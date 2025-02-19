Суджанский плацдарм: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ берут под огневой контроль главную артерию ВСУ - 19.02.2025 Украина.ру
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Суджанский плацдарм: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ берут под огневой контроль главную артерию ВСУ
Суджанский плацдарм: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ берут под огневой контроль главную артерию ВСУ - 19.02.2025 Украина.ру
Суджанский плацдарм: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ берут под огневой контроль главную артерию ВСУ
От Свердликово и Гуево южнее Суджи ВС РФ постепенно продвигаются к единственной трассе с твёрдым покрытием, которая ведет из Сумской области в Суджу. Для противника огневой контроль над этой трассой является наиболее критичным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-02-19T04:00
2025-02-19T04:00
новости
курская область
суджа
россия
михаил онуфриенко
вс рф
плацдарм
всу
сумская область
наступление
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На днях российские военные освободили населенный пункт Свердликово в Курской области, от которого до северо-западных окраин Суджи — 11 километров. Но про замыкание котла вокруг суджанской группировки ВСУ речь пока не идет, отметил эксперт.Одиннадцать километров до Суджи при нынешних темпах продвижения и роли, которую киевская хунта отводит удерживаемой части Курской области, не подразумевает глубоких рейдов, указал он.Огневой контроль над этой трассой, а сейчас по ней плотно работают российские БПЛА и артиллерия, для противника в Курской области более критичен, чем продвижение на каком-либо из участков, отметил он.Поэтому ВСУ предпринимают там постоянные лобовые контратаки. Не считаясь с потерями, противник бросает в бой новые подразделения. Задача даже не в том, чтобы куда-то продвинуться, потому что плацдарм постоянно скукоживается, ВСУ стремятся хотя бы замедлить продвижение ВС РФ, подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.Также на эту тему Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу на сайте Украина.ру.
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курская область
суджа
россия
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новости, курская область, суджа, россия, михаил онуфриенко, вс рф, плацдарм, всу, сумская область, наступление, бпла, сво, спецоперация
Новости, Курская область, Суджа, Россия, Михаил Онуфриенко, ВС РФ, плацдарм, ВСУ, Сумская область, наступление, БПЛА, СВО, Спецоперация

Суджанский плацдарм: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ берут под огневой контроль главную артерию ВСУ

04:00 19.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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От Свердликово и Гуево южнее Суджи ВС РФ постепенно продвигаются к единственной трассе с твёрдым покрытием, которая ведет из Сумской области в Суджу. Для противника огневой контроль над этой трассой является наиболее критичным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
На днях российские военные освободили населенный пункт Свердликово в Курской области, от которого до северо-западных окраин Суджи — 11 километров. Но про замыкание котла вокруг суджанской группировки ВСУ речь пока не идет, отметил эксперт.
Одиннадцать километров до Суджи при нынешних темпах продвижения и роли, которую киевская хунта отводит удерживаемой части Курской области, не подразумевает глубоких рейдов, указал он.

"Речь идет о том, что наши войска от Свердликово и Гуево южнее Суджи постепенно продвигаются к единственной трассе с твёрдым покрытием, которая ведет из Сумской области в Суджу. И является единственной трассой снабжения для многотысячной группировки ВСУ, которая ежедневно требует большого количества топлива и боеприпасов", — подчеркнул Онуфриенко.

Огневой контроль над этой трассой, а сейчас по ней плотно работают российские БПЛА и артиллерия, для противника в Курской области более критичен, чем продвижение на каком-либо из участков, отметил он.
Поэтому ВСУ предпринимают там постоянные лобовые контратаки. Не считаясь с потерями, противник бросает в бой новые подразделения. Задача даже не в том, чтобы куда-то продвинуться, потому что плацдарм постоянно скукоживается, ВСУ стремятся хотя бы замедлить продвижение ВС РФ, подчеркнул собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
Также на эту тему Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Вчера, 17:46
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютовЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиКурская областьСуджаРоссияМихаил ОнуфриенкоВС РФплацдармВСУСумская областьнаступлениеБПЛАСВОСпецоперация
 
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