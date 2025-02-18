Поставили на счетчик: Google не хватит всех активов мира, чтобы искупить вину перед РФ - 18.02.2025 Украина.ру
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Поставили на счетчик: Google не хватит всех активов мира, чтобы искупить вину перед РФ
Поставили на счетчик: Google не хватит всех активов мира, чтобы искупить вину перед РФ - 18.02.2025 Украина.ру
Поставили на счетчик: Google не хватит всех активов мира, чтобы искупить вину перед РФ
Корпорация Google продолжает копить долг по неисполненным искам российских телеканалов, которые требовали восстановить свои аккаунты в YouTube. На сегодняшний день эта сумма имеет 39 нулей (2,8 дуодециллионов рублей)
2025-02-18T11:45
2025-02-18T12:07
эксклюзив
россия
запад
google
youtube
долги
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Компания-банкротРубиконом в деятельности Google в России стал 2022 год. В июне того года российская "дочка" международной корпорации ООО "Гугл" подала на банкротство, соответствующее решение было удовлетворено судом.Проблемы у корпорации, точнее у ее российской дочерней компании начались гораздо раньше, когда на нее посыпались штрафы по тем или иным решениям суда. Как правило, эти дела касались нежелания Google удалять со своих ресурсов ту или иную информацию (экстремистского или иного другого запрещенного характера).Крупнейший штраф "прилетел" Google в декабре 2021 года. Компанию обязали выплатить 7,221 млрд рублей за неудаление информации. В этих условиях компании по сути не осталось ничего другого, кроме как самоликвидироваться.После сворачивания деятельности российской компании "Гугл", корпорация юридически перестала действовать на территории РФ, лишь отрезав российских пользователей от ряда своих сервисов, в том числе из-за требования санкций, которые были наложены на Россию со стороны Соединенных Штатов.ДуодециллионыГигантская сумма, которую должен Google в России, стала результатом цензуры, которая процветала и продолжает процветать в том же YouTube. В какой-то момент видеоплатформа стала удалять те каналы и аккаунты, которые публиковали контент, освящающий точку зрения российского государства или же просто не совпадающие с генеральной линией Запада.Одними из первых под нож цензоров попали российские телеканалы, видеоканалы ведущих информационных агентств, газет и интернет-изданий России. Не обошла эта участь и YouTube-канал издания Украина.ру, который к моменту блокировки имел там солидное число подписчиков и свою аудиторию.Инструментов для борьбы с таким произволом было и остается не так уж много. Естественно, что владельцы удаленных каналов пошли в суды. По 20 искам "Первого канала", ВГТРК, "ТВ-Центр", НТВ, "Звезда", "Парламентское телевидение" и т.д. в отношении Google были назначены штрафы. Платить их, естественно, никто не собирался и не собирается.За каждый день неисполнения решения суда капает неустойка в размере 100 тыс. в сутки. В настоящий момент общая сумма этого долга исчисляется 2,8 дуодециллионами рублей, то есть числу с 39 нулями.Дела судебныеШтраф должна выплачивать российское ООО "Гугл", которая является банкротом и имеет внешнего управляющего. Тот самый астрономический долг с несколькими десятками нулей числится в реестре текущих расходов компании-банкрота, поэтому его погашение стоит в приоритете перед другими должниками.Представители "Гугл" и работники этой компании хотели через суд признать этот долг реестровым, чтобы сначала погасить долги перед российскими кредиторами и сотрудниками компании."Платятся миллиарды, а люди не получили свои зарплаты. Мы пытаемся наказать иностранный Google, а страдают российские работники", - указал юрист.Противоположную точку зрения заняли представители арбитражного управляющего. По их словам, законом никак не регулируется очередность удовлетворения требований в зависимости от их размера.В итоге суд поддержал эту точку зрения и отказал компании "Гугл".Что в сухом остаткеВне всяких сомнений, Google окончательно потонул в антироссийской цензуре. На том же YouTube активно продвигается самая примитивная пропаганда в пользу Украины, однако намеки на иную точку зрения глушатся с упорством, достойным лучшего применения.