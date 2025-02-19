Разочарование Трампа, провалы ВСУ, "горькая правда" Запада. Главное на Украине на утро 19 февраля - 19.02.2025 Украина.ру
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Разочарование Трампа, провалы ВСУ, "горькая правда" Запада. Главное на Украине на утро 19 февраля
Разочарование Трампа, провалы ВСУ, "горькая правда" Запада. Главное на Украине на утро 19 февраля - 19.02.2025 Украина.ру
Разочарование Трампа, провалы ВСУ, "горькая правда" Запада. Главное на Украине на утро 19 февраля
Трампа разочаровала позиция Украины по конфликту, но он стал "намного более уверен" в достижимости сделки. Российские военные уничтожают противника и технику. Запад вряд ли сможет создать постоянный миротворческий контингент на Украине
2025-02-19T09:00
2025-02-19T09:15
хроники
эксклюзив
спецоперация
сво
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
андрей марочко
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Президент США Дональд Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида), высказался о конфликте на Украине.Он выразил разочарование тем, что Киев не использовал возможности для урегулирования конфликта с Москвой в течение последних трех лет."Я слышу, что они (власти Украины) недовольны тем, что не были приглашены (на переговоры). Но у них было три года, чтобы сесть за стол переговоров. Это могло быть урегулировано еще тогда", – сказал Трамп.Он также подчеркнул, что "разочарован", а урегулирование могло быть достигнуто без территориальных потерь Украины еще несколько лет назад, если бы процессом руководил даже "посредственный переговорщик".Он поддержал необходимость проведения выборов в стране, указав на низкий уровень поддержки Владимира Зеленского населением."Я бы сказал, что, знаете, когда они (Украина - ред.) хотят место за столом, можно сказать, что люди должны сказать, знаете, прошло много времени с тех пор, как у нас были выборы", - указал американский лидер.Трамп подчеркнул, что на Украине не было выборов, а рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов.Он также отметил, что вопрос проведения выборов на Украине является не требованием России, а беспокоит "многие" страны.Глава департамента эффективности государственного управления США, американский предприниматель Илон Маск в свою очередь подчеркнул, что Зеленский не хочет мира на Украине, его интересуют только деньги и власть.Маск отреагировал на пост пользователя в социальной сети X, который написал: "Зеленский не хочет мира, он хочет денег и власти". Предприниматель ответил на этот пост, используя эмодзи, который означает "100 процентов".Трамп также высказался о силе российской армии. По его словам, РФ в состоянии "очень быстро" уничтожить украинские города на 100 процентов, включая Киев, но не хочет этого делать.При этом глава Белого дома отметил, что Россия могла бы превратить Киев в "масштабное место разрушения", но также не хочет этого делать.Он позитивно отозвался о результатах переговоров США и РФ в Эр-Рияде и заявил, что стал "намного более уверен" в достижимости сделки по урегулированию на Украине."Намного более уверен. Они были очень хороши. Россия хочет что-то сделать", - заявил Трамп на пресс-конференции.Он также заявил, что саммит с президентом РФ Владимиром Путиным вероятно может состоятся в феврале.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.Провалы ВСУВ среду утром на территории Украины гремят взрывы.Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил о взрывах в городе.Украинские СМИ информировали также о взрывах в Полтавской области, в Одессе.В большой части домов в Одессе после взрывов отсутствует водоснабжение, теплоснабжение и электричество, пожаловался в телеграм-канале мэр города Геннадий Труханов.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины потеряли артиллерийские орудия, технику и до взвода пехоты при атаках в районе села Богуславка в Харьковской области."В районе Богуславки состоялось несколько боестолкновений. За истекшие сутки вооруженные формирования Украины попытались вернуть ранее утраченные позиции, проведя несколько "накатов" (атак- ред.) на наши позиции. Основные удары по направлениям Загрызово-Кругляковка и Новая Кругляковка-Лозовая сопровождались большим использованием дронов и артиллерии", - сообщил Марочко.С его слов, ВС РФ своевременно провели контрмеры, нанеся поражение ВСУ как в тылу, так и по наступающему авангарду противника."В результате контрбатарейной борьбы уничтожено два орудия противника, также поражен пункт управления БПЛА, полевой склад боеприпасов, повреждено три бронетранспортера, один автомобиль уничтожен при помощи БПЛА. Потери противника убитыми и ранеными составили не менее взвода", - сказал Марочко.Минобороны Росии также перечислило успехи ВС РФ за сутки.Так, экипаж танка Т-72Б3 Новороссийских десантников уничтожил блиндаж с пехотой ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.Кроме того, экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области.Двое российских военных спасли беженцев Богоявленки (Доброволье) от атаки украинских БПЛА во время эвакуации, об этом рассказал один из беженцев Олег Гиманов."