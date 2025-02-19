Германия уповает на "сдерживание России" Соединёнными Штатами ради мира на Украине - 19.02.2025 Украина.ру
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Германия уповает на "сдерживание России" Соединёнными Штатами ради мира на Украине
Германия уповает на "сдерживание России" Соединёнными Штатами ради мира на Украине - 19.02.2025 Украина.ру
Германия уповает на "сдерживание России" Соединёнными Штатами ради мира на Украине
Если США не продолжат "сдерживание" России, то прочный мир на Украине не будет обеспечен. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
2025-02-19T11:38
2025-02-19T11:38
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Комментируя возможное участие ЕС и Британии в миротворческой миссии на Украине, глава Минобороны Германии в интервью радиостанции Deutschlandfunk обратился к терминологии Холодной войны. Как сообщает РИА Новости, немецкий чиновник считает такую миссию в теории возможной и не исключает, что миротворческий мандат ей может выдать даже НАТО.Он не исключил участия немецких военных в миротворческой миссии на Украине. При этом Писториус отметил, что ещё не время публично обсуждать эту идею, так как пока совершенно неясно, каким будет возможное мирное соглашение по Украине.Он подчеркнул большую важность того, какой именно это будет мандат - широкий мандат, предусматривающий применение силы, или наблюдательный.До этого на неформальном экстренном саммите ЕС в Париже разделились мнения по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о преждевременности обсуждения ввиду неясности исхода мирных переговоров. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что потенциальное размещение на Украине военнослужащих его страны и ЕС должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США. представители Польши заявили, что их военнослужащие не отправятся на Украину, однако территория страны может быть использована для снабжения и прочей поддержки тех, кто отправится.Накануне президент США Дональд Трамп выступил во Флориде с заявлением об успешном раунде переговоров Вашингтона с Москвой, состоявшихся 18 февраля в Саудовской Аравии. Он также выразил разочарование тем, что Киев не использовал возможности для урегулирования конфликта с Москвой в течение последних трёх лет и снова поставил вопрос о судьбе более $300 млрд, выделенных США на нужды режима Зеленского.Подробности в публикации Разочарование Трампа, провалы ВСУ, "горькая правда" Запада. Главное на Украине на утро 19 февраля
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новости, украина, сша, германия, борис писториус, олаф шольц, дональд трамп, нато, ес, минобороны, фрг, военная помощь, украина-нато, переговоры
Новости, Украина, США, Германия, Борис Писториус, Олаф Шольц, Дональд Трамп, НАТО, ЕС, Минобороны, ФРГ, военная помощь, Украина-НАТО, переговоры

Германия уповает на "сдерживание России" Соединёнными Штатами ради мира на Украине

11:38 19.02.2025
 
© Getty Images / picture alliance/Michael KappelerМинистр обороны Германии Борис Писториус на станции Перемышль в Польше перед отправлением в Киев
Министр обороны Германии Борис Писториус на станции Перемышль в Польше перед отправлением в Киев
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler
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Если США не продолжат "сдерживание" России, то прочный мир на Украине не будет обеспечен. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Комментируя возможное участие ЕС и Британии в миротворческой миссии на Украине, глава Минобороны Германии в интервью радиостанции Deutschlandfunk обратился к терминологии Холодной войны. Как сообщает РИА Новости, немецкий чиновник считает такую миссию в теории возможной и не исключает, что миротворческий мандат ей может выдать даже НАТО.
"Эффективная защита гарантий мира для Украины после заключения соглашения, по крайней мере в первые годы, невозможна без способностей сдерживания США в отношении России. В противном случае это несет слишком большой риск для всех участников", - заявил глава Минобороны Германии.
Он не исключил участия немецких военных в миротворческой миссии на Украине. При этом Писториус отметил, что ещё не время публично обсуждать эту идею, так как пока совершенно неясно, каким будет возможное мирное соглашение по Украине.
"Конечно, Европа, как крупнейший европейский партнер по НАТО, будет участвовать во всех значимых миротворческих мерах... Осмысленное участие зависит прежде всего от задач мандата. Кто выдаст мандат? Будет ли это НАТО, Европейский союз или Организация Объединенных Наций? По представлениям американцев, это могла быть ООН. Но Россия заседает в Совете безопасности. Это означает, что на все принимаемые там решения снова могут влиять Россия или Китай", - заявил Писториус.
Он подчеркнул большую важность того, какой именно это будет мандат - широкий мандат, предусматривающий применение силы, или наблюдательный.
До этого на неформальном экстренном саммите ЕС в Париже разделились мнения по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о преждевременности обсуждения ввиду неясности исхода мирных переговоров. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что потенциальное размещение на Украине военнослужащих его страны и ЕС должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США. представители Польши заявили, что их военнослужащие не отправятся на Украину, однако территория страны может быть использована для снабжения и прочей поддержки тех, кто отправится.
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Подробности в публикации Разочарование Трампа, провалы ВСУ, "горькая правда" Запада. Главное на Украине на утро 19 февраля
 
НовостиУкраинаСШАГерманияБорис ПисториусОлаф ШольцДональд ТрампНАТОЕСМинобороныФРГвоенная помощьУкраина-НАТОпереговоры
 
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