https://ukraina.ru/20250219/1061191239.html
Что такое "золотые визы" России, и почему они становятся популярнее среди иностранных инвесторов
Что такое "золотые визы" России, и почему они становятся популярнее среди иностранных инвесторов - 19.02.2025 Украина.ру
Что такое "золотые визы" России, и почему они становятся популярнее среди иностранных инвесторов
Инвесторы из США, Китая и Ирана стали чаще подавать заявления на получение вида на жительство (ВНЖ) в России по упрощенной схеме. Об этом 19 февраля со ссылкой на Минэкономразвития сообщило издание РБК
2025-02-19T11:47
2025-02-19T11:47
2025-02-19T11:47
новости
россия
сша
китай
джо байден
дональд трамп
владимир зеленский
мвд
виза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102068/85/1020688588_0:123:2905:1757_1920x0_80_0_0_36f81b5d6ac75a230048349a8fe32e6b.jpg.webp
Уточняется, что за два года действия программы на "золотые визы" подали заявления 40 иностранных инвесторов из 14 стран. Из них 23 заявки были одобрены, что позволило привлечь в страну 2,66 миллиарда рублей."По данным МВД России, по итогам третьего квартала 2024 года общее число инвесторов, получивших вид на жительство Российской Федерации, составило десять человек", - отметили в пресс-службе ведомства.Эксперты отметили, что с учетом геополитической обстановки и санкционных рисков это хороший результат.Тем временем, США приостановили рассмотрение иммиграционных заявлений, поданных гражданами Украины и Латинской Америки, которым был разрешен въезд еще при предыдущем президенте Джо Байдене. Об этом сообщил канал CBS.Также в США пытаются понять, куда делась материальная помощь, ранее выданная Киеву. Подробности - в материале Трамп: Зеленский сам не знает, где деньги.
россия
сша
китай
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102068/85/1020688588_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_afac41e4cc5319ac4af1918e458bfd06.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, китай, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский, мвд, виза
Новости, Россия, США, Китай, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, МВД, виза
Что такое "золотые визы" России, и почему они становятся популярнее среди иностранных инвесторов
Инвесторы из США, Китая и Ирана стали чаще подавать заявления на получение вида на жительство (ВНЖ) в России по упрощенной схеме. Об этом 19 февраля со ссылкой на Минэкономразвития сообщило издание РБК