Приехали не только меня забрать, а еще две пожилые женщины &lt;…&gt; Когда мы заглохли возле Угледара на машине, она влетели в лужу, и дроны начали нас атаковать. Ребята эти, они ж по бортам сидели, два пацана. Они спрыгнули и отстреливались с автомата. Ребята - герои, просто герои. Они спасали нас, жизни не щадя", - поделился Гиманов.По его словам, операторам дронов определенно было видно, что они атакуют эвакуируемых гражданских."Я ехал с ними, с этими пожилыми женщинами в машине, в переделанной девятке под пикап &lt;…&gt; Я был просто в курточке. Бабка сидела рядом, еще женщина, она тоже в курточке. Видно, что это вывозят просто мирных", - добавил он.Минобороны РФ сообщило об освобождении военнослужащими подразделения группировки войск "Восток" населенного пункта Доброволье (Богоявленка) в конце октября прошлого года."Горькая правда" ЗападаЗапад вряд ли сможет сформировать постоянный миротворческий контингент из-за нагрузки на внутренние ресурсы, признала британская газета Telegraph."Горькая правда заключается в том, что западным лидерам придется объяснить Зеленскому, что любая миротворческая миссия вряд ли станет постоянной из-за того, что она создает нагрузку на внутренние ресурсы", - говорится в публикации.Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил, что в данный момент не существует коалиции стран ЕС для отправки войск на Украину."Сегодня нет коалиции каких-либо государств, которые планируют отправить войска на Украину", - сказал он агентству РАР.При этом он твердо заявил, что Польша не намерена направлять на Украину свои войска.Президент Франции Эммануэль Макрон указал, что сейчас Франция тоже не планирует отправлять свои войска на Украину."Я никогда не объявлял отправку сухопутных войск с французской стороны. Сегодня Франция не готовится направить войска на (украинскую) землю. Мы размышляем над гарантиями безопасности", - заявил он в интервью изданию Depeche.Экс-глава генштаба вооруженных сил Великобритании Дэвид Ричардс заявил, что стране не хватит личного состава, чтобы отправить войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны."Общая численность армии составляет около 72 тысяч человек, но численность войск, готовых к развертыванию - от 45 до 50 тысяч от силы. Силы, о которых говорят, потребуют (вовлечения - ред.) всех этих людей на постоянной основе. И армия просто недостаточно велика, чтобы добиться какого-либо большого эффекта", - признал Ричардс в интервью телеканалу Sky News.Трамп также заявил, что американских военнослужащих на Украине не будет, однако он указал, что поддерживает ввод на Украину европейских военных.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией.В свою очередь евродепутат от Франции Тьерри Мариани полагает, что роль ЕС в росийско-американском соглашении сведется к финансированию реконструкции Украины."Я не вижу, как ЕС может продолжать поддерживать Украину. Каково будет место ЕС в этой новой архитектуре на двоих между Россией и США? Я боюсь, что единственная роль, которая достанется ЕС, это финансировать реконструкцию Украины", - сказал политик.По его словам, "главный проигравший – это, в первую очередь, Зеленский, которого полностью исключили из переговоров, а также ЕС, который отсутствует на них, при этом думая, что он незаменим".Подробнее - в материале Европа хочет за стол поторговаться. Как Россия и США держат ЕС и Украину в предбаннике на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250218/1061160353.html
https://ukraina.ru/20250218/1061147721.html
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Сергей Зуев
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хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, андрей марочко, ес, вооруженные силы украины, минобороны, су-34, взрыв, удары
Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, СВО, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Андрей Марочко, ЕС, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Су-34, взрыв, удары

Разочарование Трампа, провалы ВСУ, "горькая правда" Запада. Главное на Украине на утро 19 февраля

09:00 19.02.2025 (обновлено: 09:15 19.02.2025)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP / Alex Brandon
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Сергей Зуев
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Трампа разочаровала позиция Украины по конфликту, но он стал "намного более уверен" в достижимости сделки. Российские военные уничтожают противника и технику. Запад вряд ли сможет создать постоянный миротворческий контингент на Украине
Президент США Дональд Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида), высказался о конфликте на Украине.
Он выразил разочарование тем, что Киев не использовал возможности для урегулирования конфликта с Москвой в течение последних трех лет.
"Я слышу, что они (власти Украины) недовольны тем, что не были приглашены (на переговоры). Но у них было три года, чтобы сесть за стол переговоров. Это могло быть урегулировано еще тогда", – сказал Трамп.
Он также подчеркнул, что "разочарован", а урегулирование могло быть достигнуто без территориальных потерь Украины еще несколько лет назад, если бы процессом руководил даже "посредственный переговорщик".
"Можно было заключить сделку, которая бы сохранила почти всю территорию Украины, без разрушений, без гибели людей, а также без уничтоженных городов", – заверил Трамп.
