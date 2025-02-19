Суджанский плацдарм: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ берут под огневой контроль главную артерию ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
От Свердликово и Гуево южнее Суджи ВС РФ постепенно продвигаются к единственной трассе с твёрдым покрытием, которая ведет из Сумской области в Суджу. Для противника огневой контроль над этой трассой является наиболее критичным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
На днях российские военные освободили населенный пункт Свердликово в Курской области, от которого до северо-западных окраин Суджи — 11 километров. Но про замыкание котла вокруг суджанской группировки ВСУ речь пока не идет, отметил эксперт.
Одиннадцать километров до Суджи при нынешних темпах продвижения и роли, которую киевская хунта отводит удерживаемой части Курской области, не подразумевает глубоких рейдов, указал он.
"Речь идет о том, что наши войска от Свердликово и Гуево южнее Суджи постепенно продвигаются к единственной трассе с твёрдым покрытием, которая ведет из Сумской области в Суджу. И является единственной трассой снабжения для многотысячной группировки ВСУ, которая ежедневно требует большого количества топлива и боеприпасов", — подчеркнул Онуфриенко.
Огневой контроль над этой трассой, а сейчас по ней плотно работают российские БПЛА и артиллерия, для противника в Курской области более критичен, чем продвижение на каком-либо из участков, отметил он.
Поэтому ВСУ предпринимают там постоянные лобовые контратаки. Не считаясь с потерями, противник бросает в бой новые подразделения. Задача даже не в том, чтобы куда-то продвинуться, потому что плацдарм постоянно скукоживается, ВСУ стремятся хотя бы замедлить продвижение ВС РФ, подчеркнул собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
Также на эту тему Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу на сайте Украина.ру.
Вчера, 17:46Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютовЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами