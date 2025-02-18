https://ukraina.ru/20250218/1061161782.html

Экс-евродепутат Андрей Мамыкин: В Латвии стало модно сажать в тюрьму русских ученых и журналистов

Экс-евродепутат Андрей Мамыкин: В Латвии стало модно сажать в тюрьму русских ученых и журналистов - 18.02.2025 Украина.ру

Экс-евродепутат Андрей Мамыкин: В Латвии стало модно сажать в тюрьму русских ученых и журналистов

В Риге за участие в круглом столе Института стран СНГ задержан 71-летний профессор, исследователь европейского фашизма, Александр Гапоненко. Экс-евродепутат и политэмигрант Андрей Мамыкин рассказал изданию Украина.ру о политических репрессиях в Латвии.

2025-02-18T13:41

2025-02-18T13:41

2025-02-18T14:12

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В конце прошлой недели в Риге задержали профессора, доктора экономики, известного правозащитника Александра Гапоненко. Ему вменяют ст. 81.1 (помощь иностранному государству в действиях, направленных против Латвийской Республики) и ст. 78 (разжигание национальной, этнической и расовой ненависти) за участие в круглом столе Института стран СНГ по теме "Этноцид русских соотечественников в странах Прибалтики, как фактор подготовки к войне с Россией". Гапоненко — известный исследователь европейского фашизма, а также автор книги о политических заключенных в Прибалтике.Подробности о политических репрессиях в Латвии изданию Украина.ру рассказал депутат Европарламента от Латвии с 2014 по 2019 год, помощник евродепутата Яны Тоом от Эстонии в 2020 году Андрей Мамыкин, который переехал в Россию после того, как летом 2024 года прокуратура Латвии начала против него уголовный процесс за призывы к налаживанию отношений с РФ.— Андрей, есть такое мнение, что как профессор Гапоненко, так и организаторы конференции повели себя крайне несознательно с его публичным выступлением прямо из Латвии. Мы понимаем, что в этом нет ничего незаконного, но в то же время, мы прекрасно знаем, что представляет собой латвийская политическая полиция.— Профессору Александру Гапоненко 23 февраля исполняется 71 год. Он, конечно, уже не мальчик, и здоровье его было подорвано еще в 2018 году, когда он впервые в жизни провел несколько месяцев в Рижской центральной тюрьме за, на мой взгляд, совершенно невинную публикацию в сети Facebook*, где он тогда написал, что нельзя исключать сценарий, что американские военные будут провоцировать межэтнические стычки в Латвии или даже военный конфликт. В общем, такое сослагательное наклонение размышлений. Но та судимость его еще, кстати, не погашена, и это сейчас латвийскому правосудию позволяет считать, что у него рецидив, то есть он опять взялся за старое.В этот раз, конечно, он совершил большую ошибку. А может быть, просто как в "17 мгновениях весны" пьяный воздух свободы сыграл плохую шутку с профессором Плейшнером. Он согласился на то, чтобы выступать открыто, высказывать свою точку зрения. Трансляция была записана и публично распространена. Я тоже участвовал в этом семинаре. Но я физически живу в Москве, и моей безопасности, слава богу, в Российской Федерации ничего не угрожает, в отличие от Латвии. Профессор Гапоненко находился в Латвии, и он согласился публично транслировать потом свою точку зрения. Если бы он это сделал не публично, он бы тоже смог выступить, потому что среди выступающих было достаточно много людей из стран Прибалтики, которые выступали, но просили это никуда дальше не транслировать. Были люди, которые очно пришли, в аудиторию, в Институт стран СНГ и выступили, но тоже отказались фотографироваться и просили не распространять. И эти люди сейчас более-менее находятся в безопасности. Некоторые возвращаются назад в Прибалтику из Москвы, некоторые были изначально уже в Прибалтике. Несмотря на пожелания руководства института стран СНГ в виде Константина Затулина или модератора этой дискуссии Руслана Панкратова из Латвии, тоже беженца, профессор Гапоненко сделал то, что сделал. Поэтому винить сейчас всех остальных присутствующих, что они подставили бедного профессора, на мой взгляд, не вполне правильно.