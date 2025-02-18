https://ukraina.ru/20250218/1061145260.html

Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ

Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ - 18.02.2025 Украина.ру

Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ

Мы в эти дни отмечаем 10-летие окончания Дебальцевской операции, когда ополченцы Донбасса разгромили 100 тысячную украинскую группировку. Если мы их победили тогда, победим и теперь, считает военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев

2025-02-18T07:00

2025-02-18T07:00

2025-02-18T07:00

интервью

россия

константиновка

донбасс

вооруженные силы украины

дроны

бпла

артиллерия

мины

часов яр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/18/1048210037_115:24:834:428_1920x0_80_0_0_3823f519e92967506f538f42c94032d4.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Виталий Викторович, в прошлый раз мы с вами обсуждали, что если раньше ВС РФ на Луганском направлении вели активную оборону, то теперь они начали двигаться вперед, и сейчас это происходит. В частности, после освобождения Терн наши войска основательно закрепились в Ямполовке. Будут ли у вас какие-то прогнозы, касающиеся срезания Торского выступа в частности, и в целом по нашему продвижению на фронте от Оскола до Северского Донца?- В районе Торского выступа все не так радужно, как об этом пишут в телеграм-каналах. Идут тяжелые бои. Учитывая, что Украина именно на этом направлении применяют много БПЛА (от fpv-дронов до больших и малых беспилотников) и артиллерии. Мы не видим, чтобы Запад прекращал поставки вооружений киевскому режиму. Удары противника по Кременной лишний раз подтверждают, что на неизбирательные цели ему снарядов не жалко.Кстати, буквально через месяц у нас начнется пора для сельского хозяйства, а с этим у нас будут проблемы из-за вражеских обстрелов. Особенно это касается Херсонской области. Враг уничтожает сельскохозяйственную технику, которая выходит на поля. Киевский режим испытывает боль и злобу от того, что эти территории к нему уже не вернется.Особенно власть Зеленского бесит, что люди, которые выехали из новых регионов после начала СВО, любыми способами возвращаются к себе домой. То есть у людей доверия к России больше, чем к обещаниям Запада и Украины.Да и весь этот переговорный процесс и события во внешней политике – это результат продвижения наших частей и соединений.Что касается нашего дальнейшего наступления, то наиболее перспективным выглядит район Часов Яра. Взятие этого города открывает нам выход к Краматорску и Славянску. И вот между ними будет окно, через которое мы сможем проламывать оборону ВСУ. Тем более, там уже заканчивается Донецкий кряж с его сложной местностью. Там уже можно будет применять больше бронетехники.Пока же в районе Часов Яра или Терн это сделать сложно. Да, танк или БМП выезжают, но в основном под прикрытием артиллерии стараются продвинуться наши штурмовики. Это очень тяжелая работа. Надо отдать должное нашим солдатам.Более того, ВСУ бросают туда много мин: как управляемых, так и бесконтактных. При отходе враг также минирует частный сектор, сельскохозяйственные угодья и административные здания, что, опять же, замедляет продвижение наших войск. То если мы где-то противника поддавим, это не значит, что это разовьется в какой-то успех.Мы лишь немного раздвинем какой-то плацдарм, но до первой зеленки весной все останется в прежних позициях.- Когда вы сказали про окно между Константиновкой и Славянском, вы имели в виду Дружковку?- Совершенно верно. Линия "Константиновка-Дружковка-Славянском - это направление, где наше наступление будет и дальше развиваться. Но понятно, что эти города мы будем обходить. А освобождение Часов Яра даст нам большие перспективы, потому что это самая высокая точка во всем Донбасса. Все эти города лежат в низине, и из Часов Яра мы можем вести визуальный контроль над ними, корректировать огонь и проводить рекогносцировку для дальнейшего продвижения наших подразделений.Несколько дней подряд по ночам по этим городам отрабатывали наши ВКС: Константиновка, Краматорск, Северск, Красный Лиман. Это тоже облегчает наше продвижение в Часов Яре. Если ВСУ пытаются откуда-то подтащить поближе к городу две-три "коробочки", то по ним сразу же наносится поражение. Выявили БПЛА – ударили.Тем более, наше развитие беспилотной авиации прошло стагнацию и переходит к эволюции. У нас много новейших разработок и модификаций. Очень многое производится и изобретается народным ВПК. Все это проводит испытания и поступает на фронт.Более того, в дальнейшем наши БПЛА будут работать по принципу наших ВКС: возможность отстреливаться от ПВО, РЭБ, а также управление с помощью спутниковой группировки войск.- Насколько сейчас нам удается уничтожать вражеских дроноводов?- Сейчас преимущество в БПЛА на нашей стороне. Хотя Запад старается не отстать от нас. В частности, на территории стран НАТО шесть предприятий работают в этом направлении, и это направление они рассматривают как перспективное. Поэтому поставки дронов на Украину будут увеличиваться.Повторюсь, Украина может сколько угодно давать этим беспилотникам свои названия, но собираются они полностью из западных комплектующих и материалов с учетом системы Стелс (невидимости и так далее).У нас тоже такая система работает.И уж, конечно мы решаем те или иные задачи за счет применения танков и артиллерии.- Насчет артиллерии. Говорят, что из-за работы вражеских дронов мы вынуждены использовать совсем уж дальнобойные системы, что сказывается на точности и плотности огня. Как эту проблему можно решить?