https://ukraina.ru/20250219/1061191870.html
ЕС продлил антироссийские санкции за признание ДНР и ЛНР
ЕС продлил антироссийские санкции за признание ДНР и ЛНР - 19.02.2025 Украина.ру
ЕС продлил антироссийские санкции за признание ДНР и ЛНР
Действующие санкции за признание Россией ДНР и ЛНР продлены Советом Евросоюза до 24 февраля 2026 года. Об этом говорится в опубликованном постановлении органа ЕС.
2025-02-19T12:04
2025-02-19T12:04
2025-02-19T12:04
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Совет ЕС внёс изменения в ранее принятое решение, продлив срок действия антироссийских санкций."Дата заменена с 24 февраля 2025 года на 24 февраля 2026 года", - сказано в документе.Антироссийские санкции ЕС за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик были введены 23 февраля 2022 года и неоднократно продлевались. Ограничительные меры распространяются на торговые и иные экономические отношения с ДНР и ЛНР, ставшими по итогам состоявшихся в сентябре 2022 года референдумов в этих республиках субъектами Российской Федерации.Накануне, 18 февраля в Париже состоялся экстренный неформальный саммит ЕС. На нём обсуждались ответные меры Евросоюза на прямой дипломатический диалог США и России с перспективой выхода на выработку плана решения украинской проблемы. Москва и Вашингтон отказались видеть представителей ЕС за столом переговоров в Саудовской Аравии. Представители ЕС на чрезвычайном парижском саммите не сумели выработать важных решений, согласившись увеличить военные поставки на Украину и отметить в Киеве 24 февраля начало СВО.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разочарование Трампа, провалы ВСУ, "горькая правда" Запада. Главное на Украине на утро 19 февраля
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новости, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, ес, евросоюз, военная помощь, сво, переговоры, антироссийские санкции
Новости, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, ЕС, Евросоюз, военная помощь, СВО, переговоры, антироссийские санкции
ЕС продлил антироссийские санкции за признание ДНР и ЛНР
Действующие санкции за признание Россией ДНР и ЛНР продлены Советом Евросоюза до 24 февраля 2026 года. Об этом говорится в опубликованном постановлении органа ЕС.