Я, конечно, желаю ему скорейшего освобождения. С другой стороны, я не верю ни в какую гуманность латышской судебной и правоохранительной машины. Она давно превратилась в карательную систему без права на другую точку зрения. Мне сложно сказать, сколько Гапоненко будут держать в тюрьме. В любом случае понятно, что уже 60 дней, потому что после двух суток задержания следственный судья принял решение отправить его в тюрьму на 60 дней. Защита заявила, что, конечно, будут писать апелляцию на это. Но я бы не давал слишком радужные прогнозы по поводу его освобождения. Это стало модно в Латвии — сажать русских ученых, журналистов, политиков, общественников в тюрьму. И это настолько уже явно, что, если вы просто посмотрите национальный состав тех, кто сидит по политическим статьям, это сплошь русские. Или люди с родным русским языком.— Хотя, недавно взяли и латыша.— Да, недавно задержали журналиста-расследователя Лато Лапсу. Лато Лапса вскрыл достаточно серьезную схему разворовывания американской военной помощи в Латвии в рамках сотрудничества внутри НАТО. Но Лато Лапса был отпущен через двое суток, хотя он сделал много громких заявлений. Например, что Латвия – это фашистское государство, в котором каждый из нас живет. Но Лато отпустили. И, конечно, в блогосфере бытует сейчас версия, что отпустили, потому что латыш. Ничего подобного профессор Гапоненко не говорил. Вообще доклад его был скучный и сухой. Он говорил научным языком о различии ряда понятий, геноцид, этноцид, как ученые все это ввели в научную литературу, и на этом все. Он не призывал свергать существующий строй, он не предлагал убивать первых политиков Латвийской Республики, он не призывал проводить Второе СВО в Прибалтике. Он довольно скучно выступил с этим докладом, абсолютно с научной точки зрения, и на этом все. То есть он ничего не сделал. Ему мстят сейчас за сам факт участия в подобном круглом столе, а не за то, что он что-то сказал.Дай Бог ему, конечно, выдержки. Я очень надеюсь, что физически ему хватит здоровья, потому что в принципе, здоровые люди, заходящие в латвийскую тюрьму, в лучшем случае выходят совершенно больными или продолжают больными сидеть там, как узница Светлана Николаева. Ей вменяет только то, что она у своего родного брата в Москве взяла деньги и поехала в Ригу, чтобы заплатить адвокату, который защищал ее одноклассника. Вот деньги из Москвы даже от родного брата, это считается попыткой свержения всего в латвийском государстве. Она сидит в Ильгюциемской женской тюрьме и очень тяжело болеет. Настолько тяжело, что несколько последних видеоконференций в рамках судебного процесса она даже из тюремной камеры не смогла посетить физически, встать со шконки и дойти до видеокамеры в тюрьме.А были случаи, когда люди просто заканчивали свой жизненный путь в тюрьме. Это такой человек, кстати, в прошлом легендарный латвийский полицейский, полковник Олег Бурак, который умер в тюрьме при очень загадочных обстоятельствах. Или Валерий Дуден, лиепайчанин, который тоже скончался в латвийской тюрьме и тоже при непонятных обстоятельствах. Все говорят, что, когда человеку за 50, ему пора умирать. Но как-то это немножко странно выглядит из уст тех, кто наблюдал в тюрьме за состоянием здоровья заключенных. Таких случаев очень много.Я даже затрудняюсь вам сказать, сколько сейчас политических сидит: 50 ли человек, 100 ли человек. В любом случае это уже десятки человек. Для маленькой страны это много. Сидят и стар, и млад. Например, сейчас начинается суд над Татьяной Андриец, вина которой была только в том, что она училась в Санкт-Петербургском государственном университете. Я, кстати, про ее судьбу год назад лично говорил даже с ректором Кропачевым, руководство университета крайне опечалено создавшейся ситуацией. Вот Таня попала в тюрьму, когда на каникулы после сессии приехала к родственникам, к маме в Ригу. Она попала в тюрьму в 22 года, ребенок. У меня старшему сыну 23. А сейчас она под подпиской о невыезде. Она имеет право ходить по улице, кататься на велосипеде и все. Она не может никуда выехать, она не может заняться политической деятельностью, общественной. Процесс по ее делу сейчас начинается.К сожалению, репрессивная машина латвийского правосудия не может быть остановлена какими-то дискуссиями. Она не может быть остановлена какими-то воззваниями к совести или к законности, или к европейским конвенциям по правам человека. Она метит всех, и эти все, к сожалению, сплошь русские.