Логично, что сколько веревочки не виться, а конец будет, результатом чего стала фактическая блокировка видеохостинга в РФ в прошлом году.Теперь на Google продолжают сыпать штрафы, символически гигантские, но не имеющие ничего общего с реальным наказанием. Можно сколь угодно долго восхищаться этими цифрами, только вот в заокеанской штаб-квартире корпорации на все это чихать хотели с высокой колокольни.Проблемы есть лишь у российской "дочки" компании, которая утверждает, что от всего этого страдают исключительно российские кредиторы и работники этой фирмы.Сомнительны и доводы о том, что блокировка того же YouTube в России больно ударил по этой платформе. Согласно прогнозам, убыток Google от этого может составить 20 млрд рублей, что для такой крупной компании не является серьезной суммой. При этом не ясно, откуда вообще взялись эти вычисления, так как YouTube ранее сам прекратил размещать рекламу в роликах из РФ.Что касается российских альтернатив тому же YouTube, то в плане рекламы, например, они не могут конкурировать с американским аналогом, так как отечественный рекламный рынок не может обеспечить видеоблогерам аналогичные заработки.Учитывая возобновляющиеся контакты между РФ и США, слухи о скором возвращении многих западных компаний в Россию и прочие признаки разрядки-оттепели, история со штрафами в отношении Google очень скоро может лишиться последней актуальности. Ну, или во всяком случае стать предметом отдельных переговоров - ведь Запад хотел бы, пусть и в новом качестве (не врагом, а партнером России) присутствовать на российском медиа-рынке. Вот пусть теперь и предложат приемлемые условия для возвращения.О том, как России решить проблемы на пути создания собственных цифровых продуктов - в материале издания Украина.ру Юрий Белоусов: Замену YouTube можно найти за два года, если делать ставку на качество, а не на заработок.
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эксклюзив, россия, запад, google, youtube, долги
Эксклюзив, Россия, Запад, google, Youtube, долги

Поставили на счетчик: Google не хватит всех активов мира, чтобы искупить вину перед РФ

11:45 18.02.2025 (обновлено: 12:07 18.02.2025)
 
© Фото : CC0, PixabayGoogle
Google - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : CC0, Pixabay
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Сергей Зуев
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Корпорация Google продолжает копить долг по неисполненным искам российских телеканалов, которые требовали восстановить свои аккаунты в YouTube. На сегодняшний день эта сумма имеет 39 нулей (2,8 дуодециллионов рублей)
Компания-банкрот
Рубиконом в деятельности Google в России стал 2022 год. В июне того года российская "дочка" международной корпорации ООО "Гугл" подала на банкротство, соответствующее решение было удовлетворено судом.
Проблемы у корпорации, точнее у ее российской дочерней компании начались гораздо раньше, когда на нее посыпались штрафы по тем или иным решениям суда. Как правило, эти дела касались нежелания Google удалять со своих ресурсов ту или иную информацию (экстремистского или иного другого запрещенного характера).
Крупнейший штраф "прилетел" Google в декабре 2021 года. Компанию обязали выплатить 7,221 млрд рублей за неудаление информации. В этих условиях компании по сути не осталось ничего другого, кроме как самоликвидироваться.
После сворачивания деятельности российской компании "Гугл", корпорация юридически перестала действовать на территории РФ, лишь отрезав российских пользователей от ряда своих сервисов, в том числе из-за требования санкций, которые были наложены на Россию со стороны Соединенных Штатов.
Дуодециллионы
Гигантская сумма, которую должен Google в России, стала результатом цензуры, которая процветала и продолжает процветать в том же YouTube. В какой-то момент видеоплатформа стала удалять те каналы и аккаунты, которые публиковали контент, освящающий точку зрения российского государства или же просто не совпадающие с генеральной линией Запада.
Одними из первых под нож цензоров попали российские телеканалы, видеоканалы ведущих информационных агентств, газет и интернет-изданий России. Не обошла эта участь и YouTube-канал издания Украина.ру, который к моменту блокировки имел там солидное число подписчиков и свою аудиторию.
