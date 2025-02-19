https://ukraina.ru/20250219/1061180978.html

Николай Сорокин: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и Одессу

Николай Сорокин: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и Одессу - 19.02.2025 Украина.ру

Николай Сорокин: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и Одессу

Если мы оставим этой безумной хунте Одесскую и Харьковскую области, цели СВО будут выполнены на 20 или 30%. Следовательно, на фоне переговоров мы продолжим двигаться на фронте, считает директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-02-19T07:00

2025-02-19T07:00

2025-02-19T07:00

интервью

одесса

россия

харьков

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

дроны

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руЗа последнее время армия России в зоне СВО добилась ряда тактических успехов на разных направлениях. В Курской области освобождено Свердликово северо-западнее Суджи. За Осколом освобождена Фигалевка. Наш плацдарм на правом берегу реки расширяется каждый день. За Курахово после того, как захлопнулся мешок под Дачным, в мешке оказались сразу два поселка: Улаклы и Константинополь.- Николай Олегович, эти успехи стали возможны благодаря нашему "тактическому оппортунизму", когда мы наступаем там, где наступается? Или наше командование наметило направления главного удара на весенне-летнюю кампанию и тем самым проводит к ним подготовку?- Тут сработал синергетический эффект, когда разные факторы наложились друг на друга и за короткое время дали мощный результат.Первое. У ВСУ явные проблемы с мобилизацией и количеством боеприпасов на фронте.Второе. ВС РФ за последние два-три месяца стали гораздо чаще применять дроны на оптоволокне, которые блестяще себя показывают. Они не поддаются РЭБу и обнаружению радиолокационных систем, потому что оптоволокно почти ничего не излучает, а сам БПЛА вообще ничего не излучает. Точнее, инфракрасный спектр он излучает, но в этом диапазоне пока никто нормально не работает.Третье. Мы улучшили тактическое и оперативное звено нашего командования. Мы начали более творчески подходить к этому вопросу. В частности, назначение генерала Санчика на пост командующего оперативной группы "Юг" на одном из ключевых оперативных направлений усилило наш натиск и сильно повлияло на ход СВО.Четвертое. Переговоры. Телефонный разговор Трампа с Путиным и визит Стива Уиткоффа в Москву оказали мощнейшее воздействие на европейские элиты, либеральные силы в Америке и киевский режим. Все эти трампистские нововведения последних нескольких дней подорвали веру многих украинских политиков и военачальников в минимально успешный исход сопротивления.А вы не можете удержать свое неверие в победу в рамках высшего эшелона управления армией. Все это транслируется на низовой уровень. Командиры бригад и батальонов ВСУ прекрасно понимают, что приход к власти Трампа поставил крест на многих политических чаяниях Зеленского и его гипотетического сменщика Залужного, которого активно продвигает Великобритания.Кстати, британцы вступили в активное противостояние с трампистами. Хотя еще две-три недели не мог поверить, что основной конфликт развернется не между Москвой и Вашингтоном, а между Лондоном и Вашингтоном. Потому что Стармер и международные банкиры, сидящие в Лондоне, противостоят трампистам. Об этом очень хорошо сказал Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности.- Получается, мы в рамках СВО будем подрывать моральный дух украинских солдат за счет массированного применения новых видов вооружений и самого факта переговоров с командой Трампа?- Не совсем так. Сейчас у нас есть одна генеральная задача.То, что сейчас происходит в Саудовской Аравии – не переговоры. Это пока только консультации. Переговоры по существу начнутся после первой встречи президентов США и РФ, когда будут зафиксированы первые результаты предварительных консультаций на высшем уровне. И наша задача за несколько месяцев до того, как мы заключим с Трампом договор о перемирии, а потом – о мире, продвинутся как можно дальше на Запад.Донбасс, Херсон и Запорожье – это, конечно, хорошо. Но мы не можем говорить о достижении целей СВО без освобождения Одессы и Харькова. То есть нам нужно освободить юг Украины и Левобережье, чтобы отрезать это государственное образование от моря и промышленных регионов с природными ресурсами, а также выйти к Приднестровью. Без этого невозможно добиться демилитаризации и денацификации Украины, а эти задачи никто не снимал.Повторюсь, если мы оставим этой безумной хунте Одесскую и Харьковскую области, цели СВО будут выполнены на 20 или 30%. Следовательно, на фоне переговоров мы продолжим двигаться на фронте.Отмечу также, что наше продвижение продолжается несмотря на то, что противник ввел в бой дополнительные резервы.