Он поддержал необходимость проведения выборов в стране, указав на низкий уровень поддержки Владимира Зеленского населением.
"Я бы сказал, что, знаете, когда они (Украина - ред.) хотят место за столом, можно сказать, что люди должны сказать, знаете, прошло много времени с тех пор, как у нас были выборы", - указал американский лидер.
Трамп подчеркнул, что на Украине не было выборов, а рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов.
Он также отметил, что вопрос проведения выборов на Украине является не требованием России, а беспокоит "многие" страны.
Глава департамента эффективности государственного управления США, американский предприниматель Илон Маск в свою очередь подчеркнул, что Зеленский не хочет мира на Украине, его интересуют только деньги и власть.
Маск отреагировал на пост пользователя в социальной сети X, который написал: "Зеленский не хочет мира, он хочет денег и власти". Предприниматель ответил на этот пост, используя эмодзи, который означает "100 процентов".
Встреча представителей РФ и США по Украине
Вчера, 13:00
Старт переговоров в Эр-Рияде, зверства ВСУ, банкротство Европы. Главное на Украине на 13:00 18 февраляВ Саудовской Аравии стартовали российско-американские переговоры высокого уровня, за их ходом следит весь мир. ВСУ не прекращают атаковать российские территории. Попытка Европы в одиночку помогать Киеву может ее обанкротить
Трамп также высказался о силе российской армии. По его словам, РФ в состоянии "очень быстро" уничтожить украинские города на 100 процентов, включая Киев, но не хочет этого делать.
При этом глава Белого дома отметил, что Россия могла бы превратить Киев в "масштабное место разрушения", но также не хочет этого делать.
Он позитивно отозвался о результатах переговоров США и РФ в Эр-Рияде и заявил, что стал "намного более уверен" в достижимости сделки по урегулированию на Украине.
"Намного более уверен. Они были очень хороши. Россия хочет что-то сделать", - заявил Трамп на пресс-конференции.
Он также заявил, что саммит с президентом РФ Владимиром Путиным вероятно может состоятся в феврале.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
Провалы ВСУ
В среду утром на территории Украины гремят взрывы.
Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил о взрывах в городе.
Украинские СМИ информировали также о взрывах в Полтавской области, в Одессе.
В большой части домов в Одессе после взрывов отсутствует водоснабжение, теплоснабжение и электричество, пожаловался в телеграм-канале мэр города Геннадий Труханов.
Встреча представителей РФ и США по Украине
Вчера, 09:00
Важные для всего мира отношения, провалы ВСУ, процесс распада ЕС. Главное на Украине на утро 18 февраляЧлен делегации РФ в Эр-Рияде объяснил важность отношений Вашингтона и Москвы для всего мира. Российские военные уничтожают противника и технику. Макрон запустил процесс распада Евросоюза
Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины потеряли артиллерийские орудия, технику и до взвода пехоты при атаках в районе села Богуславка в Харьковской области.
"В районе Богуславки состоялось несколько боестолкновений. За истекшие сутки вооруженные формирования Украины попытались вернуть ранее утраченные позиции, проведя несколько "накатов" (атак- ред.) на наши позиции. Основные удары по направлениям Загрызово-Кругляковка и Новая Кругляковка-Лозовая сопровождались большим использованием дронов и артиллерии", - сообщил Марочко.
С его слов, ВС РФ своевременно провели контрмеры, нанеся поражение ВСУ как в тылу, так и по наступающему авангарду противника.
"В результате контрбатарейной борьбы уничтожено два орудия противника, также поражен пункт управления БПЛА, полевой склад боеприпасов, повреждено три бронетранспортера, один автомобиль уничтожен при помощи БПЛА. Потери противника убитыми и ранеными составили не менее взвода", - сказал Марочко.
Минобороны Росии также перечислило успехи ВС РФ за сутки.
Так, экипаж танка Т-72Б3 Новороссийских десантников уничтожил блиндаж с пехотой ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.
"Экипаж танка Т-72Б3 выехал на закрытую огневую позицию и открыл огонь по противнику. Средства объективного контроля зафиксировали, как с расстояния около пяти километров был поражен укрепленный блиндаж националистов, в котором укрывалось до отделения пехоты ВСУ. После первого выстрела блиндаж разрушился. Под его развалинами остался весь укрывавшийся в нем личный состав ВСУ",- рассказали в ведомстве.
Кроме того, экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области.
Двое российских военных спасли беженцев Богоявленки (Доброволье) от атаки украинских БПЛА во время эвакуации, об этом рассказал один из беженцев Олег Гиманов.
