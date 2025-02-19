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Что такое "золотые визы" России, и почему они становятся популярнее среди иностранных инвесторов

Что такое "золотые визы" России, и почему они становятся популярнее среди иностранных инвесторов - 19.02.2025 Украина.ру

Что такое "золотые визы" России, и почему они становятся популярнее среди иностранных инвесторов

Инвесторы из США, Китая и Ирана стали чаще подавать заявления на получение вида на жительство (ВНЖ) в России по упрощенной схеме. Об этом 19 февраля со ссылкой на Минэкономразвития сообщило издание РБК

2025-02-19T11:47

2025-02-19T11:47

2025-02-19T11:47

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Уточняется, что за два года действия программы на "золотые визы" подали заявления 40 иностранных инвесторов из 14 стран. Из них 23 заявки были одобрены, что позволило привлечь в страну 2,66 миллиарда рублей."По данным МВД России, по итогам третьего квартала 2024 года общее число инвесторов, получивших вид на жительство Российской Федерации, составило десять человек", - отметили в пресс-службе ведомства.Эксперты отметили, что с учетом геополитической обстановки и санкционных рисков это хороший результат.Тем временем, США приостановили рассмотрение иммиграционных заявлений, поданных гражданами Украины и Латинской Америки, которым был разрешен въезд еще при предыдущем президенте Джо Байдене. Об этом сообщил канал CBS.Также в США пытаются понять, куда делась материальная помощь, ранее выданная Киеву. Подробности - в материале Трамп: Зеленский сам не знает, где деньги.

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новости, россия, сша, китай, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский, мвд, виза