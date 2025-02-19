ЕС продлил антироссийские санкции за признание ДНР и ЛНР - 19.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250219/1061191870.html
ЕС продлил антироссийские санкции за признание ДНР и ЛНР
ЕС продлил антироссийские санкции за признание ДНР и ЛНР - 19.02.2025 Украина.ру
ЕС продлил антироссийские санкции за признание ДНР и ЛНР
Действующие санкции за признание Россией ДНР и ЛНР продлены Советом Евросоюза до 24 февраля 2026 года. Об этом говорится в опубликованном постановлении органа ЕС.
2025-02-19T12:04
2025-02-19T12:04
новости
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
ес
евросоюз
военная помощь
сво
переговоры
антироссийские санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102096/41/1020964132_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_a6d64b182a0a98abba078dc7d91e0311.jpg
Совет ЕС внёс изменения в ранее принятое решение, продлив срок действия антироссийских санкций."Дата заменена с 24 февраля 2025 года на 24 февраля 2026 года", - сказано в документе.Антироссийские санкции ЕС за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик были введены 23 февраля 2022 года и неоднократно продлевались. Ограничительные меры распространяются на торговые и иные экономические отношения с ДНР и ЛНР, ставшими по итогам состоявшихся в сентябре 2022 года референдумов в этих республиках субъектами Российской Федерации.Накануне, 18 февраля в Париже состоялся экстренный неформальный саммит ЕС. На нём обсуждались ответные меры Евросоюза на прямой дипломатический диалог США и России с перспективой выхода на выработку плана решения украинской проблемы. Москва и Вашингтон отказались видеть представителей ЕС за столом переговоров в Саудовской Аравии. Представители ЕС на чрезвычайном парижском саммите не сумели выработать важных решений, согласившись увеличить военные поставки на Украину и отметить в Киеве 24 февраля начало СВО.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разочарование Трампа, провалы ВСУ, "горькая правда" Запада. Главное на Украине на утро 19 февраля
https://ukraina.ru/20250219/1061190112.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102096/41/1020964132_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_95f67dc52b8259f37d5617c38f25e5c6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, ес, евросоюз, военная помощь, сво, переговоры, антироссийские санкции
Новости, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, ЕС, Евросоюз, военная помощь, СВО, переговоры, антироссийские санкции

ЕС продлил антироссийские санкции за признание ДНР и ЛНР

12:04 19.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Европы
Совет Европы - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Действующие санкции за признание Россией ДНР и ЛНР продлены Советом Евросоюза до 24 февраля 2026 года. Об этом говорится в опубликованном постановлении органа ЕС.
Совет ЕС внёс изменения в ранее принятое решение, продлив срок действия антироссийских санкций.
"Дата заменена с 24 февраля 2025 года на 24 февраля 2026 года", - сказано в документе.
Антироссийские санкции ЕС за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик были введены 23 февраля 2022 года и неоднократно продлевались. Ограничительные меры распространяются на торговые и иные экономические отношения с ДНР и ЛНР, ставшими по итогам состоявшихся в сентябре 2022 года референдумов в этих республиках субъектами Российской Федерации.
Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас
11:10
Глава дипломатии ЕС посетовала, что Россия выглядит победительницейРоссия выглядит победительницей на фоне переговоров с США в Эр-Рияде. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью изданию Euractiv
Накануне, 18 февраля в Париже состоялся экстренный неформальный саммит ЕС. На нём обсуждались ответные меры Евросоюза на прямой дипломатический диалог США и России с перспективой выхода на выработку плана решения украинской проблемы. Москва и Вашингтон отказались видеть представителей ЕС за столом переговоров в Саудовской Аравии. Представители ЕС на чрезвычайном парижском саммите не сумели выработать важных решений, согласившись увеличить военные поставки на Украину и отметить в Киеве 24 февраля начало СВО.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разочарование Трампа, провалы ВСУ, "горькая правда" Запада. Главное на Украине на утро 19 февраля
 
НовостиЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияЕСЕвросоюзвоенная помощьСВОпереговорыантироссийские санкции
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:25Лавров рассказал об особом внимании к теме Украины на переговорах с США в Эр-Рияде
13:03Кремль высказался об отношениях РФ и США после переговоров в Эр-Рияде
13:03США "отругали" Зеленского, Трамп поставил Маска на место. Главное на Украине на 13:00 19 февраля
12:58Житель Севастополя задержан за публичные призывы к убийству русских
12:48Конец Зеленского. Почему с ним отказывается вести переговоры не только Путин, но и Трамп
12:44СБУ и Нацполиция задержали "агентов РФ" за взрыв в Николаеве
12:18Песков рассказал о переговорщике от России по Украине
12:13Бурятские танкисты выйдут в тыл Краматорску? Норин о том, станет ли ближайшее лето решающим
12:13"Экономическая колонизация". США продавят Зеленского и заставят Украину платить вечно
12:05Спецпосланник президента США по Украине Келлог приехал в Киев
12:04ЕС продлил антироссийские санкции за признание ДНР и ЛНР
11:47Что такое "золотые визы" России, и почему они становятся популярнее среди иностранных инвесторов
11:38Германия уповает на "сдерживание России" Соединёнными Штатами ради мира на Украине
11:30Маск может быть отстранен от госпроектов США: Трамп объяснил, при каком условии
11:19"Травля началась": Маск подхватил обвинения в адрес уклониста Зеленского
11:10Глава дипломатии ЕС посетовала, что Россия выглядит победительницей
11:01Трамп: Зеленский сам не знает, где деньги
10:59ВСУ расстреляли четырех детей, которые пытались от них сбежать — местный Новогродовки
10:43"Давят со всех сторон": ВС РФ окружают Купянск с севера и юга
10:30Иноагенту Пономареву* грозит пожизненный срок
Лента новостейМолния