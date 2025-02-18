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Как Трамп "делает" Горбачева. Почему американская перестройка может закончиться успехом

Как Трамп "делает" Горбачева. Почему американская перестройка может закончиться успехом - 18.02.2025 Украина.ру

Как Трамп "делает" Горбачева. Почему американская перестройка может закончиться успехом

Сегодня одна из самых ходовых тем для обсуждения – сравнение процессов, происходящих в США в связи с избранием там президентом Дональда Трампа, с перестройкой в СССР, начатой в 1985 году генсеком КПСС Михаилом Горбачевым.

2025-02-18T15:24

2025-02-18T15:24

2025-02-18T15:37

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Процессы действительно похожи. По глубине реформ и по планам обновления страны, которые были задекларированы инициаторами – Горбачевым и Трампом. И Горбачев, и Трамп рискуют остаться в истории, как реформаторы, которые бросили вызов старой косности и попытались обновить все стороны жизни. Оба заявили, что хотят вывести свои страны на новые рубежи во всем – в политике, экономике, уровне жизни и психологическом самоощущении населения.Результат реформ Горбачева известен – вместе с их провалом закончился и весь СССР. Канул, так сказать, в вечность, заваленный реформаторскими идеями и прекраснодушными начинаниями, которыми был вымощен путь в ад. А сам Горбачев потом рекламировал пиццу и получал по морде от благодарных сограждан, когда пытался заняться политической деятельностью и снова стать президентом. Так его своеобразно "благодарили за свободу", которая оказалась на самом деле рабством нищеты, унижения и издевательств для большинства.Такую же участь предрекают и начинаниям Трампа: дескать, слишком глубоко копнул Дональд Фредович и слишком широкими мазками рисует картины будущего. Стараясь сделать Америку снова великой, Трамп, мол, затрагивает интересы практически всех, кто причастен к созданию прежних США, а это может аукнутся ему колом между глаз или пулей, которая уже не ограничится поцарапанным ухом на митинге.Вот об этом и стоит сегодня размышлять, сравнивая процессы и учитывая тот факт, что в США уже было несколько перестроек, которые заканчивались по-разному для их инициаторов, но всегда в конечном итоге приводили к усилению, а не к гибели США.Посудите сами: в штате Южная Дакота в США есть знаменитая гора Рашмор, на которой увековечены в виде огромный каменных голов-изваяний четыре президента, которые сыграли заметную роль в истории страны и стали символами перемен, изменивших ее облик.С Джорджем Вашингтоном и Томасом Джефферсоном, 1-м и 3-м президентами, все ясно – эти деятели "перестроили" Британскую империю, освободившись от колониальной зависимости от нее, и стали отцами-основателями своей страны – США. Третий рашморовец, 16-й президент США Авраам Линкольн, выиграл гражданскую войну в своей стране и освободил черных рабов, что обессмертило его имя, но закончилось пулей в затылок от наемного убийцы в самом начала второго срока президентства в 1865 году.Четвертый на горе, 26-й президент США Теодор Рузвельт, совершивший свою перестройку к усилению роли своей страны в мире. Внутри США перестройку он свел к обузданию трестов и монополий, защищая свободную конкуренцию, а на внешней арене фактически закрепил за США роль миротворца-посредника и так называемую "дипломатию канонерок", по определению Уильяма Сафайра, спичрайтера еще одного президента Ричарда Никсона, "железного кулака угрозы силой в бархатной перчатке дипломатических отношений". В итоге США стали сильнее и по результатам Первой мировой войны закрепили свое присутствие в Европе и сделали весомый шаг к становлению качестве сверх державы.Следующие президенты, коих относят к перестройщикам, – 32-й Франклин Делано Рузвельт, 35-й Джон Кеннеди, 40-й Рональд Рейган – жизнь заканчивали по-разному. Кеннеди за "новый курс" в 1963 году вообще убили, в Рейгана за его "рейганомику" и агрессивную внешнюю политику по уничтожению СССР и соцлагеря стреляли. Но неизменным было то, что после их новаций Штаты становились сильнее и влиятельнее.В конце ХХ – начале XXI века, благодаря политике президентов, которые почему-то решили, что они – планетарные победители, которые ухватили бога за бороду и умнее одесского раввина, США оказались в объятиях глубокого и всестороннего политического, экономического и – что немаловажно – мировоззренческо-идеологического кризиса, опустившего страну ниже городской канализации. В восприятии остального мира. США перестали бояться и бросали им вызов за вызовом, поставив под сомнение их претензии на мировую гегемонию и роль единственного полицейского.Сегодня Трампу, который решил пресечь сползание страны в пропасть, напоминают, что он – республиканец, как и первый президент от этой партии Линкольн, который закончил жизнь от пули убийцы. Это, мол, символ – не надо копать так глубоко и размашисто.Однако Трамп делает свое дело, и уже понятны схематичные, но очень системные направления, по которым он будет целенаправленно и методично реформировать свою страну. Их, как минимум, три.Во-первых, Трамп решительно и бескомпромиссно определил и начал сепарировать всех врагов и друзей США. Как внутренних, так и внешних. Отделяя одних от других. Потому что он решил сбросить с баланса страны весь внутренний и внешний балласт, который мешал Штатам и доил их ресурсы на совершенно ненужное и оказавшееся нерациональным и непрочным доминирование "американского мира" (Pax Americana) на основе американской же исключительности.