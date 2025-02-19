https://ukraina.ru/20250219/1061195614.html

Воровали все, а отвечать "стрелочникам". О финансовых претензиях Трампа к Зеленскому и не только

Воровали все, а отвечать "стрелочникам". О финансовых претензиях Трампа к Зеленскому и не только - 19.02.2025 Украина.ру

Воровали все, а отвечать "стрелочникам". О финансовых претензиях Трампа к Зеленскому и не только

Отказ Зеленского от участия в переговорах США и России, нежелание подписывать соглашение о передаче контроля над минерально-сырьевой базой и общая критика президента Трампа привели к первым негативным последствиям для киевской власти.

2025-02-19T14:00

2025-02-19T14:00

2025-02-19T14:01

эксклюзив

дональд трамп

владимир зеленский

ес

украина

сша

джо байден

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/13/1061197497_0:41:994:600_1920x0_80_0_0_8e04790a1c245a381a4675319c7a3e7e.jpg

Дональд Трамп сообщил, что рейтинг Зеленского составляет 4%, а Владимир Александрович сам виновен в начале войны с Россией. Но, что куда хуже для киевской власти, президент Трамп сообщил, что Зеленскому неизвестна судьба половины выделенных Украине денег.Денежный вопросАмериканский президент напомнил, что европейские страны направили Киеву около 100 млрд долларов финансовой помощи, а США — более 300 млрд долларов. "Но где все эти деньги, которые были даны? Куда они уходят? Я никогда не видел отчетности об этом. Я не вижу никакого учета", — сказал президент США.Финансовые обвинения — наиболее опасная для киевской власти претензия со стороны вашингтонского начальства. Если по политическим вопросам ещё можно хоть как-то дискутировать, то денежный вопрос может обернуться большими проблемами как для украинских чиновников, так и для их заграничных покровителей. От политических обвинений можно кое-как отбиться, тем более что Европа твёрдо намерена поддерживать Украину и далее в надежде на то, что через 2 года в Сенат и Конгресс вернутся демократы. А вот ярлык казнокрада вместе с уголовным делом или санкциями со стороны Минфина США, да ещё и ордером на арест сломят волю к сопротивлению любого украинского политика.Однако перейдёт ли Трамп от слов к делу по данному вопросу пока не ясно. Тем более, что странностей в деле о поддержке Украины хватает.Кто их считалГлавная странность — озвученная Дональдом Трампом сумма в 300 с лишним миллиардов долларов.США с января 2022 года по декабрь 2024 года, выделили 114,1 млрд евро помощи, включая 64,1 млрд евро военной поддержки, 46,5 млрд финансовой помощи и 3,4 млрд евро на гуманитарные нужды. При этом Евросоюз уже выделил свыше 132,2 млрд евро. Такие данные приводит авторитетный Кильский институт мировой экономики, чьи специалисты ведут подсчёт выделяемой Украине помощи в рамках проекта Ukraine Support Tracker.Как видно, 114,1 млрд евро уж явно не тождественен 300 млрд долларов, да и ЕС уже лидирует по объёмам поддержки Украины, что подвергает сомнению постоянный тезис Трампа о том, что ЕС должен нести на себе бремя поддержки Украины, а не США. ЕС это бремя и так взвалил на плечи своих налогоплательщиков.Впрочем, возможно Трамп взял в качестве точки отсчёта не 24 февраля 2022 года, а, допустим, 2013 или 2014 годы. Однако и в таком случае озвученная Трампом цифра выглядит завышенной. В то же время можно допустить, что в 300 млрд входит вообще вся помощь, оказанная Украине со стороны США после 2014 года, включая деньги, выделенные по линии USAID, на которые США на корню скупили украинскую интеллигенцию.Как считал Трамп, знают лишь он сам да Илон Маск, но весьма фривольное обращение Трампа с цифрами уже стало его характерной чертой.При этом украинская сторона с 300 млрд долларов не согласна. Ещё в начале февраля в интервью Associated Press Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил даже половины выделенной союзниками помощи. По его словам, когда речь заходит о выделенных США 177 млрд долларов — "точной цифре, которую поддержал Конгресс", — то в Киев эта помощь поступала "не деньгами, а оружием". Тогда Зеленский заверял, что от США Украина получила только 76 млрд долларов.Как видно, расхождения в суммах между кредитором и должником весьма существенны и крайне далеки от статистической погрешности.Есть ещё одна странность в словах Трампа, и она касается учёта денег. Дело в том, что с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года в Киеве присутствовал ревизор от США. Речь идёт о бывшем министре торговли США Пенни Прицкер, которая была назначена Джо Байденом в качестве специального представителя по экономическому восстановлению Украины. Прицкер, приступая к выполнению обязанностей, заявила, что её задача "гарантировать, что вы должным образом распоряжаетесь деньгами" а также проконтролировать "реализацию реформ, необходимых, чтобы Украина стала членом ЕС и западного торгового блока".