https://ukraina.ru/20250218/1061160894.html

Настоящие возвращенцы. Зарубежные компании уже хотят вернуться в Россию, но вряд ли это будет легко

Настоящие возвращенцы. Зарубежные компании уже хотят вернуться в Россию, но вряд ли это будет легко - 18.02.2025 Украина.ру

Настоящие возвращенцы. Зарубежные компании уже хотят вернуться в Россию, но вряд ли это будет легко

Во вторник, 18 февраля, Mash сообщил, что к возвращению в Россию готовится Coca-Cola. В компании активно обсуждают не только стратегию "второго пришествия", но и другой насущный вопрос: как бороться с российскими конкурентами

2025-02-18T14:43

2025-02-18T14:43

2025-02-18T14:43

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Coca-Cola демонстративно-показательно ушла с российского рынка после начала СВО, а уже буквально через полгода в компании посчитали убытки от этого шага. Они составили €190 млн. Однако, эти потери не самые существенные. За время отсутствия компания лишилась производственных площадок и кадров, зато приобрело конкурентов. "Неожиданно" оказалось, что производить газировку могут и в России.Кто именно может вернуться?И Coca-Cola - лишь одна из многих компаний, ушедших из России в 2022 году, а позже захотевшая обратно. Эксперты российской платформы для развития бизнеса Kokoc Group посчитали, что в общей сложности "самоустранились" из России порядка 560 фирм. Из них 235 уже вернулись в четвертом квартале 2024-го, а в 2025-м на фоне потепления отношений с США этому примеру последуют еще более 300 брендов.В списке потенциальных возвращенцев - представители продуктового бизнеса, например, Coca-Cola, PepsiCo и McDonald's, производители товаров повседневного потребления вроде Johnson & Johnson и мебельная компания ИКЕА.В Союзе торговых центров России заявили, что в частном порядке ведут переговоры о возвращении на их площадки корпорации Inditex, которая владеет брендами Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius. Известно, что на свое прежнее место в ТЦ могут вернуться сбежавшие из РФ Nike, Adidas, Hugo Boss и Puma.Генеральный директор Института коммуникационного менеджмента Вадим Сипров уверен, что одними из первых в Россию вернутся такие компании, как Apple, Cisco и Microsoft. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков согласился с этим мнением, добавив, что уже в этом году в России могут возобновить работу международные платежные системы Visa и Mastercard.Сипров считает, что на полки российских магазинов могут быстро вернуться немецкая бытовая техника, например, производства Siemens, и Япония с Южной Кореей не будет медлить с тем, чтобы составить им конкуренцию, уточнил эксперт. Он отметил, что несколько представителей южнокорейского бизнеса, среди которых Samsung, LG и Hyundai, уже работают над вопросом, как вернуться в Россию.Президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин уточнил, что немецкий концерн Siemens и французский Alstom ранее участвовали в ряде крупных проектов в сфере железнодорожного машиностроения в России и потеряли от ухода из страны более €5 млрд. Поэтому обе компании с удовольствием вернутся, так как российский рынок остается крайне привлекательным для них.В списке на "второе пришествие" в Россию также автоконцерны вроде Ford, BMW, Mercedes, Audi, Hyundai, Toyota и Renault. Сипров уверен, что стремиться как можно скорее восстановить отношения с Москвой будут и многие крупные авиакомпании.Просто ли будет вернуться?Это значит, что желающим возобновить бизнес в России нужно будет делать это в рыночных условиях. То есть конкурировать за самые "вкусные" площадки и производственные базы со своими преемниками и конкурентами из дружественных России стран.Так, например, брендам одежды, отмечают специалисты, не так уж и сложно будет вернуться в РФ, так как их главная проблема - найти места в торговых центрах и новых сотрудников.Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила, что им фактически нужно просто провести "обратный ребрендинг", так как большинство компаний попросту сменили название, не потеряв ничего, кроме имени. Примерно та же история, на ее взгляд, ждет и тех производителей, которые ранее просто экспортировали свои товары в Россию. Например, производители вина и крепкого алкоголя из стран Запада, и та же Coca-Cola.Компания McDonald's, добавила Мильчакова, окажется в куда худших условиях: несмотря на лозунг "где McDonald's, там и Америка", эта компания больше не будет работать напрямую в России. Теперь только франшиза и прямая конкуренция с новыми игроками рынка."И ажиотажного открытия ресторанов McDonald's в России, как это было в начале 90-х годов прошлого века, уже не будет - время другое", - отметила эксперт.