К тому же он хочет заменить расточительную, слаборезультативную и оказавшуюся подчас совсем бесплодной политику глобализации под началом США на американское доминирование путем привязывания государств к США. Тот же подход – господство и лидерство США, только платить ни за кого они больше не собираются. Как например, за НАТО и ядерный зонтик в Европе.Или вот вам еще пример подхода Трампа к бывшим американским партнерам в Европе: американский президент совершенно прагматично собирается налаживать отношения не с мифологизированными европейскими надгосударственными структурами родившегося уже мертвым Евросоюза, а с конкретными европолитиками в конкретных евространах. С немецкими, французскими, венгерскими и т. д. и т. п. Отсюда и появление в Европе по-разному ориентированных политиков – трампистов и антитрампистов, с которым Трамп собирается и уже выстраивает совершенно разные отношения.Во-вторых, Трамп и трамписты уже заявили, что делают ставку на побуду в будущей войне передовых технологий и искусственного интеллекта. Как с этим у них получится, пока не ясно. Зато понятно, что Трамп и трамписты четко понимают одну из причин упадка США – в технологическом отставании. И будут пытаться не просто сократить этот разрыв, а выйти на передовые позиции. И в первую очередь, разумеется, в сфере обороны, вооружений, обеспечений безопасности.Война в Европе в виде специальной военной операции (СВО) России против украинских неонацистов отчетливо показала не только то, какими будут войны будущего, если от них не удастся отвертеться. СВО продемонстрировала отставание западного мира и США не только в количестве вооружения, но и в его технологическом качестве.Грубо говоря, российский "Орешник" до мозга костей впечатлил американцев. Однако не только расстроил, но и стимулировал к переменам. США решили любой ценой добиться перемирия в СВО, чтобы и поражения коллективного Запада во главе с собой избежать, и полученное время использовать для технологичного обновления. Тотального.И, наконец, в-третьих,США решительно и бескомпромиссно решили обновить все невоенные и неэкономические рычаги своего воздействия на окружающий мир путем продвижения своих взглядов и идей.Именно об этом и говорит реформа печально знаменитого Агентства США по международному развитию, которое, как оказалось, тратило миллиарды американских денег не так на продвижение проамериканской "мягкой силы" и пропаганду демократии и общечеловеческих ценностей по всему миру, как на защиту всевозможных извращений. По всему миру. Причем в исполнении бобров-трансвеститов, хомяков-трансгендеров и белочек-лесбиянок, которые скрашивали себе жизнь коррупцией и смазывали проблемные места арахисовым маслом.Теперь же USAID не закрыто, а только переподчинено Госдепу и реформировано, чтобы работать более предметно, целенаправленно и наступательно. В полном соответствии с поставленными задачами, которые остаются прежними – доказывать, пропагандировать и навязывать в общественном сознании разных стран преимущество западного образа жизни и американской гегемонии в мире. Как говорят тинэйджеры, те же яйца, только вид сбоку.И если в России или в Китае оптимисты решили, что идеологическая, психологическая удавка Pax Americana ослаблена в работе на постсоветском или постсоциалистическом пространствах, то это самообман и самоуспокоение. И потому не зря после якобы российско-американского потепления после разговора российского и американского президентов западные фирмы и бренды собираются возвращаться в Россию. Зачем? А чтобы пропагандировать прежние ценности. По-новому. И на новом этапе.И если это случится, а бренды и компании вернутся в Россию без покаяния, то окажутся напрасными и победы в СВО, и гибель на ее фронтах огромного количества россиян, и все усилия по достижению российского суверенитета и в политике, и в экономике, и – это очень важно! – в гуманитарной сфере.А главное же отличие перестройки Трампа от перестройки Горбачева в том, что американец проводит свои преобразования решительно, наступательно, не обращая внимания на протесты как врагов, так и сбитых с толку напором союзников и попутчиков. Даже на уровне его деклараций все звучит грозно и безальтернативно. При этом Трамп как бы демонстрирует, что не собирается щадить ни своих врагов, ни оппонентов США.А вот Горбачев размазывал сопли по столу, действовал мягко, нерешительно, с оглядкой на всех. И на сопротивление косных внутрисоюзных элит, не желающих перемен, и на мировое общественное мнение, стандартам которого лидер СССР старался соответствовать.Сегодня можно только предположить, что если Горбачев, перестраивая СССР, ввел войска и защитил социализм в Польше, засунув любимую отвертку в известное место антисоветчику и русофобу электрику Леху Валенсе, или дал по заднице генерал-майору Джорджице Попе, который присудил к расстрелу преданного им румынского лидера Николае Чаушеску, то и перестройка пошла бы успешнее. И на нее реагировали бы так, как сейчас хвосты поджимают перед Трампом европейские лидеры.Однако, увы, история не знает сослагательного наклонения и учит только тому, что ничему не учит. Но попробовать-то и учесть уроки прошлого можно и даже нужно…На тему USAID читайте в материале Большая игра в мирный план. Как Запад, прикрываясь переговорами, готовит контрнаступление

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россия, сша, ссср, дональд трамп, михаил горбачёв, реформы, мнения