"Приехали не только меня забрать, а еще две пожилые женщины <…> Когда мы заглохли возле Угледара на машине, она влетели в лужу, и дроны начали нас атаковать. Ребята эти, они ж по бортам сидели, два пацана. Они спрыгнули и отстреливались с автомата. Ребята - герои, просто герои. Они спасали нас, жизни не щадя", - поделился Гиманов.
По его словам, операторам дронов определенно было видно, что они атакуют эвакуируемых гражданских.
"Я ехал с ними, с этими пожилыми женщинами в машине, в переделанной девятке под пикап <…> Я был просто в курточке. Бабка сидела рядом, еще женщина, она тоже в курточке. Видно, что это вывозят просто мирных", - добавил он.
Минобороны РФ сообщило об освобождении военнослужащими подразделения группировки войск "Восток" населенного пункта Доброволье (Богоявленка) в конце октября прошлого года.
"Горькая правда" Запада
Запад вряд ли сможет сформировать постоянный миротворческий контингент из-за нагрузки на внутренние ресурсы, признала британская газета Telegraph.
"Горькая правда заключается в том, что западным лидерам придется объяснить Зеленскому, что любая миротворческая миссия вряд ли станет постоянной из-за того, что она создает нагрузку на внутренние ресурсы", - говорится в публикации.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил, что в данный момент не существует коалиции стран ЕС для отправки войск на Украину.
"Сегодня нет коалиции каких-либо государств, которые планируют отправить войска на Украину", - сказал он агентству РАР.
При этом он твердо заявил, что Польша не намерена направлять на Украину свои войска.
"Польша точно не отправляет и не будет отправлять войска на Украину", - сказал Косиняк-Камыш.
Президент Франции Эммануэль Макрон указал, что сейчас Франция тоже не планирует отправлять свои войска на Украину.
"Я никогда не объявлял отправку сухопутных войск с французской стороны. Сегодня Франция не готовится направить войска на (украинскую) землю. Мы размышляем над гарантиями безопасности", - заявил он в интервью изданию Depeche.
Экс-глава генштаба вооруженных сил Великобритании Дэвид Ричардс заявил, что стране не хватит личного состава, чтобы отправить войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны.
"Общая численность армии составляет около 72 тысяч человек, но численность войск, готовых к развертыванию - от 45 до 50 тысяч от силы. Силы, о которых говорят, потребуют (вовлечения - ред.) всех этих людей на постоянной основе. И армия просто недостаточно велика, чтобы добиться какого-либо большого эффекта", - признал Ричардс в интервью телеканалу Sky News.
Трамп также заявил, что американских военнослужащих на Украине не будет, однако он указал, что поддерживает ввод на Украину европейских военных.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией.
В свою очередь евродепутат от Франции Тьерри Мариани полагает, что роль ЕС в росийско-американском соглашении сведется к финансированию реконструкции Украины.
"Я не вижу, как ЕС может продолжать поддерживать Украину. Каково будет место ЕС в этой новой архитектуре на двоих между Россией и США? Я боюсь, что единственная роль, которая достанется ЕС, это финансировать реконструкцию Украины", - сказал политик.
По его словам, "главный проигравший – это, в первую очередь, Зеленский, которого полностью исключили из переговоров, а также ЕС, который отсутствует на них, при этом думая, что он незаменим".
Подробнее - в материале Европа хочет за стол поторговаться. Как Россия и США держат ЕС и Украину в предбаннике на сайте Украина.ру.
 
ХроникиЭксклюзивСпецоперацияСВОУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийАндрей МарочкоЕСВооруженные силы УкраиныМинобороныСу-34взрывудары
 
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Заголовок открываемого материала
09:58"Вероятно": Трамп ответил на вопрос о сроках встречи с Путиным
09:41Зеленский загнан в угол, Трамп обвинил его в начале конфликта — Медведев
09:00Разочарование Трампа, провалы ВСУ, "горькая правда" Запада. Главное на Украине на утро 19 февраля
08:25"Живым он неинтересен": кем может стать Зеленский для Украины? Бабаков о наиболее реалистичном исходе
08:12Главное за ночь 19 февраля
07:00Николай Сорокин: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и Одессу
06:45"Главное на фронте – хлеб и вода": как выглядят пункты восстановления боеспособности в зоне СВО
06:20ВС РФ загоняют врага в новые котлы и готовятся перерезать трассу на Павлоград — Онуфриенко
06:10Взятие Фиголевки: Алехин раскрыл, как ВС РФ охватывают Купянск и наступают в сторону Великого Бурлука
06:02Тянет время и пытается обмануть Трампа. Чем занимается украинская элита
06:00Захар Прилепин: В ответ на предложения Трампа по Украине Россия должна потребовать от США отдать Аляску
05:45Наступление по двум берегам: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ формируют плацдарм для удара на Купянск
05:42Failed state: жизни на Украине не будет и после мира
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