А чуть больше года назад — в конце января 2024 года — в Киев приезжала большая инспекция из США включая трёх генеральных инспекторов: от Минобороны, Госдепартамента и USAID. Тогда Киев посетила Виктория Нуланд.То есть кое-как в Вашингтоне выделяемые Украине деньги считали. По крайней мере, ответственное за подсчёт лицо было и, при желании, Трампу есть у кого запросить отчёт. Другой вопрос как именно считала Прицкер и был ли точный подсчёт её основной задачей. Не исключено, что она прятала "демократические" концы в воду, чтобы оппонентам Байдена было сложно что-то вменить. Данную гипотезу подтверждает поддержка на пост главы Счётной палаты близкой к Зеленскому Ольги Пищанской.В общем, демократы всё считали, но в выгодную для себя сторону и наверняка надёжно прикрыли свои тылы.Воровали всеВпрочем, несоответствие сумм и странности с подсчётом, не означают, что деньги не воровали. Воровали их на всех уровнях и все кому не лень.На уровне Пентагона, то есть ещё до Киева, безбожно завышали цены на передаваемое Украине оружие следуя принятому в самих США и неоднократно критикуемому подходу. Так, к маю 2024 года США передали 10 тыс. ракет к ПТРК Javelin общей стоимостью в 788,3 млн долларов или 78,3 тыс. долларов за одну ракету. Вместе с пусковым установками, без которых эти ракеты бесполезны, только на Javelin США потратили 1 млрд долларов. А это отнюдь не самая сложна и не самая дорогая система вооружений, передаваемая Украине. И таких примеров с завышением отпускных цен наберутся сотни, в пользу чего проводимые уже при уходящей администрации Байдена переоценки выделяемой Украине помощи, в результате чего её объёмы "усыхали" на миллиарды, что позволяло помогать Киеву в условиях противодействия со стороны республиканцев.Кроме того, вашингтонская бюрократия активно выстраивала различные схемы со своими украинскими подопечными. Яркий пример — назначение Хантера Байдена в "Бурисму" и всплывшие на фоне борьбы демократов с республиканцами истории со взятками Джо Байдену. И это наиболее известный "схематоз", выстроенный вокруг Украины.А на уровне USAID, можно не сомневаться, широко использовалась практика "откатов" с возвращением части финансирования в качестве "благодарности". Сколько лет действовала такая практика — не ясно, но этому заокеанские начальники наверняка научились у своих украинских коллег, которые такие схемы активно предлагали, развращая своих кураторов.Активно воровала и сама киевская власть причём на всех уровнях и в самых изощрённых формах.Во-первых, воровала она всегда и при любом президенте, весь вопрос был в масштабах.Во-вторых, после 2014 года постмайданная власть назначила сперва своим видным представителям, а затем и все остальным шикарные по меркам Украины зарплаты, что стало легализованной формой воровства.В-третьих, после 2022 года доходы и расходы украинского бюджета увеличились в два раза за счёт внешней помощи, что позволило кратно увеличить объёмы разворовывания — денег ведь гарантированно хватало на всё. Поэтому вопрос не в том, воровали ли украинские чиновники и соратники Зеленского, а в том, сколько именно они украли и куда вывели деньги.Кроме того, не стоит забывать о новых "прогрессивных" отраслях украинской экономике, возникших после 2022 года: работорговле через ТЦК с принуждением мужчин к покупке отсрочек, продаже всего и вся в армии, освоении денег на строительстве оборонительных сооружений и так далее. Пространство для хищений поистине бесконечно.Будет веселоЯвлялось ли всё это новостью для демократической администрации? Безусловно, нет. Там всё прекрасно знали и их такой порядок вещей устраивал так как прошлая администрация основательно украинизировалась, взяв на вооружение лучшие практики.Демократы сняли для себя запрет на использование "цветных" технологий во внутренней политике США, разрешили себе преследовать своего главного политического оппонента, не говоря уже привычных практиках политического покровительства, лоббизма и казнокрадства. И это, судя по всему, является нормой для представителей того самого "глубинного государства", с которым борется Трамп.Судя по упразднению целых институтов, последний решил не бороться с этой системой, а просто демонтировав часть её элементов в рамках своей программы санации системы власти в США. А если по ходу дела ещё и получится "отбить" часть украденного через навязывание Украине кабальных экономических соглашений, пропиарив себя как великого бизнесмена, то будет выполнена задача-максимум.Поэтому разговоров о воровстве киевской власти будет всё больше, как и оправдательных речей — кому нравится ощущать себя крайним? Воровали все, а отвечать стрелочникам.О том, во что власти Украины превратили свою страну - в статье Ивана Лизана "Failed state: жизни на Украине не будет и после мира"

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, дональд трамп, владимир зеленский, ес, украина, сша, джо байден, сво