Была информация, что за последние несколько дней киевский режим перебросил под Покровск не менее шести бригад из-под Шостки (Сумская область). После того, как стало понятно, что никакого продвижения в Курской области у ВСУ уже не получится, их стало бессмысленно там сдержать в качестве резервного кулака для удара на Брянскую область.- Вы уверены, что противник точно не попытается еще расширить фронт за счет нашего приграничья?- Нет, я этого не утверждаю. Что этим ребятам придет в голову – вопрос к психиатру. Я имею в виду, что когда ВСУ в начале февраля попробовали возобновить свое наступление под Курском за счет удара на хутор Уланок, им дали по зубам. Противник захватил Черкасскую Конопельку на два дня, а потом его оттуда выбили. Враг потерял много личного состава и несколько десятков бронетехники.То есть стало понятно, что держать в Сумской области большие резервы просто нет смысла. Поэтому киевский режим стал их двигать по внутренним операционным линиям на юг и запад Донбасса. Это замедлило наше наступление. Но поскольку мы тоже накопили там серьезные силы, то все равно двигаемся.Кроме того, я вижу наши перспективы мощного удара в Запорожской области. У оперативной группы "Днепр" под командованием генерала Теплинского накоплены серьезные силы.- Я полностью согласен с вами по поводу Харькова и Одессы, но у нас есть только два варианта их освобождения. Либо по сценарию Первой мировой войны, когда противник долго-долго держится в одном месте, а потом полностью сдается. Либо каким-то образом переводить войну в маневренную фазу и проводить комплексную наступательную операцию. Вряд ли за столь короткий срок можно реализовать хотя бы один из этих сценариев.- Во-первых, все будет зависеть от соотношения сил на конкретных направлениях. Во-вторых, необязательно штурмовать Одессу и Харьков. Можно занять 2/3 Харьковской области или плотно зацепиться за Николаевскую область, чтобы потом решить с ними вопросы в рамках переговоров.А так вы правы, что мы не можем сейчас проводить фронтовые операции времен Великой Отечественной войны. Для этого пришлось бы мобилизовать все вооруженные силы, у которых потери бы выросли на порядок. Это объективный закон войны: чем мощнее натиск, тем больше потерь. Учитывая войну дронов, когда небо контролируется БПЛА с обеих сторон. Удары по большому количеству наступающих войск приводит к огромному количеству жертв. Да, мы бы проломили украинскую оборону, но потеряли бы при этом миллион человек. Понятно, что никто на это не пойдет.Поэтому мы выбрали тактику наступления в лучшем случае батальонными группами. В большинстве случаев все вообще решают взводы и отделения, которые фактически ведут разведку боем. Только сейчас мы чуть чаще стали применять танки, которые одно время вообще не использовались из-за дронов.- Мы сможем изобрести инструмент прорыва фронта?- Думаю, да. В частности, военная наука и лучшие технические ресурсы сейчас работают над тем, чтобы защитить верхнюю проекцию бронетехники. Хотя самые современные дроны могут обогнуть танк и ударить в корму причем чуть ли не с земли. Все это надо защищать. Мы к этому не были готовы.Американцы, кстати, тоже не были к этому готовы. Я бы даже сказал, что их вооруженные силы сейчас находятся в худшем положении. Потому что все свои деньги и техническую мощь они вкладывали во флот. А что такое сегодня корабль? Это тихоходная сверхзаметная цель. Если сейчас даже на лучшую авианосную группу направить рой дронов, она с ней не сможет сделать ровным счетом ничего.Американский флот сейчас прячется. Они не маневрируют своими авианосными группами. Они стоят в Красном море под защитой сотней "Пэтриотов".Повторюсь, настала новая эра самых разных БПЛА: разведчики, камикадзе, fpv, дроны на оптоволокне. Более того, на наших новых "Геранях-3" (на Украине их упрямо называют "Шахедами", чтобы подчеркнуть, что нам их Иран поставляет, а не мы их сами делаем) будут устанавливаться реактивные двигатели, благодаря чему они смогут достигать скорости в 600 километров в час.- Если мы за считанные месяцы не изобретем инструмента прорыва фронта, можем ли мы за счет концепции мясорубки своими малыми группами зацепиться за Одессу и потом решать с ней вопрос политическим путем?- Я уверен, что группировка "Днепр", которая стоит в Херсонской и Запорожской областях, в состоянии прорваться до Приднестровья, но с очень большими потерями. Есть и другие варианты. Можно же разные виды оружия применять.- "Орешник" по Одесскому порту?- Причем не с болванками, а с совсем другой начинкой. Это бы парализовало киевский режим. С другой стороны, из-за такого натиска глобалисты начнут оказывать такое давление на Трампа, что он может дрогнуть и поменять позицию по украинскому конфликту.