- С артиллерией у нас действительно есть ряд пробелов. Нам нужно больше систем, способных работать высокоточными боеприпасами. Это уже задача наших конструкторов и оборонки. Потому что сейчас уже бесперспективно использовать орудия 122-мм калибра, разработанные еще до Великой Отечественной войны (Д-20 или Д-30).Наша техника должна быть автоматизированной. Чтобы сигналы к расчетам приходили от оператора, который сидит на пункте управления где-то на Новой Земле, но спокойно просматривает все, что происходит на поле боя: и в ходе антитеррористической операции, и в ходе полноценной войны. То есть он должен управлять издалека автоматизированными ракетно-артиллерийскими системами.Этого нам сейчас не хватает. Работа в этом направлении должна быть в разы усилена.Сейчас уже нет смысла использовать 120-е и 82-е минометы лафетного типа (с плиты). Это прошлое. Нам нужны подвижные и скорострельные автомобили, способные работать на большой дистанции и при этом недоступные для противника: со своей системой РЭБ и системой обнаружения.Надеюсь, мы добьемся успехов в этом направлении. В советское время была разработана прекрасная самоходка "Нона" - под 120-й калибр. На базе БТР, полуавтоматическая. Это уникальное орудие. Его можно было бы модернизировать. И создавать новые такие машины, способные решать задачи за счет своей эффективности и точности.Повторюсь, в вопросе артиллерии нам предстоит еще потрудится.- Вы также сказали, что противник минирует местность, чтобы приостановить наше наступление. Как мы с этим будем справляться? Будем применять машины разминирования? Или каждый отдельный сапер будет обездвиживать каждую мину?- У этой проблемы есть три аспекта.Первое. Послевоенное разминирование. Этим будут заниматься компании, аффилированные с Минобороны. У них должны быть лицензии, специальное оборудование и личный состав. Когда они закончат свою работу, они выдадут специальные сертификаты о безопасности территории или какого-то населенного пункта.Второе. Проходы в минных полях при наступлении для техники и пехоты. Для этого мы будем применять установки разминирования УР-77 ("Змей Горыныч") и беспилотники, которые ищут мины (особенно опасны противопехотные мины МОН-50 и МОН-100) и уничтожают их.Как работает "Змей Горыныч"? Выбрасывается ракета со шнуром длиной в 120 метров, детонирует и разминирует местность. То же самое можно делать с помощью "Градов" и корректируемых авиабомб с кассетными боеприпасами. А довершать эту работу будут тральщики.Третье. Растяжки на гранаты. С этим справится любой боец, на полигонах это все отрабатывается.- Когда мы говорим о наших проблемах с "железом", то это связано с тем, что мы воюем на условные 6-8% ВВП. Учитывая, что сейчас активно ведутся переговоры, непонятно, будем ли мы менять этот подход и жить по принципу "Вставай, страна огромная".- Сейчас идут консультации и подготовки каких-то встреч – не более того. До остановки огня дело не дойдет. России нужны гарантии безопасности. Мы не будем договариваться о каких-то украинских редкоземельных металлах. Все полезные ископаемые находятся в русле Днепра, а эта река в любом случае отойдет к нам.Конечно, модернизация армии продолжится. Мы будем расширять возможности наших подразделений. СВО – это огромный опыт, который поможет нам бороться с любыми угрозами. Мы будем пересматривать всю систему обороны и вооружений. Она должна быть быстрая без каких-либо бюрократических задержек с оформлением отдельных бумажек.А работы у нас много: северные моря, Дальний Восток, Закавказье. Надо понимать, что после СВО вооруженных конфликтов у нас много. Поэтому нам нужно превратить наше надежное советское оружие и практику его применения в автоматизированную систему.- После прилетов Николаевской ТЭЦ выведены из строя щиты главного управления, что нарушает процессы генерации и распределения электроэнергии для промышленных объектов и подразделений на всем юге Украины. Удастся ли нам обрушить военно-экономическую систему киевского режима до такой степени, чтобы ослабить его сопротивление?- Сопротивление Украины все равно продолжится.Понятно, что людей на фронте у киевского режима не хватает. Многие из них занимают теплые места в глубоком тылу и не хотят их покидать. Мелкий и средний бизнес, где можно подзаработать. Но именно потому, что украинская экономика и предприятия разрушаются, народ может массово повалить в армию, потому что там их будут хотя бы кормить. На это Зеленский и делает основной упор.Ну попрячешься ты дома месяц или два. А дальше что? Коммунальные услуги на Украине сейчас стоят бешеные деньги. Каждый день дорожают продукты. Они показывают несколько крупных супермаркетов в Киеве или во Львове, что там якобы все есть. А остальная страна? Там не все так радужно.Поэтому рано или поздно в ВСУ будут идти целыми деревнями.И когда 15-20 полицейских и военкомов ловят одного человека, они должны понимать, что им тоже пойти под этот скальпель Зеленского. Пока они получают деньги, они этого не понимают. А когда поймут, будет уже поздно.С другой стороны, если киевский режим начнет забирать в армию полицейских, спасателей и пограничников из западных регионов, на всей Украине может начаться коллапс.А так я уже неоднократно говорил, что если будет политическая воля, у нас хватит сил и средств, чтобы закончить с Украиной за семь-восемь месяцев.Кстати, мы в эти дни отмечаем 10-летие окончания Дебальцевской операции, когда ополченцы Донбасса разгромили 100 тысячную украинскую группировку. Если мы их победили тогда, победим и теперь.О других аспектах СВО - в интервью Олега Измайлова: Летом начнутся бои за Купянск, Северск и Константиновку, в которых Россия уничтожит ВСУ

https://ukraina.ru/20250116/1060287317.html

https://ukraina.ru/20250215/1061093321.html

россия

константиновка

донбасс

часов яр

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, константиновка, донбасс, вооруженные силы украины, дроны, бпла, артиллерия, мины, часов яр, украина