экстренный неформальный саммит ЕС. На нём обсуждались ответные меры Евросоюза на прямой дипломатический диалог США и России с перспективой выхода на выработку плана решения украинской проблемы. Москва и Вашингтон отказались видеть представителей ЕС за столом переговоров в Саудовской Аравии. Представители ЕС на чрезвычайном парижском саммите не сумели выработать важных решений, согласившись увеличить военные поставки на Украину и отметить в Киеве 24 февраля начало СВО.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разочарование Трампа, провалы ВСУ, "горькая правда" Запада. Главное на Украине на утро 19 февраля

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новости, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, ес, евросоюз, военная помощь, сво, переговоры, антироссийские санкции