Когда Трампа прямо спросили: "Может ли Путин напасть на Европу", его буквально трясло: "Что за бред? Какая Европа? Он стремится к миру, я ему полностью доверяю". А если мы начнем запускать "Орешники", у Зеленского появятся дополнительные аргументы заявить, что "русские проломят украинскую оборону и прорвутся в Польшу и в Прибалтику".Кстати, Европа сейчас резко усиливает свою военно-морскую группировку на Балтике. Они прямо говорят, что готовятся блокировать наш флот в Финском заливе. Я думаю, что какое-то столкновение с европейским флотом хотя бы на тактическом уровне неизбежно (вне зависимости от того, чем закончатся переговоры с Трампом по Украине). И нам надо максимально изолировать американцев от участия в этих боях. Все-таки сражаться с американским флотом трудно даже сейчас, а с европейцами как-нибудь справимся. Учитывая, что наши подводные лодки полностью контролируют ситуацию.Так что нам нужно как-то совместить этот баланс: и на юго-запад продвинутся, и до эскалации дело не доводить.- Хотел уточнить. На наши минимальные требования по Украине Трамп пойти может?- Он уже пошел. Думаю, в первом же разговоре они об этом договорились. Без этого Москва бы вообще ничего не обсуждала. Вы же не думаете, что переговоры идут о том, чтобы мы остановились на ЛБС?- Часть российского общества этого сейчас опасается.- Нет, этого не будет. Просто нам этих новых четырех регионов будет мало. Поэтому я думаю, что на консультациях и переговорах будет идти речь о Харькове и Одессе.- Помимо нашего наступления, какие аргументы мы можем предъявить Трампу, чтобы он согласился отдать нам Харьков и Одессу?- Мы сейчас живем в процессе полного пересмотра геополитического баланса. Трамп некоторое время назад открыто сказал примерно следующее: "Я вообще не представляю, чтобы какая-то страна на месте России не отреагировала на попытку Байдена присоединить Украину к НАТО". Кто из западных политиков еще месяц назад мог высказать такую мысль? Даже Китай говорил более осторожно.Конечно, Трамп это говорит не от хорошей жизни. У них колоссальный экономический кризис. Американцы поняли, что старая глобалистская модель больше не работает ни во внутренней, ни во внешней политике. Им приходится ее пересматривать. Именно поэтому часть deep state были вынуждены отодвинуть демократов от власти и настоять на приходе трампистов.- Выходит, американцы не "ну тупые"? Они понимают, что система не работает?- Американцы разные. У них есть много блестяще мыслящих политиков и военных, принимающих решения. Им сейчас надо думать о создании новой идеологии развития современного капитализма. Глобалистский капитализм себя исчерпал, как и предупреждал Карл Маркс. Земной шар закончился, без экспансии капитализм прогрессировать не может. Куда экспансию проводить? Или в Россию, или в Китай.В Россию уже не получится. В Китай тоже не получится, хотя трамписты попробуют жестко нагнуть Пекин.Мы сейчас стоим на пороге гигантских перемен. Я бы даже сказал, что за последние две недели в мире произошло больше изменений, чем за 30 с лишним лет после распада СССР.- Подытожим. Обозначьте, пожалуйста, ключевые события в зоне СВО и на дипломатическом фронте, за которыми надо следить, чтобы мы с вами могли примерно через месяц обсудить, сбываются ли ваши прогнозы.- Начнем с СВО.Я ожидаю серьезных боев за Красноармейскую агломерацию. Ожидаю нашего выхода на оперативный простор от Великой Новоселки в степи Днепропетровской и Запорожской областей. Да, ВСУ будут нас беспокоить дронами, но продвижение наше будет проходить быстрее.Наши войска уже в Днепропетровской области. Да, отдельными группами, но тем не менее.Вы в начале беседы упомянули Оскол. Надо понимать, что изначально у нас было три плацдарма на правом берегу, а потом появился четвертый. И эти четыре плацдарма слились в один большой. Мы туда перебрасываем много сил и промежутки между ними уже заняты нашими бойцами. Этот плацдарм - около 14 километров в длину и около 5 километров в глубину. Это неплохая стартовая позиция для продвижения к Днепру и освобождения Левобережья.И если все будет так же хорошо, как сейчас, через четыре месяца речь может пойти об освобождении Запорожья или даже Днепропетровска, что изменит общую ситуацию.Теперь по переговоры.Я не думаю, что мы будем настаивать на программе максимум. Но мы явно не остановимся на программе минимум. Харьков точно будет наш. Сомневаюсь, что мы будем требовать Одессу. Но я абсолютно уверен, что без ее освобождения цели СВО не могут быть достигнуты. Надеюсь, с ней вопрос мы так или иначе решим.Также по теме - в интервью Игоря Михайлова о том, какую сверхзадачу хочет решить Трамп, добиваясь мирных переговоров по Украине

https://ukraina.ru/20250218/1061160353.html

https://ukraina.ru/20250218/1061175651.html

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Кирилл Курбатов

интервью, одесса, россия, харьков, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, дроны, флот, европа, глобализм