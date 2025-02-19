Что такое "золотые визы" России, и почему они становятся популярнее среди иностранных инвесторов - 19.02.2025 Украина.ру
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Что такое "золотые визы" России, и почему они становятся популярнее среди иностранных инвесторов
Что такое "золотые визы" России, и почему они становятся популярнее среди иностранных инвесторов - 19.02.2025 Украина.ру
Что такое "золотые визы" России, и почему они становятся популярнее среди иностранных инвесторов
Инвесторы из США, Китая и Ирана стали чаще подавать заявления на получение вида на жительство (ВНЖ) в России по упрощенной схеме. Об этом 19 февраля со ссылкой на Минэкономразвития сообщило издание РБК
2025-02-19T11:47
2025-02-19T11:47
новости
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китай
джо байден
дональд трамп
владимир зеленский
мвд
виза
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Уточняется, что за два года действия программы на "золотые визы" подали заявления 40 иностранных инвесторов из 14 стран. Из них 23 заявки были одобрены, что позволило привлечь в страну 2,66 миллиарда рублей."По данным МВД России, по итогам третьего квартала 2024 года общее число инвесторов, получивших вид на жительство Российской Федерации, составило десять человек", - отметили в пресс-службе ведомства.Эксперты отметили, что с учетом геополитической обстановки и санкционных рисков это хороший результат.Тем временем, США приостановили рассмотрение иммиграционных заявлений, поданных гражданами Украины и Латинской Америки, которым был разрешен въезд еще при предыдущем президенте Джо Байдене. Об этом сообщил канал CBS.Также в США пытаются понять, куда делась материальная помощь, ранее выданная Киеву. Подробности - в материале Трамп: Зеленский сам не знает, где деньги.
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новости, россия, сша, китай, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский, мвд, виза
Новости, Россия, США, Китай, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, МВД, виза

Что такое "золотые визы" России, и почему они становятся популярнее среди иностранных инвесторов

11:47 19.02.2025
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкМИД Москва-сити
МИД Москва-сити - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
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Инвесторы из США, Китая и Ирана стали чаще подавать заявления на получение вида на жительство (ВНЖ) в России по упрощенной схеме. Об этом 19 февраля со ссылкой на Минэкономразвития сообщило издание РБК
Уточняется, что за два года действия программы на "золотые визы" подали заявления 40 иностранных инвесторов из 14 стран. Из них 23 заявки были одобрены, что позволило привлечь в страну 2,66 миллиарда рублей.
"По данным МВД России, по итогам третьего квартала 2024 года общее число инвесторов, получивших вид на жительство Российской Федерации, составило десять человек", - отметили в пресс-службе ведомства.
Эксперты отметили, что с учетом геополитической обстановки и санкционных рисков это хороший результат.
Тем временем, США приостановили рассмотрение иммиграционных заявлений, поданных гражданами Украины и Латинской Америки, которым был разрешен въезд еще при предыдущем президенте Джо Байдене. Об этом сообщил канал CBS.
Также в США пытаются понять, куда делась материальная помощь, ранее выданная Киеву. Подробности - в материале Трамп: Зеленский сам не знает, где деньги.
 
НовостиРоссияСШАКитайДжо БайденДональд ТрампВладимир ЗеленскийМВДвиза
 
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