Огласки система, конечно, боится, хотя в последнее время все меньше. В какой-то момент мне казалось, что она боятся огласки, например, со стороны западных демократических, в кавычках, европейских институтов. Я сам, когда еще был депутатом Европейского парламента, с коллегами написал пару невинных писем в защиту политических узников на Украине. Речь шла о Дмитрии Васильце и Кирилле Вышинском. Потом мне сказали, что даже тогдашний президент Порошенко нахмурил брови, выразил озабоченность, и парней достаточно быстро отпустили из тюрьмы. Ну, а методичка-то одинаковая, что в Латвии, что на Украине. В общем, кто тут у кого учится, большой вопрос. В преследовании русских сейчас это все невозможно. Сейчас можно писать, по Высоцкому, даже в спортлото, плевать они хотели на воззвания общественников.Я могу привести еще один пример. В Риге в прошлую субботу достаточно маленькая партия "Русский союз Латвии" заявила пикет, где хотела привлечь внимание общественности к судьбе Светланы Николаевой и Татьяны Андриец. Эта акция была согласована с Рижской городской думой, не было никаких нареканий, было известно количество пикетирующих, время жестко было бы соблюдено. Но в последний день, за сутки до этого пикета, пришли представители Службы государственной безопасности и сказали, посмотрите, мы вот только что взяли Гапоненко, и никакие пикеты в защиту политических узников провозить нельзя. И Рижская дума, естественно, быстренько лапки кверху, сдалась, согласилась с аргументацией латвийского СГБ и отменила этот коллективный пикет. Но право и закон не запрещают одиночные пикеты, и новый молодой лидер "Русского Союза Латвии" Андрей Пагор молча с транспарантом встал один у памятника Свободы. Понятно, что огромная демонстрация или одиночный пикет — степень огласки совершенно разная. Но, в общем, видите, даже сравнительно небольшой пикет запрещен под предлогом: мы вот только что взяли Гапоненко, врага народа и государства.— А как дела у Татьяны Жданок? Она же в Брюсселе, ее не выдадут оттуда, я надеюсь.— Насколько я знаю, ее адвокату удалось доказать бельгийцам, что то, в чем ее обвиняют, в том числе переписка с российскими деятелями, является тайной и обладает неприкосновенностью, потому что переписка по электронной почте была в то время, когда Татьяна Аркадьевна выполняла обязанности депутата Европейского парламента. В любом случае, бельгийскому адвокату удалось запретить латвийской службе госбезопасности вывести вещдоки с территории Бельгийского королевства в Латвию. У нее обыск был на бельгийской квартире, компьютер изымали, какие-то другие носители информации. И эти доказательства, вещдоки, носители информации остались на территории Бельгии.Это, собственно, все, что известно, потому что с латвийской стороны СГБ тут же наложила на дело гриф "секретно". Часто бывает, что латвийские адвокаты не только ознакомившись с материалами не имеют права разглашать подробности, но они даже не имеют права ознакомиться с материалами дела, чтобы защищать своих подзащитных. Это грубейшее нарушение принципов работы адвоката. Поэтому по поводу Татьяны Аркадьевны очень мало информации с латвийской стороны, а в Бельгии понятно, что это не первое и не главное дело, там много других дел — пресса об этом мало пишет, и блогеры тоже как-то не очень этим заинтересованы. Мой опыт говорит о том, что общество в Бельгии просто не верит, что в Прибалтике такое может происходить. Демократическая страна, член Европейского союза, о чем вы говорите? Это какая-то ошибка или российская пропаганда. А какая-то часть думает, что раз человека обвиняют в преступлениях против госбезопасности, значит он как минимум ядерные ракеты от Путина из Кремля прямо в Брюссель завозил и тогда, конечно, надо судить. Народ очень поверхностно информацию анализирует, им очень легко манипулировать, и в общественном дискурсе эти дела имеют очень маленькую огласку, к сожалению.P.S. Нельзя не упомянуть о судьбе домохозяйки Елены Крейле, которой дали 5 лет лишения свободы за инсталляцию в окнах ее квартиры за мир и дружбу с Россией.* запрещенная в России соцсетьДополнительно о политических репрессиях в Прибалтике — в материале "Журналист Юрий Алексеев: В Латвии нас сажают в тюрьмы"

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