Инструментов для борьбы с таким произволом было и остается не так уж много. Естественно, что владельцы удаленных каналов пошли в суды. По 20 искам "Первого канала", ВГТРК, "ТВ-Центр", НТВ, "Звезда", "Парламентское телевидение" и т.д. в отношении Google были назначены штрафы. Платить их, естественно, никто не собирался и не собирается.
За каждый день неисполнения решения суда капает неустойка в размере 100 тыс. в сутки. В настоящий момент общая сумма этого долга исчисляется 2,8 дуодециллионами рублей, то есть числу с 39 нулями.
"Всех активов на планете Земля не хватит, даже у нас в галактике Млечного пути нет ресурсов, чтобы рассчитаться с этой суммой", - заявил один из юристов на заседании Арбитражного суда Москвы.
Дела судебные
Штраф должна выплачивать российское ООО "Гугл", которая является банкротом и имеет внешнего управляющего. Тот самый астрономический долг с несколькими десятками нулей числится в реестре текущих расходов компании-банкрота, поэтому его погашение стоит в приоритете перед другими должниками.
Представители "Гугл" и работники этой компании хотели через суд признать этот долг реестровым, чтобы сначала погасить долги перед российскими кредиторами и сотрудниками компании.
"Платятся миллиарды, а люди не получили свои зарплаты. Мы пытаемся наказать иностранный Google, а страдают российские работники", - указал юрист.
Противоположную точку зрения заняли представители арбитражного управляющего. По их словам, законом никак не регулируется очередность удовлетворения требований в зависимости от их размера.
В итоге суд поддержал эту точку зрения и отказал компании "Гугл".
Что в сухом остатке
Вне всяких сомнений, Google окончательно потонул в антироссийской цензуре. На том же YouTube активно продвигается самая примитивная пропаганда в пользу Украины, однако намеки на иную точку зрения глушатся с упорством, достойным лучшего применения.
Логично, что сколько веревочки не виться, а конец будет, результатом чего стала фактическая блокировка видеохостинга в РФ в прошлом году.
Теперь на Google продолжают сыпать штрафы, символически гигантские, но не имеющие ничего общего с реальным наказанием. Можно сколь угодно долго восхищаться этими цифрами, только вот в заокеанской штаб-квартире корпорации на все это чихать хотели с высокой колокольни.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля 2022, 15:50
Алексей Пушков: YouTube и Google находятся на грани блокировки в РоссииЗарубежные IT-гиганты - это акулы, идеологические гегемоны ультралиберализма. Они лишатся возможности влиять на наше общество, если поставят свои «правила сообщества» выше законодательства РФ, утверждает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Проблемы есть лишь у российской "дочки" компании, которая утверждает, что от всего этого страдают исключительно российские кредиторы и работники этой фирмы.
Сомнительны и доводы о том, что блокировка того же YouTube в России больно ударил по этой платформе. Согласно прогнозам, убыток Google от этого может составить 20 млрд рублей, что для такой крупной компании не является серьезной суммой. При этом не ясно, откуда вообще взялись эти вычисления, так как YouTube ранее сам прекратил размещать рекламу в роликах из РФ.
Что касается российских альтернатив тому же YouTube, то в плане рекламы, например, они не могут конкурировать с американским аналогом, так как отечественный рекламный рынок не может обеспечить видеоблогерам аналогичные заработки.
Учитывая возобновляющиеся контакты между РФ и США, слухи о скором возвращении многих западных компаний в Россию и прочие признаки разрядки-оттепели, история со штрафами в отношении Google очень скоро может лишиться последней актуальности. Ну, или во всяком случае стать предметом отдельных переговоров - ведь Запад хотел бы, пусть и в новом качестве (не врагом, а партнером России) присутствовать на российском медиа-рынке. Вот пусть теперь и предложат приемлемые условия для возвращения.
О том, как России решить проблемы на пути создания собственных цифровых продуктов - в материале издания Украина.ру Юрий Белоусов: Замену YouTube можно найти за два года, если делать ставку на качество, а не на заработок.
 
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