Те компании, которые уходили из России с правом последующего выкупа активов, могут воспользоваться этим правом. Однако тут есть две загвоздки: цена и желание пойти на сделку новых владельцев.Издание "Газета.ru" добавило, что ситуация на авторынке в принципе сильно изменилась, и за прошедшие два года место 61% западных, корейских и японских марок заняли китайские производители. В то же время, "ни одна из них не заняла, согласно опросам, тех же позиций в сердцах потребителей, что и традиционные лидеры авторынка. Однако длительное отсутствие в медийном поле, а также изменившаяся рыночная конъюнктура могут серьезно осложнить процесс возвращения сервисных брендов".А вот к Visa и Mastercard, уверены специалисты, в России будут более лояльны, так как в стране еще не освоили технологию работы с зарубежными платежными системами. Однако и тут не получится все легко и просто: антироссийские санкции действуют, констатировала Мильчакова, да и "россияне не побегут менять свои карты "Мир", когда отменят санкции, наоборот, Visa и Mastercard должны будут начинать здесь с нуля и восстанавливать хотя бы частично утраченные доли рынка". И утраченное доверие россиян.С восстановлением полетов западных авиакомпаний примерно та же ситуация: вето должен снять тот, кто его наложил. Хотя большинство европейских авиаперевозчиков однозначно хотели бы вернуться на российский рынок. Хотя бы для того, чтобы не облетать Россию по пути в Азию, отметила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Плеханова Анастасия Прикладова.Но этот козырь, подчеркнула она, Москва обменяет только на что-то существенное, например, на снятие всех санкций в авиационной отрасли, чтобы Россия могла не только летать, где хочет, но и покупать зарубежные самолеты и любые комплектующие.Импортозамещение всё?Два главных вопроса, которыми сейчас задается большинство: нужны ли нам предприниматели-беглецы и значит ли их возвращение, что процесс импортозамещения в стране пойдет на спад?Большинство экспертов, позитивно смотрят на возврат иностранного бизнеса в Россию, так как видят в нем рыночный инструмент регулирования цен и инфляции. В частности, такого мнения придерживается доктор экономических наук Алексей Зубец.В целом с этой идеей согласна и Прикладова, отметившая, что российское государство реализует отраслевые программы, направленные на развитие промышленности, поэтому возвращение зарубежных компаний не выглядит критичным."Например, не стоит ожидать остановки работ по производству авиадвигателей для гражданских судов из-за возвращения Rolls-Royce. В то же время предприятия пищевой и легкой промышленности могут ощутить усиление конкуренции со стороны зарубежных компаний. В целом можно пересмотреть программы государственной поддержки так, чтобы эту поддержку могли получать компании исключительно с российским капиталом", - отметила она.Политолог Евгений Михайлов добавил, что страшного в возвращении беглецов нет, однако России нужен пересмотр действующего законодательства, чтобы обеспечить защиту интересов отечественных производителей и избежать негативного воздействия на бизнес, который только начал восстанавливаться после ухода западных брендов.Сходятся эксперты и в том, что лояльность стоит проявлять только в отношении брендов, представляющих отрасли, где Россия пока не сильна. Например, это производство компонентов и комплектующих для производства смартфонов и электромобилей, части лекарственных препаратов, спортивного питания, молочных смесей для детей, кормов для животных, а также речь идет о платежных системах.Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин добавил к этому списку видеохостинг YouTube и систему проектирования и черчения AutoCAD."Возможно, сейчас это прозвучит весьма необычно для российских чиновников, но есть сферы, в которых мы так и не создали полноценных альтернативных систем. Ярким примером можно назвать YouTube. Хотя он по большому счету никуда не ушел из России, но заменить его ничем так и не смогли", - заявил депутат, отметив, что также россияне устали от переполненного китайскими моделями авторынка.Однако просто так вернуться зарубежные компании не смогут, сначала, предложил депутат, их надо обязать заплатить компенсацию российским гражданам за неудобство. При игнорировании этого требования пускать их на российский рынок не нужно, резюмировал Делягин.Между тем, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, участвующий в переговорах России и США в Саудовской Аравии, отметил, что Москва надеется на позитивный диалог в части экономики. Подробности здесь: В Москве выразили надежду на то, что Трамп протопчет в Россию экономическую тропинку.

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Марина Полякова

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