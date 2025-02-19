https://ukraina.ru/20250219/1061182174.html

Суджанский плацдарм: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ берут под огневой контроль главную артерию ВСУ

Суджанский плацдарм: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ берут под огневой контроль главную артерию ВСУ - 19.02.2025 Украина.ру

Суджанский плацдарм: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ берут под огневой контроль главную артерию ВСУ

От Свердликово и Гуево южнее Суджи ВС РФ постепенно продвигаются к единственной трассе с твёрдым покрытием, которая ведет из Сумской области в Суджу. Для противника огневой контроль над этой трассой является наиболее критичным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-02-19T04:00

2025-02-19T04:00

2025-02-19T04:00

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суджа

россия

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плацдарм

всу

сумская область

наступление

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На днях российские военные освободили населенный пункт Свердликово в Курской области, от которого до северо-западных окраин Суджи — 11 километров. Но про замыкание котла вокруг суджанской группировки ВСУ речь пока не идет, отметил эксперт.Одиннадцать километров до Суджи при нынешних темпах продвижения и роли, которую киевская хунта отводит удерживаемой части Курской области, не подразумевает глубоких рейдов, указал он.Огневой контроль над этой трассой, а сейчас по ней плотно работают российские БПЛА и артиллерия, для противника в Курской области более критичен, чем продвижение на каком-либо из участков, отметил он.Поэтому ВСУ предпринимают там постоянные лобовые контратаки. Не считаясь с потерями, противник бросает в бой новые подразделения. Задача даже не в том, чтобы куда-то продвинуться, потому что плацдарм постоянно скукоживается, ВСУ стремятся хотя бы замедлить продвижение ВС РФ, подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.Также на эту тему Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250218/1061177163.html

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